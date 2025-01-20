Реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, є єдиним шляхом до миру, - МЗС України
Україна вітає досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом щодо стабілізації в Секторі Гази та звільнення взятих у полон заручників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Сподіваємося, що сторонам вдасться на практиці досягти стійкого завершення збройного конфлікту, який призвів до непоправних людських втрат і серйозного руйнування об’єктів соціальної та гуманітарної інфраструктури. Закликаємо сторони неухильно дотримуватися взятих на себе зобов’язань", - йдеться в повідомленні.
У МЗС наголосили, що критично важливим залишається забезпечення безперешкодного доступу до Сектору Газа причетних структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій задля надання невідкладної допомоги палестинцям.
"Україна готова продовжувати надавати допомогу тим, хто її потребує, зокрема постачати продовольство цивільним людям у кризових ситуаціях. Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям, допомагатиме зусиллям із подолання гуманітарної катастрофи.
У контексті перспектив ширшої нормалізації в регіоні виходимо з того, що практична реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, є єдиним шляхом для досягнення всеосяжного та сталого миру, а також регіональної стабільності.
Близькосхідний мирний процес має бути відновлений шляхом беззастережного виконання сторонами відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, а також інших попередньо досягнутих міжнародних домовленостей", - додали в міністерстві.
Також в МЗС високо оцінили посередницькі зусилля США, Держави Катар і Єгипту, завдяки яким вдалося домовитися про звільнення заручників та досягти взаємоприйнятних підходів щодо майбутніх етапів стабілізації ситуації у Секторі Гази.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль офіційно підтримав перемир'я з палестинським угрупованням ХАМАС в Секторі Гази.
Нагадаємо американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.
Також раніше повідомлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.
Якби мова йшла про теріторії, то Ізраїль вже десятки років і на поступки йшов, і землю віддавав (ще й з діючими спорудами, що їх "палестинці" знищували у перші же години!). Річ же не у землі! Це ж екзистенціальне питання - бути чи не бути Ізраїлю/Україні як державі!!! А ви пропонуєте: не бути!
А якщо хтось про це розказує - я пропоную йому повернутись в Україну і приймати в цьому участь особисто. Після цього бажання стають значно приземленішими і реалістичнішими.
Вже встигли
Структури розсадника лицемірства та брехні будуть допомагати варварам відновлювати ХАМАС.
це звичайні араби. злодії та терористи.
в іншому випадку українській владі прийдеться визнавати "кримчан, придністровців, днровівців" окремими націями.
ІзраїлюУкраїни та Палестинималоросії, є єдиним шляхом до миру"?
А потім вам скажуть на вашу пропозицію - Реалізація принципу двох держав, України та ху...лостану, є єдиним шляхом до миру. І що ви відповісти, не лізти в чужих справи, не прийдеться крутитися
Це така ж маячня, як "Реалізація принципу двох держав, України та ДНР/ЛНР, є єдиним шляхом до миру.
"народ Донбасу" = "народ Палестини", обидва народи придумані в Москві
але ваша аналогія із заявою Українського (зеленського) МЗС по Ізраїлю і палестині правильна і доречна.
Дибільні зеленські клоуни при владі.
Палестинської етнічної нації не існує в природі - це араби.
араби хочуть вбивати євреїв, тому і не створюють нормальну державу
в них в школах навчають ненавидіти євреїв - це такий самий рашизм як і в росії
так само прийдеться робити з лугандоном та Кримом, якщо зможемо відвоювати території (а не ворожих людей, порівняно з рештою України)
з іншого боку, американським індіанцям теж прийшлося робити цивілізаційний вибір, бо жили вони на своїх землях тисячі років, але так і не навчились будувати лазні та вбиральні, не кажучи вже про державу
це я кажу як людина що буває на pow-wow і поважає індіанський менталітет
Вообще миду нужно думать прежде всего головой а то внезапно спровоцирует признание этих типа республик
Тут нада рыть канал с морской водой и акул запускать но акул честно говоря уже заранее жалко...