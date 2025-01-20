УКР
Реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, є єдиним шляхом до миру, - МЗС України

МЗС України прокоментувало досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС

Україна вітає досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом щодо стабілізації в Секторі Гази та звільнення взятих у полон заручників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Сподіваємося, що сторонам вдасться на практиці досягти стійкого завершення збройного конфлікту, який призвів до непоправних людських втрат і серйозного руйнування об’єктів соціальної та гуманітарної інфраструктури. Закликаємо сторони неухильно дотримуватися взятих на себе зобов’язань", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що критично важливим залишається забезпечення безперешкодного доступу до Сектору Газа причетних структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій задля надання невідкладної допомоги палестинцям.

Читайте також: Сирія заборонила ввезення товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю

"Україна готова продовжувати надавати допомогу тим, хто її потребує, зокрема постачати продовольство цивільним людям у кризових ситуаціях. Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям, допомагатиме зусиллям із подолання гуманітарної катастрофи.

У контексті перспектив ширшої нормалізації в регіоні виходимо з того, що практична реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці, є єдиним шляхом для досягнення всеосяжного та сталого миру, а також регіональної стабільності.

Близькосхідний мирний процес має бути відновлений шляхом беззастережного виконання сторонами відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, а також інших попередньо досягнутих міжнародних домовленостей", - додали в міністерстві.

Також в МЗС високо оцінили посередницькі зусилля США, Держави Катар і Єгипту, завдяки яким вдалося домовитися про звільнення заручників та досягти взаємоприйнятних підходів щодо майбутніх етапів стабілізації ситуації у Секторі Гази.

Читайте: ХАМАС звільнив перших трьох ізраїльських заручників у межах угоди про припинення вогню

Раніше повідомлялося, що Ізраїль офіційно підтримав перемир'я з палестинським угрупованням ХАМАС в Секторі Гази.

Нагадаємо американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Також раніше повідомлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

Читайте: Україна визнає й Ізраїль, і Палестину, - Зеленський

Автор: 

Ізраїль (1819) Палестина (79) Сектор Гази (193) Хамас (201)
Топ коментарі
МЗС України, ви так досі й не зрозуміли, що немає і бути не може двох країн - Ізраїлю та Палестини, так само, як не може бути поруч двох країн - України та рф!!! Бо мета "добрих сусідів" - рф та хамасу - не покращити своє життя, а знищити, стерти з обличчя Землі Україну та Ізраїль тощо!!!
Якби мова йшла про теріторії, то Ізраїль вже десятки років і на поступки йшов, і землю віддавав (ще й з діючими спорудами, що їх "палестинці" знищували у перші же години!). Річ же не у землі! Це ж екзистенціальне питання - бути чи не бути Ізраїлю/Україні як державі!!! А ви пропонуєте: не бути!
20.01.2025 13:25 Відповісти
Бляхе не лізьте хоч ви туди
20.01.2025 13:34 Відповісти
Наше МЗС спочатку голосує проти Ізраїлю разом з росією в ООН, при чому не раз і не два, а потім без мила лізе зі своїми вітаннями. Я думав, що прихід Сибіги щось змінить, але це мабуть невиліковний совок.
20.01.2025 13:31 Відповісти
А ізраїльтянам не буде надавати гуманітарну підтримку?
20.01.2025 13:24 Відповісти
Це вони братаються на фото?
20.01.2025 13:24 Відповісти
20.01.2025 13:25 Відповісти
Особливо потужно про це балакати десь з Мюнхена.
20.01.2025 13:41 Відповісти
Ну, десь з Фенікса, штат Арізона, теж не поруч, ні?
20.01.2025 13:58 Відповісти
Не знаю, серед моїх знайомих немає таких, що сидять в теплі, добрі і мирі в іншій країні і розказують як треба воювати до повного знищення рашки.
А якщо хтось про це розказує - я пропоную йому повернутись в Україну і приймати в цьому участь особисто. Після цього бажання стають значно приземленішими і реалістичнішими.
20.01.2025 15:47 Відповісти
20.01.2025 13:31 Відповісти
20.01.2025 13:34 Відповісти
Це головне. Зелені дегєнєрати ще із Ізраїлем не встигли розісра..я. Давай Зелений недоумок Сібіга, ще встигнеш.
20.01.2025 13:58 Відповісти
Чому не встигли?
Вже встигли
20.01.2025 14:13 Відповісти
А причём тут Хамас к Палестине? И хотелось бы что-то услышать на палестинском языке.
20.01.2025 13:34 Відповісти
Палестинські араби, які третє покоління живуть за кошти міжнародних організацій, не зможуть жити в своїй державі. Бо потрібно буде якось себе утримувати самотужки. Тобто працювати. А цей навик вже загублено.
20.01.2025 13:36 Відповісти
Те ж саме говорить росія про Україну...
20.01.2025 13:57 Відповісти
А ми три покоління сидимо на шиї у росії?
20.01.2025 15:38 Відповісти
В росіі всі переконані, що це саме так.
20.01.2025 15:52 Відповісти
Хоч би млять заткнулись щоб потім не виглядати обісцяними. Ніколи між арабами і палестинцями не буде миру. Коли останній раз Ізраіль повірив в мир, палестинські терористи вирізали тисячі ізраільтян
20.01.2025 13:37 Відповісти
Ізраїль послав навіть Гуттеріша за хамаським кораблем. А Нетаньяху оголошено злочинцем за його спротив ХАМАСу. Зате наш і наші фуршети у Швейцарії влаштовували для будь-кого ! І з племенем мумба-юмба підписували безпекові угоди. ПРАВИЛЬНА країна робить ПРАВИЛЬНІ наголоси у політиці, у своїх намірах здобути бажаний мир.
20.01.2025 13:41 Відповісти
Цитата: "У МЗС наголосили, що критично важливим залишається забезпечення безперешкодного доступу до Сектору Газа причетних структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій задля надання невідкладної допомоги палестинцям. "
Структури розсадника лицемірства та брехні будуть допомагати варварам відновлювати ХАМАС.
20.01.2025 13:42 Відповісти
Палестина - терористичне кубло. Зараз гнила оон знову їх відгодує, знову за оонівські кошти набудують тунелів і будуть тероризувати Ізраїль з новими силами. Це як рашку зараз залишити в спокої, що трампакс планує… Далі буде…
20.01.2025 13:42 Відповісти
нації палестинець у природі не їснує.
це звичайні араби. злодії та терористи.
в іншому випадку українській владі прийдеться визнавати "кримчан, придністровців, днровівців" окремими націями.
20.01.2025 14:09 Відповісти
Наступною заявою "мзс україни" буде "Реалізація принципу двох держав, Ізраїлю України та Палестини малоросії, є єдиним шляхом до миру"?
20.01.2025 14:10 Відповісти
Реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, є єдиним шляхом до миру, - МЗС України Джерело: https://censor.net/ua/n3531205
А потім вам скажуть на вашу пропозицію - Реалізація принципу двох держав, України та ху...лостану, є єдиним шляхом до миру. І що ви відповісти, не лізти в чужих справи, не прийдеться крутитися
20.01.2025 14:46 Відповісти
Декому краще жувати, ніж...
20.01.2025 15:37 Відповісти
"Реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, є єдиним шляхом до миру, - МЗС України"

Це така ж маячня, як "Реалізація принципу двох держав, України та ДНР/ЛНР, є єдиним шляхом до миру.
"народ Донбасу" = "народ Палестини", обидва народи придумані в Москві
20.01.2025 15:49 Відповісти
Це як порівняти х*й з пальцем. Тут маємо справу тисячорічним кривавим міжетнічним і міжрелігійним конфліктом. Взагалі нічого спільного з Донбасом.
20.01.2025 16:10 Відповісти
Обидва "народи" не існують, вони придумані в Москві, на Луб'янці. Інет ніякого "справу тисячорічним кривавим міжетнічним і міжрелігійним конфліктом."
20.01.2025 16:56 Відповісти
Про "любов" між юдеями і оточуючими їх семітськими родичами згадано в притчі про ближнього в Новому Заповіті, а ти говориш про якусь там лубянку. Не все що в світі є погане зроблене на лубянці.
20.01.2025 19:12 Відповісти
"в притчі про ближнього в Новому Заповіті" - сам щойно склав?
20.01.2025 21:04 Відповісти
*****, ну не лізьте туди.
20.01.2025 15:57 Відповісти
В ідеалі, напевне, так і повинно бути. Але йде світова війна, і Ізраїль в західній коаліції. Союзник нашого союзника нам не ворог. Варто було б підтримати їх позицію. Араби, все одно будуть проти Америки, на стороні китаю і рашки. Та і толку з них, ні допомогти ні завадити Україні не зможуть.
20.01.2025 16:07 Відповісти
У контексті перспектив ширшої нормалізації в регіоні виходимо з того, що практична реалізація принципу двох держав, України та Новороссии, які житимуть поруч у мирі й безпеці, є єдиним шляхом для досягнення всеосяжного та сталого миру, а також регіональної стабільності.
20.01.2025 16:46 Відповісти
З однієї сторони звучить дико,
але ваша аналогія із заявою Українського (зеленського) МЗС по Ізраїлю і палестині правильна і доречна.
Дибільні зеленські клоуни при владі.
20.01.2025 17:46 Відповісти
Насправді аналогія дебільна. Хіба існує "народ Донбасу" зі своєю мовою, культурою і релігією? А палестинці це відмінний від євреїв народ. Тут аналогія ближще до Косова: помирити ці народи неможливо, то краще розділити їх в окремих державах, що і прийняв ООН в 1988р. Не розумію тільки для чого деяки ізрільтяни хочуть мати палестинців у себе в державі. Чи хочуть мати тільки їх території? А палестинців тоді куди подіти? Загеноцидити?
20.01.2025 19:36 Відповісти
Щось не чув нічого про ''палестинську'' мову і ''палестинську'' релігію.
Палестинської етнічної нації не існує в природі - це араби.
20.01.2025 20:10 Відповісти
Звісно, що араби, які живуть вже тут не одне сторіччя. Якщо виселяти їх, бо тут тисячу років тому був історичний Ізраїль, то це прецидент для всього світу, що можна переглядати кордони. На наступний день монголи заявлять своє право на половину світу.
21.01.2025 16:55 Відповісти
В парламенті Ізраїлю є депутати-араби. Ніхто їх не виселяє і не виганяє. Просто потрібно бути Законослухняними громадянами, поважати представників титульної нації і пам'ятати, що араби в Ізраїлі всього лиш національна меншина.
22.01.2025 01:14 Відповісти
Ізраїльтяни це фактично європейці... палестиці чисто азійські дикуни
20.01.2025 17:13 Відповісти
хотіли б араби створити державу Палестина то вже створили б
араби хочуть вбивати євреїв, тому і не створюють нормальну державу
в них в школах навчають ненавидіти євреїв - це такий самий рашизм як і в росії
20.01.2025 17:43 Відповісти
Так. Який ви бачите вихід з поточної ситуації? Асиміляція палестинців не спрацює. Лишається тільки: газові камери чи примусове переселення?
20.01.2025 19:49 Відповісти
фільтрація і примусове переселення : десь 30% з палестинців залишаться, бо розуміють що до чого, тільки лякаються своїх же головорізів

так само прийдеться робити з лугандоном та Кримом, якщо зможемо відвоювати території (а не ворожих людей, порівняно з рештою України)
20.01.2025 20:04 Відповісти
Одна справа виселяти "понаїхавших" за останні 10 років московитів, інша палестинців, які живуть на цих землях починаючи з перших арабських завоювань півтори тисячі років тому.
21.01.2025 17:13 Відповісти
з одного боку араби це як русскіє, це десятки різних народів яких всіх змусили розмовляти арабською мовою, так само як всіх якутів записали в івани іванови

з іншого боку, американським індіанцям теж прийшлося робити цивілізаційний вибір, бо жили вони на своїх землях тисячі років, але так і не навчились будувати лазні та вбиральні, не кажучи вже про державу

це я кажу як людина що буває на pow-wow і поважає індіанський менталітет
21.01.2025 17:20 Відповісти
Миленько. Надо понимать что Израиль после таких слов глупейшего мида начнет говорить о справедливом мире Украины и нескольких народных республик. Крымской Донецкой и тд.
Вообще миду нужно думать прежде всего головой а то внезапно спровоцирует признание этих типа республик
20.01.2025 17:53 Відповісти
А что не так в заявлении МИД? Зачем вам єти дикари в вашем государстве? Забор и ров с крокодилами самое то.
20.01.2025 19:43 Відповісти
Ты описал идеальный вариант но реальный это когда арабы тихой сапой растащат забор на дачи, воду выпьют или выкачают на полив, ибо вода тут почти по цене бензина а крокодилов частью съедят а частью загонят на шкуры и в зоопарки ))
Тут нада рыть канал с морской водой и акул запускать но акул честно говоря уже заранее жалко...
21.01.2025 14:57 Відповісти
 
 