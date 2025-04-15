УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5539 відвідувачів онлайн
Новини Списання військового майна
1 442 5

Рада ухвалила законопроєкт про спрощене списання військового майна

Рада ухвалила списання військового майна

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №12373, який спрощує процедуру списання військового майна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 321 народний депутат. Тепер документ очікує на підпис президента.

Метою закону є підвищення ефективності обліку та списання військового майна, зменшення бюрократичного навантаження на командирів частин і вдосконалення правової бази управління майном, зокрема в частині, що стосується Служби безпеки України. Очікується, що це дозволить зосередити більше ресурсів і часу на виконання бойових завдань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

Автор: 

ВР (14971) законопроєкт (3591) майно (330) військовослужбовці (4743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, дрова ещё легче станет 3.14здить
показати весь коментар
15.04.2025 14:37 Відповісти
Хтось в цих ЗСУ взагалі знає точно, як повинні виглядати службові розслідування по втраті майна і як це саме довбане майно взагалі остаточно списувати?
Ніхто не знає.
Тільки щоки дехто надуває на тилових посадах.
Питання майна - суцільний мрак і абсурд.
показати весь коментар
15.04.2025 14:40 Відповісти
В журнал БД вписуєш і списуєш. Прилітає безперестану. Головне не перестаратися, щоб загиблий боєць не тягнув на собі три генератори. Медичне майно я взагалі списував як то в крові, то в блювотних масах.
показати весь коментар
15.04.2025 16:31 Відповісти
Друде, не все так просто.
ЖБД - само собою.
А СР потім як робити?
Ні разу не юрист, сиджу сам вивчаю усі ті накази МО та нормативні акти.
Штабні теж не знають.
показати весь коментар
15.04.2025 16:37 Відповісти
У нас, комендант прикордонної комендатури швидкого реагування, списав виданий йому айфон, як такий, що був втрачений під час обстрілу. А він там на передку і не був.
показати весь коментар
15.04.2025 14:47 Відповісти
 
 