Україна "в принципі погодилася" передати США рідкісноземельні мінерали на $500 мільярда, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "у принципі погодилася" надати Вашингтону доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території в обмін на допомогу

Про це пише The New York Post, передає "Європейська правда".

"Я сказав їм, що хочу еквівалент десь $500 млрд у вигляді рідкоземельних мінералів, і вони в принципі погодилися на це… У них надзвичайно цінна земля з точки зору рідкоземельних мінералів, нафти й газу, іншого. Я хочу якихось гарантій під наші гроші, тому що ми витрачаємо на Україну сотні мільярдів доларів", – заявив він у коментарі Fox News.

Трамп наголосив, що розраховує на таку домовленість незалежно від того, як далі розвиватимуться події з війною і можливими перемовинами.

"Вони можуть домовитись, можуть не домовитись. Вони колись можуть стати російськими, а можуть і не стати російськими. Але ми будемо мати всі ці кошти в Україні і, так би мовити, я хочу їх назад", – сказав президент США, додавши, що вважає "дурістю" продовжувати допомагати Україні безоплатно.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати США наявні в українських надрах поклади рідкісноземельних металів в обмін на американську допомогу у війні з Росією.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, ще може йтися про залучення американських інвестицій у розробку українських родовищ корисних копалин. За його словами, він обговорював можливість американських інвестицій в Україну із Трампом ще у вересні минулого року.

Нагадаємо, одним із пунктів представленого президентом Володимиром Зеленським у жовтні минулого року так званого "Плану перемоги" містив пропозицію стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

"Ідеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною у трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції", – пояснював Зеленський.

У грудні минулого року видання The New York Times із посиланням на джерела писало, що українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, щоб дати можливість Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу.

Видання також наводило дані української інвесткомпанії Horizon Capital про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в $11,5 трильйона. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска.

