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Новости
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Соглашение о прекращении огня в Газе - возможно последний шанс для достижения мира, - Блинкен

Ентоні Блінкен та президент Ізраїлю Іцхак Герцог

Последние дипломатические усилия США по достижению соглашения о прекращении огня в Газе могут стать "последним шансом" для урегулирования войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Блинкен призвал все стороны к последнему толчку для достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Госсекретарь назвал нынешний дипломатический толчок Вашингтона для достижения соглашения о перемирии в Газе "возможно, лучшей, а возможно, и последней возможностью".

Читайте: Блинкен отправился в Израиль, надеясь заключить соглашение о перемирии в Газе, - СМИ

"Это решающий момент - возможно, лучшая, а возможно, и последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и вывести всех на лучший путь к прочному миру и безопасности", - отметил он.

В Тель-Авиве Блинкен встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Американский чиновник повторил предостережения США относительно дальнейшей эскалации.

"Пришло время убедиться, что никто не делает никаких шагов, которые могли бы сорвать этот процесс, и поэтому мы работаем над тем, чтобы не допустить эскалации, чтобы не было провокаций", - добавил он.

Также читайте: Блинкен через Катар передал послание Ирану и "Хезболле" с призывом успокоить эскалацию, - CNN

Ранее издание AP сообщило, что в конце прошлой недели три страны-посредники - Египет, Катар и США сообщили о прогрессе в переговорах по достижению соглашения о прекращении огня в Газе.

Кроме этого, издание напомнило, что в пятницу, 16 августа, президент США Джо Байден сказал журналистам в Белом доме, что до соглашения "сейчас ближе, чем когда-либо".

Автор: 

Израиль (1922) Сектор Газа (178) Хамас (183) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+2
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19.08.2024 10:02
+2
А коли до Гундоса прибіжить з шансом на мир?
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19.08.2024 10:20
+2
шо це за г*ндон з кацапсячими наративами та їх вологими мріями про "сотні подстрєлєних каждий уікєнд" та іншу маячню? і навіщо тут потрібні його висери?
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19.08.2024 11:05
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Не дивно що американці хочуть обрати рудого дурка, бо альтернатива ще гірша
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19.08.2024 10:00 Ответить
"останній шанс для досягнення миру" - ніколи такого не було з 1967 року і ось знову...
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19.08.2024 12:51 Ответить
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19.08.2024 10:02 Ответить
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19.08.2024 10:03 Ответить
шо це за г*ндон з кацапсячими наративами та їх вологими мріями про "сотні подстрєлєних каждий уікєнд" та іншу маячню? і навіщо тут потрібні його висери?
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19.08.2024 11:05 Ответить
Ти тут вирішуєш, що треба публікувати, а що ні? Бо я все думав, хто тут головний решала.
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19.08.2024 12:07 Ответить
і я вирішую в тому числі. мені тут не потрібне кацапсяче сміття від всілякого сміття під проксі.
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19.08.2024 13:07 Ответить
Це пригожинський троль що спеціалізується по виборах в США - сюди його запрошують інші пірожинські куратори.
В любому випадку - закінчить як його шеф-кухар - з гранатою в опі.
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19.08.2024 12:49 Ответить
А коли до Гундоса прибіжить з шансом на мир?
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19.08.2024 10:20 Ответить
євреї, не слухайте цих Jobаних "миротворців" та винищуйте всіх тих клятих терористів-муслімів допоки у вас є можливість нищити їх. бо врешті муслімські ******** аятоли відновлять всі ці хезболи-******** і все почнеться знову.
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19.08.2024 11:01 Ответить
 
 