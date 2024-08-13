Іран може напасти на Ізраїль цього тижня, - Білий дім

США вважають, що що Іран та/або його союзники на Близькому Сході можуть "напасти на Ізраїль вже цього тижня".

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він також додав, що президент Джо Байден говорив з лідерами ключових західних союзників, і сказав, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про те, що Іран може незабаром напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство Ісмаїла Ханії, політичного лідера "Хамасу" в Тегерані 31 липня.

"Ми повинні бути готові до того, що може бути значна серія нападів, і саме тому, знову ж таки, ми збільшили наші військові сили і засоби в регіоні навіть за останні кілька днів", - сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що у США є "всі можливості", щоб допомогти захистити Ізраїль.

Читайте: Військова співпраця Путіна з Іраном та Північною Кореєю небезпечна для енергетичної інфраструктури України, - Білий дім

Що передувало

Минулого тижня Вашингтон отримав свідчення того, що Іран потенційно може спробувати здійснити напад на Ізраїль у вихідні.

В очікуванні цього, США відправили винищувачі і кораблі в регіон, що офіційні особи описали як демонстрацію стримування.

Тим часом американські чиновники все ще працюють над укладенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.

Минулого місяця посадовці заявили журналістам, що, на їхню думку, вони як ніколи близько підійшли до завершення роботи.

Нагадаємо, днями видання New York Times повідомило про те, що Іран почав підготовку до війни проти Ізраїлю та запросив у Російської Федерації сучасні системи.

Згодом видання Politico заявило, що Іран, можливо, передумає здійснювати масовану атаку на Ізраїль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters