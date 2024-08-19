Соглашение о прекращении огня в Газе - возможно последний шанс для достижения мира, - Блинкен
Последние дипломатические усилия США по достижению соглашения о прекращении огня в Газе могут стать "последним шансом" для урегулирования войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Блинкен призвал все стороны к последнему толчку для достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.
Госсекретарь назвал нынешний дипломатический толчок Вашингтона для достижения соглашения о перемирии в Газе "возможно, лучшей, а возможно, и последней возможностью".
"Это решающий момент - возможно, лучшая, а возможно, и последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и вывести всех на лучший путь к прочному миру и безопасности", - отметил он.
В Тель-Авиве Блинкен встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Американский чиновник повторил предостережения США относительно дальнейшей эскалации.
"Пришло время убедиться, что никто не делает никаких шагов, которые могли бы сорвать этот процесс, и поэтому мы работаем над тем, чтобы не допустить эскалации, чтобы не было провокаций", - добавил он.
Ранее издание AP сообщило, что в конце прошлой недели три страны-посредники - Египет, Катар и США сообщили о прогрессе в переговорах по достижению соглашения о прекращении огня в Газе.
Кроме этого, издание напомнило, что в пятницу, 16 августа, президент США Джо Байден сказал журналистам в Белом доме, что до соглашения "сейчас ближе, чем когда-либо".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В любому випадку - закінчить як його шеф-кухар - з гранатою в опі.