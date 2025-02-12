УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9057 відвідувачів онлайн
Новини
869 7

Зеленський про контакти між Росією та США: рішення без України будуть небезпечними для усіх

Зеленський про контакти США та РФ

Рішення щодо України без України будуть небезпечними не лише для українців, а й для всього світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку глави держави, нова адміністрація президента США контактує з Кремлем, але це навряд чи пряме спілкування Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Я просто не впевнений, що Путін має певну кількість розмов із Трампом. Я не впевнений, що це відбувається. Ймовірно, їхні команди на зв’язку",- вважає Зеленський.

За словами президента, команда Трампа ймовірно активніше контактує з Кремлем, що виливається у численні інсайди в західній пресі.

Читайте також: Посол США Трейсі відвідала МЗС Росії: обговорила "діяльність закордонних установ"

"Отже, спілкувалися американські та російські спецслужби. Представники адміністрацій, президенти, вони точно спілкувалися. Ми це знаємо, це було за кадром, подалі від громадськості, майже від усього світу. Але вони все одно спілкувалися", - сказав глава держави.

Також, за словами Зеленського, США отримали від Росії низку повідомлень та обговорювали "певні речі", але ключовим є те, чи були ухваленні якісь рішення під час цих контактів, оскільки рішення без України є небезпечними для усіх.

"Дуже небезпечно, якщо щодо нас прийматимуть рішення без України. Небезпечно для всіх: і для світу, і для українців, і для Європи, і для США", - наголосив президент.

Читайте також: Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику – Віткоффу, - NYT

Контакти між США та РФ

Раніше повідомлялося, що 11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

Також повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп впевнений у тому, що під час контактів, зокрема телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, йому вдалося досягти прогресу в переговорах з Росією щодо припинення війни в Україні.

Читайте також: Посланник Трампа Віткофф, ймовірно, мав довгу розмову із Путіним під час візиту до Москви, - Fox News

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) росія (67900) США (24362)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.02.2025 17:15 Відповісти
Як називаються розмови без жодних дій?
показати весь коментар
12.02.2025 17:17 Відповісти
фрікції
показати весь коментар
12.02.2025 17:23 Відповісти
розгін кадрів з фбр, зачищення цру, загнання під килимок пентагону, припинення розшуку майна та активів кацапських олігархів - усе це свідчить, що трамп та @уйло спілкуються, при цьому дуже плідно саме для @уйла
показати весь коментар
12.02.2025 17:19 Відповісти
Без мене мене женили - а шо ми можем вдіяти?
показати весь коментар
12.02.2025 17:20 Відповісти
Та кому ти вже всрався, імбецил криворагульний? Був би нормальний Президент, а не гундосий самодур, то й відношення б до України було інше. Просрав всю суб'єктність, дебілоїд.
показати весь коментар
12.02.2025 17:47 Відповісти
Я не розумію, чого він скигле, це вже сталося, про Україну без України, тільки питання, а хто в цьому винен?
показати весь коментар
12.02.2025 19:41 Відповісти
 
 