Израиль заявил США, что Иран готовится к широкомасштабной атаке, - Axios

Приготовления Ирана свидетельствуют, что он готовится к широкомасштабной атаке на Израиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином и заявил ему, что иранские военные приготовления свидетельствуют о том, что Иран готовится к широкомасштабной атаке.

Оценка разведки указывает, что атака может произойти до запланированных на четверг переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Один из источников заявил, что ситуация "все еще изменчива".

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В течение последней недели израильская разведка считала, что Иран еще не определился со временем и характером своего ответа, и что международное давление и внутренние дебаты могут подтолкнуть Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи к отсрочке или минимизации мести Израиля.

Администрация Байдена готовится к драматической неделе дипломатии с высокими ставками, чтобы попытаться предотвратить войну в регионе и заключить соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, пишет издание.

Напомним, издание Politico заявило, что Иран, возможно, передумает осуществлять массированную атаку на Израиль.

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