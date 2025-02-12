УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9333 відвідувача онлайн
Новини
2 395 32

Якщо Путін спробує напасти на НАТО, він програє - реакція буде нищівною, - Рютте

Рютте про можливий напад РФ на НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував повідомлення щодо можливого нападу Росії на країни НАТО, заявивши, що реакція Альянсу буде нищівною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте заявив під час пресконференції перед засіданням "Рамштайн".

"Якщо Путін збереться напасти на НАТО, хай навіть не думає про це. Він програє. Реакція буде просто нищівною. Адже ми знаємо наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО", - заявив Рютте.

Також читайте: Альтернатива НАТО - військові контингенти на українській території і армія, як у Росії, - Зеленський

Нагадаємо, раніше у розвідці Данії заявили, що РФ активно переозброююється і зможе розпочати нову війну з однією з європейських країн, якщо НАТО не буде переозброюватися паралельно з армією Москви.

Автор: 

НАТО (6808) путін володимир (24838) Рютте Марк (524)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Реакцію ми вже бачили
показати весь коментар
12.02.2025 15:34 Відповісти
+15
Звучить дуже переконливо - особливо коли найбільша армія НАто в Європі - німецька - не може укомплектувати існуючі частини ,а з 2022 року кількість рапортів про відставку збільшилося в 5 разів
показати весь коментар
12.02.2025 15:34 Відповісти
+11
не все так однозначно.
впряжуться орбан, фіцо, ердоган, инша мразота і почнуть пояснювать що не так вже й та естонія потрібна, нехай сама воює.
показати весь коментар
12.02.2025 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реакцію ми вже бачили
показати весь коментар
12.02.2025 15:34 Відповісти
Рішуче нищівною чи безапеляційно нищівною ?! Бо від цього багато залежить
показати весь коментар
12.02.2025 18:30 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 18:34 Відповісти
Звучить дуже переконливо - особливо коли найбільша армія НАто в Європі - німецька - не може укомплектувати існуючі частини ,а з 2022 року кількість рапортів про відставку збільшилося в 5 разів
показати весь коментар
12.02.2025 15:34 Відповісти
Скоріше б спробував...... , щоб побачити......
показати весь коментар
12.02.2025 15:35 Відповісти
То прийміть нас до НАТО - і побачимо. Чи здриснуть кацапи, чи продовжуть нас нищити.
показати весь коментар
12.02.2025 15:41 Відповісти
Я только могу себе представить, как европейцы обеспокоятся!
показати весь коментар
12.02.2025 15:42 Відповісти
Та він з тією свою не добитою армією з підтримки Китаю та пів. Кореї по вас як каток пройдеться по Європі а ви будете соплі жувати та на трапмпутлера звати на допомогу тільки він не прийде він з ****** в одній ложці, догралися європейчики.
показати весь коментар
12.02.2025 15:43 Відповісти
"...він з ****** в одній ложці..."
В тій ложці ще й сі.
Тегеран-43, Ялта-45, ????-25...
показати весь коментар
12.02.2025 15:53 Відповісти
Ога, ось окупує Покровськ і відразу нападе на НАТУ. Схоже, що західні зброярі і військові чиновники, як "чесні люди", мають поставити пам'ятник пині ще за його життя.
показати весь коментар
12.02.2025 15:45 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
12.02.2025 15:46 Відповісти
Ага, бачимо ми ''нищівну реакцію'' ракети, безпілотники в своєму повітряному просторі боїтеся збити
показати весь коментар
12.02.2025 15:47 Відповісти
не все так однозначно.
впряжуться орбан, фіцо, ердоган, инша мразота і почнуть пояснювать що не так вже й та естонія потрібна, нехай сама воює.
показати весь коментар
12.02.2025 15:47 Відповісти
то так.недарма до хйла на лєньпАбєди запрошені, пітари кончені.
показати весь коментар
12.02.2025 15:50 Відповісти
З язика зняв, а ще плацдарм в центрі Сербія, італьлійці з австрійцями не то не сьо і шрьодерськомеркалівські шольци, які газовим різаком на пару з рашкою ледь не розпиляли НАТО при розділі Європи.
показати весь коментар
12.02.2025 21:20 Відповісти
В кремлі аж обіс...лися, і обреготалися.
показати весь коментар
12.02.2025 15:48 Відповісти
Напасти на усе НАТО може і ні...А ось на ОКРЕМУ країну НАТО.....Поки США з Марсу повернеться москалі у Парижі за 2 тижні будуть...якось так вбачається
показати весь коментар
12.02.2025 15:52 Відповісти
Поки буде розгортатись та "миттєва" реакція, орки на колінах до повзуть до Ла-Маншу.
показати весь коментар
12.02.2025 15:52 Відповісти
Нiщiвне занепокоення! 🤣
показати весь коментар
12.02.2025 15:54 Відповісти
..без ЗСУ це може виглядати досить комічно, а швидше - трагічно.. хоча, може хоча б тоді Еуропа прозріє...
показати весь коментар
12.02.2025 15:56 Відповісти
А бити по мацкві будете, чи в кордонах НАТИ?
показати весь коментар
12.02.2025 15:56 Відповісти
Угадай з трьох раз.
показати весь коментар
12.02.2025 15:57 Відповісти
> "Він програє. Реакція буде просто нищівною"

Яка реакція? Гнівні заголовки в Reuters та Spiegel ? Чи занепокоєння від ударів росіян по мирняку в 4 ранку? Слабо віриться, що Європа переможе орду:

- що там з США , вони впишуться при трампі ? Ще й якщо раша брязкатиме ядеркою

- що з кількістю озброєнь? В бюджетах можуть бути трильйони євро, але коли снаряд коштує 5к баксів, простий дрон 20к баксів, а молоток - 50 баксів, то це тривожить...

- що з логістикою ? писали на днях, що навіть танки не завжди легко швидко перевезти з країни А в країну Б

- чи вистачить поточної кількості солдатів ? Недавно писали, що навіть в Німеччині з цим трабли, а вони ще навіть не в стані війни.
показати весь коментар
12.02.2025 15:57 Відповісти
Нищівною реакцією по їхнім поняттям буде те, що коли московські буряти будуть іп сти берлінських жіночок ті мужньо не будуть підмахувати.
показати весь коментар
12.02.2025 16:00 Відповісти
Невже неможливо зрозуміти, що надійніше і ефективніше - це передати нам ******* зброю і путін вже ніколи не нападе на НАТО ?
Тупі чи прикидаються !?
показати весь коментар
12.02.2025 16:09 Відповісти
Ага, бачили ми вже ці "реакції".
показати весь коментар
12.02.2025 16:15 Відповісти
Shut up, just shut up. Ви європейці перші ляжете під москалів. Європейська цінність людського життя вища за всі можливі і неможливі принципи НАТО включаючи статтю 5. Війни не буде, буде капітуляція, позорна і швидка з задоволенням усіх московських забаганок. І трамп буде на стороні Московії (хто б сумнівався). Єдина можливість попередити війну у Європі це дати Україні все щоб добивали цю москальську сволоту. Бо якщо Україна впаде, то Європа всьо....
показати весь коментар
12.02.2025 16:34 Відповісти
НАТО це армія ******** і сцикунів, як нападе то максимум санції будуть. Нажаль наші партнери безхребетні.
показати весь коментар
12.02.2025 16:40 Відповісти
Та ти шо, вже знищив,прямо зараз , словом, використовуючи рот. Вдарить те х..ло по якомусь-небудь гамбургу якимось арєшніком і будете бульки пускати і паркан ставити по межах варшавського договору, як воно вже вам сказало зробити.
показати весь коментар
12.02.2025 16:40 Відповісти
Яка маячня. Ви ковтнули тупо все від рашки) на ваші території падають ракети, безпілотники, рвуться кабелі, мережеві атаки а ви ніразу не відповіли і далі купуєте кацапські ресурси)
побіжите як пшеки на інший берег і далі)
показати весь коментар
12.02.2025 17:00 Відповісти
Хай бог простить, але хотілося б побачіти цю нищівну відповідь НАТО.
показати весь коментар
12.02.2025 17:14 Відповісти
Зі всією повагою Рютте, схоже ви не розумієте - підточив ***** за допомогою Меркель колос НАТО, а тепер ще й Меланія не дає Трампу і йому сперма мозок витіснила.
показати весь коментар
12.02.2025 21:56 Відповісти
 
 