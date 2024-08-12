Новый лидер Хамаса Синвар хочет соглашения с Израилем, - CNN
Новый лидер Хамаса Яхья Синвар, которого избрали после убийства в Иране предыдущего лидера Хамас Исмаила Хании, дал понять властям Израиля, что он готов договариваться о прекращении огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на израильский источник.
Послание от Синвара израильтянам передали посредники из Египта и Катара.
В то же время нет понимания, хочет ли пойти на сделку по этому вопросу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который является одним из сторонников полного уничтожения Хамас.
Скептическое отношение к вероятности подписать документ о прекращении огня проявляют израильские службы безопасности. Они учитывают "ожесточенное противодействие" со стороны крайне правых министров в коалиции Нетаньяху.
Телекомпания предполагает, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Израиль, чтобы все-таки было подписано соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Причина - во избежание масштабной региональной войны.
Тем временем в самом Хамас говорят уже о том, что Синвар может и не участвовать в следующем этапе переговоров, который назначили на 15 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що, господарів під Курськом прищемили?
мудрість, на рівні сократа!
Наче, він планував напад з захопленням заручників.
То на які умови він розраховує?!?!
07.10.2023 були дії.
Де я їх візьму?!?!
Це преса вважає. Я орієнтуюсь на ту інфо. Звісно, це може бути помилкою. Тому я і писав "наче", а не стверджую.
Думаю, що Ізраїль розбереться чи був він організатором і що з ним робити.
Добре, що ти хоть поки куйла не виправдовуєш. А то почнеш докази питати, що це він планував напад та організовує удари по Україні.
А ханія вже давно не мав контактів "на землі" бо не вилазив з катару чи туретчини .
А цей кожен день спілкується з виконавцями злочинів . А з ханіє тільки лише угоджували плани , але не завди . Ханія не спілкувався з населенням й йому було глибоко посрати на їх думкий й хотєлки . Але не до дупи були партнери у хіджабі з корони Катару й Оману . А цім "браткам" не дуже приємно було чути , що араби це головорізи й гвалтівники . Тобто якщо б 7.10.2023 організовував ханія , то військові злочини те ж були , але без відрізання голов немовлятам й масовим згалтування . Бо це робили по більший кількості т.з. безвинні пластелінці , а не бойовики хамасу . Ці просто вбивали перехожих пуляли по натовку на фестивалі .
А сінуар нічого не зробив , що б хоч дітей не різили й немовлят не клали у мікрохвилю .
За це йому не довго залишилося дихати на цьому світі . Й перемирря може бути лише тимчасовим .
Дід Байден це не Харіс й не Обама й він добре пом"ятатє як стрибали ці "невинні пластелинці" й як цукерки роздавлали 11.09.2001 рок . Й Джосеф зараз розлюченний на демокртичний естейблішмент , який його примумів знятися з перегонів . Й через те він й штаб Харіс це різні одиниці й йому зара плювати на різні гальма ... Він вже не дзвонить Натін"ягу й не насила Блінкена кожні 2 тиждня . Й крім проарабського лоббі в демпартії США усім аналітикам очевидно, що без повної ліквідації влади хамасу в Газі наступна війна там рахунок може пійти на сотні тичяч якщо не мілійони й 95% то будуть араби . Так що усякі тимчасові угоди лише відстрокують велике кровопролиття .
Те ж саме , це саме демократи сповідують ту хибну доктрину , що можно якось допомагати ЗСУ а ле ж не в коєму разі , що при цьому не розвалилася ********** й що б рюзкій народ не дай Аллла не постраждав ...
"Фармазонами обычно называют мошенников, которые подделывают документы, или тех, кто сбывает фальшивые бриллианты, или мошенников, которые подбрасывают жертве фальшивые драгоценности. Во всяком случае именно так определяет современное значение слова «фармазо́н» большой словарь русского жаргона Мокиенко и Никитиной"
Ти (будучи дилетантом) пробуєш вчить людину з вищою юридичною освітою КРИМІНАЛІСТИЦІ? Про решту й писать не буду "Купа словєсов" без будь-якої єдиної суті!
2. Московитськими "джерелами" не користуюсь й на їх не посилаюсь . Тим більш, що слово "формазон" не має жодного московитського походженння , як й слово "фраєр" , чи слово "шмон" , чи слово "халява" . Й тут словники не є допомогою . Це жаргоне слово . Й за історичними обставинами воно мало вкрай різні значення у різних кримінальн "гравців" , у різні періоди . Й на відміну від деяких , я не знаючи Вашу спеціалізацію , не берусь оцінювати юридичний фах , але в такій "тупій" галузі знань як мови програмування є таке поняття як контекст вживання . Й один й той же об"єкт (назвем його vehicle) в залежності до контексту вживання може реагуючи на методу ToStart може діяти по різному : або продувати сопла газотурбини , включати гвинт, запускати дізель пароплава й крутити педалі .
Тобто , без контекста вживання й об"єкта як такого оцінювати ціль взагалі не має жодного сенсу .
В контексті Синуара в очевидь малось на увазі не брюлики , чи якийсь кокретний "кидок" . Малось на увазі організація кокретного ненасильницького злочину без прямої участі в злочині . Так ... визнаю , я був неточний , бо Синуар був організатором явно насильницького злочину й те що він не надавав накази гвалтувати й відрізати голови немовлятам могло б мати якейсь значення у суді .
3. Головне - Але , але ... Ви мабуть забули зовсім інший контекст . Як й цивільний прокурор з Гааги що має ісламське походження (тобто - особа зацікавлена , тобто є "конфлікт інтересів") . Тобто той Хан жодного уявлення не має , що існує велика різниця між правом в мирний час й правом під час бойових дій . Бо інакше й в ЗСУ требо було судити усіх , хто вбивав ворога . Не кажучи про кожного орка . Але ж не буде , а ні того , а ні іншого . Й це мій особистий вираз : "на війні до каждого пострілу не вимагається санція судді" ("аля гер ком аля гер" цей вираз , до речі має схоже мовне д.
Й на війні не можно стріляти в ворога виключно тоді , коли він офіційно реіструється як полоненний (деталі як це робити -- це вже інше обговорення) , так що
це саме Ви почали переключатися на "цівільно юридичний контекст", забувши що терорістична АРМІЯ не підлягає під юридичні терміни , а тільки під військові .
А на війні ... лідери формувань , що скоюють військові злочини не судять за персональні злочини . Але й за дії армії яку це військовий злочинець керує .
Так було з нацискими злочинцями . Бо що таке зробив хробак й дистрофік Геббельс ?! Крім бла-бла-бла в наротивному вигляді .
Так що , поки ***** й будь яких терористів , що організують масові навмистні вбивства мирного населення не дорівняють до нацистів світ так й буде захлинатися новим "колам насилля" .
Я знов перехожу на твоє поле ... Ти хоч розумієш що у в усіх , в абсолютно усіх твої дискусах на цій гілці нема жодного судження , яке б не називалось "оцінковим судженням" ?!
Таке враження що ти ледь тягнув математику , бо з формальною логікою в тебе йок . Як й з абстрактним мислення . Ти навіть забув таку деталь, що справа йде про Ізраїльське КПК , або міжнародне . Бо ніхто й ніколи б не спріймав мою фразу про "фармазон" в буквальному сенсі .
соглашение устраивающее Израиль только одно - полная ликвидация хамас как минимум на территории газы.
Геноци́д (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. γένος - рід, плем'я та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення національних, етнічних, расових груп населення чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 народів
А палестинці не є народом, національною, етничною чи расовою групою.
Але всеодно світова спільнота буде проти.
арабськогоукраїнського народу" об"єднана єдиною мовою територією проживання економічною діяльністю та культурними звичаями.
Де межі дробління? Палестинці - такі самі араби, як і стопіццот мільонів арабів навкруги. З тією самою мовою, звичками і таким іншим.
Маємо "етнічну групу населення" - арабську меншину на території ізраїлю Ти пропонуєш знищить її "ковровим бомбардуванням" Гітлер також знищував євреїв тільки в межах окупованих ним територій Питання: "ХТО ляпнув дурницю?
А тепер вкажи мені - за якою саме етнічною ознакою "знищуємо" ми? І кого саме?
"Етнічна група" - це частина якого-небудь народу що проживає на окремій території в оточенні чи поряд з іншими народами В Румунії живуть "секеї" Живуть в окремих селах Говорять мадярською Вважаються "етнічною групою угорців що проживають на території держави Румунія
В Ізраїлі дивуть "палестинські араби" Вважаються "етнічною групою арабського народу який проживає на території держави Ізраїль та поряд з ним (бо сектор Газа - територія Єгипту яка йому з палестинцями "і нахєр не треба")
Слиш ти, пісюн. Ти запарив всіх навкруги (і мене особисто) обзивати. Не навчився нормально вести дискусію, то іди найух, дегенерата кусок."
Телепню! Не пиши дурниць і не "винось мені мізки" Якщо не тямиш у державному та національному праві - то не лізь у полеміку!
Так ось , жодної мовної відмінності у арабів Гази й Єгіпту , Іорданії , Сирії й Рамалли не існує у природі . Не кажучи про "національний одяг" , "не існує у природі й "пластелінської пісні , пластелинського епосу ...
Що до проживання довгий час це теж значне перебільшення . Бо хто таке каже не знає а ні йоти економічної географії цієї місцевості . Спогади Марк Твена й Миколи Гогоголя , що відвідали "святі місця" в середині 19 століття яскраво світчать про те , що це була напів пустеля , що могла прогодувати максимум 200 тисяч осіб , з яких десь так тисяч 50-70 була османська адміністрація й їх родини . А йде тут були християне (що й до арабів жили тут) були в Ієрусалимі завжди іудейський квартал й з 10 століття вірменський . Марк Твен відмітив , що на 90 міль від Ієрусалима до Хайфі він не зустрів жодної живої душі . Бо в Лівані , Сирії й на східному березі Іордана землі більш родючі й води там досталь й клімат м"ягший . Гора Кармель до 1920 років була абсолютно "лисою" й не мала жодного дерева . Бо вівці бедуїнів під час кочування з"їдали усю траву влітку й до листопада , а з грудня до лютого лили бесперервні дощі йщо й спонукало зходити селевим струмам разом з корнями дерев . До появи іудеїв на цій землі це була відверта помийка в короні османського султану .
Я не бажаю ні того - ні другого ... Тому "попутного вітру!"
P.S. Я йще в часи ібуковича давив як клопів риголюблювотну мерзоту на "Цензорі" . Ви бажаете , що Вас порівнювали з любителями вітька уркогана , тоді вперед : так й далі вдавайтеся до того єдиного спосіба вести діскуюсію я ці люмпен-пролетарські "телехтуали" . Але тоді без образ .
Ось й питання , якщо не вмієшь пристойно себе поводити , чинно спілкуватися , не володією фактурою теми гілки , що мало інших гілок ?!
Фобія вона така , в данному випадку юдофобія .
Так що, юнак , заспокойся . ти пишешь знов таки "не тільки я" (тобто знов таки без конкретики) , а я називаю тебе конкретних форум"ян . В тому числі одного з найбільш поважних журналістів України й ще главреда цього форуму .
- А ти знаєш хлопе який я розумний? Я цілих двадцять років по університетах вчився - щоб розуму набраться!
Чоловік і перехрестився Пан питає:
- Чого хрестишся?
- Та я от думаю - це ж треба таким дурнем вродиться - щоб лише через двадцять років хоч трохи стать схожим на розумну людину!
Це й тебе стосується! Двадцять років спілкуваться з такими поважними людьми - і так і не порозумнішать Навіть писать грамотно не навчився!
Розумнику , якщо не такі як я й мої колеги - ти б й досі писав гусиним пером й замість мобіли мав кобилу , а замість автівки їздив би на волах . Історія , в тому числі й економічна , й юридична -- це тільки моє хобі . Як спроба бути поліглотом . Колись була така професія "коліограф" , чи "копіювальниця" , А зараз завдяки й моєму скромному внеску , креслення на кульманах й констрування олівцем вийшо через непотрібність . Так само вмирає потреба знання точного написання слів ... Й вже давно в розвинутих країнах а ніхто не визначает ступень володіння письмовим звичками через цец параметр . А виключно по рівню словникового запасу . Особливо для тих , хто постійно пише 3-4 різними мовами . Бо володіння кількома синтаксами нівелює мандаторність точного написання на одній з мов . Це природня властивість тих , хто вчиться усе життя . Тобі цього не зрозуміти через відсутність гнучкості мислення й цепляння за правила 100-річної давнини.
А не цей клаптик землі , на якому нібито жили так звані "пращури" т.з. "пластелинців" який зараз до 10 млн. А по перепису османів 1860 році не було й 50 тичяч (це швидкість репродукції комах а не людей) . Й саме комедне , що нібито "пластелинці" згадують аули й нібито містечка де нібито їх діди жили тисячирічча , але йще 120 років тому тих назв не було а ні на мапах османів , а не по їх документо обороту . Що означа тільки одне 99% т.з. пластелинців звявилися в Палестині тільки після того , як там з"явилася робота , яку організовували іудеї . В першу чергу - барон Ротшильд .
Я посилаюсь на історичні докуманти й артефакти , не на істерику журналюг , чи амнести , чи інший спекуляндів на людському горі й знущані над певною частиною арабів
в первой версии закона о якобы помощи Украине 110 млрд было 9 на "газу", считай хамас. эта была первая причина, почему тот закон не прошел.
почитал что у вас там происходит. тут такое дело
- папа папа, а на свете много плохих людей?
- да, сынуля.
- папа, а если все хорошие люди убьют всех плохих людей, то останутся только хорошие люди?
- нет сынуля, останутся только убийцы.
это моя личная позиция и ковровые бомбардировки ради уничтожения людей, чем Израиль НЕ заенимается, НЕ поддерживаю.
у Израилья только одно условие - сдача всего Хамаса на территории Газы. эта позиция законная и справедливая. если этого нет, то последствия не проблемы Израиля.
Почему эта позиция законная и справедливая:
- Израиль вывел воиска из газы давно
- Израиль обеспечивал газу электричеством
- Израиль давал работу десятки тысячам газовцам.
- газа, в отличии от левого берега имеет доступ к морю, что открывает возможнось торговать
- газа получала миллиарды $ от всего запада.
и вместо того, что бы заниматся благоустройством людей, копали туннели, готовились к атаке на Израиль. потом сжигали детей израильтян микроволновках. всё очень просто, гением тут не нужно быть.
Інша справа -- це забрати контроль у хамаса й ліквідувати його інфраструктури . Не тільки фізичні , але й організаційні .
Саме через це Єгіпет не бажає навіть тимчасово й під гарантії США й ЕС прийняти біженців з сусідньої Гази . Тому саме розмови про голод , про повну блокаду це знущання над пам"яттю тих , хто реально вмирав від голоду ранійше й вмирає зараз в тому ж Сомалі . У Єгіпта кордон й усі можливсті , що б ніякої блокади не було. Але він категорично відмовляється через те , що хамас це філія "братів мусульман" яких постійно страчує диктатура генерала Сісі . Також хамас ворог йще й монархії саудитів . Не кажучи про короля Іорданії .
По суті жителі Гази як й усі "біженці" , що ледь й через кілька десятиріч вивчали , що вони "пластелинці" це дуже нещасні істоти . Деяких вже 75 років маринують у статусі біженців . Живуть вони як соціальні паразити на утриманні ООН й різних спонсорів . Їх використовують як біоматеріал для спроби зруйнувати Ізраїль . Тобто ім обіцяють через надцять років землі , які вони ніколи не бачили . Над ними знущаются такі ж самі араби як вони й вони по суті як живі істоти нікому нахрен не потрібні . Бо заздалагідь відомо , що так йще 500 може тривати .
Зараз вже запізно дуже . Бо Франція свого часу наприймала купу "НЕбіженців" з Алжиру , які мали в Алжирі дома й місце де жити . Приймала йще мороканців . Германія наприймала купу турків , в яких є своя держава й там не так вже й погано . А років 10 тому йще з Сирії наприймали купу ЕС . А ось цих , таки же ж самих арабів маринують вже 75 років .
Це якийсь новій тренд у п*дарасів - "Ми хатім пірігавори!"...