Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників, - ЗМІ (оновлено)
У середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.
Про це пише Reuters і CNN, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню, що має покласти край 15-місячній війні в Газі.
Угода, про яку ще не було офіційно оголошено, передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази й звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, в обмін на палестинців, яких утримує Ізраїль, повідомив агентству Reuters чиновник, поінформований про переговори.
Як повідомив міністр закордонних справ, очікується, що уряд Ізраїлю проголосує за угоду у четвер, 15 січня.
Угода стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США і була досягнута напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.
ХАМАС повідомило Reuters, що його делегація передала посередникам свою згоду на угоду про припинення вогню і повернення заручників.
CNN пише, що згідно з угодою, очікується, що ХАМАС і пов'язані з ним бойові угруповання звільнять 33 заручників, захоплених в Ізраїлі під час атак 7 жовтня 2023 року.
У відповідь Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів.
Очікується, що після підтвердження угоди палестинське цивільне населення зможе повернутися в північну частину Гази, а також відбудеться масовий приплив гуманітарної допомоги в смугу, де жителі вже давно стикаються з жахливими гуманітарними умовами.
