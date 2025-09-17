Спрощено процедури списання техніки та комплектування БпЛА, - Міноборони

Затверджено зміни, що спрощують процедури списання військового майна та комплектування безпілотних апаратів і систем.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відтепер командири бригад можуть списувати втрачене, пошкоджене чи знищене у боях майно за єдиним актом списання.

Єдиний простий принцип діє для всіх військових частин, що ведуть бухгалтерський облік, у тому числі для бригад, які не входять до складу родів військ. Це забезпечує уніфікацію процесу та усуває неоднозначності в документації.

Єдиним актом можна списати будь-яке майно, крім нерухомого - будівель та споруд.

Ліміт вартості майна для такого списання - до 1,7 млн грн.

Як зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль, завдяки оновленому алгоритму списання військового майна командири зможуть самостійно затверджувати єдині акти списання. Зокрема, врегульовуються особливості списання безпілотників, боєприпасів та їхніх компонентів.

Зміни внесені до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (наказ № 81) з метою приведення у відповідність до Закону України "Про правовий режим військового майна у Збройних Силах України".

Як спростили списання БпЛА

Тепер безпілотні апарати, системи, комплектуючі і боєприпаси до них списуються лише за актом списання в результаті пуску (або пусків). Інші акти не потрібні.

Зокрема, за цим актом можна списати:

безпілотні апарати і системи, витрачені для знищення цілі або як хибна мішень у ході бойових дій, а також на навчаннях, випробуваннях тощо;

компоненти та обладнання, наприклад антени, плати, додаткові батареї;

боєприпаси та вибухові матеріали, а також засоби підриву, витрачені під час запусків зазначених БпЛА.

Якщо протягом доби запускається більше одного БпЛА, складається один акт списання для всього підрозділу за добу.

Акт затверджується командиром військової частини, у бухгалтерському обліку якої відображене військове майно, що списується, після погодження службами забезпечення цієї військової частини. Погодження з посадовими особами вищих рівнів не потрібне.

Як спростили комплектування та розукомплектування БпЛА

Раніше розукомплектувати БпЛА було можливо лише з дозволу Командування Сил логістики. Це створювало незручності та вимагало часу та оформлення кількох паперових документів.

Відтепер комплектування та розукомплектування безпілотних апаратів і систем здійснюється на підставі одного акту — зміни якісного стану. А будь-який БпЛА можна переобладнати або використовувати саме ті комплектуючі, які потрібні підрозділу.

Акт затверджується командиром військової частини, погодження з посадовими особами вищих рівнів не потрібне.

Правила стосуються таких безпілотних систем:

безпілотні авіаційні комплекси (системи), що включають безпілотні літальні апарати І класу;

безпілотні наземні (роботизовані) комплекси (системи);

безпілотні водні (плаваючі) комплекси (системи).

Зазначені безпілотні системи можуть бути розукомплектовані на окремі складові:

до введення в експлуатацію військовою частиною або центром забезпечення — якщо необхідно передати підрозділу БпЛА, обладнання для дистанційного керування, компоненти та інші складові для подальшого використання;

після введення в експлуатацію — у разі витрати, втрати, пошкодження або знищення безпілотних апаратів, обладнання для дистанційного керування чи інших компонентів, якщо їх відновлення неможливе або економічно недоцільне.

Які переваги має облік майна в цифровому форматі

За оновленим Порядком, якщо військова частина веде облік майна в інформаційно-комунікаційній системі, затвердження єдиного акту списання стає ще простішим: більше не потрібно дублювати дані в дві паперові книги (обліку втрат і обліку нестач) та готувати витяги з них. Враховується інформація в цифровому форматі, що економить час і зусилля.

Які документи потрібно додати до єдиного акту

Визначено чіткий перелік документів, які додаються для затвердження єдиного акта списання. До нього входять:

Витяг з наказу командира військової частини про списання військового майна. Акт зміни якісного стану — у разі, якщо здійснювалося розукомплектування чи доукомплектування безпілотної системи. Відомість щодо визначення залишкової вартості військового майна. Витяги з книги обліку нестач та книги обліку втрат (у разі, якщо облік військового майна ще не ведеться в інформаційно-комунікаційній системі). Матеріали фото- або відеофіксації факту знищення, втрати або пошкодження військового майна (за наявності). Паспорт (формуляр) або дублікат на озброєння, техніку чи інше майно, що обліковується за номерними та якісними показниками (за наявності).

Будь-які інші документи чи матеріали не потрібні, вимагати їх забороняється.