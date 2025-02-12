УКР
Воєнний стан скасують після завершення гарячої фази війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні може бути скасований після завершення гарячої фази війни. 

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Economist, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, припинення вогню може бути частиною завершення активних бойових дій, але без гарантій безпеки Україна не піде на такий крок.

"Без гарантій безпеки припинення вогню тільки для того, щоб Путін міг приїхати через два місяці. Ні, це неможливо. А отже, гаряча фаза війни закінчиться. Якщо вона закінчиться, то закінчиться і воєнний стан, напевно", - пояснив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про поступки заради миру: Неправильна дипломатія реабілітує Путіна

Президент також нагадав, що після скасування воєнного стану парламент має провести вибори, ухвалити відповідні законодавчі рішення та оголосити дату.

Коментуючи заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо виборів в Україні, Зеленський висловив здивування: "Йому 80 років, а він думає про вибори в Україні. Це цікаво. Чесно кажучи, я думаю, що ми всі будемо думати про вибори, коли зможемо думати про них. Сьогодні це точно не головне. Не тому, що хтось за чи проти. Справа не в цьому. Це як якби ви вечеряли вранці. Вам потрібно поснідати, попрацювати, а після роботи прийти додому, відпочити з коханою дружиною і повечеряти. Ми не можемо вечеряти, тому що нам потрібно жити до вечора. Просто жити. Ось і весь наш шлях".

Глава держави наголосив, що ключове завдання України зараз - зупинити війну та повернути безпеку громадянам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контакти між Росією та США: рішення без України будуть небезпечними для усіх

Зеленський Володимир (25545) воєнний стан (587)
+17
Вава досить на сьогодні, зупинись, stop,
arrêt, detener, parar, stoppen, לְהַפְסִיק
показати весь коментар
12.02.2025 17:51 Відповісти
+14
А може спочатку проста пєрєстать стрєлять? Один Янелох Боневтікович запевняв, що війни так закінчуються. Взагалі то не збрехав. Закінчуються. Капітуляцією.
показати весь коментар
12.02.2025 17:51 Відповісти
+11
"Без гарантій безпеки припинення вогню тільки для того, щоб Путін міг приїхати через два місяці. Ні, це неможливо. А отже, гаряча фаза війни закінчиться. Якщо вона закінчиться, то закінчиться і воєнний стан, напевно".
Будь ласка, ПЕРЕКЛАДІТЬ мені це з наркоманського на звичайний!
Чотири фрази, але я НЕ МОЖУ їх зв'язати одну з іншою та зрозуміти загальну думку!
показати весь коментар
12.02.2025 17:58 Відповісти
Астанавітесь!!!
показати весь коментар
12.02.2025 18:03 Відповісти
Ніяких виборів, війна до перемоги!
показати весь коментар
12.02.2025 20:42 Відповісти
Военный стан останется на нуле граница размежевания войск армий ..туда и к нам и россиянам будут на передок направлены вплоть до 2 линии тыла примерно 150 км наблюдатели стран НАТО и с мандатом ООН..и все остальная часть особое положение режим НС граница будет просто закрыта всеми на прием..пересчет выборы обязаны пройти досрочным порядком в срок 3 месяца как в 2014 году..и только выборы президента ..а после выборов новый президент будет подписывать мирный договор с РФ и распускать парламент зеленомордых вместе с КМУ последовательность не важна...осенью выборы в Раду по графику..
показати весь коментар
12.02.2025 18:11 Відповісти
Границю відкриють зразу як тільки скасують військовий стан.
показати весь коментар
12.02.2025 18:15 Відповісти
какие-то похожие "наблюдатели" в Израиле что-то наблюдали. но запуски ракет в 10 метрах от себя никогда не видели. даже фото кажется есть. у нас тоже "обсе"и "красный крест" наблюдали очень много. и фотки с оккупантами только в путь. и отчеты о прекрасных условиях жизни убитых пленных. наверное, те же самые "наблюдатели" приедут. всегда рады.
показати весь коментар
12.02.2025 19:19 Відповісти
Формулой Штайнмайера, подписанной Зеленским в конце 2019 года.
показати весь коментар
12.02.2025 17:59 Відповісти
А шо Явашвирок вже вибрав місце?
показати весь коментар
12.02.2025 17:59 Відповісти
Це як *****?
показати весь коментар
12.02.2025 18:09 Відповісти
Одне слово в реченні зайве...
показати весь коментар
12.02.2025 18:23 Відповісти
Може на сьогодні досить? В гамівну сорочечку - і спати?
показати весь коментар
12.02.2025 17:53 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 17:57 Відповісти
Тобі мізки Таня Лайф дала поносити?
показати весь коментар
12.02.2025 17:56 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 18:00 Відповісти
Ніколи такого не було - і от знову. Після візиту до Вашингтону та зустрічей з командою Трампа сьогодні мені відмовлено у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію. Проте традиційна практика заборони виїзду Порошенка за кордон на міжнародні зустрічі себе вичерпала.

Тому влада вручила мені 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого. НА КОЖЕН ДЕНЬ. Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав. Таке враження, ніби для них немає путіна, немає росії, немає потреби у єдності. Для них є лише війна з тими, кого вони вважають ворогами: з Порошенком, Залужним, Червінським та бойовими комбригами.

А для нас немає нічого важливішого за безпеку українців. За останні дні ми закупили обігрівачі, «Цукорки», РЕБи, зарядні станції, «Мавіки», квадроцикли, що є ефективними засобами евакуації та логістики, екскаватори для будівництва ліній оборони, вироблені нами пральної-душові комплекси, ПАРМи…

Безпека українського війська - це допомога нашим воїнам та підтримка коаліції наших партнерів, що дасть можливість реалізувати сценарій «мир через силу». Для цього ми щотижня їздимо на фронт. І для цього мали б прямувати на Мюнхенську безпекову конференцію. Бо саме там вирішуватиметься доля України та світу.

Отямтесь! Під загрозою саме існування української держави. Єдність ви вже поховали
показати весь коментар
12.02.2025 17:54 Відповісти
може купити йому кавуна?
показати весь коментар
12.02.2025 18:09 Відповісти
думав про пороха скороморох вже забув, а ніт, щоб там не втримали "пазітівні" блохери та підконтрольні жопі тг помийки саме Петро є головним конкурентом смарагдового на виборах.
показати весь коментар
12.02.2025 19:05 Відповісти
Воєн6ий стан, не завада для роботи слідчим з ГПУ та десятка антикорупційних структур та органів України, щоб притягнути до відповідальності зеленського і групу осіб за їх дії/бездіяльність, що призвели до смерті Українців та втрати території держави!!
Виконувати треба посадовцям, норми Конституцію та Закони, а не красти гроші і тікати за кордон, як це роблять служки, з 2019 року!!
показати весь коментар
12.02.2025 17:54 Відповісти
Хто аФторр текстів для Бонапарта...
Ну прямо Шедеврально і Потужно.
показати весь коментар
12.02.2025 17:55 Відповісти
той малюк сам добрий щур, робить як скаже єрмак
показати весь коментар
12.02.2025 18:16 Відповісти
Скоріше б уже заморозили та зупинили війну.
показати весь коментар
12.02.2025 17:58 Відповісти
А шо так? Мо', за шашликами скучив?
показати весь коментар
12.02.2025 18:03 Відповісти
Ага, краще змаж вазєліном, вони вам так краще заходять. Какаяразніца как)
показати весь коментар
12.02.2025 18:18 Відповісти
І відпочинеш нарешті під пиво і квартал?
показати весь коментар
12.02.2025 18:30 Відповісти
Хто? Слуги? Так в них бізнес на крові! Чи ті , хто наголосував в 2019-му? Так вони з'**@лись в Польщу, як і обіцяли!
показати весь коментар
12.02.2025 18:20 Відповісти
"Це як якби ви вечеряли вранці. Вам потрібно поснідати, попрацювати, а після роботи прийти додому, відпочити з коханою дружиною і повечеряти. Ми не можемо вечеряти, тому що нам потрібно жити до вечора". Предшественники этих зебилов были намного талантливее.
показати весь коментар
12.02.2025 18:00 Відповісти
"Мы не можем ужинать, потому что нам нужно жить до вечера. Просто жить. Вот и весь наш путь."
Бусидо-путь воина.Кто знает-как будет путь скумбрии и игрока членом на пианино?При условии что "буси"-самурай на японском,а "до"-путь.
показати весь коментар
12.02.2025 20:57 Відповісти
Не хоче ВаВа на нари
показати весь коментар
12.02.2025 18:08 Відповісти
Який невтомний, не їсть, не спить, все обіцяє і обіцяє і обіцяє обіцяти - цінуйте
показати весь коментар
12.02.2025 18:09 Відповісти
..тут гоЛовне питання - коли ти, нарешті, скасуєш себе.. бо перший та єдиний срок, про який ти пздІло лохам своїм, давно вже минув...
чи то - ти, як завжди, напздІло..? ото дебіли понаобирали, що вже й не здихатися цьОї зеленської напасті нема можливості простими заходами..
показати весь коментар
12.02.2025 18:13 Відповісти
Янєлох хоче бути пожиттєвим президентом.
показати весь коментар
12.02.2025 18:16 Відповісти
******* сцить виборів.
він за вибори але через дію, і щоби у виборах не прймав участі Порошенко та Залужний - тому на Залужного тиснуть справами на його генералів, намагаючись на них скинути свою зраду, а Пороху виписали 15 повісток на допити до ДБР, на кожен день до кінця місяця, щоби ні до Мюнхену не поїхав і у ВР не міг ходити, за висмоктаним приводом з відповіді журналісту 15 років тому…
показати весь коментар
12.02.2025 18:22 Відповісти
То есть никогда? Вова возомнил себя вечным императором?
показати весь коментар
12.02.2025 18:37 Відповісти
Тобто ніколи поки яжнєлох при владі?
показати весь коментар
12.02.2025 18:40 Відповісти
И опять язык впереди мозгов.

Что значит, после окончания горячей фазы, а тёплая фаза, это как и куда?

Господи, вразуми ты нашего президента, наложи на него обет молчания до окончания войны.
показати весь коментар
12.02.2025 18:49 Відповісти
Це він після інтервью Наєва і Бутусова суфлерує доугий день
показати весь коментар
12.02.2025 18:53 Відповісти
ага, а наступного дня вибори
показати весь коментар
12.02.2025 19:26 Відповісти
какие гарантии , натовских войс небудет на разграничении сказал хегсет ...а кто будет ...беларусы ?
показати весь коментар
12.02.2025 20:57 Відповісти
Навіщо той самопроголошений кремлівський зелений чорт торочить про воєнний стан? До чого тут антиконституційний воєнний стан, яким він прикрився щоб узурпувати всю владу в державі?
В Україні за вимогами Конституції має діяти стан війни під час війни.
Жодних виборчих обмежень під час дії стану війни Конституція України не передбачає.
показати весь коментар
12.02.2025 21:07 Відповісти
Ішак буде триматись за владу, доки його не винесуть вперед ногами.
показати весь коментар
12.02.2025 21:10 Відповісти
Де таке бачено, щоб засівший кремлівський агент добровільно віддав узурповану владу в Україні?
показати весь коментар
12.02.2025 21:15 Відповісти
 
 