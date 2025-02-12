Воєнний стан скасують після завершення гарячої фази війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні може бути скасований після завершення гарячої фази війни.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Economist, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, припинення вогню може бути частиною завершення активних бойових дій, але без гарантій безпеки Україна не піде на такий крок.

"Без гарантій безпеки припинення вогню тільки для того, щоб Путін міг приїхати через два місяці. Ні, це неможливо. А отже, гаряча фаза війни закінчиться. Якщо вона закінчиться, то закінчиться і воєнний стан, напевно", - пояснив Зеленський.

Президент також нагадав, що після скасування воєнного стану парламент має провести вибори, ухвалити відповідні законодавчі рішення та оголосити дату.

Коментуючи заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо виборів в Україні, Зеленський висловив здивування: "Йому 80 років, а він думає про вибори в Україні. Це цікаво. Чесно кажучи, я думаю, що ми всі будемо думати про вибори, коли зможемо думати про них. Сьогодні це точно не головне. Не тому, що хтось за чи проти. Справа не в цьому. Це як якби ви вечеряли вранці. Вам потрібно поснідати, попрацювати, а після роботи прийти додому, відпочити з коханою дружиною і повечеряти. Ми не можемо вечеряти, тому що нам потрібно жити до вечора. Просто жити. Ось і весь наш шлях".

Глава держави наголосив, що ключове завдання України зараз - зупинити війну та повернути безпеку громадянам.

