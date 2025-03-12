Україна готова до формату тиші на 30 днів, який запропонували США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що пропозицію про 30 днів тиші на фронті запропонували США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами глави держави, до зустрічі в Джидді йшлося про пропозицію тиші у повітрі та на морі. Проте згодом США запропонували інший підхід.

В середині зустрічі українська команда зв'язалася з ним, а американська делегація - з президентом США Дональдом Трампом, і порушили питання, чи готова Україна йти на кроки щодо тиші по всій території.

"Я це підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить русскім, ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни. Тому моя реакція була - ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", - пояснив Зеленський.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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