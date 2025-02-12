УКР
Членство України в НАТО малоймовірне через опір США, Німеччини та Угорщини, - Зеленський

Зеленський: Україна повинна будувати своє НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо наша країна не стане частиною Північноатлантичного Альянсу, то Києву необхідно "будувати своє НАТО", попри опозицію з боку інших держав. 

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Economist.

Голова держави визнав, що нині членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опозицію з боку Німеччини та Угорщини та США.

Водночас, за його словами, позиція Угорщини може змінитися, якщо американський президент Дональд Трамп "попросить про це".

Зеленський наголосив, що якщо двері Альянсу "залишаться зачиненими", то Україна повинна "будувати своє власне НАТО" –– тобто посилити власну армію.

"Ми повинні подвоїти її (армію - ред.). Щоб бути на одному рівні з російською армією", - сказав президент.

Президент також вважає, що за таких умов Україна може отримати гарантії безпеки від США, не звертаючись до РФ, а Європа могла б допомогти у фінансуванні.

За словами Зеленського, посилення власної армії за умови не вступу до НАТО є "планом Б" України.

Угорщина (2483) Німеччина (7738) Зеленський Володимир (25545) США (24362) членство в НАТО (1771) гарантії безпеки (299)
Топ коментарі
+21
Гаранту Конституції України в якій чітко записана мета - членство в НАТО - треба не триндіти що ймовірно, а що неймовірно - а виконувати свої обов'язки. Та про кого мова - про Зеленського? - то він такий же "гарант Конституції", як з лайна куля. Зеленський взагалі такий - куля з лайна...
показати весь коментар
12.02.2025 17:06 Відповісти
+17
Що, Вава, обісрався?

6 років обіцянок та відвертої брехні коту під хвіст.
показати весь коментар
12.02.2025 17:10 Відповісти
+16
Вот смотрят американцы на нас со стороны, читают все заявления Зеленского с 2019 года, и как у них еще не съехали мозги набекрень от этого?
показати весь коментар
12.02.2025 17:05 Відповісти
..щеня кацапориле! Ти хоть свою собачу мову вивчи...безграмотне!! Іди на..й ..пес смердячий!)))
показати весь коментар
12.02.2025 22:21 Відповісти
Мародер.
показати весь коментар
12.02.2025 19:49 Відповісти
- "по моєму ....чувак тебе кинули" ©
показати весь коментар
12.02.2025 21:04 Відповісти
Малоймовірно,бо зешобла ввела санкції проти Порошенка.
показати весь коментар
12.02.2025 21:49 Відповісти
він платить армії,храпатий-ботам.
показати весь коментар
12.02.2025 22:08 Відповісти
***** і такі в оп, що керують державою,
от,що собі вибрав мудрий нарід...
показати весь коментар
12.02.2025 22:16 Відповісти
В тебе хворі фантазії, та і текст невнятний,влад 228.
чи ти спеціально косиш під дурачка?
ще не вечір,що храпатий ввів санкції на Порошенка,а на Портнова відмовився.
Він сам себе показав,ким є.
А ти є дрібний провокашка, очевидно,з самого оп,бо інші люди таку уйню би не писали,поважаючи насамперед самих себе.
показати весь коментар
12.02.2025 22:29 Відповісти
а гули кому до того,що ти угораешь?
позорище має бути для тебе самого,що сам в неадекваті.
передивись стрічку: один лише ти "с приветом".
погуй,що ти угораешь...
показати весь коментар
12.02.2025 22:40 Відповісти
влад228,угорай,хіба без мене.
але у вас і мова,чи то речь: лизать,косточка,угорел-зразу видаєш своє походження...
питання,путін-хто?
показати весь коментар
12.02.2025 23:00 Відповісти
Перший раз бачу, щоби касап писав про ермака- рос.агента "козир",плюс хвалить його.
Це він організував санкції на Порошенка,Зе в нього на побігеньках.
показати весь коментар
12.02.2025 23:12 Відповісти
Аууу...влад228, ти про "в мире".
Що кажуть в мире: путин----
далі як?
чи ти в мире ніде не був і не знаєш?
показати весь коментар
12.02.2025 23:08 Відповісти
все влад288,я тебе поняв,чим ти дихаєш.а про ермака добре знаєш.
також був закордоном і скажу,якщо би ти поводився на людях,як в інтернеті,то давно би дали п.зди там,в т.ч.і приїзжі руські,за яких ти ратуєш.
показати весь коментар
12.02.2025 23:26 Відповісти
Це як відомий на всю округу крадій лізе через паркан в маєток заможного бариги і докоряє того в негостинності.
показати весь коментар
12.02.2025 22:04 Відповісти
Все никак не успокоится, на чужом горбу в рай хочет въехать. Что это за мания такая еврейская за чужой счет в масле как кот жить? Давай делай наконец сам что-нибудь, разворачивай страну на военные рельсы. Или уходи.
показати весь коментар
13.02.2025 00:55 Відповісти
З портновим і ОПЗЖ будеш НАТО своє будувати??
показати весь коментар
13.02.2025 07:23 Відповісти
Тут був такий собі Vlad 228, куди смоктун дівся? Хто його кокнув і навіщо? Такий був кумедний. Побіг далі у Єрмака відсмоктувати?
показати весь коментар
13.02.2025 08:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 