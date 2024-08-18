Блинкен отправился в Израиль, надеясь заключить соглашение о перемирии в Газе, - СМИ
В воскресенье, 18 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен начал свою девятую дипломатическую миссию на Ближнем Востоке с начала нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Турне Блинкена направлено на усиление дипломатического давления с целью достижения соглашения о прекращении огня в Газе.
Об этом пишет AP, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства США в воскресенье прибыл в Тель-Авив, чтобы встретиться с лидерами израильского государства, в частности премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Эти встречи запланированы на понедельник, 19 августа.
После Израиля во вторник, 20 августа, госсекретарь США отправится в Египет, чтобы встретиться с тамошними официальными лицами.
Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что дипломатическая миссия Блинкена на Ближний Восток происходит в "критическое время" переговоров по прекращению огня. По его словам, госсекретарь собирается подчеркнуть всем сторонам важность вывода соглашения о перемирии на финишную прямую.
AP пишет, что в конце прошлой недели три страны-посредники - Египет, Катар и США сообщили о прогрессе в переговорах по достижению соглашения о прекращении огня в Газе.
Кроме этого, издание напомнило, что в пятницу, 16 августа, президент США Джо Байден сказал журналистам в Белом доме, что к соглашению "сейчас ближе, чем когда-либо".
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Щоб не заважати діючій адміністрації під час дебатів. Всі повинні бути щасливими.
"О дівний новий мір!"
Скорее 51% против Трампа, и 48% за Трампа. Единственное что важно избирателям во втором кандидате - то что он НЕ Трамп.
В одной стране тоже так голосовали в 2019.
блінчікмацу? Треба Портнікова подивитись, може він пояснить...