Минобороны будет определять критически важные предприятия ОПК

Функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса и организации бронирования их работников переданы Министерству обороны Украины после ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны, соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины.

Критерии для определения предприятий ОПК критически важными остаются неизменными.

Статус критически важных предприятий, полученный от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, остается в силе в течение года с момента его получения, при условии пребывания в процессе выполнения соответствующих контрактов.

Другие предприятия ОПК уже могут обращаться для определения их критически важными на электронную почту Минобороны: [email protected]

Предприятия и учреждения, которые официально признаны критически важными и выполняют государственные контракты для обеспечения Сил безопасности и обороны, смогут бронировать 100% своих военнообязанных работников, а также получать льготное кредитование под 5% для развития и масштабирования производств.

Это обеспечит возможность предприятиям и организациям даже в самых сложных условиях войны непрерывно работать, сохранять инновационные команды и выполнять задачи для Сил обороны и государства.

