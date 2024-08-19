Угода про припинення вогню в Газі - можливо, останній шанс для досягнення миру, - Блінкен

Останні дипломатичні зусилля США щодо досягнення угоди про припинення вогню в Газі можуть стати "останнім шансом" для врегулювання війни між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Блінкен закликав усі сторони до останнього поштовху для досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.

Держсекретар назвав нинішній дипломатичний поштовх Вашингтона для досягнення угоди про перемир'я в Газі "можливо, найкращою, а можливо, і останньою можливістю".

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"Це вирішальний момент - можливо, найкраща, а можливо, і остання можливість повернути заручників додому, домогтися припинення вогню і вивести всіх на кращий шлях до міцного миру і безпеки", - зазначив він.

У Тель-Авіві Блінкен зустрівся із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Американський посадовець повторив застереження США щодо подальшої ескалації.

"Настав час переконатися, що ніхто не робить жодних кроків, які могли б зірвати цей процес, і тому ми працюємо над тим, щоб не допустити ескалації, щоб не було провокацій", - додав він.

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Раніше видання AP повідомило, що наприкінці минулого тижня три країни-посередники - Єгипет, Катар і США повідомили про прогрес у переговорах щодо досягнення угоди про припинення вогню у Газі.

Крім цього, видання нагадало, що в п'ятницю, 16 серпня, президент США Джо Байден сказав журналістам у Білому домі, що до угоди "зараз ближче, ніж будь-коли".