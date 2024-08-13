УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11297 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 274 35

Іран може напасти на Ізраїль цього тижня, - Білий дім

ракети,іран

США вважають, що  що Іран та/або його союзники на Близькому Сході можуть "напасти на Ізраїль вже цього тижня".

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він також додав, що президент Джо Байден говорив з лідерами ключових західних союзників, і сказав, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про те, що Іран може незабаром напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство Ісмаїла Ханії, політичного лідера "Хамасу" в Тегерані 31 липня.

"Ми повинні бути готові до того, що може бути значна серія нападів, і саме тому, знову ж таки, ми збільшили наші військові сили і засоби в регіоні навіть за останні кілька днів", - сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що у США є "всі можливості", щоб допомогти захистити Ізраїль.

Читайте: Військова співпраця Путіна з Іраном та Північною Кореєю небезпечна для енергетичної інфраструктури України, - Білий дім

Що передувало 

Минулого тижня Вашингтон отримав свідчення того, що Іран потенційно може спробувати здійснити напад на Ізраїль у вихідні.
В очікуванні цього, США відправили винищувачі і кораблі в регіон, що офіційні особи описали як демонстрацію стримування.

Тим часом американські чиновники все ще працюють над укладенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.
Минулого місяця посадовці заявили журналістам, що, на їхню думку, вони як ніколи близько підійшли до завершення роботи.

Нагадаємо, днями видання New York Times повідомило про те, що Іран почав підготовку до війни проти Ізраїлю та запросив у Російської Федерації сучасні системи.

Згодом видання Politico заявило, що Іран, можливо, передумає здійснювати масовану атаку на Ізраїль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters

Автор: 

Ізраїль (1639) Іран (2014)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Може не бліцкриг, а роздирання московії на шматки завдяки показовому вторгненню на московії +(!) диверсійній роботі з окупованими регіонами, типу, Дагестану🤔 щоб з усіх боків. Ну, така моя стратегія була б. Якби я ресурси мала... От тоді - пзда московії. А так - поживемо - побачимо. Якою тільки ціною...
показати весь коментар
13.08.2024 03:53
+4
невтішні...
наступ на курск було потужно, але ми там не утримаємося,
в себе вдома не можемо фортіфікацій нарити...
який в сраці курск?
це буде боляче....
показати весь коментар
13.08.2024 02:53
+4
Та щось і мені якось лячно.. Звісно, ми багато чого не знаємо.. Побачимо
показати весь коментар
13.08.2024 03:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краватку iм за воротнiк!
показати весь коментар
13.08.2024 01:58 Відповісти
Кращє члєн за воротнік, вибачте
показати весь коментар
13.08.2024 04:52 Відповісти
рижий казав того понеділка і зуба давав...
показати весь коментар
13.08.2024 02:34 Відповісти
обісратися з тих ванг...
показати весь коментар
13.08.2024 02:36 Відповісти
А які ваші прогнози?
показати весь коментар
13.08.2024 02:43 Відповісти
невтішні...
наступ на курск було потужно, але ми там не утримаємося,
в себе вдома не можемо фортіфікацій нарити...
який в сраці курск?
це буде боляче....
показати весь коментар
13.08.2024 02:53 Відповісти
"в себе вдома не можемо фортифікацій нарити" - це тому, що крадуть гроші на ці роботи. А під Курськом - військова експропріація екскаваторів, і безкоштовно можна нарити фортифікацій. Без жартів.
показати весь коментар
13.08.2024 09:27 Відповісти
думаєте зелені під курськом красти не будуть?
думайте далі...
красти - це професія!
показати весь коментар
13.08.2024 09:30 Відповісти
там навіть обліку не буде..******** все
показати весь коментар
13.08.2024 10:16 Відповісти
ну але якесь чудо....
якого я поки що не бачю...
показати весь коментар
13.08.2024 03:03 Відповісти
Та щось і мені якось лячно.. Звісно, ми багато чого не знаємо.. Побачимо
показати весь коментар
13.08.2024 03:16 Відповісти
розділяю вашу ляку...
нема сил перти на кляту мацкву і робити бліцкріг,
а тут або стояти або до хати....
показати весь коментар
13.08.2024 03:22 Відповісти
Може не бліцкриг, а роздирання московії на шматки завдяки показовому вторгненню на московії +(!) диверсійній роботі з окупованими регіонами, типу, Дагестану🤔 щоб з усіх боків. Ну, така моя стратегія була б. Якби я ресурси мала... От тоді - пзда московії. А так - поживемо - побачимо. Якою тільки ціною...
показати весь коментар
13.08.2024 03:53 Відповісти
Олеся - обнімашкі...
десь саме воно і в моїй голові
показати весь коментар
13.08.2024 03:57 Відповісти
Дякую. Це в наших головах. А що в зелених?.. Хоча, якщо якісь там консультації з американцями проводяться...
показати весь коментар
13.08.2024 04:23 Відповісти
та пес його знає які там зелені консультації і з ким проводяться...
слава Україні мене в Білому Домі нема.
показати весь коментар
13.08.2024 04:27 Відповісти
Плюсую
показати весь коментар
13.08.2024 04:07 Відповісти
а може знову на усякий випадок все заасфальтувати до беніной матері?
показати весь коментар
13.08.2024 02:39 Відповісти
ах то про Ізраєль...
показати весь коментар
13.08.2024 02:43 Відповісти
а я, баран, все за Волинь і за Борщагівку кудахтаю..
показати весь коментар
13.08.2024 02:48 Відповісти
Я на лівому Березі
показати весь коментар
13.08.2024 04:57 Відповісти
Борщягівка на правому - але це нічого не міняє - кияне є кияне!
показати весь коментар
13.08.2024 05:01 Відповісти
багато друзів з лівого берега, з декотрими і связь загубив - навіть не хочю думати за найпоганіше...
все таке ж саме і на правому березі....
давайте перестанемо ділитися на лівобережних і правобережних?
показати весь коментар
13.08.2024 05:14 Відповісти
ніколи цю хийню не розумів і ніколи не зрозумію....
показати весь коментар
13.08.2024 05:26 Відповісти
А що саме я не розумів? Що ви про мене знаєте?
показати весь коментар
13.08.2024 06:26 Відповісти
а мені шось потрібно за вас знати?
не думав шо ви кінь...
погарячився я - таки лівий берег не правий...
показати весь коментар
13.08.2024 06:42 Відповісти
5того листопада ми з жінкою підемо
(не поїдемо, тут недалеко, майла може з два)
і все висловимо... - хто вже за кого...
білок по дорозі накормимо...
показати весь коментар
13.08.2024 04:48 Відповісти
Два союзники пуйла влаштовують клоунаду для лохів.
показати весь коментар
13.08.2024 06:18 Відповісти
В Ірані новий президент не такий радикальний як попередник...може і не нападут.
показати весь коментар
13.08.2024 06:40 Відповісти
На минулому тижні розповідали що "Іран нападе напротязі 72 годин". Аналітика 100lvl.
показати весь коментар
13.08.2024 06:50 Відповісти
Це типу з глуздом проблеми, у відпустку поїхав чи така собі допомога болоту, відволікаючий маневр?
"Ізраїль ісконно Іранская зємля"?
показати весь коментар
13.08.2024 07:09 Відповісти
Как то пофиг, вообще.
показати весь коментар
13.08.2024 10:19 Відповісти
США якось Ізраїль за два пейса тримають , то один смикнуть , то інший , то нападе , то не нападе . Виторговуючи собі щось
показати весь коментар
13.08.2024 10:23 Відповісти
Давно пора уже было снести этот крерикальный режим в Иране. Пусть нападают
показати весь коментар
13.08.2024 11:03 Відповісти
 
 