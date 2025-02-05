Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ

Президент США Дональд Трамп виявив намір взяти під контроль Сполучених Штатів Сектор Гази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху у Вашингтоні.

"США візьмуть під контроль Сектор Гази... Ми будемо володіти ним і відповідати за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не вибухнули,...створювати економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей цього району", - сказав Трамп.

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Коментуючи можливість введення американських військ до Сектору Гази, Трамп заявив: "Ми зробимо все, що необхідно. Якщо це необхідно, ми зробимо це. Ми збираємося взяти на себе цю частину. Ми збираємося розвивати її, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде те, чим зможе пишатися весь Близький Схід".