Ізраїль заявив США, що Іран готується до широкомасштабної атаки, - Axios
Приготування Ірану свідчать, що він готується до широкомасштабної атаки на Ізраїль.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант провів розмову із американським колегою Ллойдом Остіном та заявив йому, що іранські військові приготування свідчать про те, що Іран готується до широкомасштабної атаки.
Оцінка розвідки вказує, що атака може статися до запланованих на четвер переговорів про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.
Одне із джерел заявило, що ситуація "все ще мінлива".
Протягом останнього тижня ізраїльська розвідка вважала, що Іран ще не визначився з часом і характером своєї відповіді, і що міжнародний тиск і внутрішні дебати можуть підштовхнути Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї до відкладення або мінімізації помсти Ізраїлю.
Адміністрація Байдена готується до драматичного тижня дипломатії з високими ставками, щоб спробувати запобігти війні в регіоні і укласти угоду про звільнення заручників і припинення вогню в Газі, пише видання.
Нагадаємо, видання Politico заявило, що Іран, можливо, передумає здійснювати масовану атаку на Ізраїль.
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Иран все озвучивает планы, как он будет нас наказывать за преждевременную кончину Хании. Опубликовали список целей, вплоть до районного супермаркета в Герцлии, теперь пишут, что «воздушная операция» продлится три-четыре дня. Но как «наказать» и самим при этом не пострадать, пока, видимо, не придумали.
Пока же продолжается томительное ожидание. Хотя, как мне кажется, ждать осталось недолго, суток двое-трое. Потом либо они совершат что-то символические. Потопят пароход с бананами в Красном море, который «принадлежит Израилю», либо все-таки атакуют со всеми вытекающими. Продолжать в таком режиме месяцы они вряд ли смогут, Для этих упырей важно сохранить лицо, а они уже и так стали посмешищем для всего Ближнего Востока. Откройте любой арабский сайт и посмотрите, какие карикатуры там на них рисуют.
Типу, мойша, він буде нас вчити торгувати
потужнопо Ізраїлю