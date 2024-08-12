Израиль заявил США, что Иран готовится к широкомасштабной атаке, - Axios
Приготовления Ирана свидетельствуют, что он готовится к широкомасштабной атаке на Израиль.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином и заявил ему, что иранские военные приготовления свидетельствуют о том, что Иран готовится к широкомасштабной атаке.
Оценка разведки указывает, что атака может произойти до запланированных на четверг переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.
Один из источников заявил, что ситуация "все еще изменчива".
В течение последней недели израильская разведка считала, что Иран еще не определился со временем и характером своего ответа, и что международное давление и внутренние дебаты могут подтолкнуть Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи к отсрочке или минимизации мести Израиля.
Администрация Байдена готовится к драматической неделе дипломатии с высокими ставками, чтобы попытаться предотвратить войну в регионе и заключить соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, пишет издание.
Напомним, издание Politico заявило, что Иран, возможно, передумает осуществлять массированную атаку на Израиль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Иран все озвучивает планы, как он будет нас наказывать за преждевременную кончину Хании. Опубликовали список целей, вплоть до районного супермаркета в Герцлии, теперь пишут, что «воздушная операция» продлится три-четыре дня. Но как «наказать» и самим при этом не пострадать, пока, видимо, не придумали.
Пока же продолжается томительное ожидание. Хотя, как мне кажется, ждать осталось недолго, суток двое-трое. Потом либо они совершат что-то символические. Потопят пароход с бананами в Красном море, который «принадлежит Израилю», либо все-таки атакуют со всеми вытекающими. Продолжать в таком режиме месяцы они вряд ли смогут, Для этих упырей важно сохранить лицо, а они уже и так стали посмешищем для всего Ближнего Востока. Откройте любой арабский сайт и посмотрите, какие карикатуры там на них рисуют.
Типу, мойша, він буде нас вчити торгувати
потужнопо Ізраїлю