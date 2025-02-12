УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9057 відвідувачів онлайн
Новини Заяви про мир
2 366 22

Зеленський про поступки заради миру: Неправильна дипломатія реабілітує Путіна

Зеленський відповів на слова Рубіо про поступки заради миру з РФ

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Київ та Москва мають піти на поступки заради завершення війни та наголосив, що російський диктатор Володимир Путін діє так само як Адольф Гітлер.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що зараз Путін діє точно так само, як колись діяв Адольф Гітлер.

Він також зауважив, що готовність сісти за стіл переговорів з "цим вбивцею (Путіним — ред.)" уже є компромісом.

Уявіть собі, що Гітлер не вбивав себе. Уявіть, що після всього, що він зробив з євреями, люди сказали б: "Гаразд, шукаймо компроміс". Путін діє, як Гітлер, і неправильний тип дипломатії реабілітує його. Україна готова до переговорів, але лише за умови гарантій безпеки, які могли б утримати Росію від нової агресії", - наголосив Зеленський.

Голова держави додав, що історія зірваних угод показала, що переговори та припинення вогню "самі по собі не спрацюють", саме тому потрібні чіткі гарантії безпеки від інших країн-союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Членство України в НАТО малоймовірне через опір США, Німеччини та Угорщини, - Зеленський

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін скоро помре.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україну нібито повертають "на 100 років назад", а тому і Києву, і Москві доведеться піти на поступки для завершення війни.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) путін володимир (24838) переговори з Росією (1446) Рубіо Марко (290) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Неправильний президент поставив Україну у позицію, в якій їй можна нав'язати, що завгодно.

2022 року завдяки військовим, волонтерам, активним громадянам Україна стала символом незламності.

2024 року завдяки ЗЄ Україна стала символом корупції, беззаконня, дизертирства, утискання свободи слова, руйнування демократії.
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
+8
в 1938 році, деладьє з чемберленом, сдавши Чехословакію казали що - ми привезли вам мир, а на справді Другу Світову і більше 50 мільонів загиблих.
історія декого так нічому не навчіла.
а не вивчена історія завжди повторюється для тих хто її не засвоїв
показати весь коментар
12.02.2025 17:24 Відповісти
+5
Ти ,гнида,Україну вже продав вдруге. Перший раз кацапам в омані, тепер рідкоземи патлатий мразі американській віддав безкоштовно.
показати весь коментар
12.02.2025 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в 1938 році, деладьє з чемберленом, сдавши Чехословакію казали що - ми привезли вам мир, а на справді Другу Світову і більше 50 мільонів загиблих.
історія декого так нічому не навчіла.
а не вивчена історія завжди повторюється для тих хто її не засвоїв
показати весь коментар
12.02.2025 17:24 Відповісти
Так Херсонщину ,більшу частину Запоріжжя ,Маріуполь і т.д здав зєля ,а не Трамп чи Рубіо.
показати весь коментар
12.02.2025 17:31 Відповісти
а Крим з Донбасом в 2014 хто?
теж Зеленьський?
показати весь коментар
12.02.2025 17:36 Відповісти
Фіни пішли на поступки...
показати весь коментар
12.02.2025 17:28 Відповісти
Читай історію і будеш знати чому фіни пішли на поступки.
показати весь коментар
12.02.2025 18:35 Відповісти
Вони пішли, тому що кацапи таки продавили Лінію Манергейма і на відміну від нас Фінам не допомагав взагалі ніхто. Ні зброею, нічим.
показати весь коментар
12.02.2025 19:50 Відповісти
Припустима лише одна поступка: межі Московії по "Золотому кільцю", а не по МКАД!
показати весь коментар
12.02.2025 17:29 Відповісти
Підтримую Президента!
показати весь коментар
12.02.2025 17:30 Відповісти
Сьогодні що всі з розуму посходили ,чи це у вас таке прочуття гумору ?
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
Це делірій.
показати весь коментар
12.02.2025 17:33 Відповісти
Сьогодні хоч і сволота зелена ,но перший раз згоден З Презилентом
показати весь коментар
12.02.2025 18:26 Відповісти
Ти ,гнида,Україну вже продав вдруге. Перший раз кацапам в омані, тепер рідкоземи патлатий мразі американській віддав безкоштовно.
показати весь коментар
12.02.2025 17:31 Відповісти
Неправильний президент поставив Україну у позицію, в якій їй можна нав'язати, що завгодно.

2022 року завдяки військовим, волонтерам, активним громадянам Україна стала символом незламності.

2024 року завдяки ЗЄ Україна стала символом корупції, беззаконня, дизертирства, утискання свободи слова, руйнування демократії.
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
Тампон прийшов зруйнувати не тільки світ а і самі США. Тампон за три тижні докерувався так що інфляція в США виросла на декілька пунктів. Хоча при Байдені якого Тампон так критикував інфляція потрохи знижувалась. Оце так рижий недобиток робить США великими.
показати весь коментар
12.02.2025 17:32 Відповісти
А хто буде робити ту правильну дипломатію,твої посли сексологи,бувші прокурори корупціонери,мародери,зрадники яких ти напризначав в посли по усьму світу?
показати весь коментар
12.02.2025 17:40 Відповісти
Уявіть собі, що Гітлер не вбивав себе

Так у нього ядрьоної бімби не було, а то б пробачили все.
показати весь коментар
12.02.2025 17:43 Відповісти
Одному уже шли на уступки 1939 - 1940 года. А путлер ничем не отличается от Гитлера. Даже бункер как у Гитлера себе соорудил
показати весь коментар
12.02.2025 17:47 Відповісти
Зате вже твоя криворагульська дипломатія з такими гігантами мислі, як Кульоба та реінкарнація Сивохи - Сибіги - оце правильна дипломатія!
показати весь коментар
12.02.2025 17:50 Відповісти
То ти тепер таке зачитуєш. Коли здаш всі інтереси України на користь Кацапії, тоді будеш пояснювати, що то переможенька, якої світ не бачив.
показати весь коментар
12.02.2025 17:55 Відповісти
бенин Оманский Нарик!!! В твоём понимании дипломатия это подарить 12 лярдов ***** выигранные в Европейских судах, отдать вагнеров, увидить мир в очке путлира , разминировать Чонгар, забрать клистроны, расставить на руководящие должности рЫговско-фсбэшные отбросы, судить боевых генералов, отдать " серую зону" козломордым, запретить работу снайперских групп и бпла, отдать гум. и фин. помощь под крышевания фсбєшника Елдака и быть в доле и т.д
показати весь коментар
12.02.2025 17:56 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому Чонгар , мости і всі комунікації з Криму і до Криму
були розміновані…Окупаційні війська на другий день війни безперешкодно,
як на параді зайняли Нову Каховку. На третій день вода пішла в окупований
Крим. Так само легко були захоплені всі інші південні райони України. І як
показають всі прес- конференції, де Зеленський злочинно не хоче відповісти,
хто дав розпорядження на розмінування Чонгару, мостів і комунікацій. І чи
це була злочинна ініціатива Зеленського, в Омані на продажних зговорах з
Патрушевим? Жаль що президент поки- що, має імунітет. І на ці питання він
буде відповідати згодом, точно що вже розповість за свою зраду вже на
неминучих допитах після зміни його продажної влади.
показати весь коментар
12.02.2025 18:28 Відповісти
 
 