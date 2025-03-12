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Новини Перемир’я на 30 днів
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Якщо РФ відмовиться від перемир’я, то можемо розраховувати на сильні кроки США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський очікує сильних кроків від США, якщо Росія відмовиться від перемир'я.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Деталей поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії та посилення України", - наголосив він.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Читайте: Україна готова до формату тиші на 30 днів, який запропонували США, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) перемир’я (891)


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Топ коментарі
+32
Історія загравання Зеленського з )(уйлом.Тут лише частина тієї зради, відсутність якої, могла б привести Україну до НАТО або зменшити втрати від гострої фази агресії путінської росії.

🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!

🚫Відсутність представництва від 👉України в НАТО!

🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!

🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!

🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!

🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!

🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!

🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!

🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!

🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!

🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!

🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!

🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.

🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!

🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.

🚫Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!

🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.

🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!

🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!

🚫Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!), Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики
І зрештою все це призвело до катастрофи миру - капітуляції України.
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12.03.2025 15:20
+15
Чого на сильні,а не на потужні? Втрачаєш хватку нетряпкович.
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12.03.2025 15:16
+11
Ну і нахрена ти, дурнувате, а овальному то шоу влаштовувало? Щоб що? Відосік, рейтинги?
Так про то американці з самого початку говорять!
То треба було, щоб тебе нахрін послали і копняка під задницю дали, щоб до тебе хоч щось почало доходити?
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12.03.2025 15:46
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на сильні кроки США
Занепокоєння
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12.03.2025 15:12 Відповісти
Є небезпека, що наша влада сподівається, що кремль відкине пропозицію про 30-денне перемир'я. І тоді можна буде сподіватися на продовження війни, але вже за допомогою США.

Звичайно, якщо росія категорично не згодиться, то що Україні робити? Значить Україна буде воювати.

Але, з огляду на те, як історично кремль веде перемовини та взагалі війни, я можу точно сказати - прямої відмови не буде. Більше того, кремль точно сформулює своє бачення таким чином, що його вимоги будуть виглядати, як цілком слушні саме для США. Тож не живіть в ілюзіях, шановна наша владо, продовжити війну таким шляхом не вийде. Росія завжди апелює не до сторони конфлікту, а до того актора, який на поточний момент для неї є ПРІОРИТЕТНИМ. Наразі пріоритетним ігроком для путіна є США. Навіть не Трамп, а саме США. Тому усі формулювання та дії будуть вибудовуватися таким чином, щоб росія зближувалася з США, при цьому, в ідеалі США та росія грали вдвох проти України.

Тому гра України повинна бути такою, яка унеможливить створення дуету США-росія, а буде зберігати трикутник США-росія-Україна. А для цього пропозицію, від якої неможливо відмовитися потрібно робити не лише США, але й росії, якби дико та дивно це наразі не прозвучало.

Шукайте не лише слабкі стороні кремля, але й його ІНТЕРЕСИ ШКУРНІ. І не соромтеся робити пропозиції в цьому плані і таким чином, щоб інтерес кремля в ній співпадав з інтересом України. А ще краще, щоб інтереси двох сторін при цьому були б втягнуті один з світових великих акторів: США або Китай. Лише так ви зможете побудувати систему, яку росія НЕ стане і НЕ зможе черех час зруйнйвати.
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12.03.2025 16:55 Відповісти
Подивіться на трикутник Росія-Турція-Азербайджан. Історично, Турція - лютий ворог росії. Питання Босфору неоднаразово приводило до війн між ними. Турція ніколи не була і не буде союзницею кремля. Але наразі кремль вимушений стримувати себе не лише з турцією, але й турецькими проксі. І справа далеко не в тому, що Турція - член НАТО. Навіть якщо б Турція не була членом НАТО, росія була б вимушена враховувати турецькі інтереси, бо її власні шкурні інтереси занадто залежать від турецького сприяння.

Так от, Україні варто було б намагатися стати не другою Фінляндією, а другою Турцією у питання співіснування з росією. Шукайте, де у російських інтересах може бути українська кнопка. А вона точно є, бо ми для кремля, як мінімум найкоротший транзит, як максимум, ігрок на чорноморському басейні та спільному зерновому ринку. Ми маємо вплив на Молдову та потенційно, західноориєнтовані країни постсовка. Ми маємо вплив на російську та білоруську опозицію. Ми маємо вплив на зерновий ринок чорноморського регіону. Використовуйте усі ці важелі! Причому, не обов'язково у якості втручання, але й як зобов'язання НЕ втручання. Це теж діє з кремлем!!!

Важливо також зрозуміти, що історично росія ніколи не мала і не буде мати сталих союзників. Це традиційна штука для кремля. Вони нікого і ніколи не розглядали і не будуть розглядати у якості союзників. А от у якості чинника, який здатен забезпечити ті чи інші їх інтереси - вони розглядають будь-кого. Тут у кремля не було і немає жодних моральних чи якихось інших перешкод. Враховуйте та використовуйте це. Бо цей історичний цинізм кремля можна повернути на свою користь.
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12.03.2025 17:10 Відповісти
Як саме Україна могла б стати кнопкою, яка регулює інтереси кремля в регіоні?
Історричний приклад. Швейцарія. Гітлер НЕ окупував Швейцірію саме тому, що для нього ця країна була практично єдиним вікном можливостей для зовнішньої торгівлі у валюті. Як Україна могла б запозичити цей досвід?
Наприклад, стати єдиним можливим шляхом транзиту у ЄС газу. Ми бачимо, що США зацікавилися Півниічним потоком-2. І росія сприяє цій цікавості, пропонуючі спільний проект у якому росія постачає, а США транспортує газ до ЄС.

Україні потрібно залучити усі сили та союзників у ЕС, щоб запобігти цьому проекту, а замість нього створити інший. У якому росія постачає, а США транспортує газ до ЄС через УКРАЇНСЬКУ ГТС.

У такому випадку Україна стає країною, у мирному існування якої будуть зацікавлені США, росія та велика частина країн ЄС. Невипадково, росія наразі намагається зруйнувати газову логістику України. САМЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАПОБІГТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО ПРОЕКТУ. Бо він гарантує, що у росії НЕ буде шансу знову напасти на Україну.

Тож наразі мало б сенс розглянути та запропонувати США українську ГТС, скажімо, в оренду за привабливо низькою ціною (або взагалі за 1 умовний долар) та поновлення транзиту газу в ЄС. Бо через рік-два транзит газу все рівно буде відновлений. І шкурний інтерес України, щоб він був відновлений саме через нашу ГТС. А Півниічний потік-2 був закритий якнайдовше. Це і буде одна з найміцніших гарантій миру. Якщо ж до цього проекту додати угоду про копалини та ймовірне створення на базі ЗСУ спільного корпусу Швидкого реагування, який би виконував завдання в інтересах США та України за межами України - то мир нам фактично буде гарантовано.
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12.03.2025 17:39 Відповісти
от просто цікаво - рудий донні хоча б у своїй уяві розглядає можливі пакети військової допомоги ЗСУ, хоча б приблизно такі, які надав Президент Джо Байден?
трампісти, магівці, агов, хто знає?
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12.03.2025 15:14 Відповісти
от от прокинуться, приїдуть в оральний кабінет.
читаємо новини......
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12.03.2025 15:21 Відповісти
хоча б приблизно такі, які надав Президент Джо Байден?

Не дай БОг . Цідити допомогу потрохи , надвати 30 % відсотків від обіцяного , утилізовувати списане замість того ,щоб надати Україні - ще одного такого помічника країна не витримає .
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12.03.2025 15:42 Відповісти
це краще, аніж нічого
у чому згоден повністю із рудим донні, так це у тому, що без наданої Президентом США Байденом, Конгресом США та народом США допомони ми б не вистояли, тому це так бісить кацапів
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12.03.2025 15:45 Відповісти
Президент Байден зробив все ,щоб Україна НЕ ВИГРАЛА ЦЮ ВІЙНУ І НЕ ПРОГРАЛА . Хоч мав можливості для обох варіантів .Тому я утримаюся від подяк
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12.03.2025 15:57 Відповісти
Президент Байден зробив усе, щоб у нас була зброя для захисту та гроші для виживання
наразі ми "доїдаїмо" те, що зробив нам Президент Байден та Когрес США
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12.03.2025 16:00 Відповісти
Джо Байден міг надати всю необхідну зброю для наступу в 2023 році ВЧАСНО ,щоб ЗСУ могли закінчити війну . Або продовжити ЛЕНД ЛІЗ В 2024
Так Що дякуємо Бі за те,що московія не програла ....
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12.03.2025 16:10 Відповісти
а ми - вижили
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12.03.2025 16:11 Відповісти
Не всі...
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12.03.2025 16:13 Відповісти
ось тут - згоден, проте провина у цьому не тільки і не скільки Президента Байдена
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12.03.2025 16:16 Відповісти
Байден не наш президент
Не забувайте. Його обирали щоб він працював на США, а не на нас з вами
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12.03.2025 19:23 Відповісти
А ху....й...ло продолжает молчат ... на болотах тишина
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12.03.2025 15:14 Відповісти
Може здохло, від страху? 😄
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12.03.2025 15:16 Відповісти
Деталей поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії та посилення Україн...
Та поїдь ще раз в Білий дім, тільки костюм не щабудь вдягнути, а то буде як минулого разу! 😁
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12.03.2025 15:15 Відповісти
"потужно!" (С)
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12.03.2025 15:15 Відповісти
Чого на сильні,а не на потужні? Втрачаєш хватку нетряпкович.
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12.03.2025 15:16 Відповісти
Якщо РФ відмовиться від перемир'я, то можемо розраховувати

...на лососнутіє тунца!
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12.03.2025 15:17 Відповісти
Якщо сильних кроків не буде, є інший план. А ось коцапи швидше всього замутили разом з Красновим цю пісню про перемирʼя. Поки що вдають що думають. Далі може й погодяться, але воно буде зірвано по проєкту москви типу нами.
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12.03.2025 15:18 Відповісти
головне, на всі перемовини з піндосами, прокрадайся таємно, під будь яким приводом.
і ховайся, дуже ретельно! але що б все чути і що б єрмачина тебе гарно чув.
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12.03.2025 15:20 Відповісти
Ох і наівняк!(((
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12.03.2025 15:20 Відповісти
х.з . може статися так що " сильний крок" від США будуть поставки воєної техніки для РФ та розвіддіні
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12.03.2025 15:20 Відповісти
Історія загравання Зеленського з )(уйлом.Тут лише частина тієї зради, відсутність якої, могла б привести Україну до НАТО або зменшити втрати від гострої фази агресії путінської росії.

🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!

🚫Відсутність представництва від 👉України в НАТО!

🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!

🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!

🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!

🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!

🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!

🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!

🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!

🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!

🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!

🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!

🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.

🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!

🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.

🚫Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!

🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.

🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!

🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!

🚫Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!), Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики
І зрештою все це призвело до катастрофи миру - капітуляції України.
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12.03.2025 15:20 Відповісти
Та що вже поробиш. Кращого ніж Зеля нажаль зараз нема
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12.03.2025 16:35 Відповісти
Не смішно!
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12.03.2025 17:03 Відповісти
А кого в президенти? Лану Зеркаль?
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12.03.2025 18:10 Відповісти
та якогось членограя якій набреше в кожній інфопомийці виберем, або когось з партії регіонів яка знаходить в коаліції з зешоблом, а шо? норм тіпи
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12.03.2025 18:28 Відповісти
Хвлізний хєнєраль. Трамп на нього ставить. Прохідний чєл, хоча дуже больний згідно рішення ВЛК.
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12.03.2025 20:24 Відповісти
"Курська операція показує світу, що Росія може програти війну"...
Янелох В.О.(5 вересня 2024)
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12.03.2025 15:24 Відповісти
Як же сильно "міжнародні відносини" нагадують розбірки зеків, шісток і паханів. Така ж хитрість, підлість і брехня.
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12.03.2025 15:30 Відповісти
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12.03.2025 15:32 Відповісти
иди вещи собирай, Ростов ждет. чмуха
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12.03.2025 15:35 Відповісти
Недополітик навіть не може здогадатись, що Пуйло не скаже ні "Так", ні "Ні" чим най довше відтягуючи це в часі. А доти буде й далі захоплювати території, та нищити Україну, поки Зельоні вже розслабились, і трублять про Вселенську Перемогу.
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12.03.2025 15:39 Відповісти
Ну і нахрена ти, дурнувате, а овальному то шоу влаштовувало? Щоб що? Відосік, рейтинги?
Так про то американці з самого початку говорять!
То треба було, щоб тебе нахрін послали і копняка під задницю дали, щоб до тебе хоч щось почало доходити?
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12.03.2025 15:46 Відповісти
Це було, щоб не я просто все злив, а я потужно боровся, але мене змусили злі америкоси
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12.03.2025 19:19 Відповісти
В такому віці бути мрійником це хворобливий симптом...
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12.03.2025 16:05 Відповісти
Півень з драбини викукурікує.
Це вже буде декілька днів поки "не відпустить".
Саудовсько-Аравійський видно добре вштирив. надовго.

На перемовинах не був, за то відосиків з коментами буде "напиляно" як в дурного махорки.
ПИДЗАБОЛ.
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12.03.2025 17:53 Відповісти
Потужно.))) а будет так..Кацапы типа согласяться.. потом через пару дней опять начнут стрелять а типа скажут что мы первые начали..Америкосы как ранее европа выразят беспокойство и все..и будет продолжение Минска-2))
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12.03.2025 19:12 Відповісти
Деталей не знаю, але дуже потужно сподіваюсь. Майже незламно! Якщо що, то в нас ціла купа вже готових різноманітних планів в Опе в кутку звалена. Потужно-незламно-переможних!
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12.03.2025 19:17 Відповісти
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем. Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року. Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.

На запитання журналістки про те, чи влаштовує Трампа той факт, що він залишив Україну і та може не вижити, він відповів: "Вона може не вижити так чи інакше".
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12.03.2025 19:20 Відповісти
90 країн гарантів та декілька планів перемоги у 24 році - де то все, пад...ка. Ти та твій дерьмака всіх болтали - от це буде класс, це не мінські домовленості Пороха - ми зробили краще. Де те шо ти, шикса, зробила краще для українців.
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12.03.2025 19:37 Відповісти
"а якщо ракета впаде?....." (Трампампусь Поважний)
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12.03.2025 19:55 Відповісти
Як керує зеленский та йього гниди - https://www.youtube.com/shorts/jLwtyyflTpM
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12.03.2025 21:29 Відповісти
 
 