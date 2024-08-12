Новый лидер Хамаса Синвар хочет соглашения с Израилем, - CNN

Новый лидер Хамаса Яхья Синвар, которого избрали после убийства в Иране предыдущего лидера Хамас Исмаила Хании, дал понять властям Израиля, что он готов договариваться о прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на израильский источник.

Послание от Синвара израильтянам передали посредники из Египта и Катара.

В то же время нет понимания, хочет ли пойти на сделку по этому вопросу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который является одним из сторонников полного уничтожения Хамас.

Скептическое отношение к вероятности подписать документ о прекращении огня проявляют израильские службы безопасности. Они учитывают "ожесточенное противодействие" со стороны крайне правых министров в коалиции Нетаньяху.

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Телекомпания предполагает, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Израиль, чтобы все-таки было подписано соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Причина - во избежание масштабной региональной войны.

Тем временем в самом Хамас говорят уже о том, что Синвар может и не участвовать в следующем этапе переговоров, который назначили на 15 августа.