Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ
Президент США Дональд Трамп виявив намір взяти під контроль Сполучених Штатів Сектор Гази.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху у Вашингтоні.
"США візьмуть під контроль Сектор Гази... Ми будемо володіти ним і відповідати за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не вибухнули,...створювати економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей цього району", - сказав Трамп.
Коментуючи можливість введення американських військ до Сектору Гази, Трамп заявив: "Ми зробимо все, що необхідно. Якщо це необхідно, ми зробимо це. Ми збираємося взяти на себе цю частину. Ми збираємося розвивати її, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде те, чим зможе пишатися весь Близький Схід".
Будь ласка, зачекайте...
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1. Що ожначає "махєровий"?
2. Як може буть "антисемітом" людина, яка має зятем та своєю довіреною особою в політиці, ЄВРЕЯ? (Прізвище його - Кушнер
Джа́ред Ко́ри Ку́шнер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Jared Corey Kushner; род. 10 января 1981) - американский бизнесмен, владелец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 девелоперской компании и газеты https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Observer New York Observer.
Сын американского девелопера Чарльза Кушнера, развивал его бизнес. Супруг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Иванки Трамп, дочери 45-го https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президента США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональда Трампа.
С 20 января 2017 года по 20 января 2021 года - старший советник 45-го президента США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональда Трампаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4#cite_note-5 [5], фактически, по мнению многих наблюдателей, с 2015 года был менеджером предвыборной кампании, главным советником и доверенным лицом Трампа
А що до п.2? Пояснення буде?
І зрозумієте кого підтрмує Трамп.
Пропозиція Трампа вже викликала критику з боку політиків у Сполучених Штатах. Сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що президент "божевільний".
"Він абсолютно божевільний. Вторгнення США в сектор Газа призведе до загибелі тисяч американських солдатів і десятиліть війни на Близькому Сході. Це як поганий, хворий жарт", - написав парламентарій у соцмережі "Х".
"Дохійська угода, Угода про відновлення миру в Афганістані - мирний договір, підписаний 29 лютого 2020 року в місті Доха (Катар) між США та афганським рухом "Талібан". Передбачає виведення військ НАТО з Афганістану, заборона діяльності Аль-Каїди на підконтрольних талібам територіях, а також початок переговорів між талібами та афганським урядом".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8F
Все точно.
"Ну хоть паржём"...