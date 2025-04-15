УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5505 відвідувачів онлайн
Новини Воєнний стан
4 872 65

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

Воєнний стан та мобілізацію продовжать на 90 днів

Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать відповідні законопроєкти №13172 та №13173 від 15 квітня 2025 року.

Так, воєнний стан та мобілізацію пропонують продовжити з 9 травня 2025 року на 90 днів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні може бути скасований після завершення гарячої фази війни.

Дивіться: Під час 30-денного перемир’я можуть розробити план щодо закінчення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14971) Зеленський Володимир (23810) мобілізація (3053) воєнний стан (574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Підкажіть в якому окопі тусуються зе кошовий стефанчук і ко?
показати весь коментар
15.04.2025 10:40
+10
Ну с этим окурком все понятно. Этот торчок будет до последнего украинца убивать ха власть олигархата.
показати весь коментар
15.04.2025 11:03
+6
Стефанчук у персональному, бо звичайний замалий.
показати весь коментар
15.04.2025 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підкажіть в якому окопі тусуються зе кошовий стефанчук і ко?
показати весь коментар
15.04.2025 10:40 Відповісти
Стефанчук у персональному, бо звичайний замалий.
показати весь коментар
15.04.2025 10:43 Відповісти
"А хдє ваш Парашенка"©
показати весь коментар
15.04.2025 11:23 Відповісти
Наш Порошенко допомагав ЗСУ,а ваш ЗЕ йому санкції приліпив.Від слуг жодної допомоги ЗСУ за весь час
показати весь коментар
15.04.2025 11:34 Відповісти
У сарказм не пробував?
показати весь коментар
15.04.2025 12:19 Відповісти
15 квітня подовжувати стан з 9 травня?
А 16 квітня запропонує подовжити стан з серпня?
Так за 2-3 тижня можна "подовжити стан" зразу на кілька років!
показати весь коментар
15.04.2025 10:40 Відповісти
Очевидь слуги урода дуже перевтомилися і збираються на закордонні відпочинки, то для простого народу скасовані святкові дні, а для них- ні, ні будуть мати такі собі канікули з 19 квітня десь по 4 травня, а вгодований хряк буде вішати локшину, що триває робота в комітетах
показати весь коментар
15.04.2025 13:50 Відповісти
Ну а хтось тут казав, що капітуляція запланована до 9 травня, бо якраз по цю дату діє поточний воєнний стан, а потім тіпа всьо - мір-договорняк, дружба-жвачка.
показати весь коментар
15.04.2025 10:43 Відповісти
то довбойо пи таке говорили, щоб хайпанути на своїх висєрах. так само як і Гордон Діма в минулому році починаючи десь з кінця травня постійно із своїх помийок пистів про кінець гарячої фази війни до кінця 24-го року, бо всє усталі ат вайни. а по факту обісрвся із тими своїми "інсайдами". в якщо його зараз хтось запитує про прогноз, то Діма тупо вже з'їжджає на Київський гідрометеоцентр і про прогнози про закінчення війни вже нічого не говорить. мабуть побачив статистику відпливу підписників із своїх помийок. )
показати весь коментар
15.04.2025 11:37 Відповісти
А так все красиво виглядало: воєнний стан закінчується рівно на дєнь побєдобєсія. Ну чим не подарунок господарю ***** від вірного агєнта Пєтрушкі?
показати весь коментар
15.04.2025 11:45 Відповісти
а хто такий агент Пєтрушка?
показати весь коментар
15.04.2025 12:12 Відповісти
Помилився: Буратіно. Так русня цю операцію, начебто, називала.
показати весь коментар
15.04.2025 12:13 Відповісти
ну так це буде вже явне палєво своїх агентів. а сутність роботи тих агентів така, що вони макимально двого мають бути скритними.
показати весь коментар
15.04.2025 12:23 Відповісти
Пропоную усій zeмаролерні піти курсом уzzкого корабліка, негайно!
показати весь коментар
15.04.2025 10:44 Відповісти
Тю, Ссанич, а як же "дівятемая"? Твій лохторат вже шашликами марить.
показати весь коментар
15.04.2025 10:47 Відповісти
Ще три місяці повишивають бісером в очікуванні "справедливого миру"
показати весь коментар
15.04.2025 11:21 Відповісти
А цей військовий стан дає дозвіл на введення військ ЗСУ на територію інших країн без оголошення стану війни, яким законом це регулюється? Бо потім ще виявиться що наші воїни отримають кримінал.
показати весь коментар
15.04.2025 10:48 Відповісти
вони і так отримують,вироки за терроризм у новинах,курська операція,хлопцям через неоголошену війну дають до пожиттєвого,і молимося щоб їх таки віддали на обмін а не розкидали по зонах
показати весь коментар
15.04.2025 10:58 Відповісти
Це така зе-тактика - подовжувати на 3 місяці і хай народ думає, що все ось-ось закінчиться!
На жаль, воєнний стан можно подовжувати ще мінімум на рік і не вводити народ в оману...
показати весь коментар
15.04.2025 10:49 Відповісти
Як що не помиляюся, подовжувати більше, чим на 90 діб заборонено Законом (чи взагалі Конституцією).
показати весь коментар
15.04.2025 11:04 Відповісти
Зеленський цикає кожен раз ці 90 днів не для сворення якихось ілюзій про наближення миру, і сподівання народу тут ні до чого.
Він, вочевидь, вважає, що цим убезпечує себе від усунення з посади. Бо, начебто, українці боятимуться, що без нього все обвалиться і перетвориться на нелегітимний попіл. Оскільки, не має жодного іншого органу, окрім Президента України, який би був вправі вводити режим воєнного стану після спливу вказаного строку.
Однак, у пункті 20 ч.1 ст.106 Конституції, на який він посилається в своїх указах, йдеться про введення режиму воєнного стану, а про продовження нічого немає.
Немає слова "продовження" чи "продовжити" у відповідних відмінках в цьому контексті і у Законі України "Про правовий режим воєнного стану".
Тож, не треба бути юристом, щоби розуміти, що всі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/26/2025#n2 укази і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4220-20#Text закони про "продовження строку дії режиму воєнного стану" суперечать Конституції і спеціальному Закону.
показати весь коментар
15.04.2025 12:57 Відповісти
ЗЕцар та його дегенерати хочуть правити та красти ЗАВЖДИ і без термінів, тому війна для них мати рідна.

Якщо Вас цікавлять відповіді на питання: чому почалася війна, чому світові пох доля нашої країни, чому так поводять себе трампи, маски, путлери, наші нікчемні владні дегенерати, чому наші громадяни вимушені втікати зі своєї рідної землі…

Відповіді на ці та багато інших життєвоважливих питань Ви знайдете тут http://loveread.ec/view_global.php?id=2398
показати весь коментар
15.04.2025 19:41 Відповісти
Ну мусорня на службе у осла будет против народа так что можно и дальше грабить Украины. А там и в Израиль можно. А зондер окманды людоловов и мусорни эти первые бегут на службу к оккупанту.
показати весь коментар
15.04.2025 11:05 Відповісти
так Закон пише, а не видумка шмарклі.
показати весь коментар
15.04.2025 11:08 Відповісти
Літом закінчаться "пакети" від Байдена і нових, скоріше за все ,від США вже не буде. Європа явно не поспішає нарощувати допомогу, а з врахуванням політики Трампа стосовно НАТО її пріоритетом буде озброєння власних армій. Тому війна більше року точно не продовжиться, питання тільки скільки ще території захопить х***ло і якими будуть остаточні умови капітуляції. Ну а продовження воєнного стану- цілком прогнозовано: продовження воєнного стану - продовження діючої влади. Вже багато типу "експертів" заявляють про необхідність його продовження навіть після укладення миру.
показати весь коментар
15.04.2025 11:23 Відповісти
От би ВР не ставила у порядок денний цей його законопроект, як він місяцями або взагалі не підписує прийняті закони. (мрії)
показати весь коментар
15.04.2025 10:51 Відповісти
На жаль "Слуги БоНеВтіка" навмисно подібрані та навчені в Трускавці, що би "давити кнопки" за БУДЬ ЩО, що спускають їм з ОП.
показати весь коментар
15.04.2025 11:07 Відповісти
Ну прям новина з жирним шрифтом.
показати весь коментар
15.04.2025 10:58 Відповісти
Можно зразу на 900 шоб да рази не вставати .
показати весь коментар
15.04.2025 11:01 Відповісти
Ну с этим окурком все понятно. Этот торчок будет до последнего украинца убивать ха власть олигархата.
показати весь коментар
15.04.2025 11:03 Відповісти
Давай вже до 2050 року, що тут мелочитися!
показати весь коментар
15.04.2025 11:17 Відповісти
Меж треба вводити стан війни? Де немає броні чи грошей на відновлення, тільки армія.
Всіх СБУ, митників, прокурорів, поліцаїв, охоронців, Буданову дати щось крім мікрофона.
Три роки вже війна, а вони все граються з законами.
показати весь коментар
15.04.2025 11:21 Відповісти
Спочатку покажіть закон про правовий режим стану війни.
Про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось.
показати весь коментар
15.04.2025 11:41 Відповісти
Ви зрозуміли питання, а мою юридичну акредитацію пропоную від терміну вати.
Є закони що дозволяють дочекатись старіння підозри (правки лозового інушеца).
Країна 10 років у війні, але закон про зброю в нас не озброює суспільство. Навпаки, монополія на силу цементує силова гілка держави. Люди без зброї - невільні люди.
Є закон, що дозволяє легалізувати незаконні землі що вже 10 років у власності.
Верховний суд дозволив незаконність мобілізування, хоча в нас не прецедентне право, але це деградація.
Законність має бути пріоритетною, навіть коли з цим махлюють.
показати весь коментар
15.04.2025 12:43 Відповісти
І кордони відкрити.
показати весь коментар
15.04.2025 11:46 Відповісти
Тоді маитдерити невийде , неначасі
показати весь коментар
15.04.2025 14:12 Відповісти
Це зрозуміло, що їх теперішня стратегія цілком задовольняє.
Держава програє, коли в такий час дрова продає і армії і людям.
показати весь коментар
15.04.2025 14:16 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2025 11:28 Відповісти
а як же вибори?
показати весь коментар
15.04.2025 11:37 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
показати весь коментар
15.04.2025 11:43 Відповісти
А ще є стаття 103.
Пересидент давно прострочений.
показати весь коментар
15.04.2025 11:55 Відповісти
Вибори неможливо провести через воєнний стан, відповідно, і новообраного Президента немає. Автоматичний перехід повноважень від Президента до голови ВРУ в Конституції не прописаний, лише у разі виконання однієї з чотирьох вимог статті 108. Жодна з них не виконана, тому зєля сидить на місці цілком конституційно.
показати весь коментар
15.04.2025 11:58 Відповісти
Без рішення ВС він продовжує займати посаду незаконно. Це банальна узурпація влади.
В статті 103 чітко вказаний строк повноважень президента. Все що потім - злочин.
показати весь коментар
15.04.2025 12:04 Відповісти
Що каже Конституція про випадок, коли вибори провести неможливо?
показати весь коментар
15.04.2025 12:04 Відповісти
І що вона каже? Отож.
Ось тому й повинно було бути звернення до КС.
показати весь коментар
15.04.2025 12:07 Відповісти
А є новообраний? Ця стаття описує процес передачі влади, а не можливість узурпації влади.
показати весь коментар
15.04.2025 12:09 Відповісти
В тому-то і справа, що немає. Бо вибори провести не можна, Конституція через посилання на закон про правовий режим воєнного стану - забороняє їх проводити.
От якби новообраний був, а зєля сказало - "ні пайду!" - тоді так, порушення закону, спроба узурпації влади. Але цього немає.
показати весь коментар
15.04.2025 12:12 Відповісти
Тому й потрібне звернення за роз'ясненнями до КС. Бо наразі маємо порушення ст.103.
показати весь коментар
15.04.2025 12:20 Відповісти
ВС КС, звісно.
показати весь коментар
15.04.2025 12:05 Відповісти
ты должен был до 19 мая 2024г подати звернення до КС про продовження своих повноважень. а ты уже год узурпатор, диктатор и вообще никто и звать тебя никак
показати весь коментар
15.04.2025 11:43 Відповісти
до 19 мая 2024г подати звернення до КС про продовження своих повноважень. а ты уже год узурпатор, диктатор и вообще никто и звать тебя никак
показати весь коментар
15.04.2025 12:04 Відповісти
Покажіть, де це прописано? В якому законі, чи в самій Конситутції.
показати весь коментар
15.04.2025 12:05 Відповісти
Закріплений частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
https://ccu.gov.ua/novyna/pres-reliz-u-spravi-pro-strok-na-yakyy-obyrayetsya-prezydent-********

показати весь коментар
15.04.2025 12:22 Відповісти
Резолютивна частина Рішення

1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

З https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції:
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

КС своїм рішенням просто процитував статтю з Конституції, не більше того.
Так буде і цього разу. Тільки цитата буде зі статті 108.
показати весь коментар
16.04.2025 08:45 Відповісти
Український нарід втомився від війни і хоче травневих свят і шашликів.
показати весь коментар
15.04.2025 11:45 Відповісти
На тг "всевидяче очко" наріт вазмущон
показати весь коментар
15.04.2025 12:21 Відповісти
Зеленский - главный режиссёр жертвоприношений. И во всем мире начинают привыкать игре "зе " и остаются только обещаний. Он должен отойти .
показати весь коментар
15.04.2025 12:23 Відповісти
Ох Боневтік і вчепився за владу, як воша за кожуха, Янукович нервово курить в стороні
показати весь коментар
15.04.2025 13:17 Відповісти
А чого це раптом якийсь громадянин зеленський взагалі виступає з такою пропозицією? Наскільки я пам'ятаю, це може робити тільки президент, а його в нас немає з минулого травня згідно ст 103 Конституції.
показати весь коментар
15.04.2025 13:18 Відповісти
воєнний стан це війна багатіїв.
війна багатіїв це краще аніж відсутність взагалі юридичного стану опору але гірше аніж стан повноцінної війни.
показати весь коментар
15.04.2025 15:04 Відповісти
Чуток дивує і напрягає що до закінчення військового стану ще місяць
показати весь коментар
15.04.2025 17:42 Відповісти
Воєнний стан - це спасіння для ішака і воно з радістю його продовжує.
показати весь коментар
15.04.2025 21:19 Відповісти
 
 