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Война Израиля против ХАМАСа зашла в тупик, - NYT

сектор,гази

Официальные лица США говорят, что в Газе израильская армия достигла всего, чего хотела, кроме освобождения заложников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

"По словам высокопоставленных чиновников США, Израиль достиг в Секторе Газа всего, чего мог в военной сфере. Они утверждают, что затяжные бомбардировки лишь увеличивают риски для гражданского населения, тогда как возможность дальнейшего ослабления ХАМАСа уменьшилась", - отмечают журналисты издания.

В связи с тем, что администрация Байдена пытается вернуть переговоры о прекращении огня в русло, все больше представителей национальной безопасности в правительстве заявили, что израильские военные нанесли серьезный удар по ХАМАСу, но никогда не смогут полностью ликвидировать эту группировку. Во многом военная операция Израиля нанесла гораздо больший ущерб ХАМАСу, чем предполагали официальные лица США, когда война началась в октябре.

По словам официальных лиц, израильские силы теперь могут свободно передвигаться по Газе, а ХАМАС окровавлен и поврежден. Израиль уничтожил или захватил ключевые пути снабжения из Египта в Газу. По данным израильских военных в прошлом месяце, около 14 тыс. боевиков в Газе были убиты или взяты в плен.

При этом одной из главных целей Израиля в Газе - освобождение 115 живых и мертвых заложников, захваченных ХАМАСом в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года, военным путем достичь невозможно. Как сообщает издание, ссылаясь на бывшего начальника Центрального командования ВС США Джозефа Вотела, Израиль сможет вернуть пленных только путем переговоров.

Сообщается также, что все больше американских чиновников считают, что хотя Израилю удалось дать ХАМАСу серьезный отпор, ему никогда не удастся полностью ликвидировать группировку.

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Израиль активно собирает разведывательные данные о возможной перегруппировке боевиков ХАМАСа. Но официальные лица США скептически относятся к тому, что такой подход даст решающие результаты. Чтобы предотвратить нападение на своих бойцов, ХАМАС призывает их укрываться в обширной сети туннелей под Газой или среди мирных жителей. С начала войны основной стратегией ХАМАСа было выживание, и это не изменилось, заявили представители США.

Но есть и другие проблемы для Израиля. "Если Израиль эвакуирует свои силы сейчас, в течение года ХАМАС снова станет сильным", - сказал генерал-майор в отставке, и бывший советник Нетаньяху Яков Амидрор. Он подчеркнул, что остановка войны сейчас будет "катастрофой" для Израиля.

Автор: 

Израиль (1922) США (26471) Хамас (183)


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Топ комментарии
+7
Західні ліваки хочуть щоб Ізраїль воював як Україна - щоб і війна була постійно, але щоб і хамас з палестиною нікуди не зникали.
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15.08.2024 09:56
+6
Не всіх знищив. Не все перерізав. Там величезний мегаполіс, населений ворожим населенням. І хамас десять років будував секретні тунелі з виходами в школах, дітсадках і лікарнях. А в таких місцях сильно не повоюєш, бо терористи прикриваються дітьми.
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15.08.2024 10:26
+5
Вічна віина на виживання
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15.08.2024 09:44
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Вічна віина на виживання
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15.08.2024 09:44 Ответить
Якщо нам швидше допомагатимуть лупити морлоків Мордору, то і Ізраєлю буде легше. Центр світового терроризму має бути зруйновано!! Картаге делегда ест! 🙏🙏🙏💪
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18.08.2024 21:23 Ответить
щойно Україна дала ***** кацапам на курщині, західні куколди взялися критикувати Ізраїль
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15.08.2024 09:51 Ответить
Та ні, вони давно тиснули!! Навіть розуміючи , що хамас використовує живий щит та фінансіється з грошей ООН та деяких шейхів, самих ******** і фанатичних
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18.08.2024 21:24 Ответить
шось я не розумію - Ізраїль всіх знищив і перерізав всі шляхи але заручників не звільнив. як таке може бути?
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15.08.2024 09:56 Ответить
Не всіх знищив. Не все перерізав. Там величезний мегаполіс, населений ворожим населенням. І хамас десять років будував секретні тунелі з виходами в школах, дітсадках і лікарнях. А в таких місцях сильно не повоюєш, бо терористи прикриваються дітьми.
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15.08.2024 10:26 Ответить
Сколько там Израиль убил детей? Фото того младенца с оторванной головой пару месяцев назад которое облетело все новости все точно помнят.
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15.08.2024 10:48 Ответить
Населення, що підтримує, зло яке чинять їх очільники стає співучасником і має бути готове до наслідків за скоєне. Так було завжди. Скільки немовлят, дітей, гарних дівчат та хлопчаків, жінок, які самі нічого не скоїли згоріли живцем у вогняних торнадо палаючих германських міст під час Другої Світової коли їх умисно підпалювали запалювальними бомбами союзники? Безліч, там повсюди був попіл. Але такі наслідки злочинів. Це відплата за мільйони людей, євреїв та ні, що горіли у печах, були отруєні, замучені, розстріляні. Їх кров волала із землі про відплату і відплата прийшла.
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15.08.2024 11:13 Ответить
В твоем мире зло можно причинять только евреям. Это как русские которые считают что фашисты плохие так как воевали с СССР.
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15.08.2024 11:20 Ответить
Хочеш щось сказати пиши українською або англійською. Я не розумію русню.
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15.08.2024 11:33 Ответить
Как раз наоборот - человек считает что люди несут ответственность за свои деиствия, вне зависимости от того какой они национальности.
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15.08.2024 11:59 Ответить
Поперше ніхто спеціально дітей не вбивав. По друге араби вбивали і захоплювали в заложники дітей спеціально. По третє - а хто атакував перший? Сиділи собі, жили, отримували допомогу з усього світу, працювали в Ізраїлі. Нашо було нападати і різати мирних людей?
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15.08.2024 13:53 Ответить
Да бомбы сами падали. Все твои рассуждения о гуманизме Израиля смешные просто.
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15.08.2024 14:39 Ответить
Шо б ви запропонували в такому випадку? Коли пуляють по території Ізраїлю - не стріляти у відповідь?
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15.08.2024 16:01 Ответить
В каждой стране совершается множество преступлений. Но когда это совершается "негражданами", то этому уделяется слишком много внимания и требует особых действий. Короче, мой ответ - относится как к любым другим преступлениям.
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15.08.2024 22:29 Ответить
Ви не відповіли на питання. Ракетні обстріли з території Гази це не "любиє другіє прєступлєнія".
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15.08.2024 23:36 Ответить
Не вижу разницы.
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16.08.2024 17:04 Ответить
Вообще в Европе где нет такой разницы как между мусульманами и христианами были всякие освободительные движения - ирландцев, басков и прочее, которые нередко прибегали к терроризму с массовыми жертвами. Но власти не пытались в ответ начать резню мирного населения этих регионов. Так что та же Европа прекрасно понимает Израиль и его проблему Палестины и все эти рассказы "а что мы можем?" для Европы, которая привыкла к такому выглядят детским лепетом. Оттого те же ирландцы и испанцы поддерживают Палестину. Потому что они знают что это такое.
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15.08.2024 22:44 Ответить
Не розумію в чому тут проблема. Виселяєш "мирне" населення і рівняєш усе із землею. Потім заселяєш населення у фільтраційні табори під опікою ООН. Через рік, знову виселяєш, рівняєш та заселяєш. І так допоки ситуація із тероризмом не стабілізується. Із орками доречі ситуація та сама. Я особисто проти захоплення якихось їх територій бо тоді ми маємо ставитись до них як до людей, годувати їх, забезпечувати потреби та т.і. Але орки не люди. Після того, що вони робили та продовжують робити ми не можемо дозволити собі захоплювати їх кубла не вбиваючи та не рівняючи їх із землею. Це, по-перше несправедливо до наших живих та мертвих, по друге орки сприймають це як "ми їх вбивали-вбивали а вони нам гумдопомогу". Вони б на нашому місці грабували, руйнували, плюндрували, гвалтували не змигнувши оком, а інші б ремигали та дивитись на це по тєліку. Тому ні, орки мають страждати за скоєне. Ми маємо утворити буферну зону вздовж своїх кордонів і безжально у стислі терміни викинути звідти на територію РФ усіх руцких істот без майна та без нічого, із клунком, що вони зможуть забрати. Це максимальна милість, що ми можемо собі дозволити, щоб залишитись людьми і не робити наругу над своїми закатованими та загиблими. Зло не має бути безкарним.
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15.08.2024 11:04 Ответить
Проблема в том что того населения сотни тысяч человек. Так что если буквально все государство Израиль не решит устроиться тюремщиками в концлагере, то людей просто не хватит.
Израиль по отношению с Палестиной это кусок который просто невозможно проглотить. Так что вся эта мощь Израиля существует только в твоей воспаленной башке.
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15.08.2024 11:09 Ответить
Я тобою гидую орок, не зрозумів ані слова що ти написало.
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15.08.2024 11:14 Ответить
Ты же кровожадный больной маньяк что видно по твоим постам. Вот опустил тебя чуточку к реальности.
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15.08.2024 11:21 Ответить
Пиши мовою русня
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15.08.2024 11:34 Ответить
Отнюдь, достаточно того что бы Египет прекратил быть тюремщиком.
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15.08.2024 12:00 Ответить
Челы думают что Израиль может контролировать палестинцев, не зная что население Палестины это как раз головная боль Израиля. Будь их там тысяч 50, то им просто бы раздали паспорта и все забыли бы о них. Но когда их 2 миллиона, то ничего им Израиль сделать не в состоянии.
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15.08.2024 12:03 Ответить
Проблема в тому, що весь світ не дозволяє таке робити. Ні США, ні країни Європи. І навіть Україна підтримала так званих палєстинців на офіційному рівні.
Ви ж не думаєте, що в євреїв недостатньо бомб, шоб закатати той клаптик піску в пісок?
Далі ви піднімаєте питання про орків. І відповідь на нього буде дуже довгою, а мені ліньки багато писати. Тому, якщо коротко. Світ поділився на людей і людожерів. І Україна воює проти людожерів, а люди допомогають. Але люди не будуть допомогати, якшо Україна буде вести себе як людожер, бо боротьбі одного людожера проти іншого нікому не цікава, а сама Україна без допомоги цю війну не потягне. Тож якшо хочеш залишатися в таборі людей, то повинен грати по людським правилам.
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15.08.2024 13:50 Ответить
Так а ніхто і не каже що ми маємо як вони робити. Але й за людей їх вважати це просто доводити їх світогляд що їм можна все. Тому потрібно визначити ту буферну зону і здійснити депортацію. Це верх гуманізму що можна дозволити собі щодо русні.
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16.08.2024 13:38 Ответить
Прецеденти до речі вже були. Американці бомбардували Хіросиму і це виправдано. Союзники спалили германські міста разом із мирними мешканцями і це також виправдано. Ми не повинні грати в гуманізм із руснею бо вони самі поставили себе поза людськими нормами моралі та правилами ведення війни.
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16.08.2024 13:45 Ответить
Використовуй гугл транслейт русня. Я не розумію твого язика.
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17.08.2024 10:04 Ответить
На додачу: цю війну не закінчиш у рукавичках гуманізму. Не як самоціль а саме задля закінчення війни ми вільні робити із їхнім населенням те саме що вони роблять із нашим. І будь хто хто буде говорити що таким чином ми буцімто стаємо подібними їм бреше. Є ключова відмінність: НЕ МИ ЦЕ ПОЧАЛИ.
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17.08.2024 10:17 Ответить
Не завжи правильні дії є реалістичними!!!
Вони роками вчилися прикриватись живим щитом!!
Їм не дають "виселятися"!!!! І пропагандою і фізичними погрозами.
Якщо туди зайде "омон з кийками" ого будуть розстрілювати з за кожного рогу - і в т.ч. ті самі "хлопчики невінні мирні та миролюбні" . А виселяти бомбами - юуде більше нанависті та зойків з ООН і лівацької шушери
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18.08.2024 21:31 Ответить
Карабахом доведено, що проблеми які здавалося б в принципі не мають вирішення, таки мають його якщо є:
- реальне бажання
- рішучість
- військовий та інший ресурс

Так от і із цим Хамасом. ООН та отая шушара по усьому світу не налаштована саме на вирішення. Вони своїм буцімто гуманізмом вставляють Ізраїлю палки в колеса бажаючи щоб це не закінчувалось та знищення Ізраїлю.
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19.08.2024 14:32 Ответить
Західні ліваки хочуть щоб Ізраїль воював як Україна - щоб і війна була постійно, але щоб і хамас з палестиною нікуди не зникали.
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15.08.2024 09:56 Ответить
Довбаний Саліван...
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15.08.2024 10:03 Ответить
Типова ситуація при зіткненні цивілізованого суспільства з дикунами.
Вирішується просто: кожний не-ізраїльтянин у Газі розглядається як терорист (незалежно від статі та віку) і одразу знищується при контакті. І тоді нуль палестинців = нуль хамасівців (на заручників плювати).
Але ж Ізраїль цивілізований, на таке не піде.
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15.08.2024 10:04 Ответить
чому в глухий кут ??? арабських терористів, вони ж нероби і грантожери різних міжнародних фондів ООН, ЧХ, і тд.тп., з Гази переселити в Єгипет, Йорданію, СА, а Газу заселити євреями !!! якщо ще рипнеться так звана "палестина" на Західному березі Йордану - те ж саме зробити і з ними !!! по іншому нпажаль там не вийде ...
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15.08.2024 10:11 Ответить
Бггг. "Єгипет, Йорданію, СА" всі сусідні країни рогом вперлися і нікого не приймають. Бо кому нафіг потрібні два мільони питенційних терористів?
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15.08.2024 10:28 Ответить
це проблеми арабів !!! Ізраєль буде бити доки в жителів так званої Гази не з₴євиться здоровий глузд та бажання мирно жити ...
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15.08.2024 11:52 Ответить
Нє, то якраз проблеми Ізраїлю. Дякувати всратим західним рожевим поням.
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15.08.2024 13:42 Ответить
NYT це помийниця яка уваги не варта.
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15.08.2024 10:18 Ответить
Довбаний сирливий Захід знов загнав цю війну у глухий кут щоб вона знов спалахнула з новою силою коли терористи наберуться сил новітньої зброї...
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15.08.2024 10:28 Ответить
Скорее ето США и ООН завели войну в глухой угол потому что держат Израиль за руки пока террористы наращивают силы и востанавливаются.
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15.08.2024 10:42 Ответить
Израиль за почти год постоянного преимущества во всем не смог победить кучку бармалеев вооруженых калашами. Страна-клоун. Размер той Палестины крошечный.
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15.08.2024 10:44 Ответить
Проблема цивілізованості.
Перемагається просто, за наявності ресурсів.
Лише варто знищити ВСЕ живе у Газі.
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15.08.2024 10:55 Ответить
Или просто Израилю нужен вечный враг, без которого правые фанатики не смогут оставаться у власти.
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15.08.2024 10:56 Ответить
Этот самый Хамас буквально создан руками израильских спецслужб. А цель всех этих карательных рейдов подогревать вечную ненависть к Израилю. Что очень легко, так как когда у тебя убивают родственника, то ты это не забудешь.
В итоге все в выигрыше. Израилю дают деньги на вечную войну, властные элиты продолжают держать государство под контролем, а спецы имеют привычного врага и им есть чем заняться. Страдают обычные евреи и палестинцы, но кого они волнуют - тут большая политика.
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15.08.2024 10:58 Ответить
В чому у Ізраїля ніколи не буде нестачі, так це у ворогах.
Одного Ірану і Хезболли - з головою вистачило б.
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15.08.2024 10:58 Ответить
Статус-кво намного привычнее.
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15.08.2024 11:00 Ответить
Він і був, поки хтось розумний не вирішив влаштувати 7 жовтня.
Яке викликало ну дуже багато запитань у громадян Ізраїлю до свого уряду.
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15.08.2024 11:15 Ответить
Как видишь ничего не изменилось.
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15.08.2024 11:17 Ответить
А питання залишились. Це явно не сприяє укріпленню влади чинних посадовців.
Вбитих 7 жовтня їм тепер не забудуть.
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15.08.2024 11:19 Ответить
О десь вже чули це
Пасорілі два бгатскіх нагода © оні всє одінаковиє а харошиє прастиє люді страдают © америка разжигаєт вайну штоб стравіть сасєдніє нагоди ©
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18.08.2024 21:37 Ответить
А кто страдает?
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21.08.2024 15:25 Ответить
А ну не ,,,зди. Що ти верзеш.
Ізраїлю не дають так зробити!! Бо террористів з пелюшок там 2 мільони!! І щільна забудова!!
Захід тримає Армію Оборони за дві руки , щоб не дуже сильно воювали!!!
Це як і з ЗСУ при Гетьмані
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18.08.2024 21:34 Ответить
Израиль творит что хочет, а Европа и США потакают этому активно. Из-за лобби или потому что бояться что-то сказать Израилю разницы нет.
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21.08.2024 15:27 Ответить
Старе римське прислів'я: твоя смерть є моїм життям.
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15.08.2024 10:46 Ответить
"Офіційні особи США кажуть, що в Газі ізраїльська армія досягла всього, чого хотіла, окрім звільнення заручників.

Як інформує , про це https://www.nytimes.com/2024/08/14/us/politics/israel-military-gaza-war.html пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників".

Глухий кут? -- Нє, не чули.
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15.08.2024 11:42 Ответить
А тепер починаємо рахувати:
1. Помийка "Нью-Йорк Таймс" гавкнула про "глухий кут" - ми зараз тут.
2. США припиняють допомогу (так, вони союзники, але ж можна знайти якійсь привід).
3. Ізраїльський Кнессет змінює увесь Генштаб, Головнокомандувача та усю верхівку армії.
4. Цирк з перекидачками: бригади тасуються із оборудованих, знайомих та пристріляних позицій у чисте поле під ракети та шахеди.
Пе-ре-мо-гаааа!!!
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15.08.2024 11:53 Ответить
 
 