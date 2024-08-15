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Новини
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Війна Ізраїлю проти ХАМАСу зайшла в глухий кут, - NYT

сектор,гази

Офіційні особи США кажуть, що в Газі ізраїльська армія досягла всього, чого хотіла, окрім звільнення заручників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

"За словами високопоставлених чиновників США, Ізраїль досяг у Секторі Гази всього, що міг у військовій сфері. Вони стверджують, що затяжні бомбардування лише збільшують ризики для цивільного населення, тоді як можливість подальшого послаблення ХАМАСу зменшилася", – зазначають журналісти видання.

У зв’язку з тим, що адміністрація Байдена намагається повернути переговори про припинення вогню в русло, дедалі більше представників національної безпеки в уряді заявили, що ізраїльські військові завдали серйозного удару ХАМАСу, але ніколи не зможуть повністю ліквідувати це угруповання. Багато в чому військова операція Ізраїлю завдала набагато більшої шкоди ХАМАСу, ніж передбачали офіційні особи США, коли війна почалася в жовтні.

За словами офіційних осіб, ізраїльські сили тепер можуть вільно пересуватися по Газі, а ХАМАС закривавлений і пошкоджений. Ізраїль знищив або захопив ключові шляхи постачання з Єгипту до Гази. За даними ізраїльських військових минулого місяця, близько 14 тис. бойовиків у Газі були вбиті або взяті в полон.

При цьому однієї з головних цілей Ізраїлю у Газі – звільнення 115 живих і мертвих заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, військовим шляхом досягти неможливо. Як повідомляє видання, посилаючись на колишнього начальника Центрального командування ЗС США Джозефа Вотела, Ізраїль зможе повернути полонених лише шляхом переговорів.

Повідомляється також, що дедалі більше американських чиновників вважають, що хоча Ізраїлю вдалося дати ХАМАСу серйозну відсіч, йому ніколи не вдасться повністю ліквідувати угруповання.

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Ізраїль активно збирає розвідувальні дані про можливе перегрупування бойовиків ХАМАСу. Але офіційні особи США скептично ставляться до того, що такий підхід дасть вирішальні результати. Щоб запобігти нападу на своїх бійців, ХАМАС закликає їх ховатися у великій мережі тунелів під Газою або серед мирних жителів. Від початку війни основною стратегією ХАМАСу було виживання, і це не змінилося, заявили представники США.

Але є і інші проблеми для Ізраїлю. "Якщо Ізраїль евакуює свої сили зараз, протягом року ХАМАС знову стане сильним", – сказав генерал-майор у відставці, та колишній радник Нетаньягу Яков Амідрор. Він підкреслив, що зупинка війни зараз буде "катастрофою" для Ізраїлю.

Автор: 

Ізраїль (1639) США (22614) Хамас (187)


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Топ коментарі
+7
Західні ліваки хочуть щоб Ізраїль воював як Україна - щоб і війна була постійно, але щоб і хамас з палестиною нікуди не зникали.
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15.08.2024 09:56
+6
Не всіх знищив. Не все перерізав. Там величезний мегаполіс, населений ворожим населенням. І хамас десять років будував секретні тунелі з виходами в школах, дітсадках і лікарнях. А в таких місцях сильно не повоюєш, бо терористи прикриваються дітьми.
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15.08.2024 10:26
+5
Вічна віина на виживання
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15.08.2024 09:44
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Вічна віина на виживання
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15.08.2024 09:44 Відповісти
Якщо нам швидше допомагатимуть лупити морлоків Мордору, то і Ізраєлю буде легше. Центр світового терроризму має бути зруйновано!! Картаге делегда ест! 🙏🙏🙏💪
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18.08.2024 21:23 Відповісти
щойно Україна дала ***** кацапам на курщині, західні куколди взялися критикувати Ізраїль
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15.08.2024 09:51 Відповісти
Та ні, вони давно тиснули!! Навіть розуміючи , що хамас використовує живий щит та фінансіється з грошей ООН та деяких шейхів, самих ******** і фанатичних
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18.08.2024 21:24 Відповісти
шось я не розумію - Ізраїль всіх знищив і перерізав всі шляхи але заручників не звільнив. як таке може бути?
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15.08.2024 09:56 Відповісти
Не всіх знищив. Не все перерізав. Там величезний мегаполіс, населений ворожим населенням. І хамас десять років будував секретні тунелі з виходами в школах, дітсадках і лікарнях. А в таких місцях сильно не повоюєш, бо терористи прикриваються дітьми.
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15.08.2024 10:26 Відповісти
Сколько там Израиль убил детей? Фото того младенца с оторванной головой пару месяцев назад которое облетело все новости все точно помнят.
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15.08.2024 10:48 Відповісти
Населення, що підтримує, зло яке чинять їх очільники стає співучасником і має бути готове до наслідків за скоєне. Так було завжди. Скільки немовлят, дітей, гарних дівчат та хлопчаків, жінок, які самі нічого не скоїли згоріли живцем у вогняних торнадо палаючих германських міст під час Другої Світової коли їх умисно підпалювали запалювальними бомбами союзники? Безліч, там повсюди був попіл. Але такі наслідки злочинів. Це відплата за мільйони людей, євреїв та ні, що горіли у печах, були отруєні, замучені, розстріляні. Їх кров волала із землі про відплату і відплата прийшла.
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15.08.2024 11:13 Відповісти
В твоем мире зло можно причинять только евреям. Это как русские которые считают что фашисты плохие так как воевали с СССР.
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15.08.2024 11:20 Відповісти
Хочеш щось сказати пиши українською або англійською. Я не розумію русню.
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15.08.2024 11:33 Відповісти
Как раз наоборот - человек считает что люди несут ответственность за свои деиствия, вне зависимости от того какой они национальности.
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15.08.2024 11:59 Відповісти
Поперше ніхто спеціально дітей не вбивав. По друге араби вбивали і захоплювали в заложники дітей спеціально. По третє - а хто атакував перший? Сиділи собі, жили, отримували допомогу з усього світу, працювали в Ізраїлі. Нашо було нападати і різати мирних людей?
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15.08.2024 13:53 Відповісти
Да бомбы сами падали. Все твои рассуждения о гуманизме Израиля смешные просто.
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15.08.2024 14:39 Відповісти
Шо б ви запропонували в такому випадку? Коли пуляють по території Ізраїлю - не стріляти у відповідь?
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15.08.2024 16:01 Відповісти
В каждой стране совершается множество преступлений. Но когда это совершается "негражданами", то этому уделяется слишком много внимания и требует особых действий. Короче, мой ответ - относится как к любым другим преступлениям.
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15.08.2024 22:29 Відповісти
Ви не відповіли на питання. Ракетні обстріли з території Гази це не "любиє другіє прєступлєнія".
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15.08.2024 23:36 Відповісти
Не вижу разницы.
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16.08.2024 17:04 Відповісти
Вообще в Европе где нет такой разницы как между мусульманами и христианами были всякие освободительные движения - ирландцев, басков и прочее, которые нередко прибегали к терроризму с массовыми жертвами. Но власти не пытались в ответ начать резню мирного населения этих регионов. Так что та же Европа прекрасно понимает Израиль и его проблему Палестины и все эти рассказы "а что мы можем?" для Европы, которая привыкла к такому выглядят детским лепетом. Оттого те же ирландцы и испанцы поддерживают Палестину. Потому что они знают что это такое.
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15.08.2024 22:44 Відповісти
Не розумію в чому тут проблема. Виселяєш "мирне" населення і рівняєш усе із землею. Потім заселяєш населення у фільтраційні табори під опікою ООН. Через рік, знову виселяєш, рівняєш та заселяєш. І так допоки ситуація із тероризмом не стабілізується. Із орками доречі ситуація та сама. Я особисто проти захоплення якихось їх територій бо тоді ми маємо ставитись до них як до людей, годувати їх, забезпечувати потреби та т.і. Але орки не люди. Після того, що вони робили та продовжують робити ми не можемо дозволити собі захоплювати їх кубла не вбиваючи та не рівняючи їх із землею. Це, по-перше несправедливо до наших живих та мертвих, по друге орки сприймають це як "ми їх вбивали-вбивали а вони нам гумдопомогу". Вони б на нашому місці грабували, руйнували, плюндрували, гвалтували не змигнувши оком, а інші б ремигали та дивитись на це по тєліку. Тому ні, орки мають страждати за скоєне. Ми маємо утворити буферну зону вздовж своїх кордонів і безжально у стислі терміни викинути звідти на територію РФ усіх руцких істот без майна та без нічого, із клунком, що вони зможуть забрати. Це максимальна милість, що ми можемо собі дозволити, щоб залишитись людьми і не робити наругу над своїми закатованими та загиблими. Зло не має бути безкарним.
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15.08.2024 11:04 Відповісти
Проблема в том что того населения сотни тысяч человек. Так что если буквально все государство Израиль не решит устроиться тюремщиками в концлагере, то людей просто не хватит.
Израиль по отношению с Палестиной это кусок который просто невозможно проглотить. Так что вся эта мощь Израиля существует только в твоей воспаленной башке.
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15.08.2024 11:09 Відповісти
Я тобою гидую орок, не зрозумів ані слова що ти написало.
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15.08.2024 11:14 Відповісти
Ты же кровожадный больной маньяк что видно по твоим постам. Вот опустил тебя чуточку к реальности.
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15.08.2024 11:21 Відповісти
Пиши мовою русня
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15.08.2024 11:34 Відповісти
Отнюдь, достаточно того что бы Египет прекратил быть тюремщиком.
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15.08.2024 12:00 Відповісти
Челы думают что Израиль может контролировать палестинцев, не зная что население Палестины это как раз головная боль Израиля. Будь их там тысяч 50, то им просто бы раздали паспорта и все забыли бы о них. Но когда их 2 миллиона, то ничего им Израиль сделать не в состоянии.
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15.08.2024 12:03 Відповісти
Проблема в тому, що весь світ не дозволяє таке робити. Ні США, ні країни Європи. І навіть Україна підтримала так званих палєстинців на офіційному рівні.
Ви ж не думаєте, що в євреїв недостатньо бомб, шоб закатати той клаптик піску в пісок?
Далі ви піднімаєте питання про орків. І відповідь на нього буде дуже довгою, а мені ліньки багато писати. Тому, якщо коротко. Світ поділився на людей і людожерів. І Україна воює проти людожерів, а люди допомогають. Але люди не будуть допомогати, якшо Україна буде вести себе як людожер, бо боротьбі одного людожера проти іншого нікому не цікава, а сама Україна без допомоги цю війну не потягне. Тож якшо хочеш залишатися в таборі людей, то повинен грати по людським правилам.
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15.08.2024 13:50 Відповісти
Так а ніхто і не каже що ми маємо як вони робити. Але й за людей їх вважати це просто доводити їх світогляд що їм можна все. Тому потрібно визначити ту буферну зону і здійснити депортацію. Це верх гуманізму що можна дозволити собі щодо русні.
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16.08.2024 13:38 Відповісти
Прецеденти до речі вже були. Американці бомбардували Хіросиму і це виправдано. Союзники спалили германські міста разом із мирними мешканцями і це також виправдано. Ми не повинні грати в гуманізм із руснею бо вони самі поставили себе поза людськими нормами моралі та правилами ведення війни.
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16.08.2024 13:45 Відповісти
Використовуй гугл транслейт русня. Я не розумію твого язика.
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17.08.2024 10:04 Відповісти
На додачу: цю війну не закінчиш у рукавичках гуманізму. Не як самоціль а саме задля закінчення війни ми вільні робити із їхнім населенням те саме що вони роблять із нашим. І будь хто хто буде говорити що таким чином ми буцімто стаємо подібними їм бреше. Є ключова відмінність: НЕ МИ ЦЕ ПОЧАЛИ.
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17.08.2024 10:17 Відповісти
Не завжи правильні дії є реалістичними!!!
Вони роками вчилися прикриватись живим щитом!!
Їм не дають "виселятися"!!!! І пропагандою і фізичними погрозами.
Якщо туди зайде "омон з кийками" ого будуть розстрілювати з за кожного рогу - і в т.ч. ті самі "хлопчики невінні мирні та миролюбні" . А виселяти бомбами - юуде більше нанависті та зойків з ООН і лівацької шушери
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18.08.2024 21:31 Відповісти
Карабахом доведено, що проблеми які здавалося б в принципі не мають вирішення, таки мають його якщо є:
- реальне бажання
- рішучість
- військовий та інший ресурс

Так от і із цим Хамасом. ООН та отая шушара по усьому світу не налаштована саме на вирішення. Вони своїм буцімто гуманізмом вставляють Ізраїлю палки в колеса бажаючи щоб це не закінчувалось та знищення Ізраїлю.
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19.08.2024 14:32 Відповісти
Західні ліваки хочуть щоб Ізраїль воював як Україна - щоб і війна була постійно, але щоб і хамас з палестиною нікуди не зникали.
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15.08.2024 09:56 Відповісти
Довбаний Саліван...
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15.08.2024 10:03 Відповісти
Типова ситуація при зіткненні цивілізованого суспільства з дикунами.
Вирішується просто: кожний не-ізраїльтянин у Газі розглядається як терорист (незалежно від статі та віку) і одразу знищується при контакті. І тоді нуль палестинців = нуль хамасівців (на заручників плювати).
Але ж Ізраїль цивілізований, на таке не піде.
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15.08.2024 10:04 Відповісти
чому в глухий кут ??? арабських терористів, вони ж нероби і грантожери різних міжнародних фондів ООН, ЧХ, і тд.тп., з Гази переселити в Єгипет, Йорданію, СА, а Газу заселити євреями !!! якщо ще рипнеться так звана "палестина" на Західному березі Йордану - те ж саме зробити і з ними !!! по іншому нпажаль там не вийде ...
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15.08.2024 10:11 Відповісти
Бггг. "Єгипет, Йорданію, СА" всі сусідні країни рогом вперлися і нікого не приймають. Бо кому нафіг потрібні два мільони питенційних терористів?
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15.08.2024 10:28 Відповісти
це проблеми арабів !!! Ізраєль буде бити доки в жителів так званої Гази не з₴євиться здоровий глузд та бажання мирно жити ...
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15.08.2024 11:52 Відповісти
Нє, то якраз проблеми Ізраїлю. Дякувати всратим західним рожевим поням.
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15.08.2024 13:42 Відповісти
NYT це помийниця яка уваги не варта.
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15.08.2024 10:18 Відповісти
Довбаний сирливий Захід знов загнав цю війну у глухий кут щоб вона знов спалахнула з новою силою коли терористи наберуться сил новітньої зброї...
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15.08.2024 10:28 Відповісти
Скорее ето США и ООН завели войну в глухой угол потому что держат Израиль за руки пока террористы наращивают силы и востанавливаются.
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15.08.2024 10:42 Відповісти
Израиль за почти год постоянного преимущества во всем не смог победить кучку бармалеев вооруженых калашами. Страна-клоун. Размер той Палестины крошечный.
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15.08.2024 10:44 Відповісти
Проблема цивілізованості.
Перемагається просто, за наявності ресурсів.
Лише варто знищити ВСЕ живе у Газі.
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15.08.2024 10:55 Відповісти
Или просто Израилю нужен вечный враг, без которого правые фанатики не смогут оставаться у власти.
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15.08.2024 10:56 Відповісти
Этот самый Хамас буквально создан руками израильских спецслужб. А цель всех этих карательных рейдов подогревать вечную ненависть к Израилю. Что очень легко, так как когда у тебя убивают родственника, то ты это не забудешь.
В итоге все в выигрыше. Израилю дают деньги на вечную войну, властные элиты продолжают держать государство под контролем, а спецы имеют привычного врага и им есть чем заняться. Страдают обычные евреи и палестинцы, но кого они волнуют - тут большая политика.
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15.08.2024 10:58 Відповісти
В чому у Ізраїля ніколи не буде нестачі, так це у ворогах.
Одного Ірану і Хезболли - з головою вистачило б.
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15.08.2024 10:58 Відповісти
Статус-кво намного привычнее.
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15.08.2024 11:00 Відповісти
Він і був, поки хтось розумний не вирішив влаштувати 7 жовтня.
Яке викликало ну дуже багато запитань у громадян Ізраїлю до свого уряду.
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15.08.2024 11:15 Відповісти
Как видишь ничего не изменилось.
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15.08.2024 11:17 Відповісти
А питання залишились. Це явно не сприяє укріпленню влади чинних посадовців.
Вбитих 7 жовтня їм тепер не забудуть.
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15.08.2024 11:19 Відповісти
О десь вже чули це
Пасорілі два бгатскіх нагода © оні всє одінаковиє а харошиє прастиє люді страдают © америка разжигаєт вайну штоб стравіть сасєдніє нагоди ©
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18.08.2024 21:37 Відповісти
А кто страдает?
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21.08.2024 15:25 Відповісти
А ну не ,,,зди. Що ти верзеш.
Ізраїлю не дають так зробити!! Бо террористів з пелюшок там 2 мільони!! І щільна забудова!!
Захід тримає Армію Оборони за дві руки , щоб не дуже сильно воювали!!!
Це як і з ЗСУ при Гетьмані
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18.08.2024 21:34 Відповісти
Израиль творит что хочет, а Европа и США потакают этому активно. Из-за лобби или потому что бояться что-то сказать Израилю разницы нет.
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21.08.2024 15:27 Відповісти
Старе римське прислів'я: твоя смерть є моїм життям.
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15.08.2024 10:46 Відповісти
"Офіційні особи США кажуть, що в Газі ізраїльська армія досягла всього, чого хотіла, окрім звільнення заручників.

Як інформує , про це https://www.nytimes.com/2024/08/14/us/politics/israel-military-gaza-war.html пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників".

Глухий кут? -- Нє, не чули.
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15.08.2024 11:42 Відповісти
А тепер починаємо рахувати:
1. Помийка "Нью-Йорк Таймс" гавкнула про "глухий кут" - ми зараз тут.
2. США припиняють допомогу (так, вони союзники, але ж можна знайти якійсь привід).
3. Ізраїльський Кнессет змінює увесь Генштаб, Головнокомандувача та усю верхівку армії.
4. Цирк з перекидачками: бригади тасуються із оборудованих, знайомих та пристріляних позицій у чисте поле під ракети та шахеди.
Пе-ре-мо-гаааа!!!
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15.08.2024 11:53 Відповісти
 
 