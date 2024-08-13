Іран може напасти на Ізраїль цього тижня, - Білий дім
США вважають, що що Іран та/або його союзники на Близькому Сході можуть "напасти на Ізраїль вже цього тижня".
Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Він також додав, що президент Джо Байден говорив з лідерами ключових західних союзників, і сказав, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про те, що Іран може незабаром напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство Ісмаїла Ханії, політичного лідера "Хамасу" в Тегерані 31 липня.
"Ми повинні бути готові до того, що може бути значна серія нападів, і саме тому, знову ж таки, ми збільшили наші військові сили і засоби в регіоні навіть за останні кілька днів", - сказав Кірбі.
Він також підкреслив, що у США є "всі можливості", щоб допомогти захистити Ізраїль.
Що передувало
Минулого тижня Вашингтон отримав свідчення того, що Іран потенційно може спробувати здійснити напад на Ізраїль у вихідні.
В очікуванні цього, США відправили винищувачі і кораблі в регіон, що офіційні особи описали як демонстрацію стримування.
Тим часом американські чиновники все ще працюють над укладенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.
Минулого місяця посадовці заявили журналістам, що, на їхню думку, вони як ніколи близько підійшли до завершення роботи.
Нагадаємо, днями видання New York Times повідомило про те, що Іран почав підготовку до війни проти Ізраїлю та запросив у Російської Федерації сучасні системи.
Згодом видання Politico заявило, що Іран, можливо, передумає здійснювати масовану атаку на Ізраїль.
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наступ на курск було потужно, але ми там не утримаємося,
в себе вдома не можемо фортіфікацій нарити...
який в сраці курск?
це буде боляче....
думайте далі...
красти - це професія!
якого я поки що не бачю...
нема сил перти на кляту мацкву і робити бліцкріг,
а тут або стояти або до хати....
десь саме воно і в моїй голові
слава Україні мене в Білому Домі нема.
все таке ж саме і на правому березі....
давайте перестанемо ділитися на лівобережних і правобережних?
не думав шо ви кінь...
погарячився я - таки лівий берег не правий...
(не поїдемо, тут недалеко, майла може з два)
і все висловимо... - хто вже за кого...
білок по дорозі накормимо...
"Ізраїль ісконно Іранская зємля"?