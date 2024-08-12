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Новини Війна
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Ізраїль заявив США, що Іран готується до широкомасштабної атаки, - Axios

Іран готується до широкомасштабної атаки на Ізраїль

Приготування Ірану свідчать, що він готується до широкомасштабної атаки на Ізраїль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант провів розмову із американським колегою Ллойдом Остіном та заявив йому, що іранські військові приготування свідчать про те, що Іран готується до широкомасштабної атаки.

Оцінка розвідки вказує, що атака може статися до запланованих на четвер переговорів про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

Одне із джерел заявило, що ситуація "все ще мінлива".

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Протягом останнього тижня ізраїльська розвідка вважала, що Іран ще не визначився з часом і характером своєї відповіді, і що міжнародний тиск і внутрішні дебати можуть підштовхнути Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї до відкладення або мінімізації помсти Ізраїлю.

Адміністрація Байдена готується до драматичного тижня дипломатії з високими ставками, щоб спробувати запобігти війні в регіоні і укласти угоду про звільнення заручників і припинення вогню в Газі, пише видання.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Іран, можливо, передумає здійснювати масовану атаку на Ізраїль.

Читайте: Новий лідер Хамасу Сінвар хоче угоди з Ізраїлем, - CNN

Автор: 

Ізраїль (1639) Іран (2014)


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Так в Середземному морі ж стоіть флот США
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12.08.2024 11:08 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Иран все озвучивает планы, как он будет нас наказывать за преждевременную кончину Хании. Опубликовали список целей, вплоть до районного супермаркета в Герцлии, теперь пишут, что «воздушная операция» продлится три-четыре дня. Но как «наказать» и самим при этом не пострадать, пока, видимо, не придумали.

Пока же продолжается томительное ожидание. Хотя, как мне кажется, ждать осталось недолго, суток двое-трое. Потом либо они совершат что-то символические. Потопят пароход с бананами в Красном море, который «принадлежит Израилю», либо все-таки атакуют со всеми вытекающими. Продолжать в таком режиме месяцы они вряд ли смогут, Для этих упырей важно сохранить лицо, а они уже и так стали посмешищем для всего Ближнего Востока. Откройте любой арабский сайт и посмотрите, какие карикатуры там на них рисуют.
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12.08.2024 11:13 Відповісти
Мойша, їб.ш першим
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12.08.2024 11:22 Відповісти
Мойсей знову, за велінням Божим, простяг руку свою над морем. Вода морська злилася і вкрила колісниці і вершників усього війська фараона й потопила єгиптян.
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12.08.2024 11:30 Відповісти
Вот ето времечко пришло что повестку дня диктуют террористы и диктаторы. А Запад вместо того чтобы выдавить тот гнойник, бегает с бубном вокруг и молится на него
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12.08.2024 11:35 Відповісти
в основании пирамиды "террористов и диктаторов" стоит Китай
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12.08.2024 20:05 Відповісти
Знову хочуть стригти купони.
Типу, мойша, він буде нас вчити торгувати
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12.08.2024 11:35 Відповісти
По факту буде ' пук у лужу ' від Ірану і він дасть нову дату що вдарить потужно по Ізраїлю
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12.08.2024 11:39 Відповісти
Так само готується, як і бульбофюрер або т.з. пмр напасти на Україну. Це декларується з метою викачати більше бабла та озброєння зі Штатів. А також послабити увагу до України.
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12.08.2024 17:00 Відповісти
 
 