РФ активно переозброююється та згодом зможе воювати з НАТО, - розвідка Данії

РФ зможе розпочати нову війну з однією з європейських країн, якщо НАТО не буде переозброюватись паралельно з армією Москви.

Про це йдеться в оновленій оцінці загрози з боку Росії від Головного управління розвідки Міноборони Данії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно із несекретними даними, наразі загрози військового нападу на НАТО немає, однак небезпека зростатиме протягом найближчих років.

Зазначається, що на початку повномасштабної війни Росія розпочала велику перебудову та реформування своєї армії, а протягом 2024 року займалася інтенсифікованим переозброєнням, щоб бути здатною воювати нарівні з силами НАТО. Фінансова і матеріальна підтримка з боку Китаю, а також поставки озброєння та військ з Північної Кореї та Ірану допомагають їй вивільнювати свої ресурси.

"Росія бачить себе в конфлікті із Заходом і готується до війни проти НАТО. Це не означає, що прийнято рішення про початок війни, але Росія озброюється і розбудовує потенціал для прийняття такого рішення", - йдеться в доповіді.

РФ поки що намагається уникати дій, які можуть призвести до активації 5-ї статті НАТО, однак її апетит до ризику може зрости, якщо баланс сил зміститься. Наприклад, Москва зважиться на регіональну війну проти однієї або кількох європейських країн, якщо вважатиме Альянс ослабленим чи політично розділеним. Особливо, якщо вважатиме, що Сполучені Штати Америки не підтримають Європу в цьому конфлікті.

Загроза нового конфлікту напряму залежить від розвитку війни в Україні. У розвідці вважаються малоймовірною здатність Москви одночасно воювати з українцями та однією або кількома країнами НАТО. Однак коли війну зупинять або заморозять, Кремль зможе вивільнити значні військові ресурси.

За оцінками розвідки Данії, якщо НАТО не буде переозброюватися у достатньому темпі, то після завершення війни в Україні можливі наступні сценарії:

за шість місяців РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн;

РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн; приблизно за два роки вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря;

вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря; приблизно за п'ять років Москва може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США.

