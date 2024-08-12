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Новий лідер Хамасу Сінвар хоче угоди з Ізраїлем, - CNN

Ях’я Сінвар

Новий лідер Хамасу Яхья Сінвар, якого обрали після вбивства в Ірані попереднього лідера Хамас Ісмаїла Ханії, дав зрозуміти владі Ізраїлю, що він готовий домовлятися про припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на ізраїльське джерело.

Послання від Сінвара ізраїльтянам передали посередники з Єгипту й Катару.

Водночас немає розуміння, чи хоче піти на угоду із цього питання прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який є одним із прибічників повного знищення Хамас.

Скептичне ставлення до ймовірності підписати документ про припинення вогню виявляють ізраїльські служби безпеки. Вони враховують "запеклу протидію" з боку вкрай правих міністрів у коаліції Нетаньяху.

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Телекомпанія припускає, що Сполучені Штати чинитимуть тиск на Ізраїль, щоб усе-таки було підписано угоду про припинення вогню і звільнення заручників. Причина - щоб уникнути масштабної регіональної війни.

Тим часом у самому Хамас говорять уже про те, що Сінвар може і не брати участі в наступному етапі переговорів, який призначили на 15 серпня.

Автор: 

Ізраїль (1639) Хамас (187)


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Топ коментарі
+14
Бздить, коли боїться!

Що, господарів під Курськом прищемили?
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12.08.2024 10:13
+13
Логічно, бо не хоче повторити долю попередника...
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12.08.2024 10:16
+10
А жить то хочєтся.
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12.08.2024 10:11
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А жить то хочєтся.
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12.08.2024 10:11 Відповісти
у хамас 2 варианта жизни: израильская тюрма или с 30 детственницами в раю.
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12.08.2024 10:28 Відповісти
Ну так він же розуміє - що може піти "вслед за русским кораблём" - як це зробив Ханія!
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12.08.2024 10:44 Відповісти
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12.08.2024 10:12 Відповісти
Бздить, коли боїться!

Що, господарів під Курськом прищемили?
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12.08.2024 10:13 Відповісти
таки да
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12.08.2024 10:14 Відповісти
Логічно, бо не хоче повторити долю попередника...
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12.08.2024 10:16 Відповісти
во всьом віновати папєрєднікі.
мудрість, на рівні сократа!
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12.08.2024 10:18 Відповісти
нарешті, ізраїль та сша, поставили на важливий пост, свою людину.
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12.08.2024 10:16 Відповісти
Ціна припинення вогню - знищення сінвара
Наче, він планував напад з захопленням заручників.
То на які умови він розраховує?!?!
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12.08.2024 10:21 Відповісти
"Планувать" і "захопить" - різні речі За "наміри" не карають!
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12.08.2024 10:45 Відповісти
Які наміри?
07.10.2023 були дії.
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12.08.2024 10:55 Відповісти
У тебе є докази того що саме він був "ініціатором" цих дій? Операцією керував Ханія
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12.08.2024 11:03 Відповісти
Звісно, що немає.
Де я їх візьму?!?!
Це преса вважає. Я орієнтуюсь на ту інфо. Звісно, це може бути помилкою. Тому я і писав "наче", а не стверджую.
Думаю, що Ізраїль розбереться чи був він організатором і що з ним робити.
Добре, що ти хоть поки куйла не виправдовуєш. А то почнеш докази питати, що це він планував напад та організовує удари по Україні.
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12.08.2024 11:12 Відповісти
Тебе давно "посилали "в даль светлую"? (Це я щодо "Добре, що ти хоть поки куйла не виправдовуєш".) Головою думать не пробував - перед тим як подібне ляпать?
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12.08.2024 12:45 Відповісти
У термінах кріміналістики це назвиается формазон . Й йще як карається !
А ханія вже давно не мав контактів "на землі" бо не вилазив з катару чи туретчини .
А цей кожен день спілкується з виконавцями злочинів . А з ханіє тільки лише угоджували плани , але не завди . Ханія не спілкувався з населенням й йому було глибоко посрати на їх думкий й хотєлки . Але не до дупи були партнери у хіджабі з корони Катару й Оману . А цім "браткам" не дуже приємно було чути , що араби це головорізи й гвалтівники . Тобто якщо б 7.10.2023 організовував ханія , то військові злочини те ж були , але без відрізання голов немовлятам й масовим згалтування . Бо це робили по більший кількості т.з. безвинні пластелінці , а не бойовики хамасу . Ці просто вбивали перехожих пуляли по натовку на фестивалі .

А сінуар нічого не зробив , що б хоч дітей не різили й немовлят не клали у мікрохвилю .
За це йому не довго залишилося дихати на цьому світі . Й перемирря може бути лише тимчасовим .
Дід Байден це не Харіс й не Обама й він добре пом"ятатє як стрибали ці "невинні пластелинці" й як цукерки роздавлали 11.09.2001 рок . Й Джосеф зараз розлюченний на демокртичний естейблішмент , який його примумів знятися з перегонів . Й через те він й штаб Харіс це різні одиниці й йому зара плювати на різні гальма ... Він вже не дзвонить Натін"ягу й не насила Блінкена кожні 2 тиждня . Й крім проарабського лоббі в демпартії США усім аналітикам очевидно, що без повної ліквідації влади хамасу в Газі наступна війна там рахунок може пійти на сотні тичяч якщо не мілійони й 95% то будуть араби . Так що усякі тимчасові угоди лише відстрокують велике кровопролиття .
Те ж саме , це саме демократи сповідують ту хибну доктрину , що можно якось допомагати ЗСУ а ле ж не в коєму разі , що при цьому не розвалилася ********** й що б рюзкій народ не дай Аллла не постраждав ...
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12.08.2024 11:43 Відповісти
Рівень твого "інтелехту" зрозумілий
"Фармазонами обычно называют мошенников, которые подделывают документы, или тех, кто сбывает фальшивые бриллианты, или мошенников, которые подбрасывают жертве фальшивые драгоценности. Во всяком случае именно так определяет современное значение слова «фармазо́н» большой словарь русского жаргона Мокиенко и Никитиной"
Ти (будучи дилетантом) пробуєш вчить людину з вищою юридичною освітою КРИМІНАЛІСТИЦІ? Про решту й писать не буду "Купа словєсов" без будь-якої єдиної суті!
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12.08.2024 12:32 Відповісти
1. Ви мабудь з тих , кому важлива не суть речей , а терміни й обговорення особистості (що є прямим доказом відсутності інших аргументів).
2. Московитськими "джерелами" не користуюсь й на їх не посилаюсь . Тим більш, що слово "формазон" не має жодного московитського походженння , як й слово "фраєр" , чи слово "шмон" , чи слово "халява" . Й тут словники не є допомогою . Це жаргоне слово . Й за історичними обставинами воно мало вкрай різні значення у різних кримінальн "гравців" , у різні періоди . Й на відміну від деяких , я не знаючи Вашу спеціалізацію , не берусь оцінювати юридичний фах , але в такій "тупій" галузі знань як мови програмування є таке поняття як контекст вживання . Й один й той же об"єкт (назвем його vehicle) в залежності до контексту вживання може реагуючи на методу ToStart може діяти по різному : або продувати сопла газотурбини , включати гвинт, запускати дізель пароплава й крутити педалі .
Тобто , без контекста вживання й об"єкта як такого оцінювати ціль взагалі не має жодного сенсу .
В контексті Синуара в очевидь малось на увазі не брюлики , чи якийсь кокретний "кидок" . Малось на увазі організація кокретного ненасильницького злочину без прямої участі в злочині . Так ... визнаю , я був неточний , бо Синуар був організатором явно насильницького злочину й те що він не надавав накази гвалтувати й відрізати голови немовлятам могло б мати якейсь значення у суді .

3. Головне - Але , але ... Ви мабуть забули зовсім інший контекст . Як й цивільний прокурор з Гааги що має ісламське походження (тобто - особа зацікавлена , тобто є "конфлікт інтересів") . Тобто той Хан жодного уявлення не має , що існує велика різниця між правом в мирний час й правом під час бойових дій . Бо інакше й в ЗСУ требо було судити усіх , хто вбивав ворога . Не кажучи про кожного орка . Але ж не буде , а ні того , а ні іншого . Й це мій особистий вираз : "на війні до каждого пострілу не вимагається санція судді" ("аля гер ком аля гер" цей вираз , до речі має схоже мовне д.
Й на війні не можно стріляти в ворога виключно тоді , коли він офіційно реіструється як полоненний (деталі як це робити -- це вже інше обговорення) , так що
це саме Ви почали переключатися на "цівільно юридичний контекст", забувши що терорістична АРМІЯ не підлягає під юридичні терміни , а тільки під військові .
А на війні ... лідери формувань , що скоюють військові злочини не судять за персональні злочини . Але й за дії армії яку це військовий злочинець керує .

Так було з нацискими злочинцями . Бо що таке зробив хробак й дистрофік Геббельс ?! Крім бла-бла-бла в наротивному вигляді .

Так що , поки ***** й будь яких терористів , що організують масові навмистні вбивства мирного населення не дорівняють до нацистів світ так й буде захлинатися новим "колам насилля" .
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12.08.2024 17:19 Відповісти
Я тобі пояснив саме КРИМІНАЛІСТИЧНЕ значення слова "фармазон" (ти ж саме на криміналістичний відтінок його посилався?) А ти його навіть з помилкою написав У подальшій дискусії не бачу сенсу : "купа високопарних словесов" що не несуть ніякого загального смислового навантаження! Бувай здоров! Ходи - не кашляй!
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12.08.2024 17:26 Відповісти
Почуй, розумнику, це форум не по лингвістичним особливостям різних лексем . Це сутто політичний форум . Тим більш, ніхто, не збираєтся обговорювати іноземні слова , фонетика й значення яких (бо "блатний світ" він такий) як усякий доісторичний менталітет він ніколи не мав чіткого й логічного визначення . Я навмистно надав тобі кілка фор , залишившись на діскусійному полі твого фаху й чітко визначивщи , що мав на увазі з майже повною цитатою з одного з КПК . Тобто визнав свою лексичну помилку в тому питанні , "фармазон" так стаття не може називатися . Це деяки правники в побуту вживають це слово . А ти ма"якально за це зачипився , що лише підтвержую гіпотезу , що інших аргументів ти не маєшь . Півторюю , я незнаю який ти правник , бо тебе б жодний суддя б не витримав би . Ось віслюк Фофа теж за дипломом юрист . Якщо б ти хоч раз почав аналізувати лексику чи граматику якогось есперта (я таки був як технарь на такій позиції) , то тебе б спочатку відсторонили від ведення справ , а потім могли б й ліцензії позбавити .
Я знов перехожу на твоє поле ... Ти хоч розумієш що у в усіх , в абсолютно усіх твої дискусах на цій гілці нема жодного судження , яке б не називалось "оцінковим судженням" ?!

Таке враження що ти ледь тягнув математику , бо з формальною логікою в тебе йок . Як й з абстрактним мислення . Ти навіть забув таку деталь, що справа йде про Ізраїльське КПК , або міжнародне . Бо ніхто й ніколи б не спріймав мою фразу про "фармазон" в буквальному сенсі .
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12.08.2024 19:08 Відповісти
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12.08.2024 19:17 Відповісти
Як то кажуть математики : що й вимогалось довести.
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12.08.2024 19:32 Відповісти
Перехід на мімікрію це вже як то кажуть лікарі : "клінічний випадок" .
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12.08.2024 19:34 Відповісти
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12.08.2024 19:42 Відповісти
Хамас пошел на соглас
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12.08.2024 10:24 Відповісти
Бо розкатали їх в кашу,і Ханії хана.І цей теж не хоче до Ханії.Але найважливіша причина це те що спонсори терористичного угруповання хам ас,іран і росія зрозуміли що нічого не можуть зробити з Ізраїлем,поки що.Тому хочуть припинення вогню щоб набратись сил і наступного разу чогось добитись.Кацапи так завжди роблять
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12.08.2024 11:36 Відповісти
Тільки на умовах Ізраїлю. Бо через деякий час Іран з кремльом їх надрочать ї ці терористи почнуть знов свої атаки.
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12.08.2024 10:24 Відповісти
cnn как партийный коммунистический ресурс продвигает условия хамас, кторые якобы они выгодны обеим сторонам.
соглашение устраивающее Израиль только одно - полная ликвидация хамас как минимум на территории газы.
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12.08.2024 10:26 Відповісти
Самі євреї кажуть, що це не можливо. Там два мільони уродів, яких вчать ненависті до Ізраїлю з пелюшок. Хамасу залишається тільки набрати необхідну кількість бойовиків і видати їм необхідну кількість калашматів. Тож для повної ліквідації Хамас треба видавити весь той гнойник, а цього світова спільнота не допустить.
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12.08.2024 10:31 Відповісти
Як ти собі це уявляєш? З "двома мільйонами" розібраться Може простіше хай самі по собі "гниють"? Якщо не буде "грева" з РОсії чи Ірану (і ООН годувать перестане) - вони самі потроху займуться корисною справою Бо вони живуть лише за рахунок цих грошей!
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12.08.2024 10:50 Відповісти
Легко уявляю. Для цього не потрібна навіть моя бурхлива фантазія. На вибір - газ, коврове бомбардування, коврове бомбардування напалмом, артобстріл. Там тієї території - фігня. Я більш ніж впевнений, що арсеналу Ізраїля достатньо, шоб вирішити проблему Хамаса за півтори години. Але, як я казав раніше - "цього світова спільнота не допустить. ".
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12.08.2024 11:17 Відповісти
ПОЧИНАЙ!!!
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12.08.2024 12:46 Відповісти
Нє, я ж не можу іти проти світової спільноти!
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12.08.2024 13:18 Відповісти
Ну то що ти тоді "молотиш"? Те що ти написав - іменується "геноцидом"
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12.08.2024 13:51 Відповісти
Взагалі то ні.

Геноци́д (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. γένος - рід, плем'я та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення національних, етнічних, расових груп населення чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 народів

А палестинці не є народом, національною, етничною чи расовою групою.

Але всеодно світова спільнота буде проти.
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12.08.2024 14:09 Відповісти
Почитай визначення "нації" Так - вони не окремий "народ" Вони - "частина арабського народу" об"єднана єдиною мовою територією проживання економічною діяльністю та культурними звичаями
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12.08.2024 14:56 Відповісти
За вашим визначенням і вашу окрему сімʼю можна назвати "нацією", бо ви "не окремий "народ" "частина арабського українського народу" об"єднана єдиною мовою територією проживання економічною діяльністю та культурними звичаями.
Де межі дробління? Палестинці - такі самі араби, як і стопіццот мільонів арабів навкруги. З тією самою мовою, звичками і таким іншим.
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12.08.2024 15:42 Відповісти
Це не "моє визначення" Це - МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАЧЕННЯ Яке внесено в тлумачні словники всього світу
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12.08.2024 16:08 Відповісти
А ще за вашою логікою виходить, що на Донбасі теж окрема "нація", яка має право на самовизначення
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12.08.2024 15:47 Відповісти
Беру твоє ж визначення: Геноци́д (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. γένος - рід, плем'я та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення національних, етнічних, расових груп населення чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 народів
Маємо "етнічну групу населення" - арабську меншину на території ізраїлю Ти пропонуєш знищить її "ковровим бомбардуванням" Гітлер також знищував євреїв тільки в межах окупованих ним територій Питання: "ХТО ляпнув дурницю?
А тепер вкажи мені - за якою саме етнічною ознакою "знищуємо" ми? І кого саме?
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12.08.2024 16:14 Відповісти
Це не етнична група населення. Це такі ж араби, як і інші араби навкруги.
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12.08.2024 16:33 Відповісти
"Дурак - имя прилагательное Ибо прилагается к глупому человеку" (Фонвизин "Недоросль")
"Етнічна група" - це частина якого-небудь народу що проживає на окремій території в оточенні чи поряд з іншими народами В Румунії живуть "секеї" Живуть в окремих селах Говорять мадярською Вважаються "етнічною групою угорців що проживають на території держави Румунія
В Ізраїлі дивуть "палестинські араби" Вважаються "етнічною групою арабського народу який проживає на території держави Ізраїль та поряд з ним (бо сектор Газа - територія Єгипту яка йому з палестинцями "і нахєр не треба")
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12.08.2024 16:48 Відповісти
Слиш ти, пісюн. Ти запарив всіх навкруги (і мене особисто) обзивати. Не навчився нормально вести дискусію, то іди найух, дегенерата кусок.
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12.08.2024 16:49 Відповісти
Відповідаю твоїми ж словами:


Слиш ти, пісюн. Ти запарив всіх навкруги (і мене особисто) обзивати. Не навчився нормально вести дискусію, то іди найух, дегенерата кусок."
Телепню! Не пиши дурниць і не "винось мені мізки" Якщо не тямиш у державному та національному праві - то не лізь у полеміку!
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12.08.2024 16:53 Відповісти
Своїх слів нема, дебілятко? І де тільки таких чмошників виробляють?
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12.08.2024 18:06 Відповісти
А навіщо мені "свої слова придумувать" - якщо ти сам про себе чітко і точно висловився?
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12.08.2024 18:11 Відповісти
куди тобі, ідіоту, шось придумувати...
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12.08.2024 18:20 Відповісти
Правильно! У мене трішки все по-іншому - я вміло користуюся дурними висловами інших ідіотів І тицяю їм в морду їх же "сентенціями"!
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12.08.2024 18:34 Відповісти
Э 8 ознак так званого народу . Т.з. "пластелинці" підпадают тільки під один найменш суттєвий , бо навіть 30-40 років проживання в якийсь географічній області робить Україну не моноетнісною , а поліетнічною державою з як мінінму 30 етносами . Бо вишиванка у кожній області трохи інша . Є говірка польтавчанина , є говірка галичанина , є говірка луганчанина й говірка тавритчанина й полющики - скільки там є відмінностей .
Так ось , жодної мовної відмінності у арабів Гази й Єгіпту , Іорданії , Сирії й Рамалли не існує у природі . Не кажучи про "національний одяг" , "не існує у природі й "пластелінської пісні , пластелинського епосу ...
Що до проживання довгий час це теж значне перебільшення . Бо хто таке каже не знає а ні йоти економічної географії цієї місцевості . Спогади Марк Твена й Миколи Гогоголя , що відвідали "святі місця" в середині 19 століття яскраво світчать про те , що це була напів пустеля , що могла прогодувати максимум 200 тисяч осіб , з яких десь так тисяч 50-70 була османська адміністрація й їх родини . А йде тут були християне (що й до арабів жили тут) були в Ієрусалимі завжди іудейський квартал й з 10 століття вірменський . Марк Твен відмітив , що на 90 міль від Ієрусалима до Хайфі він не зустрів жодної живої душі . Бо в Лівані , Сирії й на східному березі Іордана землі більш родючі й води там досталь й клімат м"ягший . Гора Кармель до 1920 років була абсолютно "лисою" й не мала жодного дерева . Бо вівці бедуїнів під час кочування з"їдали усю траву влітку й до листопада , а з грудня до лютого лили бесперервні дощі йщо й спонукало зходити селевим струмам разом з корнями дерев . До появи іудеїв на цій землі це була відверта помийка в короні османського султану .
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12.08.2024 17:45 Відповісти
"Сперечаться з "неуком" - опускаться до його рівня... Він "виросте" у власних очах - а ти втратиш час і зіпсуєш собі настрій"..."
Я не бажаю ні того - ні другого ... Тому "попутного вітру!"
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12.08.2024 17:52 Відповісти
Дякую за таке делікатне і самобутнє самовикриття . Ви щиро навіть не приховуєте відчуття, що Вас аргументами кілька форум"ян придавили до стіни через йщо виникло бажання злитися . Але ж пиха не дає тихо це зробити й тому вирішили , що требо понавішати ярликів . До речі цитату Ви вибрали дуже невдалу , бо фон Візін це "письменник" підліткового рівня . Його образи штучні й дуже примітивно-сатирістичні . Що до до гротеску Салтикова-Щ. не дотягують й по критицизму московитської елітки не те , що до Грібоєдова , а навіть до Сухово-Кобиліна .

P.S. Я йще в часи ібуковича давив як клопів риголюблювотну мерзоту на "Цензорі" . Ви бажаете , що Вас порівнювали з любителями вітька уркогана , тоді вперед : так й далі вдавайтеся до того єдиного спосіба вести діскуюсію я ці люмпен-пролетарські "телехтуали" . Але тоді без образ .
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12.08.2024 18:31 Відповісти
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12.08.2024 18:37 Відповісти
Перехід на мімікрию це вже як то кажуть медики : "суцільна клініка" .

Ось й питання , якщо не вмієшь пристойно себе поводити , чинно спілкуватися , не володією фактурою теми гілки , що мало інших гілок ?!
Фобія вона така , в данному випадку юдофобія .
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12.08.2024 19:38 Відповісти
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12.08.2024 19:39 Відповісти
Перехід на особистість є чіткою ознакою що опонент втратив хоч якусь аргументну базу й просто тупо бздить визнати , що його приперли до стінки чіткою аргументаціє ... Так що поздоровлюю Вас . Цей хлоп з явно юдофобскої обійми думав що на цей гілці він спіймай хайп а замість хайпу він отримав чітку аргументацію й визнав , що крім бидлячого хамства в його нічого не залишилося й йому час пробив самозлитися від цієї особистої ганьби .
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12.08.2024 18:09 Відповісти
Та тебе ж "дурнем" не тільки я тут величаю! Так що "дрищи" далі - з тобою в полеміку ніхто вступать не бажає!
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12.08.2024 18:13 Відповісти
Я на цьому форумі з 2004 року . Коли тут йще була покійна "Гюрза" (вона ж "Баба Яга" , вона ж Рита) , коли йще був живий "Гнат" , на поховання якого Юрій Бутусов їздив в 2012 році , бо як з"ясувалася , він був депутатом з ПР (один з небагатьох проукраїнських й толерантних) . Усі названні дуже пристойно спілкувалися . Інколи в 3 години ночі в дискус вступав й главред Бутусов . Так що , що не тобі нам тут вішати ярлики . Ми з Гнатом годинами сперічалися й жоден не принижував себе аргументами оцінкового рівня й навішенням ярликів на супротивника - розбіжність була стратегічною , але без особистих образ ...

Так що, юнак , заспокойся . ти пишешь знов таки "не тільки я" (тобто знов таки без конкретики) , а я називаю тебе конкретних форум"ян . В тому числі одного з найбільш поважних журналістів України й ще главреда цього форуму .
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12.08.2024 19:27 Відповісти
Їде по дорозі возик Сидить у ньому панок А хлоп кіньми править Панок крутився крутився а потім каже:
- А ти знаєш хлопе який я розумний? Я цілих двадцять років по університетах вчився - щоб розуму набраться!
Чоловік і перехрестився Пан питає:
- Чого хрестишся?
- Та я от думаю - це ж треба таким дурнем вродиться - щоб лише через двадцять років хоч трохи стать схожим на розумну людину!
Це й тебе стосується! Двадцять років спілкуваться з такими поважними людьми - і так і не порозумнішать Навіть писать грамотно не навчився!
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12.08.2024 19:35 Відповісти
Така собі казочка , бо поукраїнським дорогам мав змогу їздити на возі такий собі пан Леонардо Ейлер , а кіньми правити міг алкаш з ближнього шинка . Бо Ейлер не 20 років вчився (й вчив інших) а усе життя - що вона доводить , крім того , що один впливає на науку усего світу , а інши не завжди коньми ?!

Розумнику , якщо не такі як я й мої колеги - ти б й досі писав гусиним пером й замість мобіли мав кобилу , а замість автівки їздив би на волах . Історія , в тому числі й економічна , й юридична -- це тільки моє хобі . Як спроба бути поліглотом . Колись була така професія "коліограф" , чи "копіювальниця" , А зараз завдяки й моєму скромному внеску , креслення на кульманах й констрування олівцем вийшо через непотрібність . Так само вмирає потреба знання точного написання слів ... Й вже давно в розвинутих країнах а ніхто не визначает ступень володіння письмовим звичками через цец параметр . А виключно по рівню словникового запасу . Особливо для тих , хто постійно пише 3-4 різними мовами . Бо володіння кількома синтаксами нівелює мандаторність точного написання на одній з мов . Це природня властивість тих , хто вчиться усе життя . Тобі цього не зрозуміти через відсутність гнучкості мислення й цепляння за правила 100-річної давнини.
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12.08.2024 20:15 Відповісти
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12.08.2024 20:20 Відповісти
Арабськи мусульмане мають в кнесеті 3 партії .А скільки партій має іудейське населення в країнах ісламу - відповідь нуль . Більш того геноцид вже відбувся в 50 роках , коли з Мароко, Алжира , Сирії , Лівану й Єгіпту виселили , або вбили й пограбувавши на дорогу більше 1 млн. іудеїв , які там жили (в Багдаді - 2500 років) . Й це були родючі й густозаселенні землі , де завжди жили міліойни .
А не цей клаптик землі , на якому нібито жили так звані "пращури" т.з. "пластелинців" який зараз до 10 млн. А по перепису османів 1860 році не було й 50 тичяч (це швидкість репродукції комах а не людей) . Й саме комедне , що нібито "пластелинці" згадують аули й нібито містечка де нібито їх діди жили тисячирічча , але йще 120 років тому тих назв не було а ні на мапах османів , а не по їх документо обороту . Що означа тільки одне 99% т.з. пластелинців звявилися в Палестині тільки після того , як там з"явилася робота , яку організовували іудеї . В першу чергу - барон Ротшильд .
Я посилаюсь на історичні докуманти й артефакти , не на істерику журналюг , чи амнести , чи інший спекуляндів на людському горі й знущані над певною частиною арабів
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12.08.2024 18:00 Відповісти
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12.08.2024 18:24 Відповісти
не только. еще денег от демпартии США, леваков ЕС и в целом ООН. никакой южный судан, где происходит геноцид даже долю от этих денег не получает.
в первой версии закона о якобы помощи Украине 110 млрд было 9 на "газу", считай хамас. эта была первая причина, почему тот закон не прошел.
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12.08.2024 11:57 Відповісти
Про що це ти "намолов"?
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12.08.2024 12:24 Відповісти
о том, что написал.
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12.08.2024 15:17 Відповісти
НУ? І ЩО ти НАПИСАВ? Навчися грамотно свої думки викладать! Я не "гадалка" - в твоєму "сумбурі" розбираться!
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12.08.2024 16:17 Відповісти
Іди туди сам! Я до тебе не ліз із своїми коментарями Це ти сюди "вперся" - хоч тебе й не запрошували!
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12.08.2024 22:26 Відповісти
теперь понял. я ответ нажал не тому. думал нажимаю оратору выше и даю дополнение его тезисам.

почитал что у вас там происходит. тут такое дело

- папа папа, а на свете много плохих людей?
- да, сынуля.
- папа, а если все хорошие люди убьют всех плохих людей, то останутся только хорошие люди?
- нет сынуля, останутся только убийцы.

это моя личная позиция и ковровые бомбардировки ради уничтожения людей, чем Израиль НЕ заенимается, НЕ поддерживаю.
у Израилья только одно условие - сдача всего Хамаса на территории Газы. эта позиция законная и справедливая. если этого нет, то последствия не проблемы Израиля.

Почему эта позиция законная и справедливая:
- Израиль вывел воиска из газы давно
- Израиль обеспечивал газу электричеством
- Израиль давал работу десятки тысячам газовцам.
- газа, в отличии от левого берега имеет доступ к морю, что открывает возможнось торговать
- газа получала миллиарды $ от всего запада.

и вместо того, что бы заниматся благоустройством людей, копали туннели, готовились к атаке на Израиль. потом сжигали детей израильтян микроволновках. всё очень просто, гением тут не нужно быть.
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12.08.2024 22:45 Відповісти
Євреї кажуть що неможливо зруйнувати ідеалогію , яку до речі підртимує до 95% населення . Бо один янкі-журналіст у Рамаллі (то йще не Газа) провів опитування . Ідіє двух держав там підтримали лише 2% . Усі інші -- за єдину державу ... тобто це один до одного ідеалогія хамасу .

Інша справа -- це забрати контроль у хамаса й ліквідувати його інфраструктури . Не тільки фізичні , але й організаційні .
Саме через це Єгіпет не бажає навіть тимчасово й під гарантії США й ЕС прийняти біженців з сусідньої Гази . Тому саме розмови про голод , про повну блокаду це знущання над пам"яттю тих , хто реально вмирав від голоду ранійше й вмирає зараз в тому ж Сомалі . У Єгіпта кордон й усі можливсті , що б ніякої блокади не було. Але він категорично відмовляється через те , що хамас це філія "братів мусульман" яких постійно страчує диктатура генерала Сісі . Також хамас ворог йще й монархії саудитів . Не кажучи про короля Іорданії .
По суті жителі Гази як й усі "біженці" , що ледь й через кілька десятиріч вивчали , що вони "пластелинці" це дуже нещасні істоти . Деяких вже 75 років маринують у статусі біженців . Живуть вони як соціальні паразити на утриманні ООН й різних спонсорів . Їх використовують як біоматеріал для спроби зруйнувати Ізраїль . Тобто ім обіцяють через надцять років землі , які вони ніколи не бачили . Над ними знущаются такі ж самі араби як вони й вони по суті як живі істоти нікому нахрен не потрібні . Бо заздалагідь відомо , що так йще 500 може тривати .
Зараз вже запізно дуже . Бо Франція свого часу наприймала купу "НЕбіженців" з Алжиру , які мали в Алжирі дома й місце де жити . Приймала йще мороканців . Германія наприймала купу турків , в яких є своя держава й там не так вже й погано . А років 10 тому йще з Сирії наприймали купу ЕС . А ось цих , таки же ж самих арабів маринують вже 75 років .
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12.08.2024 12:10 Відповісти
Ну я приблизно про це і кажу. Якшо не можна зруйнувати ідеологію, яку підтримує ~100% населення, то яким чином ви збираєтеся перемогти там Хамас? Тобто підготовлене до перетворення на бойовиків населення вже є, все що треба - ватажків і зброю. Ватажків вони і самі собі оберуть. Ракети напиляють з цукру і водопровідних труб (якщо станеться диво і в сектор перестануть постачати зброю). І поміняти ідеологію не вийде, бо вони вам це не дадуть. Окрім того, навчати новому можна немовлят або ще ненароджене майбутнє покоління. А тих, кому 3+, ви тільки кулею чи бомбою виправите.
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12.08.2024 12:26 Відповісти
Цікаво виходить. Знищити підряд з десяток ватажків хамас і одинадцятий погодиться передати заручників і припинити вогонь. Якшо звичайно знайдуть бажаючого ризикнути здоровʼям і зайняти місце лідера цих підарасів після такого.
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12.08.2024 10:28 Відповісти
Вбивати всіх поки не злякаються. Ефективна тактика Ізраїлю.
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12.08.2024 10:28 Відповісти
Така! повинна бути Тактика усього Світу! по відношенню, до Усіх Недоумків,!!! а усі оті дАгАварнякі, то Усе, повна---Хуйня!(,
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12.08.2024 11:30 Відповісти
А уявляєш - хтось буде вважать що "недоумок" - саме ТИ! І матиме пістолет І всадить тобі кулю в лоба! Ти будеш в захваті?
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12.08.2024 19:49 Відповісти
Мені краще уявити, що недоумок, саме Ви,!!!,якщо не силі розібрати кого, тай шо я мав на увазі, під цим діагнозом. а завтра хйло прийде з вами домовлятися, або говорящі вуса, від його імені - ви так само в толерантність з ними грати будете??((
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12.08.2024 23:23 Відповісти
Можеш уявлять! Нагадую слова Черчілля: "Щоб перемогти Сатану - я домовлятимуся навіть з Чортом!" (Це затятим антикомуністом було сказано коли він постав перед вибором - воювать з Гітлером самому чи укласти угоду зі Сталіним) Тепер скажи що Черчіль був "недоумком"
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13.08.2024 06:14 Відповісти
з тими, хто стріля, а потім пита, завжди хочуть домивитись, навіть покидьки-терористи.
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12.08.2024 10:56 Відповісти
Вот так и с ****** надо, как с ханией. Тогда свинопсы сговорчивее станут.
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12.08.2024 11:05 Відповісти
Ти диви...
Це якийсь новій тренд у п*дарасів - "Ми хатім пірігавори!"...
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12.08.2024 13:35 Відповісти
киздець Сінвару
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12.08.2024 16:32 Відповісти
 
 