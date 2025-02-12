Членство України в НАТО малоймовірне через опір США, Німеччини та Угорщини, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо наша країна не стане частиною Північноатлантичного Альянсу, то Києву необхідно "будувати своє НАТО", попри опозицію з боку інших держав.
Про це він заявив у інтерв’ю виданню Economist, інформує Цензор.НЕТ.
Голова держави визнав, що нині членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опозицію з боку Німеччини та Угорщини та США.
Водночас, за його словами, позиція Угорщини може змінитися, якщо американський президент Дональд Трамп "попросить про це".
Зеленський наголосив, що якщо двері Альянсу "залишаться зачиненими", то Україна повинна "будувати своє власне НАТО" –– тобто посилити власну армію.
"Ми повинні подвоїти її (армію - ред.). Щоб бути на одному рівні з російською армією", - сказав президент.
Президент також вважає, що за таких умов Україна може отримати гарантії безпеки від США, не звертаючись до РФ, а Європа могла б допомогти у фінансуванні.
За словами Зеленського, посилення власної армії за умови не вступу до НАТО є "планом Б" України.
от,що собі вибрав мудрий нарід...
чи ти спеціально косиш під дурачка?
ще не вечір,що храпатий ввів санкції на Порошенка,а на Портнова відмовився.
Він сам себе показав,ким є.
А ти є дрібний провокашка, очевидно,з самого оп,бо інші люди таку уйню би не писали,поважаючи насамперед самих себе.
позорище має бути для тебе самого,що сам в неадекваті.
передивись стрічку: один лише ти "с приветом".
погуй,що ти угораешь...
але у вас і мова,чи то речь: лизать,косточка,угорел-зразу видаєш своє походження...
питання,путін-хто?
Це він організував санкції на Порошенка,Зе в нього на побігеньках.
Що кажуть в мире: путин----
далі як?
чи ти в мире ніде не був і не знаєш?
також був закордоном і скажу,якщо би ти поводився на людях,як в інтернеті,то давно би дали п.зди там,в т.ч.і приїзжі руські,за яких ти ратуєш.