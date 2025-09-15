Міноборони визначатиме критично важливі підприємства ОПК

Функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їхніх працівників передані Міністерству оборони України після ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посланням на пресцентр Міноборони, відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними.

Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів.

Інші підприємства ОПК вже можуть звертатися для визначення їх критично важливими на електронну пошту Міноборони: [email protected]

Підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв.

Це забезпечить можливість підприємствам та організаціям навіть у найскладніших умовах війни безперервно працювати, зберігати інноваційні команди та виконувати завдання для Сил оборони та держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні кошти, щоб виробляти ту зброю, яку вона вже має, і постачати її Силам оборони, - NAUDI