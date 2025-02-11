ЄС відповість жорсткими заходами на рішення Трампа ввести мито на імпорт алюмінію і сталі з Європи, - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення США запровадити мита необґрунтованим та пообіцяла, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі фон дер Ляєн у соцмережі Х.

"Необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді - вони викличуть тверді і пропорційні контрзаходи. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес та споживачів", - запевнила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що "глибоко шкодує" про таке рішення США та зауважила, що тарифи є податками, а це – "погано для бізнесу, ще гірше для споживачів".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав 10 лютого указ про запровадження 25%-тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна згодна передати США рідкісноземельні мінерали на $500 млрд, - Трамп