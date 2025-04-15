Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать відповідні законопроєкти №13172 та №13173 від 15 квітня 2025 року.

Так, воєнний стан та мобілізацію пропонують продовжити з 9 травня 2025 року на 90 днів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні може бути скасований після завершення гарячої фази війни.

Дивіться: Під час 30-денного перемир’я можуть розробити план щодо закінчення війни, - Зеленський. ВIДЕО