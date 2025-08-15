РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8651 посетитель онлайн
Новости Оборонные закупки Списание военного имущества
280 4

Кабмин упростил закупку техники боевыми подразделениями и списание военного имущества, - Шмыгаль

Закупки транспортных средств

Кабинет министров Украины принял решение, которые упрощают закупку транспортных средств военными частями и списание военного имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского, по представлению Министерства обороны Правительство приняло решения, которые уменьшают бюрократию в армии и усиливают обороноспособность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, упрощается закупка пикапов боевыми подразделениями. Воинские части смогут покупать подержанные транспортные средства (пикапы, квадроциклы, мотоциклы) по упрощенной процедуре. Цена будет определяться на основании экспертного заключения или отчета об оценке имущества, устанавливающего ориентировочную рыночную стоимость.

Также читайте: Рада приняла законопроект об упрощенном списании военного имущества

Кроме того, упрощается списание военного имущества. Обновленный алгоритм позволит командирам самостоятельно утверждать единые акты списания, если стоимость военного имущества не превышает 1,7 млн грн. Сроки списания также будут сокращены. Будут урегулированы особенности списания беспилотников, боеприпасов и их компонентов.

"Минимизируем бюрократическую нагрузку на боевые подразделения", - подчеркнул Шмыгаль.

Также читайте: "Маркетплейс дронов" начал работать: В DOT-Chain Defence выполнили первый заказ

Автор: 

имущество (354) техника (1772) закупки (806) Шмыгаль Денис (2815)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дай Боже щоб це запрацювало
показать весь комментарий
15.08.2025 19:18 Ответить
поменше слухайте ахметовських зельоних гнид у владі

в ЗСУ повна срака в цьому плані
показать весь комментарий
15.08.2025 19:30 Ответить
З надлишковим військовим майном, ригоАНАЛИ з кузьмуком+гриценком+єхануровим…., уже впоралися, а тепер, цей же шлях, продовжують їх помічники…
показать весь комментарий
15.08.2025 19:37 Ответить
ахметовський холуй шмигаль підпісяв папірець - справу вирішено ))

може і підтертись ним
показать весь комментарий
15.08.2025 19:38 Ответить
 
 