Новий лідер Хамасу Сінвар хоче угоди з Ізраїлем, - CNN

Новий лідер Хамасу Яхья Сінвар, якого обрали після вбивства в Ірані попереднього лідера Хамас Ісмаїла Ханії, дав зрозуміти владі Ізраїлю, що він готовий домовлятися про припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на ізраїльське джерело.

Послання від Сінвара ізраїльтянам передали посередники з Єгипту й Катару.

Водночас немає розуміння, чи хоче піти на угоду із цього питання прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який є одним із прибічників повного знищення Хамас.

Скептичне ставлення до ймовірності підписати документ про припинення вогню виявляють ізраїльські служби безпеки. Вони враховують "запеклу протидію" з боку вкрай правих міністрів у коаліції Нетаньяху.

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Телекомпанія припускає, що Сполучені Штати чинитимуть тиск на Ізраїль, щоб усе-таки було підписано угоду про припинення вогню і звільнення заручників. Причина - щоб уникнути масштабної регіональної війни.

Тим часом у самому Хамас говорять уже про те, що Сінвар може і не брати участі в наступному етапі переговорів, який призначили на 15 серпня.