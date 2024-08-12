Ізраїль заявив США, що Іран готується до широкомасштабної атаки, - Axios

Приготування Ірану свідчать, що він готується до широкомасштабної атаки на Ізраїль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант провів розмову із американським колегою Ллойдом Остіном та заявив йому, що іранські військові приготування свідчать про те, що Іран готується до широкомасштабної атаки.

Оцінка розвідки вказує, що атака може статися до запланованих на четвер переговорів про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

Одне із джерел заявило, що ситуація "все ще мінлива".

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Протягом останнього тижня ізраїльська розвідка вважала, що Іран ще не визначився з часом і характером своєї відповіді, і що міжнародний тиск і внутрішні дебати можуть підштовхнути Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї до відкладення або мінімізації помсти Ізраїлю.

Адміністрація Байдена готується до драматичного тижня дипломатії з високими ставками, щоб спробувати запобігти війні в регіоні і укласти угоду про звільнення заручників і припинення вогню в Газі, пише видання.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Іран, можливо, передумає здійснювати масовану атаку на Ізраїль.

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