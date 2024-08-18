Блинкен отправился в Израиль, надеясь заключить соглашение о перемирии в Газе, - СМИ

В воскресенье, 18 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен начал свою девятую дипломатическую миссию на Ближнем Востоке с начала нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Турне Блинкена направлено на усиление дипломатического давления с целью достижения соглашения о прекращении огня в Газе.

Об этом пишет AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства США в воскресенье прибыл в Тель-Авив, чтобы встретиться с лидерами израильского государства, в частности премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Эти встречи запланированы на понедельник, 19 августа.

После Израиля во вторник, 20 августа, госсекретарь США отправится в Египет, чтобы встретиться с тамошними официальными лицами.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что дипломатическая миссия Блинкена на Ближний Восток происходит в "критическое время" переговоров по прекращению огня. По его словам, госсекретарь собирается подчеркнуть всем сторонам важность вывода соглашения о перемирии на финишную прямую.

Также читайте: Война Израиля против ХАМАСа зашла в тупик, - NYT

AP пишет, что в конце прошлой недели три страны-посредники - Египет, Катар и США сообщили о прогрессе в переговорах по достижению соглашения о прекращении огня в Газе.

Кроме этого, издание напомнило, что в пятницу, 16 августа, президент США Джо Байден сказал журналистам в Белом доме, что к соглашению "сейчас ближе, чем когда-либо".

Читайте также: Израиль заявил США, что Иран готовится к широкомасштабной атаке, - Axios