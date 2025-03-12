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Якщо РФ відмовиться від перемир’я, то можемо розраховувати на сильні кроки США, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський очікує сильних кроків від США, якщо Росія відмовиться від перемир'я.
Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Деталей поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії та посилення України", - наголосив він.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
Топ коментарі
+32 ІВАН САГАЙДАЧНИЙ
показати весь коментар12.03.2025 15:20
+15 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар12.03.2025 15:16
+11 Gal
показати весь коментар12.03.2025 15:46
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Занепокоєння
Звичайно, якщо росія категорично не згодиться, то що Україні робити? Значить Україна буде воювати.
Але, з огляду на те, як історично кремль веде перемовини та взагалі війни, я можу точно сказати - прямої відмови не буде. Більше того, кремль точно сформулює своє бачення таким чином, що його вимоги будуть виглядати, як цілком слушні саме для США. Тож не живіть в ілюзіях, шановна наша владо, продовжити війну таким шляхом не вийде. Росія завжди апелює не до сторони конфлікту, а до того актора, який на поточний момент для неї є ПРІОРИТЕТНИМ. Наразі пріоритетним ігроком для путіна є США. Навіть не Трамп, а саме США. Тому усі формулювання та дії будуть вибудовуватися таким чином, щоб росія зближувалася з США, при цьому, в ідеалі США та росія грали вдвох проти України.
Тому гра України повинна бути такою, яка унеможливить створення дуету США-росія, а буде зберігати трикутник США-росія-Україна. А для цього пропозицію, від якої неможливо відмовитися потрібно робити не лише США, але й росії, якби дико та дивно це наразі не прозвучало.
Шукайте не лише слабкі стороні кремля, але й його ІНТЕРЕСИ ШКУРНІ. І не соромтеся робити пропозиції в цьому плані і таким чином, щоб інтерес кремля в ній співпадав з інтересом України. А ще краще, щоб інтереси двох сторін при цьому були б втягнуті один з світових великих акторів: США або Китай. Лише так ви зможете побудувати систему, яку росія НЕ стане і НЕ зможе черех час зруйнйвати.
Так от, Україні варто було б намагатися стати не другою Фінляндією, а другою Турцією у питання співіснування з росією. Шукайте, де у російських інтересах може бути українська кнопка. А вона точно є, бо ми для кремля, як мінімум найкоротший транзит, як максимум, ігрок на чорноморському басейні та спільному зерновому ринку. Ми маємо вплив на Молдову та потенційно, західноориєнтовані країни постсовка. Ми маємо вплив на російську та білоруську опозицію. Ми маємо вплив на зерновий ринок чорноморського регіону. Використовуйте усі ці важелі! Причому, не обов'язково у якості втручання, але й як зобов'язання НЕ втручання. Це теж діє з кремлем!!!
Важливо також зрозуміти, що історично росія ніколи не мала і не буде мати сталих союзників. Це традиційна штука для кремля. Вони нікого і ніколи не розглядали і не будуть розглядати у якості союзників. А от у якості чинника, який здатен забезпечити ті чи інші їх інтереси - вони розглядають будь-кого. Тут у кремля не було і немає жодних моральних чи якихось інших перешкод. Враховуйте та використовуйте це. Бо цей історичний цинізм кремля можна повернути на свою користь.
Історричний приклад. Швейцарія. Гітлер НЕ окупував Швейцірію саме тому, що для нього ця країна була практично єдиним вікном можливостей для зовнішньої торгівлі у валюті. Як Україна могла б запозичити цей досвід?
Наприклад, стати єдиним можливим шляхом транзиту у ЄС газу. Ми бачимо, що США зацікавилися Півниічним потоком-2. І росія сприяє цій цікавості, пропонуючі спільний проект у якому росія постачає, а США транспортує газ до ЄС.
Україні потрібно залучити усі сили та союзників у ЕС, щоб запобігти цьому проекту, а замість нього створити інший. У якому росія постачає, а США транспортує газ до ЄС через УКРАЇНСЬКУ ГТС.
У такому випадку Україна стає країною, у мирному існування якої будуть зацікавлені США, росія та велика частина країн ЄС. Невипадково, росія наразі намагається зруйнувати газову логістику України. САМЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАПОБІГТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО ПРОЕКТУ. Бо він гарантує, що у росії НЕ буде шансу знову напасти на Україну.
Тож наразі мало б сенс розглянути та запропонувати США українську ГТС, скажімо, в оренду за привабливо низькою ціною (або взагалі за 1 умовний долар) та поновлення транзиту газу в ЄС. Бо через рік-два транзит газу все рівно буде відновлений. І шкурний інтерес України, щоб він був відновлений саме через нашу ГТС. А Півниічний потік-2 був закритий якнайдовше. Це і буде одна з найміцніших гарантій миру. Якщо ж до цього проекту додати угоду про копалини та ймовірне створення на базі ЗСУ спільного корпусу Швидкого реагування, який би виконував завдання в інтересах США та України за межами України - то мир нам фактично буде гарантовано.
трампісти, магівці, агов, хто знає?
читаємо новини......
Не дай БОг . Цідити допомогу потрохи , надвати 30 % відсотків від обіцяного , утилізовувати списане замість того ,щоб надати Україні - ще одного такого помічника країна не витримає .
у чому згоден повністю із рудим донні, так це у тому, що без наданої Президентом США Байденом, Конгресом США та народом США допомони ми б не вистояли, тому це так бісить кацапів
наразі ми "доїдаїмо" те, що зробив нам Президент Байден та Когрес США
Так Що дякуємо Бі за те,що московія не програла ....
Не забувайте. Його обирали щоб він працював на США, а не на нас з вами
Та поїдь ще раз в Білий дім, тільки костюм не щабудь вдягнути, а то буде як минулого разу! 😁
...на лососнутіє тунца!
і ховайся, дуже ретельно! але що б все чути і що б єрмачина тебе гарно чув.
🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
🚫Відсутність представництва від 👉України в НАТО!
🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!
🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!
🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
🚫Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
🚫Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!), Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики
І зрештою все це призвело до катастрофи миру - капітуляції України.
Янелох В.О.(5 вересня 2024)
Так про то американці з самого початку говорять!
То треба було, щоб тебе нахрін послали і копняка під задницю дали, щоб до тебе хоч щось почало доходити?
Це вже буде декілька днів поки "не відпустить".
Саудовсько-Аравійський видно добре вштирив. надовго.
На перемовинах не був, за то відосиків з коментами буде "напиляно" як в дурного махорки.
ПИДЗАБОЛ.
На запитання журналістки про те, чи влаштовує Трампа той факт, що він залишив Україну і та може не вижити, він відповів: "Вона може не вижити так чи інакше".