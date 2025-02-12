Зеленський про поступки заради миру: Неправильна дипломатія реабілітує Путіна

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Київ та Москва мають піти на поступки заради завершення війни та наголосив, що російський диктатор Володимир Путін діє так само як Адольф Гітлер.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що зараз Путін діє точно так само, як колись діяв Адольф Гітлер.

Він також зауважив, що готовність сісти за стіл переговорів з "цим вбивцею (Путіним — ред.)" уже є компромісом.

Уявіть собі, що Гітлер не вбивав себе. Уявіть, що після всього, що він зробив з євреями, люди сказали б: "Гаразд, шукаймо компроміс". Путін діє, як Гітлер, і неправильний тип дипломатії реабілітує його. Україна готова до переговорів, але лише за умови гарантій безпеки, які могли б утримати Росію від нової агресії", - наголосив Зеленський.

Голова держави додав, що історія зірваних угод показала, що переговори та припинення вогню "самі по собі не спрацюють", саме тому потрібні чіткі гарантії безпеки від інших країн-союзників.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін скоро помре.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україну нібито повертають "на 100 років назад", а тому і Києву, і Москві доведеться піти на поступки для завершення війни.