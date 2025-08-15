Кабмін спростив закупівлю техніки бойовими підрозділами та списання військового майна, - Шмигаль

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, які спрощують закупівлю транспортних засобів військовими частинами та списання військового майна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, за поданням Міністерства оборони Уряд ухвалив рішення, які зменшують бюрократію у війську і посилюють обороноздатність", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спрощується закупівля пікапів бойовими підрозділами. Військові частини зможуть купувати вживані транспортні засоби (пікапи, квадроцикли, мотоцикли) за спрощеною процедурою. Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість.

Крім того, спрощується списання військового майна. Оновлений алгоритм дозволить командирам самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість військового майна не перевищує 1,7 млн грн. Строки списання також будуть скорочені. Буде урегульовано особливості списання безпілотників, боєприпасів та їхніх компонентів.

"Мінімізуємо бюрократичне навантаження на бойові підрозділи", - наголосив Шмигаль.

