УКР
Значна частина України "хоче стати Росією", - Пєсков

У Кремлі відреагували на заяву Трампа про Україну

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Дональда Трампа, що українські землі "можуть колись стати Росією, а можуть і ні".

Про це він заявив у коментарі росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, будь-яке явище відбувається з імовірністю 50%.

"Те, що значна частина України хоче стати Росією і значна її частина вже стала Росією, - це факт", - сказав Пєсков.

Читайте: Кремль не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про розмову Путіна й Трампа

Що сказав Трамп?

Раніше президент США заявив, що Україна згодна передати Штатам рідкісноземельні мінерали на $500 млрд.

"У них дуже цінні землі з точки зору ґрунту, нафти, газу і так далі. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів (на допомогу Україні. - Ред.). Ви знаєте, вони можуть укласти угоду, вони не можуть укласти угоду; вони можуть колись стати Росією, а можуть і ні. Але у нас будуть всі ці гроші. Я кажу, що хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу еквівалент 500 мільярдів доларів рідкоземельних металів. І вони по суті погодилися на це, щоб ми не відчували себе дурнями. Інакше ми дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", - зазначив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп поставив ультиматум ХАМАСу: Пекло вибухне, якщо заручники не будуть звільнені, - CNN

війна (1487) Пєсков Дмитро (1756) росія (67900) США (24362) Трамп Дональд (7192) війна в Україні (6273)
Топ коментарі
+82
Не звизди.
Вся Україна хоче щоб ви здохли повільно і болісно
показати весь коментар
11.02.2025 12:30 Відповісти
+53
Значна частина України хоче, щоб ви з ****** просто здохли. Інша - щоб здохли в муках.
показати весь коментар
11.02.2025 12:33 Відповісти
+41
Значна частина кацапів хоче стати фаршем в Україні.І немало вже стало
показати весь коментар
11.02.2025 12:32 Відповісти
Виходячи з того, що він бреше завжди, незначна частина хоче. Так, ждуни є.
показати весь коментар
11.02.2025 13:03 Відповісти
повторення всякої дурні і мерзоти - основа пропаганди, повторююьбдоти, поки будь-яка маячня пеерстає викликати здивування, потім стає звичною, потім подобається... елементарно. Тупа скотина не думає і не аналізує, тупо жує й ковтає
показати весь коментар
11.02.2025 13:03 Відповісти
Такі думки у піськова виникають завжди, коли Танька Навка з Дніпра робить йому соссію !
показати весь коментар
11.02.2025 13:06 Відповісти
вони з трампом одну книжку читають
показати весь коментар
11.02.2025 13:08 Відповісти
Тільки луганонці щиро хотіли стати голожопими кацапськими чурками.
показати весь коментар
11.02.2025 13:08 Відповісти
Один дебил сказал, другой подхватил, вот, что значит язык без костей.
показати весь коментар
11.02.2025 13:09 Відповісти
Значна частина України так хоче стати частиною параші що навіть не може це передати 850 тисячами дохлих орків. А значна частина вигрібної ями хоче повернутися до Китаю.
показати весь коментар
11.02.2025 13:10 Відповісти
Чомусь прийшов на пам'ять совдеповський анекдот про студентку-блондинку,що здавала іспит з теорії вірогідності після вивчення курсу вищої математики. Задає викладач питання: яка ступінь вірогідності того,що завтра,коли вона йтиме до університету,зустріне на зупинці трамвая живого динозавра? Та без довгих роздумів випулює: 50 /50% !!! Викладач в шоці :як так!!!??? А ось так,відповідає блондинка,або зустріну,або не зустріну! Ось і Пєскоф з тої ж когорти.
показати весь коментар
11.02.2025 13:12 Відповісти
Бажання одне - щоб ви кацапські ******** здохли до одного ,незалежно від статі і віку.
показати весь коментар
11.02.2025 13:16 Відповісти
Україна краще стала новим штатом США. Щоб ви ******** сюди ніколи навіть носа не сували.
показати весь коментар
11.02.2025 13:22 Відповісти
це такі ж потвори як і кацапи
показати весь коментар
12.02.2025 01:22 Відповісти
Гірше вас, кацапів нема.
показати весь коментар
17.02.2025 23:44 Відповісти
Дякую тобі, Боже, що я не москаль
показати весь коментар
11.02.2025 13:27 Відповісти
ПЄСКОВ - БРУДНА СВОЛОТА, ЯКА ПОГОДИЛАСЯ НА ТАКУ БРЕХНЮ.ЩОБ ТИ ЗДОХ РАЗОМ З ******.
показати весь коментар
11.02.2025 13:33 Відповісти
иди ***** *************** *******!
показати весь коментар
11.02.2025 13:47 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 13:50 Відповісти
чухай голову у тебе там Гніди бо ти сам Гніда
показати весь коментар
11.02.2025 13:53 Відповісти
це поразка перед росією і китаєм, а США хочуть мати при цьому вигляд переможців
показати весь коментар
11.02.2025 14:02 Відповісти
ага.. ймовірність, що ти зустрінеш динозавра на вулиці твого міста - 50 %, а 50 % що ні.
Все як завжди, піськов все перевертає з ніг на голову, така вже країна, нічого не зробиш.
показати весь коментар
11.02.2025 14:17 Відповісти

Москалі твердять що там де хоч коли ніби ступала російська (кацапа) нога то це
вже росія (паРаша)! І тепер їхній міцний руцький дух великороса неповторно добре
розноситься по всій нібито російській тимчасово окупованій частині України.
Нічого вже дуже скоро до цього кацапського духу додатись ще і трупний сморід
повністю всіх знищених здохлих москалів-окупантів!
показати весь коментар
11.02.2025 14:24 Відповісти
ага, давайте ще обговоримо футболку від каньє уеста... приблизно така ж видатна подія...
показати весь коментар
11.02.2025 14:37 Відповісти
Значна, тобіш велика, територія московії хоче приєднатися до неньки України ! Песков мудак!
показати весь коментар
11.02.2025 14:42 Відповісти
Здохни рашиська паскуда ,здохніть варвари.
показати весь коментар
11.02.2025 14:58 Відповісти
Нах*я це публікують?
показати весь коментар
11.02.2025 15:01 Відповісти
піськов здурів
показати весь коментар
11.02.2025 15:07 Відповісти
Мордовіїя????
показати весь коментар
11.02.2025 15:16 Відповісти
Нввкіни маєтки...
показати весь коментар
11.02.2025 15:21 Відповісти
Дурень, дурнем і навіщо він ще і дерьмо з чемодана відсьорбує.
показати весь коментар
11.02.2025 15:34 Відповісти
А значна частина расєї хоче бути в Сполучених Штатах! Піськов, закликай до референдуму серед расєян!
показати весь коментар
11.02.2025 16:09 Відповісти
І шо їм заважає стати частиною рашки переїхавши туди?
показати весь коментар
11.02.2025 19:19 Відповісти
