Война Израиля против ХАМАСа зашла в тупик, - NYT

Официальные лица США говорят, что в Газе израильская армия достигла всего, чего хотела, кроме освобождения заложников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

"По словам высокопоставленных чиновников США, Израиль достиг в Секторе Газа всего, чего мог в военной сфере. Они утверждают, что затяжные бомбардировки лишь увеличивают риски для гражданского населения, тогда как возможность дальнейшего ослабления ХАМАСа уменьшилась", - отмечают журналисты издания.

В связи с тем, что администрация Байдена пытается вернуть переговоры о прекращении огня в русло, все больше представителей национальной безопасности в правительстве заявили, что израильские военные нанесли серьезный удар по ХАМАСу, но никогда не смогут полностью ликвидировать эту группировку. Во многом военная операция Израиля нанесла гораздо больший ущерб ХАМАСу, чем предполагали официальные лица США, когда война началась в октябре.

По словам официальных лиц, израильские силы теперь могут свободно передвигаться по Газе, а ХАМАС окровавлен и поврежден. Израиль уничтожил или захватил ключевые пути снабжения из Египта в Газу. По данным израильских военных в прошлом месяце, около 14 тыс. боевиков в Газе были убиты или взяты в плен.

При этом одной из главных целей Израиля в Газе - освобождение 115 живых и мертвых заложников, захваченных ХАМАСом в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года, военным путем достичь невозможно. Как сообщает издание, ссылаясь на бывшего начальника Центрального командования ВС США Джозефа Вотела, Израиль сможет вернуть пленных только путем переговоров.

Сообщается также, что все больше американских чиновников считают, что хотя Израилю удалось дать ХАМАСу серьезный отпор, ему никогда не удастся полностью ликвидировать группировку.

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Израиль активно собирает разведывательные данные о возможной перегруппировке боевиков ХАМАСа. Но официальные лица США скептически относятся к тому, что такой подход даст решающие результаты. Чтобы предотвратить нападение на своих бойцов, ХАМАС призывает их укрываться в обширной сети туннелей под Газой или среди мирных жителей. С начала войны основной стратегией ХАМАСа было выживание, и это не изменилось, заявили представители США.

Но есть и другие проблемы для Израиля. "Если Израиль эвакуирует свои силы сейчас, в течение года ХАМАС снова станет сильным", - сказал генерал-майор в отставке, и бывший советник Нетаньяху Яков Амидрор. Он подчеркнул, что остановка войны сейчас будет "катастрофой" для Израиля.