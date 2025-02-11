Посол США Трейсі відвідала МЗС Росії: обговорила "діяльність закордонних установ"

Посол США в Москві Лінн Трейсі у вівторок, 11 лютого, несподівано відвідала Міністерство закордонних справ Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова заявила, що заступник глави російського відомства Сергій Рябков провів заплановану зустріч із посолкою США.

За її словами, Рябков обговорив із Лінн Трейсі діяльність закордонних установ.

Раніше ні російське міністерство, ні американське диппредставництво не повідомляли про причини та цілі її візиту.

Візит Трейсі відбувся на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США та РФ розпочали взаємодію щодо російсько-української війни.

Згідно з даними порталу Flightradar24, пов’язаний зі спецпредставником президента США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом літак Gulfstream G650ER прибув вранці 11 лютого з Вашингтона до Москви.

У Кремлі та Росавіації заперечили візит Віткоффа до Москви.

Як писало New York Post, Трамп в інтерв’ю повідомив, що розмовляв з Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати телефонну розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, про яку раніше повідомляли ЗМІ.