922

Минобороны будет определять критически важные предприятия ОПК

производство боеприпасов

Функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса и организации бронирования их работников переданы Министерству обороны Украины после ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны, соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины.

Критерии для определения предприятий ОПК критически важными остаются неизменными.

Статус критически важных предприятий, полученный от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, остается в силе в течение года с момента его получения, при условии пребывания в процессе выполнения соответствующих контрактов.

Другие предприятия ОПК уже могут обращаться для определения их критически важными на электронную почту Минобороны: [email protected]

Предприятия и учреждения, которые официально признаны критически важными и выполняют государственные контракты для обеспечения Сил безопасности и обороны, смогут бронировать 100% своих военнообязанных работников, а также получать льготное кредитование под 5% для развития и масштабирования производств.

Это обеспечит возможность предприятиям и организациям даже в самых сложных условиях войны непрерывно работать, сохранять инновационные команды и выполнять задачи для Сил обороны и государства.

Автор: 

+4
ШМІГАЛЬ? котрий ПРосрався прем"ЄР(мак)ствувати? Визначатиме?
15.09.2025 12:20 Ответить
+3
А як там почувається критично важливе підприємство-"Пересувний цирк"?
15.09.2025 12:25 Ответить
+1
а УМЄРОВ , котрий ПРосрався до ШМІГАЛЯ , тепер буде серетакркою Єрмака у РАДБЕЗІ контролювати?
15.09.2025 12:21 Ответить
Це можна було зробити 10 років тому.
15.09.2025 12:23 Ответить
принаймні 2019 міг зробити. але ні.
Театри, виставкові зали, квартальний шоу балет, овномарафон це критично важливі підприємства?
15.09.2025 12:36 Ответить
Мзду Шмигалю заносити?
Агент сивковича еще не протащил через зраду закон об обязательной GPS привязке этих объектов?
Сподіваюсь, що у "визначателів" посади будуть не менше ніж полковницьки з авто та водіями....
