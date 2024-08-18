Блінкен вирушив до Ізраїлю, сподіваючись укласти угоду про перемир’я в Газі, - ЗМІ
У неділю, 18 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен розпочав свою дев'яту дипломатичну місію на Близькому Сході від початку нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Турне Блінкена спрямоване на посилення дипломатичного тиску з метою досягнення угоди про припинення вогню в Газі.
Про це пише AP, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що очільник зовнішньополітичного відомства США у неділю прибув до Тель-Авіва, щоб зустрітися з лідерами ізраїльської держави, зокрема прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Ці зустрічі заплановані на понеділок, 19 серпня.
Після Ізраїлю у вівторок, 20 серпня, держсекретар США вирушить до Єгипту, щоб зустрітися з тамтешніми офіційними особами.
Високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності розповів, що дипломатична місія Блінкена на Близький Схід відбувається у "критичний час" переговорів щодо припинення вогню. За його словами, держсекретар збирається підкреслити всім сторонам важливість виведення угоди про перемир'я на фінішну пряму.
AP пише, що наприкінці минулого тижня три країни-посередники - Єгипет, Катар і США повідомили про прогрес у переговорах щодо досягнення угоди про припинення вогню у Газі.
Крім цього, видання нагадало, що в п'ятницю, 16 серпня, президент США Джо Байден сказав журналістам у Білому домі, що до угоди "зараз ближче, ніж будь-коли".
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Щоб не заважати діючій адміністрації під час дебатів. Всі повинні бути щасливими.
"О дівний новий мір!"
Скорее 51% против Трампа, и 48% за Трампа. Единственное что важно избирателям во втором кандидате - то что он НЕ Трамп.
В одной стране тоже так голосовали в 2019.
блінчікмацу? Треба Портнікова подивитись, може він пояснить...