Трамп поставив ультиматум ХАМАСу: Пекло вибухне, якщо заручники не будуть звільнені, - CNN

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп поставив ультиматум ХАМАСу, вимагаючи повернення всіх заручників до полудня суботи.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп підкреслив, що до цього часу всі заручники повинні бути на волі. Якщо вимоги не будуть виконані, він пообіцяв, що почнеться "пекло".

"Що стосується мене, якщо всі заручники не будуть повернуті до суботи о 12-й годині - я думаю, це слушний час - я б сказав, скасуйте її, і всі ставки зроблено, і нехай вибухне пекло", - заявив Трамп. 

Він також зазначив, що не хоче, аби їх повертали "по два і три", а вимагав повернення всіх одночасно.

Президент також висловив сумнів щодо того, що багато заручників все ще живі, і додав, що ХАМАС скоро дізнається, що він має на увазі. Трамп заявив, що в разі не виконання ультиматуму для ХАМАСу наслідки будуть надзвичайно серйозними.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Президент США Джо Байден заявив, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль офіційно підтримав перемир'я з палестинським угрупованням ХАМАС в Секторі Гази.

Нагадаємо американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Трамп хоче купити Сектор Гази

Заявлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ.

Також раніше Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має передати США Сектор Гази, а палестинців переселять в "безпечніші та красивіші" місця.

заручник (824) Хамас (204) Трамп Дональд (7192)
Чим далі, тим більше здається, що весь мирний план Трампа, це взяти від Зельоних контракт на рідкоземельні мінерали, а з Пуйлом домовитись, що зможе їх потім видобувати. Далі розбирайтесь самі. Дяді Трампу вже не цікаво.
Пусті погрози . Нічого не буде . ХАМАС заручників не звільнить і нічого трамп їй не зробить . Воювати США з ХАМАСОМ не будуть .На будь які санкції їм взагалі пох .
Хіба що зброї Ізраїлю ще підкинуть .
ЗЕздить як завжди
Найбільше досягненя трампона-
запрет на використання паперових трубочек для коктейлю!!
Знову повертають пластмасу!!!
Здається міссія трампона виконана
можно в расход пускати
корейський пєльмєнь послав ***** дибільчіка трампа, навіть коли там стояв другий флот.
те ж саме зробить хамас.
понти понти понти. нікчемні понти прикрашені медійною картинкою.
всі потроху оговтуються після американських виборів і починають будувати плани регочучі з рудого скомороха.
показати весь коментар
11.02.2025 11:47 Відповісти
Принаймні, цей горизонт планування дуже близький. От і подивимось.
показати весь коментар
11.02.2025 11:55 Відповісти
- Барбамбія, кергуду
- що він сказав?
показати весь коментар
11.02.2025 11:48 Відповісти
Он сказал если вы (хамас) этого не зделаете то трампон перданет в лужу. Щось на шквалт того.
показати весь коментар
11.02.2025 12:29 Відповісти
І вони думають, що це працює.
показати весь коментар
11.02.2025 11:52 Відповісти
11.02.2025 11:58 Відповісти
А коли чубатий поставить ультиматум...уйлу???!!!!!
показати весь коментар
11.02.2025 12:02 Відповісти
Через 24 години.
показати весь коментар
11.02.2025 12:06 Відповісти
..до інавгурації
показати весь коментар
11.02.2025 12:19 Відповісти
Ага. Поставить. Тоді хйлоу може й "падмасковниє пльоначкі" оприлюднити. Московитських бл%дів "для рєшєнія палітічєскіх вапросав" ще ніхто не скасовував.
показати весь коментар
11.02.2025 12:44 Відповісти
Побачимо...
показати весь коментар
11.02.2025 12:04 Відповісти
Руде базікало вже казав, що звільнено всіх заручників. Навіть не перевіривши, що звільнили лише трьох жіночок.
Хамас майже весь звільнено з ізраїльських в'язниць.
показати весь коментар
11.02.2025 12:05 Відповісти
Знаємо "хоробрі" США можуть тільки папуасам погрожувати))
показати весь коментар
11.02.2025 12:07 Відповісти
Заява сериозна - відтермінування не буде?
показати весь коментар
11.02.2025 12:11 Відповісти
трамп перед виборами - я буду закінчувать війни.
трамп після виборів - збирайся, америко, на війну, пора убивать хоч когось, почнемо з палестинців.
показати весь коментар
11.02.2025 12:12 Відповісти
Класика політична ...
читали б книги населення планети знали б , але тупе населення то є кладязь для політиканів і сенс буття
показати весь коментар
11.02.2025 12:15 Відповісти
"Почнемо з ХАМАС". Чи це те саме шо і "палестинці"?
показати весь коментар
11.02.2025 12:16 Відповісти
я не єврей, єврейську пропаганду не вживаю тому кажу правду - палестинці це народ а ХАМАС це частина того народу що чинить опір окупантам.
якщо ХАМАС воює за визволення своїх земель від єврейських окупантів хай навіть терором і при цьому не є міжнародним терористом а спрямовує свої дії виключно на ізраїль то вони такі самі як УПА - за своє проти окупантів.
водночас визнаю що ХАМАС це комбатанти і ізраїль має право їх убивать якщо при цьому не вбиває мирних палестинців без зброї.
показати весь коментар
11.02.2025 12:40 Відповісти
Сашко, це треба бути повним дегенератом, щоб казати, шо дітовбивці з ХАМАС такі самі, як і вояки УПА.
З вами після цього просто огидно розмовляти...
показати весь коментар
11.02.2025 12:43 Відповісти
сподіваюся що ви завтра не передумаєте та не прибіжите знову мене коментувать.
у вас же є сила волі, еге ж?
показати весь коментар
11.02.2025 12:48 Відповісти
Якшо випадково забуду - нагадаєте, шо ваші куміри - терористи і вбивці.
показати весь коментар
11.02.2025 13:08 Відповісти
то склероз лікуйте а не наряди роздавайте.
показати весь коментар
11.02.2025 13:55 Відповісти
Обійдуся без порад від засранців.
показати весь коментар
11.02.2025 14:38 Відповісти
це... як воно... а не можете для дурнів пояснити коли це УПА масово вирізав цивільне населення?
показати весь коментар
11.02.2025 13:34 Відповісти
як це вплине на суть цієї розмови?
хочете почать нову розмову добре, але стару закінчіть.
показати весь коментар
11.02.2025 13:57 Відповісти
ну якщо ви наведете такі приклади я порозумнішаю)) а якщо ні - то всі побачать хто п@здить))
показати весь коментар
11.02.2025 14:01 Відповісти
знаю простіше рецепт - просто розмовлятиму з тими хто не бикує та не хамить а хамів ігноруватиму.
от тим хто не бикує і не хамить і буду надавать приклади.
показати весь коментар
11.02.2025 14:22 Відповісти
Уж больно он грозен, как я погляжу.
показати весь коментар
11.02.2025 12:12 Відповісти
да хамас зачекає давай ***** розвалим , потім доібнотою займемся ...
показати весь коментар
11.02.2025 12:14 Відповісти
Подивимось. До Суботи не так далеко. Моя ставка - ХАМАС пошле Трампа нахєр. Лагідно, але впевнено. Тіпа ось же є домовленості з Ізраїлем, ми свої виконуємо.
показати весь коментар
11.02.2025 12:18 Відповісти
Тоді Трамп пошле щось хамасу.
показати весь коментар
11.02.2025 12:23 Відповісти
"Подивимось. До Суботи не так далеко."

Покишо нічого нікому Трамп не послав. Тільки розігнав чуваків, які слідкували за дотриманням санкцій.
показати весь коментар
11.02.2025 12:25 Відповісти
Іванку чи швахєрра Кучера😂😂😂
показати весь коментар
11.02.2025 12:31 Відповісти
Эти мрази могли убить заложников. Слишком надуманные отговорки. Это при том что тысячи террористов меняют на десятки израильтян.
показати весь коментар
11.02.2025 12:20 Відповісти
С террористами только так нужно разговаривать, не выполняют - уничтожать всех, от мала до велика.

Теперь нам осталось дождаться, чтобы Трамп сказал путлеру - до субботы выводи войска и отдай все территории Украине, не выполнишь- будешь в пекле!
показати весь коментар
11.02.2025 12:26 Відповісти
"Пекло вибухне"? Це так вони переклали "Hell will break loose"? Такий собі переклад... Може краще "мертві позаздрять живим", чи "відкриються ворота пекла" або "настане пекло на землі"(якщо потрібна обов'язкова прив'язка до пекла), чи "мало нікому не покажеться", чи "світ здригнеться".
показати весь коментар
11.02.2025 12:29 Відповісти
Переклад. Не важливий. Цей рудий ідіот тільки тріпе своїм язиком. Ви в нього запитайте що воно мололо з ранку він не дасть відповіді. А ще сміявся з Байдена.
показати весь коментар
11.02.2025 12:33 Відповісти
До чого тут це??? Я не про особистість Трампа. Я про недолугих перекладачів. А Ви все в одну купу валите...
показати весь коментар
11.02.2025 13:15 Відповісти
хамас прокацапська банда спочатку їх показово потім пуйла
показати весь коментар
11.02.2025 12:34 Відповісти
Ой, нам теж колись обіцяли, що "перевернуть небо і землю", а потім у калюжу перднули. Нічого не буде.
показати весь коментар
11.02.2025 12:59 Відповісти
Челы только рады. Больше огня.
показати весь коментар
11.02.2025 13:20 Відповісти
То він спеціально. Тепер на болотах скажуть: отже і ми маємо право влаштувати пекло Україні. Вільно застосують ядерну зброю, і за це їм нічого не буде. Це тепер норм. Трамп сказав.
показати весь коментар
11.02.2025 13:24 Відповісти
Та было это уже . Может даже сотней ракет жахнуть по пустым сараям после трёхкратного предупреждения о времени и месте , чтобы там случайно никого не оказалось .
показати весь коментар
11.02.2025 13:28 Відповісти
Зато заложники России которых пытают и убивают русские Трампа не волнуют. Эти двойные стандарты и лицемерие американской политики.
показати весь коментар
11.02.2025 14:55 Відповісти
Їдуть кум з кумою через ліс.
Кума заграє: - Ой кумчику, я ж тебе боюся!..
Кум: - Та я таакииий!
І так декілька разів.
Виїхали з лісу.
Кума: - Якби я знала, що ти такий, я б трусів не знімала!!!

Тьху три рази!😁
показати весь коментар
11.02.2025 16:58 Відповісти
 
 