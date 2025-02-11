Трамп поставив ультиматум ХАМАСу: Пекло вибухне, якщо заручники не будуть звільнені, - CNN

Президент США Дональд Трамп поставив ультиматум ХАМАСу, вимагаючи повернення всіх заручників до полудня суботи.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп підкреслив, що до цього часу всі заручники повинні бути на волі. Якщо вимоги не будуть виконані, він пообіцяв, що почнеться "пекло".

"Що стосується мене, якщо всі заручники не будуть повернуті до суботи о 12-й годині - я думаю, це слушний час - я б сказав, скасуйте її, і всі ставки зроблено, і нехай вибухне пекло", - заявив Трамп.

Він також зазначив, що не хоче, аби їх повертали "по два і три", а вимагав повернення всіх одночасно.

Президент також висловив сумнів щодо того, що багато заручників все ще живі, і додав, що ХАМАС скоро дізнається, що він має на увазі. Трамп заявив, що в разі не виконання ультиматуму для ХАМАСу наслідки будуть надзвичайно серйозними.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Президент США Джо Байден заявив, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль офіційно підтримав перемир'я з палестинським угрупованням ХАМАС в Секторі Гази.

Нагадаємо американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Трамп хоче купити Сектор Гази

Заявлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ.

Також раніше Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має передати США Сектор Гази, а палестинців переселять в "безпечніші та красивіші" місця.

