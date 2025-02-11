Значна частина України "хоче стати Росією", - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Дональда Трампа, що українські землі "можуть колись стати Росією, а можуть і ні".

За його словами, будь-яке явище відбувається з імовірністю 50%.

"Те, що значна частина України хоче стати Росією і значна її частина вже стала Росією, - це факт", - сказав Пєсков.

Що сказав Трамп?

Раніше президент США заявив, що Україна згодна передати Штатам рідкісноземельні мінерали на $500 млрд.

"У них дуже цінні землі з точки зору ґрунту, нафти, газу і так далі. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів (на допомогу Україні. - Ред.). Ви знаєте, вони можуть укласти угоду, вони не можуть укласти угоду; вони можуть колись стати Росією, а можуть і ні. Але у нас будуть всі ці гроші. Я кажу, що хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу еквівалент 500 мільярдів доларів рідкоземельних металів. І вони по суті погодилися на це, щоб ми не відчували себе дурнями. Інакше ми дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", - зазначив Трамп.

