УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5279 відвідувачів онлайн
Новини Перемир’я на 30 днів
1 744 23

Україна готова до формату тиші на 30 днів, який запропонували США, - Зеленський

Зеленський прокоментував пропозицію 30 днів перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявив, що пропозицію про 30 днів тиші на фронті запропонували США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами глави держави, до зустрічі в Джидді йшлося про пропозицію тиші у повітрі та на морі. Проте згодом США запропонували інший підхід.

В середині зустрічі українська команда зв'язалася з ним, а американська делегація - з президентом США Дональдом Трампом, і порушили питання, чи готова Україна йти на кроки щодо тиші по всій території.

"Я це підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить русскім, ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни. Тому моя реакція була - ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", - пояснив Зеленський.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Читайте: Росія обережно відреагувала на пропозицію США щодо 30-денного перемир’я, вимагаючи гарантій, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) перемир’я (891)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Hellis
@13Hellis_13
·
1 год
ми ніколи не повторимо ганебний "Мінськ!" волала шість років зелена влада.
Подивимось, але відчуття, що зараз Україна підписує дуже погану пародію на "Мінськи" з набагато гіршими умовами...
показати весь коментар
12.03.2025 15:01
+5
Завдяки Нелоху ти до Польщі переїхала?
показати весь коментар
12.03.2025 15:03
+5
В сизрані трєтєокласнік ізнасіловал пятєрих вєтєранов куліковскай бітви і іх сабаку...
показати весь коментар
12.03.2025 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В 2014г русня нарушила режим тишины через пару минут
показати весь коментар
12.03.2025 14:57 Відповісти
Так це ж добре, тоді Трамп завалить нас зброєю для винещення русні, бо це буде актом неповаги до нього
показати весь коментар
12.03.2025 15:01 Відповісти
Та тільки путін не готовий і не буде готовий .
показати весь коментар
12.03.2025 14:57 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2025 14:58 Відповісти
в Суджі йдуть бої
показати весь коментар
12.03.2025 14:59 Відповісти
обісраний Зенелох рефлексує вже на все що йде від США )))
показати весь коментар
12.03.2025 14:58 Відповісти
Хай тепер рудий покаже, як його корєш ***** готовий до миру...
показати весь коментар
12.03.2025 14:59 Відповісти
Здається ми вже це практикували. А потім зеля здав оборону хутіну
Так же було ?
показати весь коментар
12.03.2025 14:59 Відповісти
Я теж припускаю, що в разі "тиші_30_днів", Україна після того вмиється ще більшою кров'ю...
показати весь коментар
12.03.2025 15:01 Відповісти
Дякую за Вашу працю, пане Зеленський.
показати весь коментар
12.03.2025 15:00 Відповісти
Завдяки Нелоху ти до Польщі переїхала?
показати весь коментар
12.03.2025 15:03 Відповісти
А що так скромно? А де "за Вашу Потужну турборежимну працю, сонцесяйний найвеличнівшивий повелителю!!!"
показати весь коментар
12.03.2025 15:07 Відповісти
По перше пуйло навряд чи погодиться, а якщо і погодиться, значить витворить якусь підлість обовʼязково.
А по друге, що дає цей місяць? От що реально може статись за місяць? Це ж не приватний город 15 соток, який можна за місяць перекопати.
показати весь коментар
12.03.2025 15:00 Відповісти
Ще з заяв президента:

- Я не чув щодо запрошення на новий візит до Трампа;

- Ми готові до рамкової угоди стосовно корисних копалин;

- Пункти, зазначені в спільному стейтменті після вчорашньої зустрічі США та України - позитивно для нас.

- Про гарантії безпеки більше будемо говорити, коли запрацює 30-денний режим тиші.
показати весь коментар
12.03.2025 15:01 Відповісти
Hellis
@13Hellis_13
·
1 год
ми ніколи не повторимо ганебний "Мінськ!" волала шість років зелена влада.
Подивимось, але відчуття, що зараз Україна підписує дуже погану пародію на "Мінськи" з набагато гіршими умовами...
показати весь коментар
12.03.2025 15:01 Відповісти
а як тебе заразили
показати весь коментар
12.03.2025 15:04 Відповісти
В сизрані трєтєокласнік ізнасіловал пятєрих вєтєранов куліковскай бітви і іх сабаку...
показати весь коментар
12.03.2025 15:07 Відповісти
тільки не поспішаємо і думаємо над кожним словом, В.О., радимося, беремо паузи і використовуємо перекладача коли доцільно. Ставки занадто великі
показати весь коментар
12.03.2025 15:04 Відповісти
США запропонувала ... А ми що воюємо зі США ?
показати весь коментар
12.03.2025 15:22 Відповісти
 
 