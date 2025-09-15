УКР
Новини ОПК України
Міноборони визначатиме критично важливі підприємства ОПК

виробництво боєприпасів

Функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їхніх працівників передані Міністерству оборони України після ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посланням на пресцентр Міноборони, відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними.

Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів.

Інші підприємства ОПК вже можуть звертатися для визначення їх критично важливими на електронну пошту Міноборони: [email protected]

Підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв.

Це забезпечить можливість підприємствам та організаціям навіть у найскладніших умовах війни безперервно працювати, зберігати інноваційні команди та виконувати завдання для Сил оборони та держави.

+4
ШМІГАЛЬ? котрий ПРосрався прем"ЄР(мак)ствувати? Визначатиме?
15.09.2025 12:20 Відповісти
+4
А як там почувається критично важливе підприємство-"Пересувний цирк"?
15.09.2025 12:25 Відповісти
+1
а УМЄРОВ , котрий ПРосрався до ШМІГАЛЯ , тепер буде серетакркою Єрмака у РАДБЕЗІ контролювати?
15.09.2025 12:21 Відповісти
Це можна було зробити 10 років тому.
15.09.2025 12:23 Відповісти
принаймні 2019 міг зробити. але ні.
15.09.2025 12:25 Відповісти
15.09.2025 13:09 Відповісти
Театри, виставкові зали, квартальний шоу балет, овномарафон це критично важливі підприємства?
15.09.2025 12:36 Відповісти
Мзду Шмигалю заносити?
15.09.2025 12:38 Відповісти
Агент сивковича еще не протащил через зраду закон об обязательной GPS привязке этих объектов?
15.09.2025 12:52 Відповісти
Сподіваюсь, що у "визначателів" посади будуть не менше ніж полковницьки з авто та водіями....
