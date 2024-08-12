РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13048 посетителей онлайн
Новости Война
4 520 9

Израиль заявил США, что Иран готовится к широкомасштабной атаке, - Axios

Іран готується до широкомасштабної атаки на Ізраїль

Приготовления Ирана свидетельствуют, что он готовится к широкомасштабной атаке на Израиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином и заявил ему, что иранские военные приготовления свидетельствуют о том, что Иран готовится к широкомасштабной атаке.

Оценка разведки указывает, что атака может произойти до запланированных на четверг переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Один из источников заявил, что ситуация "все еще изменчива".

Читайте также: Граждане Украины не обращались за помощью с эвакуацией из Израиля, - посол Корнийчук

В течение последней недели израильская разведка считала, что Иран еще не определился со временем и характером своего ответа, и что международное давление и внутренние дебаты могут подтолкнуть Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи к отсрочке или минимизации мести Израиля.

Администрация Байдена готовится к драматической неделе дипломатии с высокими ставками, чтобы попытаться предотвратить войну в регионе и заключить соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, пишет издание.

Напомним, издание Politico заявило, что Иран, возможно, передумает осуществлять массированную атаку на Израиль.

Читайте: Новый лидер Хамаса Синвар хочет сделки с Израилем, - CNN

Автор: 

Израиль (1922) Иран (1778)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так в Середземному морі ж стоіть флот США
показать весь комментарий
12.08.2024 11:08 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Иран все озвучивает планы, как он будет нас наказывать за преждевременную кончину Хании. Опубликовали список целей, вплоть до районного супермаркета в Герцлии, теперь пишут, что «воздушная операция» продлится три-четыре дня. Но как «наказать» и самим при этом не пострадать, пока, видимо, не придумали.

Пока же продолжается томительное ожидание. Хотя, как мне кажется, ждать осталось недолго, суток двое-трое. Потом либо они совершат что-то символические. Потопят пароход с бананами в Красном море, который «принадлежит Израилю», либо все-таки атакуют со всеми вытекающими. Продолжать в таком режиме месяцы они вряд ли смогут, Для этих упырей важно сохранить лицо, а они уже и так стали посмешищем для всего Ближнего Востока. Откройте любой арабский сайт и посмотрите, какие карикатуры там на них рисуют.
показать весь комментарий
12.08.2024 11:13 Ответить
Мойша, їб.ш першим
показать весь комментарий
12.08.2024 11:22 Ответить
Мойсей знову, за велінням Божим, простяг руку свою над морем. Вода морська злилася і вкрила колісниці і вершників усього війська фараона й потопила єгиптян.
показать весь комментарий
12.08.2024 11:30 Ответить
Вот ето времечко пришло что повестку дня диктуют террористы и диктаторы. А Запад вместо того чтобы выдавить тот гнойник, бегает с бубном вокруг и молится на него
показать весь комментарий
12.08.2024 11:35 Ответить
в основании пирамиды "террористов и диктаторов" стоит Китай
показать весь комментарий
12.08.2024 20:05 Ответить
Знову хочуть стригти купони.
Типу, мойша, він буде нас вчити торгувати
показать весь комментарий
12.08.2024 11:35 Ответить
По факту буде ' пук у лужу ' від Ірану і він дасть нову дату що вдарить потужно по Ізраїлю
показать весь комментарий
12.08.2024 11:39 Ответить
Так само готується, як і бульбофюрер або т.з. пмр напасти на Україну. Це декларується з метою викачати більше бабла та озброєння зі Штатів. А також послабити увагу до України.
показать весь комментарий
12.08.2024 17:00 Ответить
 
 