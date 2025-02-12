Членство України в НАТО малоймовірне через опір США, Німеччини та Угорщини, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо наша країна не стане частиною Північноатлантичного Альянсу, то Києву необхідно "будувати своє НАТО", попри опозицію з боку інших держав.

Про це він заявив у інтерв’ю виданню Economist, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави визнав, що нині членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опозицію з боку Німеччини та Угорщини та США.

Водночас, за його словами, позиція Угорщини може змінитися, якщо американський президент Дональд Трамп "попросить про це".

Зеленський наголосив, що якщо двері Альянсу "залишаться зачиненими", то Україна повинна "будувати своє власне НАТО" –– тобто посилити власну армію.

"Ми повинні подвоїти її (армію - ред.). Щоб бути на одному рівні з російською армією", - сказав президент.

Президент також вважає, що за таких умов Україна може отримати гарантії безпеки від США, не звертаючись до РФ, а Європа могла б допомогти у фінансуванні.

За словами Зеленського, посилення власної армії за умови не вступу до НАТО є "планом Б" України.

