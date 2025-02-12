УКР
Путін точно скоро помре, - Зеленський

Зеленський заявив, що Володимир Путін скоро помре

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Володимир Путін скоро помре.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

"Я не дам Путіну перемогти. Цим я живу. Різниця між мною і Путіним в тому, що я правий. Я захищаю свій народ і свою родину, і ми боремося за виживання", - сказав він.

За словами Зеленського, влада "не отруїла його".

"Я люблю життя і свободу. Тому я борюся за свободу. І я маю час, а він – ні. Він точно скоро помре. Але я ще хочу жити, ходити. Мені цікаво подорожувати по світу після політики", - додав президент.

+63
Оце вштирило
12.02.2025 16:30 Відповісти
+44
Сатурну більше не наливати!
12.02.2025 16:30 Відповісти
+27
еталонний дебіл
12.02.2025 16:31 Відповісти
Ну його сьогодні й торкнуло... Хоча, то в них колективне, напевно, груповуха...
https://www.facebook.com/100003147776557/videos/528986702963409
12.02.2025 17:32 Відповісти
Достоевский пришел в гости к Гоголю. Позвонил. Ему открыли. "Что вы, - говорят, - Федор Михайлович, Николай Васильевич уже лет 50 как умер." "Ну что же, - подумал Достоевский, - царствие ему небесное, - я ведь тоже когда-нибудь умру."

(Д. Хармс)
12.02.2025 17:35 Відповісти
>>> Путін скоро помре...
Може Зе з Будановим щось порішали? .
12.02.2025 17:40 Відповісти
Проблема не в путіні, а в орді, яка називає себе русскими
12.02.2025 17:45 Відповісти
Дивуюсь коментарям! Що не так сказав ваш президент? Пуйлу бажають вмерти півсвіту! Те.,що він робить і скільки він вбив людей наближають смерть виродка! Якщо хтось з українців не згоден с цим, так це не українці!
12.02.2025 17:46 Відповісти
"Вмерти" пуйла то ще половина роботи. А якщо після нього прийде молодший і розумніший пуйло, що тоді будете казати? "Ну штош, почекаємо смерті і цього і опісля запануємо у своїй сторонці"?
12.02.2025 17:55 Відповісти
путін не дурний
12.02.2025 20:40 Відповісти
прикольна фраза ВАШ президент ))

чий ? ))
12.02.2025 18:04 Відповісти
Спущений вам іго гасударєм плєшивим)
12.02.2025 21:38 Відповісти
Ірино,ви даремно дивуєтеся. На цьому форумі до 80% це ухилянти,ждуни і біженці всіх мастей. 5-7% кацапські тролі,всі інші нормальні,патріотичні українці. А ви думали,що тут всі,як один патріоти Батьківщини?
12.02.2025 18:21 Відповісти
Ну що не так... Просто в черговий раз продемонстрував свої інтелектуальні здібності. По-перше, цю маячню про "путін скоро помре" ми вже чули від Буданова, та й багато кого ще. По-друге, якщо він справді готується до перемовин з путіним, треба зав'язувати ляпати язиком - такі заяви майбутні перемовини ніяк не спрощують.
12.02.2025 19:03 Відповісти
Знову обдовбався...мандрівник.....ров...
12.02.2025 17:50 Відповісти
Сподіваюся, і ти не забаришся, запухша потвора. І тоді у українців буде подвійне свято.
12.02.2025 17:58 Відповісти
Цікава думка, якщо зевиродка не стане, то Україна відразу програє чи почне перемагати московського агресора?
показати весь коментар
Посеред камери глобус, та хай мандрує навколо світу
12.02.2025 18:16 Відповісти
12.02.2025 18:18 Відповісти
Нормально сказав! Навіть,якщо припустити що Володя перед інтервью чимсь догнався...це хороший хід,мнітельний і боязкий Окурок,ще глибше заб"ється у свою нору,ще обережніше буде випорожнюватися у свій знаменитий похідний сортир...Нерви у нього ще трохи розхитаються
12.02.2025 18:18 Відповісти
Скоріше свої путляру вб'ють.
12.02.2025 18:20 Відповісти
Парламенту негайно заборонити подорожі зе. Хай посидить охолоне та покумекає як інші живуть без подорожей під замком у панів.
12.02.2025 18:21 Відповісти
Две-три недели, м-максимум... ик... пять.
12.02.2025 18:24 Відповісти
Переклинило?
12.02.2025 18:25 Відповісти
Ростов і зірка героя рф не за горами,таке не кожному дано.
12.02.2025 18:26 Відповісти
Якщо ***** і Зєля ''крякнуть'' на брудершафт - ото свято буде...
Ще би москалі всі по-виздихали...
12.02.2025 18:38 Відповісти
І шо воно там курить?
12.02.2025 18:40 Відповісти
Хана пуйлу, ЗЕ надіслав порчу!
12.02.2025 19:09 Відповісти
Покажчик потужнометра на річці Дніпро зафіксував 0,4 Рейгана.
12.02.2025 19:22 Відповісти
НА КАРТАХ ТАРО ЯВНЕЕ Б БЫЛО !)
12.02.2025 19:50 Відповісти
Проспал Украину, путешественник.
12.02.2025 19:52 Відповісти
73%, я вам дуже вдячний, що ви все-таки змогли відшукати серед 54 мільйонів українців перлину ясновидця і нетрадициійного лікаря. Він спочатку підняв бійця, який не ходив, Боневтік з ним позроровкався і сфоткався і той пішов. А сьогодні наш талантище навів порчу на упиря світу, слугу сатани і диявола пуйла. Все, скоро пуйло здохне. Вова Боневтік ніколи не брехав. Посміялися? А для чого це він втирає? А для того, щоб відволікти вашу увагу від провального положення на фронті і відсутність українських ракет, які оцей гундосік обіцяв. Щоб люди не обговорювали жахітні вибухи в Києві, Кривому Розі. Чули, що в Кривому Розі люди навіть перекрили вулиці, бо з початку опалювального сезону в них немає тепла? Там всім керує дружбан Боневтіка вілкул, але він же не мер Чернігова чи Сум, щоб його знімати.
12.02.2025 20:10 Відповісти
Яку дозу прийняло це чмо, перед тим як вилізти.
12.02.2025 21:08 Відповісти
пеннівайз все роль грає, йому головне сподобатись простофілям біля телевізора
12.02.2025 21:29 Відповісти
