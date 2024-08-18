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Новости
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Блинкен отправился в Израиль, надеясь заключить соглашение о перемирии в Газе, - СМИ

Блінкен вирушив до Ізраїлю, сподіваючись укласти угоду про перемир'я в Газі, - ЗМІ

В воскресенье, 18 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен начал свою девятую дипломатическую миссию на Ближнем Востоке с начала нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Турне Блинкена направлено на усиление дипломатического давления с целью достижения соглашения о прекращении огня в Газе.

Об этом пишет AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства США в воскресенье прибыл в Тель-Авив, чтобы встретиться с лидерами израильского государства, в частности премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Эти встречи запланированы на понедельник, 19 августа.

После Израиля во вторник, 20 августа, госсекретарь США отправится в Египет, чтобы встретиться с тамошними официальными лицами.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что дипломатическая миссия Блинкена на Ближний Восток происходит в "критическое время" переговоров по прекращению огня. По его словам, госсекретарь собирается подчеркнуть всем сторонам важность вывода соглашения о перемирии на финишную прямую.

Также читайте: Война Израиля против ХАМАСа зашла в тупик, - NYT

AP пишет, что в конце прошлой недели три страны-посредники - Египет, Катар и США сообщили о прогрессе в переговорах по достижению соглашения о прекращении огня в Газе.

Кроме этого, издание напомнило, что в пятницу, 16 августа, президент США Джо Байден сказал журналистам в Белом доме, что к соглашению "сейчас ближе, чем когда-либо".

Читайте также: Израиль заявил США, что Иран готовится к широкомасштабной атаке, - Axios

Автор: 

Израиль (1922) соглашение (1306) Хамас (183) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Перемирие с террористами отрезавшими головы женщинам и детям? Ню-ню. Над США уже и так смеются босоногие со всего мира
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18.08.2024 21:36
+4
Його там відправлять за російським військовим кораблем
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18.08.2024 21:18
+2
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18.08.2024 21:18
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Його там відправлять за російським військовим кораблем
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18.08.2024 21:18 Ответить
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18.08.2024 21:18 Ответить
Державний департамент США 13 серпня дозволив продаж Ізраїлю 50 нових літаків Boeing F-15 в рамках довгоочікуваної угоди на суму 18,8 мільярда доларів, яка була пов'язана з наслідками війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Угода включає 50 нових літаків F-15IA та 25 комплектів модифікацій Mid-Life Update для 25 існуючих у країні F-15Is. Угода включає 120 двигунів GE Aerospace F110-GE-129, супутнє обладнання та іншу логістичну підтримку. Очікується, що поставки почнуться в 2029 році.
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18.08.2024 21:25 Ответить
F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
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18.08.2024 21:32 Ответить
Лех тиздаєн містер Блінкен!
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18.08.2024 21:29 Ответить
якщо вдасться то буде рана х..лу
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18.08.2024 21:31 Ответить
Вчасно. Ізраїльтяни вже дотискають той довбаний хамас.
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18.08.2024 21:32 Ответить
Ізраїль завмер в очікуванні Трампа.
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18.08.2024 21:37 Ответить
На час виборів у США всі війни мають хоча б тимчасово припинятися.
Щоб не заважати діючій адміністрації під час дебатів. Всі повинні бути щасливими.

"О дівний новий мір!"

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18.08.2024 21:34 Ответить
Друге велике національне опитування показує, що віце-президент Камала Гарріс має незначний відрив від колишнього президента Дональда Трампа, при цьому ймовірні виборці по всій країні голосують 51% за Гарріс проти 48% за Трампа в новому опитуванні CBS News, проведеному YouGov.
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18.08.2024 21:36 Ответить
51% за Гаррис против 48% за Трампа

Скорее 51% против Трампа, и 48% за Трампа. Единственное что важно избирателям во втором кандидате - то что он НЕ Трамп.

В одной стране тоже так голосовали в 2019.
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18.08.2024 22:19 Ответить
Перемирие с террористами отрезавшими головы женщинам и детям? Ню-ню. Над США уже и так смеются босоногие со всего мира
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18.08.2024 21:36 Ответить
Блінкен VS предвічні понти...
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18.08.2024 21:53 Ответить
Шановний пан Блінкен, не треба намагатися ні якої домовленостей, поки не добили останнього касаба (це не нація, це хвороба, яка лікується тільки кулею!), у Газі!!!
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18.08.2024 22:22 Ответить
Ізраїльтяни якраз учора ліквідували Кассаба. )))

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18.08.2024 22:38 Ответить
Я не розумію.. ну от Блінкену яка пічаль, шо євреї розкатають хамас в блінчік мацу? Треба Портнікова подивитись, може він пояснить...
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18.08.2024 22:44 Ответить
Блінкін то звичайний баран,це він із Джейк Салліван не давали і не дають бити по мордору Атакмс.Це вони стримували постійно поставки зброї.Ізраїль взагалі його не буде слухати,звичайний турист.
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18.08.2024 22:59 Ответить
 
 