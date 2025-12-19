Міноборони запустило систему "Майно" для цифрового обліку військового майна

Міністерство оборони України запустило дослідну експлуатацію інформаційної системи "Майно", яку розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ведення обліку майна у військових частинах завжди займало багато часу та зусиль. Формування потреб, складання звітності, списання. Тож поставив завдання перед міністерством цифровізувати ці процеси, аби військові могли зосередитися на важливих для оборони завданнях", – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Система дає змогу в єдиному середовищі вести ключові процеси обліку всього військового майна на рівні військової частини: від формування потреби до переміщення, списання та звітності. Це значно полегшує роботу служб забезпечення, що дає змогу керувати ресурсами швидко і прозоро.

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Що дає система "Майно":

Швидкість: облік, переміщення та розподіл майна відбуваються значно швидше.

облік, переміщення та розподіл майна відбуваються значно швидше. Прозорість: актуальні дані про рух майна доступні одразу, без очікування паперових звітів.

актуальні дані про рух майна доступні одразу, без очікування паперових звітів. Безпека: багатофакторна автентифікація, доступ за ролями та аудит дій забезпечують захист інформації.

"Цифровізація обліку військового майна дозволяє командирам та службам забезпечення приймати обґрунтовані рішення на основі актуальних даних і оперативно реагувати на потреби підрозділів. Рада зазначити, що це ще одна система, розроблена військовими підрозділами ІТ, тобто військовими для військових", — зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Впровадження системи здійснюється Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ.

"Система "Майно" — це сучасний інструмент для військової частини, який забезпечує повний цикл обліку майна: від формування потреби до списання. Ця система інтегрована з системою управління логістичним забезпеченням, що дозволяє бачити єдину картину руху ресурсів і приймати рішення швидко та прозоро", — прокоментував полковник Юрій Гай, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ.

На першому етапі тестування система охоплює засоби зв’язку та кібербезпеки, а згодом її планують поширити на інші служби. У межах дослідної експлуатації передбачено навчання персоналу, перевірку функціональності, підготовку до масштабного впровадження.