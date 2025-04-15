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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів
Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать відповідні законопроєкти №13172 та №13173 від 15 квітня 2025 року.
Так, воєнний стан та мобілізацію пропонують продовжити з 9 травня 2025 року на 90 днів.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні може бути скасований після завершення гарячої фази війни.
Топ коментарі
+23 Sergey #606813
показати весь коментар15.04.2025 10:40
+10 Zuravel Zuravel
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+6 vitaliymkua
показати весь коментар15.04.2025 10:43
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А 16 квітня запропонує подовжити стан з серпня?
Так за 2-3 тижня можна "подовжити стан" зразу на кілька років!
На жаль, воєнний стан можно подовжувати ще мінімум на рік і не вводити народ в оману...
Він, вочевидь, вважає, що цим убезпечує себе від усунення з посади. Бо, начебто, українці боятимуться, що без нього все обвалиться і перетвориться на нелегітимний попіл. Оскільки, не має жодного іншого органу, окрім Президента України, який би був вправі вводити режим воєнного стану після спливу вказаного строку.
Однак, у пункті 20 ч.1 ст.106 Конституції, на який він посилається в своїх указах, йдеться про введення режиму воєнного стану, а про продовження нічого немає.
Немає слова "продовження" чи "продовжити" у відповідних відмінках в цьому контексті і у Законі України "Про правовий режим воєнного стану".
Тож, не треба бути юристом, щоби розуміти, що всі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/26/2025#n2 укази і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4220-20#Text закони про "продовження строку дії режиму воєнного стану" суперечать Конституції і спеціальному Закону.
Якщо Вас цікавлять відповіді на питання: чому почалася війна, чому світові пох доля нашої країни, чому так поводять себе трампи, маски, путлери, наші нікчемні владні дегенерати, чому наші громадяни вимушені втікати зі своєї рідної землі…
Відповіді на ці та багато інших життєвоважливих питань Ви знайдете тут http://loveread.ec/view_global.php?id=2398
Всіх СБУ, митників, прокурорів, поліцаїв, охоронців, Буданову дати щось крім мікрофона.
Три роки вже війна, а вони все граються з законами.
Про правовий режим воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text ось.
Є закони що дозволяють дочекатись старіння підозри (правки лозового інушеца).
Країна 10 років у війні, але закон про зброю в нас не озброює суспільство. Навпаки, монополія на силу цементує силова гілка держави. Люди без зброї - невільні люди.
Є закон, що дозволяє легалізувати незаконні землі що вже 10 років у власності.
Верховний суд дозволив незаконність мобілізування, хоча в нас не прецедентне право, але це деградація.
Законність має бути пріоритетною, навіть коли з цим махлюють.
Держава програє, коли в такий час дрова продає і армії і людям.
Пересидент давно прострочений.
В статті 103 чітко вказаний строк повноважень президента. Все що потім - злочин.
Ось тому й повинно було бути звернення до КС.
От якби новообраний був, а зєля сказало - "ні пайду!" - тоді так, порушення закону, спроба узурпації влади. Але цього немає.
ВСКС, звісно.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
https://ccu.gov.ua/novyna/pres-reliz-u-spravi-pro-strok-na-yakyy-obyrayetsya-prezydent-********
1. Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
З https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції:
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
КС своїм рішенням просто процитував статтю з Конституції, не більше того.
Так буде і цього разу. Тільки цитата буде зі статті 108.
війна багатіїв це краще аніж відсутність взагалі юридичного стану опору але гірше аніж стан повноцінної війни.