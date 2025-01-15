Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників, - ЗМІ (оновлено)

У середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Про це пише Reuters і CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню, що має покласти край 15-місячній війні в Газі.

Угода, про яку ще не було офіційно оголошено, передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази й звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, в обмін на палестинців, яких утримує Ізраїль, повідомив агентству Reuters чиновник, поінформований про переговори.

Як повідомив міністр закордонних справ, очікується, що уряд Ізраїлю проголосує за угоду у четвер, 15 січня.

Угода стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США і була досягнута напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

ХАМАС повідомило Reuters, що його делегація передала посередникам свою згоду на угоду про припинення вогню і повернення заручників.

CNN пише, що згідно з угодою, очікується, що ХАМАС і пов'язані з ним бойові угруповання звільнять 33 заручників, захоплених в Ізраїлі під час атак 7 жовтня 2023 року.

У відповідь Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів.

Очікується, що після підтвердження угоди палестинське цивільне населення зможе повернутися в північну частину Гази, а також відбудеться масовий приплив гуманітарної допомоги в смугу, де жителі вже давно стикаються з жахливими гуманітарними умовами.

Новина доповнюється...