Під час 30-денного перемир’я можуть розробити план щодо закінчення війни, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив по необхідність розробки поетапного плану завершення війни. Одним із його аспектів буде 30-денне перемир'я.
Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Думаю, що сьогодні нам потрібно зосередитися на перших кроках, щоб була тиша. Чи готові ми до припинення вогню або до тиші, ми конкретно це зробили та сказали - так. Питання, чи буде готова на це руська сторона. Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічно. Це дуже важливий аспект.
Я відверто говорив, що тиша в небі та на морі, зрозуміло для нас, як моніторити. Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справу, маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому, про це говорили сторони. Це дуже важливо", - пояснив президент.
Після такого кроку може бути використана пропозиція від США щодо 30-денного перемир'я, сказав глава держави.
"Підготувати повністю план щодо закінчення війни. Покроковий, з гарантіями безпеки для української сторони. Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, в будь-якому випадку, поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято воєнний стан. Після зняття воєнного стану проходитимуть вибори. Ніхто, нічого спеціально відтерміновувати не буде", - підсумував Зеленський.
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Зная такой план - РФ не пойдет на перемирие, да и мы бы не пошли, если б у нас были такие продвижения на фронтах.
@уйло та мир - це фантастика
він ніколи не відмовиться реалізувати свою хвору мрію - втопити Україну у власній крові
це як в арабській мові, у них немає слова "мир", є лише слово "перемир'я"
а за той план нікому розповідати не треба, тоді й кацапи за нього не дізнаються
Зараз просто іде його впровадження .
Збірник цитат
можна точно сказати, що його ліліпутські амбіції
ніколи не дозволять йому зупинитись
його зупинить лише влучна куля.
Уточни: Вибори Президента України, чи перевибори Боневтіка? Ти ж обіцяв на другий срок Не балотуватись. Здержиш слово, чи як завжди...?😁
- План стійкості ☑️
- Колумбійський план ☑️
- План закінчення війни ❌
Оце коматознік та вже+100500 разів казали, що ніхто не дасть повних гарантій. Нах ти дрочеш мозок? Тебе хрен вигонеш так і кажи. Кліщ зелений на тілі пошматованої держави 🤮🤮🤬🤬🤬