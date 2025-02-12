Якщо Путін спробує напасти на НАТО, він програє - реакція буде нищівною, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував повідомлення щодо можливого нападу Росії на країни НАТО, заявивши, що реакція Альянсу буде нищівною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте заявив під час пресконференції перед засіданням "Рамштайн".

"Якщо Путін збереться напасти на НАТО, хай навіть не думає про це. Він програє. Реакція буде просто нищівною. Адже ми знаємо наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО", - заявив Рютте.

Нагадаємо, раніше у розвідці Данії заявили, що РФ активно переозброююється і зможе розпочати нову війну з однією з європейських країн, якщо НАТО не буде переозброюватися паралельно з армією Москви.