Посол США Трейсі відвідала МЗС Росії: обговорила "діяльність закордонних установ"

Посол США в Росії Лінн Трейсі

Посол США в Москві Лінн Трейсі у вівторок, 11 лютого, несподівано відвідала Міністерство закордонних справ Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова заявила, що заступник глави російського відомства Сергій Рябков провів заплановану зустріч із посолкою США.

За її словами, Рябков обговорив із Лінн Трейсі діяльність закордонних установ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Між РФ та США є певні контакти, процес йде, - МЗС Росії

Раніше ні російське міністерство, ні американське диппредставництво не повідомляли про причини та цілі її візиту.

Візит Трейсі відбувся на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США та РФ розпочали взаємодію щодо російсько-української війни.

Згідно з даними порталу Flightradar24, пов’язаний зі спецпредставником президента США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом літак Gulfstream G650ER прибув вранці 11 лютого з Вашингтона до Москви.

У Кремлі та Росавіації заперечили візит Віткоффа до Москви.

Читайте також: Значна частина України "хоче стати Росією", - Пєсков

Як писало New York Post, Трамп в інтерв’ю повідомив, що розмовляв з Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати телефонну розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, про яку раніше повідомляли ЗМІ.

МЗС рф (980) москва (1276) росія (67900) США (24362)
Поехала за инструкциями
показати весь коментар
11.02.2025 15:23 Відповісти
CША ,розпочали легалізацію світового терориста і вбивцю українського народу,як "голуба миру"правда крила і клюв в нього ,в українській крові...
показати весь коментар
11.02.2025 15:32 Відповісти
США ніколи і не засуджували Путіна. Навіть при Байдені особливо не засуджували. Я маю на увазі юридично, а не на словах який він злочинець.
показати весь коментар
11.02.2025 15:42 Відповісти
Повним ходом йде здача наших інтересів. Трамп, як і путін хоче стерти Україну з мапи світу.
показати весь коментар
11.02.2025 15:43 Відповісти
Не все особливо так вже й погано. Погано, але не так щоб зовсім. Були набагато жахливіші сторінки в українській історії, а Україна все одно є і буде.
показати весь коментар
11.02.2025 15:45 Відповісти
Наше майбутнє тільки з Зеленським та Єрмаком !
показати весь коментар
11.02.2025 16:54 Відповісти
Сарказм ? Бо тут шайбонутих ще достатньо .
показати весь коментар
11.02.2025 16:56 Відповісти
 
 