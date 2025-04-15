Рада ухвалила законопроєкт про спрощене списання військового майна

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №12373, який спрощує процедуру списання військового майна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 321 народний депутат. Тепер документ очікує на підпис президента.

Метою закону є підвищення ефективності обліку та списання військового майна, зменшення бюрократичного навантаження на командирів частин і вдосконалення правової бази управління майном, зокрема в частині, що стосується Служби безпеки України. Очікується, що це дозволить зосередити більше ресурсів і часу на виконання бойових завдань.

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