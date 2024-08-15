Война Израиля против ХАМАСа зашла в тупик, - NYT
Официальные лица США говорят, что в Газе израильская армия достигла всего, чего хотела, кроме освобождения заложников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"По словам высокопоставленных чиновников США, Израиль достиг в Секторе Газа всего, чего мог в военной сфере. Они утверждают, что затяжные бомбардировки лишь увеличивают риски для гражданского населения, тогда как возможность дальнейшего ослабления ХАМАСа уменьшилась", - отмечают журналисты издания.
В связи с тем, что администрация Байдена пытается вернуть переговоры о прекращении огня в русло, все больше представителей национальной безопасности в правительстве заявили, что израильские военные нанесли серьезный удар по ХАМАСу, но никогда не смогут полностью ликвидировать эту группировку. Во многом военная операция Израиля нанесла гораздо больший ущерб ХАМАСу, чем предполагали официальные лица США, когда война началась в октябре.
По словам официальных лиц, израильские силы теперь могут свободно передвигаться по Газе, а ХАМАС окровавлен и поврежден. Израиль уничтожил или захватил ключевые пути снабжения из Египта в Газу. По данным израильских военных в прошлом месяце, около 14 тыс. боевиков в Газе были убиты или взяты в плен.
При этом одной из главных целей Израиля в Газе - освобождение 115 живых и мертвых заложников, захваченных ХАМАСом в ходе нападения на Израиль 7 октября 2023 года, военным путем достичь невозможно. Как сообщает издание, ссылаясь на бывшего начальника Центрального командования ВС США Джозефа Вотела, Израиль сможет вернуть пленных только путем переговоров.
Сообщается также, что все больше американских чиновников считают, что хотя Израилю удалось дать ХАМАСу серьезный отпор, ему никогда не удастся полностью ликвидировать группировку.
Израиль активно собирает разведывательные данные о возможной перегруппировке боевиков ХАМАСа. Но официальные лица США скептически относятся к тому, что такой подход даст решающие результаты. Чтобы предотвратить нападение на своих бойцов, ХАМАС призывает их укрываться в обширной сети туннелей под Газой или среди мирных жителей. С начала войны основной стратегией ХАМАСа было выживание, и это не изменилось, заявили представители США.
Но есть и другие проблемы для Израиля. "Если Израиль эвакуирует свои силы сейчас, в течение года ХАМАС снова станет сильным", - сказал генерал-майор в отставке, и бывший советник Нетаньяху Яков Амидрор. Он подчеркнул, что остановка войны сейчас будет "катастрофой" для Израиля.
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Израиль по отношению с Палестиной это кусок который просто невозможно проглотить. Так что вся эта мощь Израиля существует только в твоей воспаленной башке.
Ви ж не думаєте, що в євреїв недостатньо бомб, шоб закатати той клаптик піску в пісок?
Далі ви піднімаєте питання про орків. І відповідь на нього буде дуже довгою, а мені ліньки багато писати. Тому, якщо коротко. Світ поділився на людей і людожерів. І Україна воює проти людожерів, а люди допомогають. Але люди не будуть допомогати, якшо Україна буде вести себе як людожер, бо боротьбі одного людожера проти іншого нікому не цікава, а сама Україна без допомоги цю війну не потягне. Тож якшо хочеш залишатися в таборі людей, то повинен грати по людським правилам.
Вони роками вчилися прикриватись живим щитом!!
Їм не дають "виселятися"!!!! І пропагандою і фізичними погрозами.
Якщо туди зайде "омон з кийками" ого будуть розстрілювати з за кожного рогу - і в т.ч. ті самі "хлопчики невінні мирні та миролюбні" . А виселяти бомбами - юуде більше нанависті та зойків з ООН і лівацької шушери
- реальне бажання
- рішучість
- військовий та інший ресурс
Так от і із цим Хамасом. ООН та отая шушара по усьому світу не налаштована саме на вирішення. Вони своїм буцімто гуманізмом вставляють Ізраїлю палки в колеса бажаючи щоб це не закінчувалось та знищення Ізраїлю.
Вирішується просто: кожний не-ізраїльтянин у Газі розглядається як терорист (незалежно від статі та віку) і одразу знищується при контакті. І тоді нуль палестинців = нуль хамасівців (на заручників плювати).
Але ж Ізраїль цивілізований, на таке не піде.
Перемагається просто, за наявності ресурсів.
Лише варто знищити ВСЕ живе у Газі.
В итоге все в выигрыше. Израилю дают деньги на вечную войну, властные элиты продолжают держать государство под контролем, а спецы имеют привычного врага и им есть чем заняться. Страдают обычные евреи и палестинцы, но кого они волнуют - тут большая политика.
Одного Ірану і Хезболли - з головою вистачило б.
Яке викликало ну дуже багато запитань у громадян Ізраїлю до свого уряду.
Вбитих 7 жовтня їм тепер не забудуть.
Пасорілі два бгатскіх нагода © оні всє одінаковиє а харошиє прастиє люді страдают © америка разжигаєт вайну штоб стравіть сасєдніє нагоди ©
Ізраїлю не дають так зробити!! Бо террористів з пелюшок там 2 мільони!! І щільна забудова!!
Захід тримає Армію Оборони за дві руки , щоб не дуже сильно воювали!!!
Це як і з ЗСУ при Гетьмані
Як інформує , про це https://www.nytimes.com/2024/08/14/us/politics/israel-military-gaza-war.html пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників".
Глухий кут? -- Нє, не чули.
1. Помийка "Нью-Йорк Таймс" гавкнула про "глухий кут" - ми зараз тут.
2. США припиняють допомогу (так, вони союзники, але ж можна знайти якійсь привід).
3. Ізраїльський Кнессет змінює увесь Генштаб, Головнокомандувача та усю верхівку армії.
4. Цирк з перекидачками: бригади тасуються із оборудованих, знайомих та пристріляних позицій у чисте поле під ракети та шахеди.
Пе-ре-мо-гаааа!!!