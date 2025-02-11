УКР
ЄС відповість жорсткими заходами на рішення Трампа ввести мито на імпорт алюмінію і сталі з Європи, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн про указ Трампа

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення США запровадити мита необґрунтованим та пообіцяла, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі фон дер Ляєн у соцмережі Х.

"Необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді - вони викличуть тверді і пропорційні контрзаходи. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес та споживачів", - запевнила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що "глибоко шкодує" про таке рішення США та зауважила, що тарифи є податками, а це – "погано для бізнесу, ще гірше для споживачів".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав 10 лютого указ про запровадження 25%-тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

