Якщо Путін спробує напасти на НАТО, він програє - реакція буде нищівною, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував повідомлення щодо можливого нападу Росії на країни НАТО, заявивши, що реакція Альянсу буде нищівною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте заявив під час пресконференції перед засіданням "Рамштайн".
"Якщо Путін збереться напасти на НАТО, хай навіть не думає про це. Він програє. Реакція буде просто нищівною. Адже ми знаємо наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО", - заявив Рютте.
Нагадаємо, раніше у розвідці Данії заявили, що РФ активно переозброююється і зможе розпочати нову війну з однією з європейських країн, якщо НАТО не буде переозброюватися паралельно з армією Москви.
В тій ложці ще й сі.
Тегеран-43, Ялта-45, ????-25...
впряжуться орбан, фіцо, ердоган, инша мразота і почнуть пояснювать що не так вже й та естонія потрібна, нехай сама воює.
Яка реакція? Гнівні заголовки в Reuters та Spiegel ? Чи занепокоєння від ударів росіян по мирняку в 4 ранку? Слабо віриться, що Європа переможе орду:
- що там з США , вони впишуться при трампі ? Ще й якщо раша брязкатиме ядеркою
- що з кількістю озброєнь? В бюджетах можуть бути трильйони євро, але коли снаряд коштує 5к баксів, простий дрон 20к баксів, а молоток - 50 баксів, то це тривожить...
- що з логістикою ? писали на днях, що навіть танки не завжди легко швидко перевезти з країни А в країну Б
- чи вистачить поточної кількості солдатів ? Недавно писали, що навіть в Німеччині з цим трабли, а вони ще навіть не в стані війни.
Тупі чи прикидаються !?
побіжите як пшеки на інший берег і далі)