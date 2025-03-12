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Новини Відео Перемир’я на 30 днів
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Під час 30-денного перемир’я можуть розробити план щодо закінчення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив по необхідність розробки поетапного плану завершення війни. Одним із його аспектів буде 30-денне перемир'я.

Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що сьогодні нам потрібно зосередитися на перших кроках, щоб була тиша. Чи готові ми до припинення вогню або до тиші, ми конкретно це зробили та сказали - так. Питання, чи буде готова на це руська сторона. Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічно. Це дуже важливий аспект. 

Я відверто говорив, що тиша в небі та на морі, зрозуміло для нас, як моніторити. Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справу, маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому, про це говорили сторони. Це дуже важливо", - пояснив президент.

Також читайте: Наші війська виконують завдання на території Курщини, - Зеленський

Після такого кроку може бути використана пропозиція від США щодо 30-денного перемир'я, сказав глава держави.

"Підготувати повністю план щодо закінчення війни. Покроковий, з гарантіями безпеки для української сторони. Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, в будь-якому випадку, поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято воєнний стан. Після зняття воєнного стану проходитимуть вибори. Ніхто, нічого спеціально відтерміновувати не буде", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Якщо РФ відмовиться від перемир’я, то можемо розраховувати на сильні кроки США, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) воєнний стан (568) перемир’я (891)


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Топ коментарі
+8
Бубунька вже забув, шо він створював...
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12.03.2025 15:34
+7
Після зняття воєнного стану проходитимуть вибори.
Уточни: Вибори Президента України, чи перевибори Боневтіка? Ти ж обіцяв на другий срок Не балотуватись. Здержиш слово, чи як завжди...?😁
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12.03.2025 15:35
+7
А куди ти вже запхав отой свій План чи то миру чи то сиру чи то жиру з яким носився за народні гроши по світу від Гондураса до Зімбабве? Скумбріє у дупу?
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12.03.2025 15:59
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12.03.2025 15:23 Відповісти
впк на максимальні оберти, зокрема ракетна галузь, безпілотні системи, вирішення питання із ядерною зброю - власна або ж "парасолька" тих же Франції чи Сполученого Королівства - от і весь план закінчення війни
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12.03.2025 15:25 Відповісти
Хороший план.

Зная такой план - РФ не пойдет на перемирие, да и мы бы не пошли, если б у нас были такие продвижения на фронтах.
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12.03.2025 15:52 Відповісти
@уйло ніколи не піде на мир
@уйло та мир - це фантастика
він ніколи не відмовиться реалізувати свою хвору мрію - втопити Україну у власній крові
це як в арабській мові, у них немає слова "мир", є лише слово "перемир'я"
а за той план нікому розповідати не треба, тоді й кацапи за нього не дізнаються
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12.03.2025 15:55 Відповісти
а зараз і до цього - що заваджає,?.. от що, предметно технічно - заваджає??
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12.03.2025 15:26 Відповісти
Яке ж воно тупе. Планування на користь нашої країни - це непідйомне завдання для команди єрмаків-зеленюків!
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12.03.2025 15:30 Відповісти
План розроблений ще минулого року .
Зараз просто іде його впровадження .
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12.03.2025 15:30 Відповісти
Бубунька вже забув, шо він створював...
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12.03.2025 15:34 Відповісти
"Каждий должен завершить вайну в сваєй галавє" ©

Збірник цитат
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12.03.2025 15:30 Відповісти
У американців вже працює група по зняттю санкцій з мордору. Їм їх найважче зняти. Тому всі танці коло «миру». Кацапам санкції стали дуже болючі з плином часу - нестерпні. Тому шукають як залишити території і зняти санкції. Що й робить трумп своїми танцями навколо перемовин.
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12.03.2025 15:32 Відповісти
знаючи характер того клопа уйла,
можна точно сказати, що його ліліпутські амбіції
ніколи не дозволять йому зупинитись
його зупинить лише влучна куля.
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12.03.2025 15:34 Відповісти
Після зняття воєнного стану проходитимуть вибори.
Уточни: Вибори Президента України, чи перевибори Боневтіка? Ти ж обіцяв на другий срок Не балотуватись. Здержиш слово, чи як завжди...?😁
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12.03.2025 15:35 Відповісти
Цей без плану й срати не сяде? Що так торчить від цього слова?
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12.03.2025 15:36 Відповісти
За 30 днів необхідно розробити план демократичної зміни влади.
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12.03.2025 15:38 Відповісти
ооо как прижали то что резников по 17 гр продавал, компромат убойный
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12.03.2025 15:46 Відповісти
план потужний? потужнішне за найпотужні? може ще незламнийшний ніж попередні триста штук? чи знов з Чуйскої долини? це дуже важливе питання
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12.03.2025 15:53 Відповісти
- План перемоги ☑️
- План стійкості ☑️
- Колумбійський план ☑️
- План закінчення війни ❌
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12.03.2025 15:53 Відповісти
Покроковий, з гарантіями безпеки для української сторони. Джерело: https://censor.net/ua/n3540750

Оце коматознік та вже+100500 разів казали, що ніхто не дасть повних гарантій. Нах ти дрочеш мозок? Тебе хрен вигонеш так і кажи. Кліщ зелений на тілі пошматованої держави 🤮🤮🤬🤬🤬
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12.03.2025 15:54 Відповісти
А куди ти вже запхав отой свій План чи то миру чи то сиру чи то жиру з яким носився за народні гроши по світу від Гондураса до Зімбабве? Скумбріє у дупу?
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12.03.2025 15:59 Відповісти
Якщо довго говорити "халва" у роті солодше не стане. Отак і з перемир'ям. Чому Зеленський взагалі виирішив, що ***** погодиться на нього?
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12.03.2025 16:39 Відповісти
яка "руська сторона", конь? ....
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12.03.2025 17:38 Відповісти
😁😅🤣
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12.03.2025 18:01 Відповісти
 
 