Путін точно скоро помре, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін скоро помре.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.
"Я не дам Путіну перемогти. Цим я живу. Різниця між мною і Путіним в тому, що я правий. Я захищаю свій народ і свою родину, і ми боремося за виживання", - сказав він.
За словами Зеленського, влада "не отруїла його".
"Я люблю життя і свободу. Тому я борюся за свободу. І я маю час, а він – ні. Він точно скоро помре. Але я ще хочу жити, ходити. Мені цікаво подорожувати по світу після політики", - додав президент.
