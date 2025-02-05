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Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ

ЄС побоюється, що Трамп проведе мирні переговори щодо України без їхньої участі

Президент США Дональд Трамп виявив намір взяти під контроль Сполучених Штатів Сектор Гази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху у Вашингтоні.

"США візьмуть під контроль Сектор Гази... Ми будемо володіти ним і відповідати за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не вибухнули,...створювати економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей цього району", - сказав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, є єдиним шляхом до миру, - МЗС України

Коментуючи можливість введення американських військ до Сектору Гази, Трамп заявив:  "Ми зробимо все, що необхідно. Якщо це необхідно, ми зробимо це. Ми збираємося взяти на себе цю частину. Ми збираємося розвивати її, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде те, чим зможе пишатися весь Близький Схід".

Автор: 

Нетаньягу Беньямін (173) Сектор Гази (189) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+15
У східноазіатській древній літературі широко розповсюджений сюжет про жабу, яка хотіла проковтнуть Сонце...
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05.02.2025 06:54 Відповісти
+14
"Стривайте, що? Чи збираються США окупувати Газу? Конгресмен від Каліфорнії Ерік Сволвелл написав у соцмережах X. "Нам обіцяли, що нескінченних воєн більше не буде. За моїми підрахунками, ми вже окупували Гренландію, Канаду, Панамський канал, а тепер... Газу?»
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05.02.2025 07:00 Відповісти
+13
"Я закінчу всі війни...поверну американських солдатів додому..")))Я нічого не плутаю?)))
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05.02.2025 07:06 Відповісти
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У східноазіатській древній літературі широко розповсюджений сюжет про жабу, яка хотіла проковтнуть Сонце...
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05.02.2025 06:54 Відповісти
Трамп - антисеміт махєровий.
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05.02.2025 07:21 Відповісти
Його би на Банкову !!!
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05.02.2025 07:28 Відповісти
"Мудро"... От тільки два питання:
1. Що ожначає "махєровий"?
2. Як може буть "антисемітом" людина, яка має зятем та своєю довіреною особою в політиці, ЄВРЕЯ? (Прізвище його - Кушнер

Джа́ред Ко́ри Ку́шнер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Jared Corey Kushner; род. 10 января 1981) - американский бизнесмен, владелец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 девелоперской компании и газеты https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Observer New York Observer.

Сын американского девелопера Чарльза Кушнера, развивал его бизнес. Супруг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Иванки Трамп, дочери 45-го https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президента США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональда Трампа.

С 20 января 2017 года по 20 января 2021 года - старший советник 45-го президента США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональда Трампаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4#cite_note-5 [5], фактически, по мнению многих наблюдателей, с 2015 года был менеджером предвыборной кампании, главным советником и доверенным лицом Трампа
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05.02.2025 07:39 Відповісти
Мдес-с-с... Дядьку, у Вас серйозні проблеми з почуттям гумору. Щодо "махєровий", то це в народі "махровий".
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05.02.2025 10:56 Відповісти
Ну так треба дотримуваться правил правопису. "Лапки́ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8 розділовий знак, який використовують для вирізнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 прямої мови, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0 цитат, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA заголовків, назв, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE слів, ужитих у непрямому, найчастіше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F іронічному значенні."
А що до п.2? Пояснення буде?
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05.02.2025 11:01 Відповісти
Найбільшу суму у кампанію Трампа вклала Міріам Адельсон - почитайте хто це.
І зрозумієте кого підтрмує Трамп.
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05.02.2025 08:17 Відповісти
На зустрічі в Каїрі 1 лютого міністри закордонних справ Єгипту, Йорданії, ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару відхилили пропозицію Трампа про те, що мешканців Гази слід вивезти до інших арабських країн. У спільній заяві міністри закордонних справ виступили проти «виселення, заохочення або виселення палестинців зі своїх земель».

Пропозиція Трампа вже викликала критику з боку політиків у Сполучених Штатах. Сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що президент "божевільний".

"Він абсолютно божевільний. Вторгнення США в сектор Газа призведе до загибелі тисяч американських солдатів і десятиліть війни на Близькому Сході. Це як поганий, хворий жарт", - написав парламентарій у соцмережі "Х".
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05.02.2025 06:56 Відповісти
"Стривайте, що? Чи збираються США окупувати Газу? Конгресмен від Каліфорнії Ерік Сволвелл написав у соцмережах X. "Нам обіцяли, що нескінченних воєн більше не буде. За моїми підрахунками, ми вже окупували Гренландію, Канаду, Панамський канал, а тепер... Газу?»
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05.02.2025 07:00 Відповісти
А що, буде п'ятдесят другий штат.😀
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05.02.2025 07:31 Відповісти
Буде, в нас же є 95 квартал !
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05.02.2025 07:44 Відповісти
це ще за донбас вони не чули))
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06.02.2025 01:59 Відповісти
"Я закінчу всі війни...поверну американських солдатів додому..")))Я нічого не плутаю?)))
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05.02.2025 07:06 Відповісти
Дайте йому вже скоріше Нобелівську премію миру, вам що, шкода? Може старого попустить.
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05.02.2025 07:12 Відповісти
Или войдет во вкус и поймает кураж...
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05.02.2025 07:14 Відповісти
Премію миру за Гренландію вручить Санта Клаус.
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05.02.2025 07:43 Відповісти
Скоріше Грета Тунберг... )))
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05.02.2025 08:56 Відповісти
Новые очаги нестабильности в мире в теме кремлевской политики. Отвлечь внимание и помощь от войны в Украине
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05.02.2025 07:14 Відповісти
Вот что значит дать власть слабоумному шизофренику и балаболу, создаёт видимость перемен вот только куда они приведут....это такой же Идиотский выбор как и в 19 году бениного Оманского Нарика результат на лицо...
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05.02.2025 07:25 Відповісти
Трампутін, коли обирався, наобіцяв купу усього. Вже тоді розумним людям було очевидно, що більшість з того - порожній триндьож. Дивно інше - виходить, що у США теж є такі пустоголові виборці як виборці Зеленського - слухають порожні обіцянки, потім бачать, що те все дурня - і все одно продовжують "довіряти". Пічалька...
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05.02.2025 07:35 Відповісти
Всі гегемоністські заяви Трампа останнім часом свідчать, що пітьма своєю трирічною агресією проти України і всього цивілізованого Світу розбудила могутнього Хижака, який до того тихо дрімав під старече сопіння дідуся Байдена.
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05.02.2025 07:40 Відповісти
З Афганістана вивів в Газу ввів. Потужно. Майже як наш Незламний Херпіду Янелохович Боневтіков.
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05.02.2025 07:43 Відповісти
Взагалі-то з Авгана амери втікли за каденції старіка Байдена. Так тікали, що техніку талібам полишали
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05.02.2025 08:43 Відповісти
Взагалі-то, старіку Байдену, це "щастя" дісталося від попередника (20 января 2017 - 20 января 2021). Пам'ятаєте хто то був? А як тікали, то вже інша історія... )

"Дохійська угода, Угода про відновлення миру в Афганістані - мирний договір, підписаний 29 лютого 2020 року в місті Доха (Катар) між США та афганським рухом "Талібан". Передбачає виведення військ НАТО з Афганістану, заборона діяльності Аль-Каїди на підконтрольних талібам територіях, а також початок переговорів між талібами та афганським урядом".
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05.02.2025 10:04 Відповісти
Взагалі то указ про вивід з Афгану іздав та підписав Трампон, а старий Джо його просто виконав. Чітко у ті терміни яки підписав Трампон. Втеча то у срусні з Сірії а з Афгану плановий вивод військ.
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05.02.2025 10:40 Відповісти
Трамп підтримує Хабад і зробить усе, що хоче Ізраіль.
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05.02.2025 07:45 Відповісти
Краще хай США візьмуть під контроль Даунбас чи Крим!!!
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05.02.2025 07:58 Відповісти
Ізраїль зробив всю брудну роботу, тепер "брутальний ковбой" може сміливо розповсюдити свою владу на Газу і бути крутим важелем впливу на Близькому Сході, а от в Україну йому поки сцикотно, бо там убивають, поки що почекає чим закінчиться... ((
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05.02.2025 09:00 Відповісти
Щоб легше зрозуміти Трампутіна чи Зеленськог можна почитати статтю Вікі про параною:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8F

Все точно.
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05.02.2025 08:23 Відповісти
Оскільки деградація у хворих на параною найчастіше відбувається лише на кінцевих стадіях розладу, їм часто вдається надати видимість реальності своєму маревному мисленню, залучаючись до судових процесів або інших позивацьких видів діяльності, вони рідко опиняються в психіатричних закладах. У хворих на параною немає химерної поведінки, емоційної нестабільності, гротескних галюцинацій і незвичайних ідей, які відзначаються при інших психопатологічних станах. Багато з них здатні підтримувати, хоча б поверхнево, економічну і соціальну адаптацію. Тільки коли їх дії приходять в конфлікт із суспільством, стає очевидною необхідність госпіталізації. З іншого боку, трапляються випадки параної, коли хворі виражають дивні ідеї: наприклад, одна пацієнтка стверджувала, що одружена з богом.
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05.02.2025 08:41 Відповісти
Все про всіх та не про своє ... Трамп роздає всім , радить всім , лякає багатьох але тільки не орду . З ордою за ≪24 години≫ якось просвистівся трампон
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05.02.2025 08:46 Відповісти
-"Я закончу все войны на Земле....." сказал Трамп и тут же начинает новую бесконечную войну с арабами.
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05.02.2025 08:46 Відповісти
Звезданутый какой-то)
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05.02.2025 08:54 Відповісти
На дерево набагато легше залізти, ніж потім злізти з нього - про це любий кіт Вам скаже.
"Ну хоть паржём"...
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05.02.2025 08:55 Відповісти
Це той що розказував перед виборами що Америка не буде воювати а сам за тиждень вже майже пів світу об'явив війни
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05.02.2025 09:09 Відповісти
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05.02.2025 09:09 Відповісти
Трампон хоче ''газу'', а війну в Европі йому начхати ''газом''.
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05.02.2025 09:12 Відповісти
мене розсмішило про економічний розвиток і створення робочих місць. хто буде працювати на цих робочих місцях , якщо палестинці працювати не звикли ?
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05.02.2025 09:17 Відповісти
Обміняв Газу на Україну, підла, ница , гниль
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05.02.2025 09:28 Відповісти
а на Донбасс ввести свои войска ОЧКО жим - жим ???!!!(((( вводите и отбираете кто слабее вас ???? сранные супер держааы !!!((( где бы вы были все ,если бы Украина не повелась на байки и не отдала свой ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ , третий в мире между прочим !!!!(((
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05.02.2025 10:02 Відповісти
Різним "таргетним групам" - різні обіцянки (навіть протилежні за змістом) в розрахунку на роздільність людей, або навпаки не обіцянки, а "прес" окремих груп суспільства - сьогодні "винні" ці, завтра други, післязавтра треті, поки одних "пресують" інші вважають, що їх свавілля влади не дістане... тут Дональд і Володя діють по одній методичці - розділюй та володорюй. Старо як цей світ.
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05.02.2025 10:45 Відповісти
а на Донбасс ввести свои войска ОЧКО жим - жим ?
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05.02.2025 13:11 Відповісти
 
 