Соглашение о прекращении огня в Газе - возможно последний шанс для достижения мира, - Блинкен

Последние дипломатические усилия США по достижению соглашения о прекращении огня в Газе могут стать "последним шансом" для урегулирования войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Блинкен призвал все стороны к последнему толчку для достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Госсекретарь назвал нынешний дипломатический толчок Вашингтона для достижения соглашения о перемирии в Газе "возможно, лучшей, а возможно, и последней возможностью".

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"Это решающий момент - возможно, лучшая, а возможно, и последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и вывести всех на лучший путь к прочному миру и безопасности", - отметил он.

В Тель-Авиве Блинкен встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Американский чиновник повторил предостережения США относительно дальнейшей эскалации.

"Пришло время убедиться, что никто не делает никаких шагов, которые могли бы сорвать этот процесс, и поэтому мы работаем над тем, чтобы не допустить эскалации, чтобы не было провокаций", - добавил он.

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Ранее издание AP сообщило, что в конце прошлой недели три страны-посредники - Египет, Катар и США сообщили о прогрессе в переговорах по достижению соглашения о прекращении огня в Газе.

Кроме этого, издание напомнило, что в пятницу, 16 августа, президент США Джо Байден сказал журналистам в Белом доме, что до соглашения "сейчас ближе, чем когда-либо".