Зеленський про поступки заради миру: Неправильна дипломатія реабілітує Путіна
Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Київ та Москва мають піти на поступки заради завершення війни та наголосив, що російський диктатор Володимир Путін діє так само як Адольф Гітлер.
Про це він сказав у інтерв’ю виданню Economist, інформує Цензор.НЕТ.
Президент зазначив, що зараз Путін діє точно так само, як колись діяв Адольф Гітлер.
Він також зауважив, що готовність сісти за стіл переговорів з "цим вбивцею (Путіним — ред.)" уже є компромісом.
Уявіть собі, що Гітлер не вбивав себе. Уявіть, що після всього, що він зробив з євреями, люди сказали б: "Гаразд, шукаймо компроміс". Путін діє, як Гітлер, і неправильний тип дипломатії реабілітує його. Україна готова до переговорів, але лише за умови гарантій безпеки, які могли б утримати Росію від нової агресії", - наголосив Зеленський.
Голова держави додав, що історія зірваних угод показала, що переговори та припинення вогню "самі по собі не спрацюють", саме тому потрібні чіткі гарантії безпеки від інших країн-союзників.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін скоро помре.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україну нібито повертають "на 100 років назад", а тому і Києву, і Москві доведеться піти на поступки для завершення війни.
історія декого так нічому не навчіла.
а не вивчена історія завжди повторюється для тих хто її не засвоїв
теж Зеленьський?
2022 року завдяки військовим, волонтерам, активним громадянам Україна стала символом незламності.
2024 року завдяки ЗЄ Україна стала символом корупції, беззаконня, дизертирства, утискання свободи слова, руйнування демократії.
Так у нього ядрьоної бімби не було, а то б пробачили все.
були розміновані…Окупаційні війська на другий день війни безперешкодно,
як на параді зайняли Нову Каховку. На третій день вода пішла в окупований
Крим. Так само легко були захоплені всі інші південні райони України. І як
показають всі прес- конференції, де Зеленський злочинно не хоче відповісти,
хто дав розпорядження на розмінування Чонгару, мостів і комунікацій. І чи
це була злочинна ініціатива Зеленського, в Омані на продажних зговорах з
Патрушевим? Жаль що президент поки- що, має імунітет. І на ці питання він
буде відповідати згодом, точно що вже розповість за свою зраду вже на
неминучих допитах після зміни його продажної влади.