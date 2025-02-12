Зеленський про контакти між Росією та США: рішення без України будуть небезпечними для усіх

Рішення щодо України без України будуть небезпечними не лише для українців, а й для всього світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку глави держави, нова адміністрація президента США контактує з Кремлем, але це навряд чи пряме спілкування Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Я просто не впевнений, що Путін має певну кількість розмов із Трампом. Я не впевнений, що це відбувається. Ймовірно, їхні команди на зв’язку",- вважає Зеленський.

За словами президента, команда Трампа ймовірно активніше контактує з Кремлем, що виливається у численні інсайди в західній пресі.

Читайте також: Посол США Трейсі відвідала МЗС Росії: обговорила "діяльність закордонних установ"

"Отже, спілкувалися американські та російські спецслужби. Представники адміністрацій, президенти, вони точно спілкувалися. Ми це знаємо, це було за кадром, подалі від громадськості, майже від усього світу. Але вони все одно спілкувалися", - сказав глава держави.

Також, за словами Зеленського, США отримали від Росії низку повідомлень та обговорювали "певні речі", але ключовим є те, чи були ухваленні якісь рішення під час цих контактів, оскільки рішення без України є небезпечними для усіх.

"Дуже небезпечно, якщо щодо нас прийматимуть рішення без України. Небезпечно для всіх: і для світу, і для українців, і для Європи, і для США", - наголосив президент.

Читайте також: Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику – Віткоффу, - NYT

Контакти між США та РФ

Раніше повідомлялося, що 11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

Також повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп впевнений у тому, що під час контактів, зокрема телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, йому вдалося досягти прогресу в переговорах з Росією щодо припинення війни в Україні.

Читайте також: Посланник Трампа Віткофф, ймовірно, мав довгу розмову із Путіним під час візиту до Москви, - Fox News