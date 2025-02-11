Значна частина України "хоче стати Росією", - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Дональда Трампа, що українські землі "можуть колись стати Росією, а можуть і ні".
Про це він заявив у коментарі росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, будь-яке явище відбувається з імовірністю 50%.
"Те, що значна частина України хоче стати Росією і значна її частина вже стала Росією, - це факт", - сказав Пєсков.
Що сказав Трамп?
Раніше президент США заявив, що Україна згодна передати Штатам рідкісноземельні мінерали на $500 млрд.
"У них дуже цінні землі з точки зору ґрунту, нафти, газу і так далі. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів (на допомогу Україні. - Ред.). Ви знаєте, вони можуть укласти угоду, вони не можуть укласти угоду; вони можуть колись стати Росією, а можуть і ні. Але у нас будуть всі ці гроші. Я кажу, що хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу еквівалент 500 мільярдів доларів рідкоземельних металів. І вони по суті погодилися на це, щоб ми не відчували себе дурнями. Інакше ми дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші", - зазначив Трамп.
Все як завжди, піськов все перевертає з ніг на голову, така вже країна, нічого не зробиш.
Москалі твердять що там де хоч коли ніби ступала російська (кацапа) нога то це
вже росія (паРаша)! І тепер їхній міцний руцький дух великороса неповторно добре
розноситься по всій нібито російській тимчасово окупованій частині України.
Нічого вже дуже скоро до цього кацапського духу додатись ще і трупний сморід
повністю всіх знищених здохлих москалів-окупантів!