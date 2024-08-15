Війна Ізраїлю проти ХАМАСу зайшла в глухий кут, - NYT
Офіційні особи США кажуть, що в Газі ізраїльська армія досягла всього, чого хотіла, окрім звільнення заручників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.
"За словами високопоставлених чиновників США, Ізраїль досяг у Секторі Гази всього, що міг у військовій сфері. Вони стверджують, що затяжні бомбардування лише збільшують ризики для цивільного населення, тоді як можливість подальшого послаблення ХАМАСу зменшилася", – зазначають журналісти видання.
У зв’язку з тим, що адміністрація Байдена намагається повернути переговори про припинення вогню в русло, дедалі більше представників національної безпеки в уряді заявили, що ізраїльські військові завдали серйозного удару ХАМАСу, але ніколи не зможуть повністю ліквідувати це угруповання. Багато в чому військова операція Ізраїлю завдала набагато більшої шкоди ХАМАСу, ніж передбачали офіційні особи США, коли війна почалася в жовтні.
За словами офіційних осіб, ізраїльські сили тепер можуть вільно пересуватися по Газі, а ХАМАС закривавлений і пошкоджений. Ізраїль знищив або захопив ключові шляхи постачання з Єгипту до Гази. За даними ізраїльських військових минулого місяця, близько 14 тис. бойовиків у Газі були вбиті або взяті в полон.
При цьому однієї з головних цілей Ізраїлю у Газі – звільнення 115 живих і мертвих заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, військовим шляхом досягти неможливо. Як повідомляє видання, посилаючись на колишнього начальника Центрального командування ЗС США Джозефа Вотела, Ізраїль зможе повернути полонених лише шляхом переговорів.
Повідомляється також, що дедалі більше американських чиновників вважають, що хоча Ізраїлю вдалося дати ХАМАСу серйозну відсіч, йому ніколи не вдасться повністю ліквідувати угруповання.
Ізраїль активно збирає розвідувальні дані про можливе перегрупування бойовиків ХАМАСу. Але офіційні особи США скептично ставляться до того, що такий підхід дасть вирішальні результати. Щоб запобігти нападу на своїх бійців, ХАМАС закликає їх ховатися у великій мережі тунелів під Газою або серед мирних жителів. Від початку війни основною стратегією ХАМАСу було виживання, і це не змінилося, заявили представники США.
Але є і інші проблеми для Ізраїлю. "Якщо Ізраїль евакуює свої сили зараз, протягом року ХАМАС знову стане сильним", – сказав генерал-майор у відставці, та колишній радник Нетаньягу Яков Амідрор. Він підкреслив, що зупинка війни зараз буде "катастрофою" для Ізраїлю.
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Израиль по отношению с Палестиной это кусок который просто невозможно проглотить. Так что вся эта мощь Израиля существует только в твоей воспаленной башке.
Ви ж не думаєте, що в євреїв недостатньо бомб, шоб закатати той клаптик піску в пісок?
Далі ви піднімаєте питання про орків. І відповідь на нього буде дуже довгою, а мені ліньки багато писати. Тому, якщо коротко. Світ поділився на людей і людожерів. І Україна воює проти людожерів, а люди допомогають. Але люди не будуть допомогати, якшо Україна буде вести себе як людожер, бо боротьбі одного людожера проти іншого нікому не цікава, а сама Україна без допомоги цю війну не потягне. Тож якшо хочеш залишатися в таборі людей, то повинен грати по людським правилам.
Вони роками вчилися прикриватись живим щитом!!
Їм не дають "виселятися"!!!! І пропагандою і фізичними погрозами.
Якщо туди зайде "омон з кийками" ого будуть розстрілювати з за кожного рогу - і в т.ч. ті самі "хлопчики невінні мирні та миролюбні" . А виселяти бомбами - юуде більше нанависті та зойків з ООН і лівацької шушери
- реальне бажання
- рішучість
- військовий та інший ресурс
Так от і із цим Хамасом. ООН та отая шушара по усьому світу не налаштована саме на вирішення. Вони своїм буцімто гуманізмом вставляють Ізраїлю палки в колеса бажаючи щоб це не закінчувалось та знищення Ізраїлю.
Вирішується просто: кожний не-ізраїльтянин у Газі розглядається як терорист (незалежно від статі та віку) і одразу знищується при контакті. І тоді нуль палестинців = нуль хамасівців (на заручників плювати).
Але ж Ізраїль цивілізований, на таке не піде.
Перемагається просто, за наявності ресурсів.
Лише варто знищити ВСЕ живе у Газі.
В итоге все в выигрыше. Израилю дают деньги на вечную войну, властные элиты продолжают держать государство под контролем, а спецы имеют привычного врага и им есть чем заняться. Страдают обычные евреи и палестинцы, но кого они волнуют - тут большая политика.
Одного Ірану і Хезболли - з головою вистачило б.
Яке викликало ну дуже багато запитань у громадян Ізраїлю до свого уряду.
Вбитих 7 жовтня їм тепер не забудуть.
Пасорілі два бгатскіх нагода © оні всє одінаковиє а харошиє прастиє люді страдают © америка разжигаєт вайну штоб стравіть сасєдніє нагоди ©
Ізраїлю не дають так зробити!! Бо террористів з пелюшок там 2 мільони!! І щільна забудова!!
Захід тримає Армію Оборони за дві руки , щоб не дуже сильно воювали!!!
Це як і з ЗСУ при Гетьмані
Як інформує , про це https://www.nytimes.com/2024/08/14/us/politics/israel-military-gaza-war.html пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників".
Глухий кут? -- Нє, не чули.
1. Помийка "Нью-Йорк Таймс" гавкнула про "глухий кут" - ми зараз тут.
2. США припиняють допомогу (так, вони союзники, але ж можна знайти якійсь привід).
3. Ізраїльський Кнессет змінює увесь Генштаб, Головнокомандувача та усю верхівку армії.
4. Цирк з перекидачками: бригади тасуються із оборудованих, знайомих та пристріляних позицій у чисте поле під ракети та шахеди.
Пе-ре-мо-гаааа!!!