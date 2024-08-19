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Новини
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Угода про припинення вогню в Газі - можливо, останній шанс для досягнення миру, - Блінкен

Ентоні Блінкен та президент Ізраїлю Іцхак Герцог

Останні дипломатичні зусилля США щодо досягнення угоди про припинення вогню в Газі можуть стати "останнім шансом" для врегулювання війни між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Блінкен закликав усі сторони до останнього поштовху для досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.

Держсекретар назвав нинішній дипломатичний поштовх Вашингтона для досягнення угоди про перемир'я в Газі "можливо, найкращою, а можливо, і останньою можливістю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен вирушив до Ізраїлю, сподіваючись укласти угоду про перемир’я в Газі, - ЗМІ

"Це вирішальний момент - можливо, найкраща, а можливо, і остання можливість повернути заручників додому, домогтися припинення вогню і вивести всіх на кращий шлях до міцного миру і безпеки", - зазначив він.

У Тель-Авіві Блінкен зустрівся із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. 

Американський посадовець повторив застереження США щодо подальшої ескалації.

"Настав час переконатися, що ніхто не робить жодних кроків, які могли б зірвати цей процес, і тому ми працюємо над тим, щоб не допустити ескалації, щоб не було провокацій", - додав він.

Читайте також: Блінкен через Катар передав послання Ірану та "Хезболлі" із закликом заспокоїти ескалацію, - CNN 

Раніше видання AP повідомило, що наприкінці минулого тижня три країни-посередники - Єгипет, Катар і США повідомили про прогрес у переговорах щодо досягнення угоди про припинення вогню у Газі.

Крім цього, видання нагадало, що в п'ятницю, 16 серпня, президент США Джо Байден сказав журналістам у Білому домі, що до угоди "зараз ближче, ніж будь-коли".

Автор: 

Ізраїль (1639) Сектор Гази (187) Хамас (187) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+2
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19.08.2024 10:02
+2
А коли до Гундоса прибіжить з шансом на мир?
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19.08.2024 10:20
+2
шо це за г*ндон з кацапсячими наративами та їх вологими мріями про "сотні подстрєлєних каждий уікєнд" та іншу маячню? і навіщо тут потрібні його висери?
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19.08.2024 11:05
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Не дивно що американці хочуть обрати рудого дурка, бо альтернатива ще гірша
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19.08.2024 10:00 Відповісти
"останній шанс для досягнення миру" - ніколи такого не було з 1967 року і ось знову...
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19.08.2024 12:51 Відповісти
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19.08.2024 10:02 Відповісти
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19.08.2024 10:03 Відповісти
шо це за г*ндон з кацапсячими наративами та їх вологими мріями про "сотні подстрєлєних каждий уікєнд" та іншу маячню? і навіщо тут потрібні його висери?
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19.08.2024 11:05 Відповісти
Ти тут вирішуєш, що треба публікувати, а що ні? Бо я все думав, хто тут головний решала.
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19.08.2024 12:07 Відповісти
і я вирішую в тому числі. мені тут не потрібне кацапсяче сміття від всілякого сміття під проксі.
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19.08.2024 13:07 Відповісти
Це пригожинський троль що спеціалізується по виборах в США - сюди його запрошують інші пірожинські куратори.
В любому випадку - закінчить як його шеф-кухар - з гранатою в опі.
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19.08.2024 12:49 Відповісти
А коли до Гундоса прибіжить з шансом на мир?
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19.08.2024 10:20 Відповісти
євреї, не слухайте цих Jobаних "миротворців" та винищуйте всіх тих клятих терористів-муслімів допоки у вас є можливість нищити їх. бо врешті муслімські ******** аятоли відновлять всі ці хезболи-******** і все почнеться знову.
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19.08.2024 11:01 Відповісти
 
 