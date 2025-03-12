Якщо РФ відмовиться від перемир’я, то можемо розраховувати на сильні кроки США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський очікує сильних кроків від США, якщо Росія відмовиться від перемир'я.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Деталей поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії та посилення України", - наголосив він.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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