УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11572 відвідувача онлайн
Новини
2 864 18

Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників, - ЗМІ (оновлено)

Ізраїль і ХАМАС домовились про припинення вогню

У середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Про це пише Reuters і CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню, що має покласти край 15-місячній війні в Газі.

Угода, про яку ще не було офіційно оголошено, передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази й звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, в обмін на палестинців, яких утримує Ізраїль, повідомив агентству Reuters чиновник, поінформований про переговори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпредставник Трампа прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню в Газі до інавгурації 20 січня,- Axios

Як повідомив міністр закордонних справ, очікується, що уряд Ізраїлю проголосує за угоду у четвер, 15 січня.

Угода стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США і була досягнута напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

ХАМАС повідомило Reuters, що його делегація передала посередникам свою згоду на угоду про припинення вогню і повернення заручників.

CNN пише, що згідно з угодою, очікується, що ХАМАС і пов'язані з ним бойові угруповання звільнять 33 заручників, захоплених в Ізраїлі під час атак 7 жовтня 2023 року.

У відповідь Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів.

Очікується, що після підтвердження угоди палестинське цивільне населення зможе повернутися в північну частину Гази, а також відбудеться масовий приплив гуманітарної допомоги в смугу, де жителі вже давно стикаються з жахливими гуманітарними умовами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про припинення вогню в Газі - можливо, останній шанс для досягнення миру, - Блінкен

Новина доповнюється...

Автор: 

Газа (30) Ізраїль (1818) угода (701) Хамас (201) перемир’я (1004)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Все снова повторяется. Израиль не доводит дело до конца.
показати весь коментар
15.01.2025 19:24 Відповісти
+3
Ізраїльтяни!
Мочіть ганчіркоголових, хай помагає вам Господь!
показати весь коментар
15.01.2025 19:26 Відповісти
+2
вони розуміють що довести справу до кінця нереально, от і все.
просто зараз будуть контролювати кордон з Єгиптом і у терористів буде майже нульова можливість завозити зброю.
показати весь коментар
15.01.2025 19:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Позитивне рішення.
показати весь коментар
15.01.2025 19:17 Відповісти
Для влади Ізраїля головне - заручники. Що далі буде то буде далі. Ізраїль готов воювати у будь-який час з будь-ким. На відміну від наших зєлєнскіх патріЙотів. Які "воюють", коли воюють інші. Якщо в інших сталась проблема, зєлєнські "патріоти" думають скільки треба віддати земель за ... "гарантії безпеки".
показати весь коментар
15.01.2025 19:35 Відповісти
Це добре.
показати весь коментар
15.01.2025 19:20 Відповісти
Все снова повторяется. Израиль не доводит дело до конца.
показати весь коментар
15.01.2025 19:24 Відповісти
вони розуміють що довести справу до кінця нереально, от і все.
просто зараз будуть контролювати кордон з Єгиптом і у терористів буде майже нульова можливість завозити зброю.
показати весь коментар
15.01.2025 19:36 Відповісти
Ізраїльтяни!
Мочіть ганчіркоголових, хай помагає вам Господь!
показати весь коментар
15.01.2025 19:26 Відповісти
Мазл тов, як то кажуть... Але з цієї угоди витікає, шо шоб припинити наступ Ізраїлю, треба набрати побільше заручників. Вам там видніше, але справа не доведена до кінця.
показати весь коментар
15.01.2025 19:31 Відповісти
для того щоб "довести справу до кінця" потрібно скинути яо на Газу іншого виходу немає.
показати весь коментар
15.01.2025 20:01 Відповісти
Можна ще газ..
показати весь коментар
15.01.2025 20:11 Відповісти
Надолго дураку, стеклянный х*р.
показати весь коментар
15.01.2025 20:01 Відповісти
Це погано треба щоб війна продовжувалась до знищення хамасу
показати весь коментар
15.01.2025 20:19 Відповісти
Хоч у когось війна скінчилася...
показати весь коментар
15.01.2025 20:40 Відповісти
Ну от знову... В Газі було 15 тисяч співробітників ООН які буцім то розподіляли гуманітарку "нещасним палестинцям". Більша частина цих співробітників виявилась терористами... Тепер оголосять "набір в палестинці" серед всіх маргіналів мусульманського світу. Це ж кайф для агресивних ледарів - ненавидиш Ізраїль і отримуєш за це гроші, житло, гуманітарку і саме головне! - працювати не потрібно, бо є така професія "палестинець"... Ця "заморозка" на декілька років. А потім знову, знову і знову. В хадісах сказано, а це священні висловлювання безграмотного Муххамада, записані його учнями які є основою мусульманської релігії нарівні з Кораном "Пророк Мухаммад сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!» Якщо мусульманин ставить під сумнів або не визнає цього "откровення Муххамада" то він не може вважатися мусульманином і стає відступником який втрачає душу і кожен правовірний може його вбити безкарно.
показати весь коментар
15.01.2025 20:50 Відповісти
Взагалі то така угода це визнання своєї поразки Ізраїлем. Що вони отримали - 33 заручники із півтори тисячі захоплених? І це за сотні вбивць!!! І знову повернення такою кров'ю захоплених територій?
Тобто відкупилися від муслімської орди на якийсь час поки ті зберуть з допомогою параші нових бандитів і почнуть знову.
показати весь коментар
15.01.2025 20:51 Відповісти
ну по факту знищили основну структуру і інфраструктуру терористів. на кілька років вистачить. а ви розраховували на остаточне вирішення палестинського питання? так це в нинішньому світі нереально. і не думаю, шо і в самому Ізраілі питання ставилося таким чином.
показати весь коментар
15.01.2025 21:39 Відповісти
довго думав. Хамасу дають другий шанс, - все що прийшло на думку
показати весь коментар
15.01.2025 23:07 Відповісти
Звільнять зараз 33 людини щоб потім потеряти сотні і тисячі.
показати весь коментар
19.01.2025 19:40 Відповісти
 
 