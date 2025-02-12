УКР
РФ активно переозброююється та згодом зможе воювати з НАТО, - розвідка Данії

РФ за кілька років буде готова до війни з НАТО

РФ зможе розпочати нову війну з однією з європейських країн, якщо НАТО не буде переозброюватись паралельно з армією Москви.

Про це йдеться в оновленій оцінці загрози з боку Росії від Головного управління розвідки Міноборони Данії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно із несекретними даними, наразі загрози військового нападу на НАТО немає, однак небезпека зростатиме протягом найближчих років.

Зазначається, що на початку повномасштабної війни Росія розпочала велику перебудову та реформування своєї армії, а протягом 2024 року займалася інтенсифікованим переозброєнням, щоб бути здатною воювати нарівні з силами НАТО. Фінансова і матеріальна підтримка з боку Китаю, а також поставки озброєння та військ з Північної Кореї та Ірану допомагають їй вивільнювати свої ресурси.

"Росія бачить себе в конфлікті із Заходом і готується до війни проти НАТО. Це не означає, що прийнято рішення про початок війни, але Росія озброюється і розбудовує потенціал для прийняття такого рішення", - йдеться в доповіді.

РФ поки що намагається уникати дій, які можуть призвести до активації 5-ї статті НАТО, однак її апетит до ризику може зрости, якщо баланс сил зміститься. Наприклад, Москва зважиться на регіональну війну проти однієї або кількох європейських країн, якщо вважатиме Альянс ослабленим чи політично розділеним. Особливо, якщо вважатиме, що Сполучені Штати Америки не підтримають Європу в цьому конфлікті.

Загроза нового конфлікту напряму залежить від розвитку війни в Україні. У розвідці вважаються малоймовірною здатність Москви одночасно воювати з українцями та однією або кількома країнами НАТО. Однак коли війну зупинять або заморозять, Кремль зможе вивільнити значні військові ресурси.

За оцінками розвідки Данії, якщо НАТО не буде переозброюватися у достатньому темпі, то після завершення війни в Україні можливі наступні сценарії:

  • за шість місяців РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн;
  • приблизно за два роки вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря;
  • приблизно за п'ять років Москва може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США.

війна (1487) НАТО (6808) росія (67900)
Топ коментарі
+24
І дочекаються ж, придурки..ні щоб зараз надати все необхідне й дозволити валити не тільки військові об'єкти, а й об'єкти інфраструктури..а краще - валити по всьому..як русня робить. Не хочуть воювати на нашій території - будуть воювати на своїй..
показати весь коментар
12.02.2025 02:13 Відповісти
+15
найгірша помилка це недооцінка ворога.

дрони на оптоволокні першими застосували кацапи

.
показати весь коментар
12.02.2025 02:20 Відповісти
+10
Росія повинна бути знищена
показати весь коментар
12.02.2025 04:42 Відповісти
Так отож кацапчик.. розслабся, помолися.. і предай душу.. тому. пшол вон. Летить тобі.. бліндаж у т**е слабий.. з третьої пробїемо.. поховаємо нах.. спасай начальство. Підеш з орденом за безплатно на концерт кабзона.. будеш слухать о величии и не победимой чечне, что ***ут вас и ваших жен.. и **детей. Пока ті тут піздаболіш.. уже 8 твоїх вилізь з бліндажа.. подивись.. А я Улибнусь.. Потвора.
показати весь коментар
12.02.2025 07:41 Відповісти
ти також сиди зайченя.. бо скачеш по ip. трошки залишилось.. виводь начальство орден дадуть посмертно.
показати весь коментар
12.02.2025 07:55 Відповісти
В Росії і з Україною не воювали б, якби знали в яку бойню влізуть.
Хотіли надурняк, як з Кримом.
показати весь коментар
12.02.2025 06:03 Відповісти
так кацапы в отличии от того же гитлера сцыкливые фашисты,как даже и немного начало по нпз от дронов прилетать, стали скавчать и в госдеп саливану звонить..."а нас то за что"))
аналоговнетное пво от дронов обсыраеться каждую ночь,3-5 обломков стабильно в нпз прилетает,но кацапоскот не мычит особо потому что может присесть на бутылочку.
показати весь коментар
12.02.2025 06:10 Відповісти
Був би спротив України в Криму- не було б Луганська з Донецьком, а потім і всього іншого... А так загинув один військовий на посту, та ще одного майора вбив якийсь довбонутий, ніби-то побутова сварка була. Чому ж так не воювати з такими втратами і захопленням ісконі і т.д. руського Криму.
показати весь коментар
12.02.2025 07:37 Відповісти
Єдиний шанс в росії щось протиставити НАТО, був весною 2022, якщо б тоді Україна впала за 3 дні, наступною була б Молдова. А далі вперед штурмувати Європу.
Зараз це не реально, хіба що Китай впишеться з військом.
показати весь коментар
12.02.2025 05:55 Відповісти
Памперси поміняв.. молодець.. бери папір, олівець, пакет.. пиши.. Я русобалканец.. заповіт.. а дальше по методичке.. Київ за 3 дні... Казёний їдь сюди.. буряти були, таджики були, чечени ще лазять, ніяк не до*бемо.. тебе тут не вистачає. Заходите мой дом всегда открит.. Так Ви співали якого самі і вбили.. фу.
показати весь коментар
12.02.2025 06:02 Відповісти
И раньше чем вы думаете. Активно к этому готовится и очень этого желает. Перед аннексией Крыма то же говорили что рашка не решится никогда. Нормальные люди всегда недооценивают безумцев. Типа неужели они такие **----ые.
А они такие.
показати весь коментар
12.02.2025 06:16 Відповісти
Да шож ви такі настирні ми вас в двері ви в вікно.. Забудьте.. зась вам Україна.. отам собі.. поки можете.. А ми прийдемо.. Кажеш старший брат.. Так старший брат і відповість за свої вчинки. Молодший розумніше.. але зліше.. і порятунку не буде.
показати весь коментар
12.02.2025 06:20 Відповісти
они это до 22 года могли щеки надувать,сейчас обосрались с аналоговнетами,бк у ирана с кндр закупают,а соплей то было что бк на 10 войны с нато)на деле как обычно ,пук среньк,все бк ушло,на лисичанск и северодонецк)
показати весь коментар
12.02.2025 06:22 Відповісти
У РФ партнеры надежные. Все дадут без разговоров сразу.
показати весь коментар
12.02.2025 06:43 Відповісти
эту фаршеваю на 80% армию ракетами закидают(впк) и на том все желание и закончиться у кацапни воевать с натой,жидко обосравшись еще и пытаються чтото лепетать,вы козломордые от потуг надувания щек и сдохните.
показати весь коментар
12.02.2025 06:27 Відповісти
0671924312 давай
показати весь коментар
12.02.2025 06:47 Відповісти
А ось тобі ща прилетить кацапчик.. тупий.. тікай.. 2 години.. тікай до мамці.. геолокація.. ой дурко. Привіт. 92 окрема працює.. сцись потвора.
показати весь коментар
12.02.2025 07:10 Відповісти
шо еще живой сученок красноярский, щас подкоректирую.. ))) Тикай или звони мне я сразу не убью в яме поживеш, картоху посадиш.. потом может европу покажу (белорусам прадам на органі..не бухай печень дорого ценится). Береги себя.. ти мені ще потрібен.
показати весь коментар
12.02.2025 07:17 Відповісти
0671924312 давай. Куда уже точнее самолет из сша летит 14 часов будь добр.. я может и раб.. но у меня семья, и я их защищаю.. и таких гандонов.. иди сюда.. піку паришь..
показати весь коментар
12.02.2025 07:06 Відповісти
Цементом тобі земля.
показати весь коментар
12.02.2025 07:22 Відповісти
Время..че.. для ********.. пока политрук.. полетай.. не достану ракетой.. ip родной твой найду.. ты главное говори не останавливайся. О своих детях подумай утырок.
показати весь коментар
12.02.2025 07:27 Відповісти
а ты **** сидиш.. топиш.. пацифист.. не.. парторг.. прилет скоро.. выше писали.. у вас 321. у нас 123.0. и кулек.. днк здал.. в сельсовете отметился. Ты говори..мне приятен твой номер.. поговори перед смертью.
показати весь коментар
12.02.2025 07:33 Відповісти
Бога попроси.. і не забудь моргнути кацапе.. за моїх. Тобі було сказано.. весело.. так у вас на русі принято.. їбуть кукарекай, жену соседу отдай, детей ціганям.. не.. ти збитковий
показати весь коментар
12.02.2025 08:25 Відповісти
тобто нато, будуючи бази по периметру рф, до війни не готувалася
показати весь коментар
12.02.2025 07:40 Відповісти
НАТО будувало бази по периметру Союзу в часи "Холодної війни".

В даний час Бундесвер має в своєму розпорядженні трохи більше 300 танків, з яких, правда, в робочому стані не більше третини, в порівнянні з більш ніж чотирма тисячами в робочому стані в 1992 році.
показати весь коментар
12.02.2025 07:57 Відповісти
бундесвер це не нато, не треба плутати спільне та особисте, альянс може перекладати техніку та солдатів на підставі договору
показати весь коментар
12.02.2025 08:14 Відповісти
широкомасштабної - не може, людей не вистачить, тільки якщо буде альянс рф-китай, а його теж не буде, ось трьох тигрів у клітку може й заженуть
показати весь коментар
12.02.2025 08:16 Відповісти
Ну прецеденти вже є - участь чучхерів у чужий для них війні за тисячі километрів! Так шо альянс існує! Вісь Зла. І ракети, шахеди, снаряди, та ще чого що на пресу не виплило ще
показати весь коментар
12.02.2025 12:27 Відповісти
хай нато соплі жує, якщо німечинна думає шо вона далеко, то *****, воно дуже близько
показати весь коментар
12.02.2025 10:36 Відповісти
Напали подоляцькі боти на маленьку Данію, що мов давайте нам побільше зброї і грошей... А данці ж зовсім не дурні і бачать, що вони дають все, що можуть, а тут крадуть, свого нічого не роблять. Наскільки мені відомо, що маленька Данія профінансувала виробництво наших САУ "Богдана", бо у зелених бариг на це грошей не знайшлося і відновила більшу частину пошкоджень у місті Миколаїв, профінансувала великі проекти за гроші своїх платників податків. А українці, обдурені баригами із ОПи, виливають бруд на Європу і не помічають, що основне зло і мародер тут, не там.
показати весь коментар
12.02.2025 11:46 Відповісти
Режим внутрішньої окупації.
Сама влучна назва, вважаю, за ці 33 роки
показати весь коментар
12.02.2025 12:25 Відповісти
Про останній абзац:
То може вони й не хотять скорішого закінчення війни, щоб не думати що рашка накачується та може напасти..
А так можно стримувати від агресії проти Данії/ Польщі тощо, рашка не потягне війну на два великих фронти, + можно регулювати силу санкцій і тримати за нафтовий краник...
показати весь коментар
12.02.2025 12:24 Відповісти
