Кабмин упростил закупку техники боевыми подразделениями и списание военного имущества, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины принял решение, которые упрощают закупку транспортных средств военными частями и списание военного имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского, по представлению Министерства обороны Правительство приняло решения, которые уменьшают бюрократию в армии и усиливают обороноспособность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, упрощается закупка пикапов боевыми подразделениями. Воинские части смогут покупать подержанные транспортные средства (пикапы, квадроциклы, мотоциклы) по упрощенной процедуре. Цена будет определяться на основании экспертного заключения или отчета об оценке имущества, устанавливающего ориентировочную рыночную стоимость.

Кроме того, упрощается списание военного имущества. Обновленный алгоритм позволит командирам самостоятельно утверждать единые акты списания, если стоимость военного имущества не превышает 1,7 млн грн. Сроки списания также будут сокращены. Будут урегулированы особенности списания беспилотников, боеприпасов и их компонентов.

"Минимизируем бюрократическую нагрузку на боевые подразделения", - подчеркнул Шмыгаль.

