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Блінкен вирушив до Ізраїлю, сподіваючись укласти угоду про перемир’я в Газі, - ЗМІ

Блінкен вирушив до Ізраїлю, сподіваючись укласти угоду про перемир'я в Газі, - ЗМІ

У неділю, 18 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен розпочав свою дев'яту дипломатичну місію на Близькому Сході від початку нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Турне Блінкена спрямоване на посилення дипломатичного тиску з метою досягнення угоди про припинення вогню в Газі.

Про це пише AP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що очільник зовнішньополітичного відомства США у неділю прибув до Тель-Авіва, щоб зустрітися з лідерами ізраїльської держави, зокрема прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Ці зустрічі заплановані на понеділок, 19 серпня.

Після Ізраїлю у вівторок, 20 серпня, держсекретар США вирушить до Єгипту, щоб зустрітися з тамтешніми офіційними особами.

Високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності розповів, що дипломатична місія Блінкена на Близький Схід відбувається у "критичний час" переговорів щодо припинення вогню. За його словами, держсекретар збирається підкреслити всім сторонам важливість виведення угоди про перемир'я на фінішну пряму.

Читайте також: США не причетні до ліквідації лідера ХАМАС Ханії, - Блінкен

AP пише, що наприкінці минулого тижня три країни-посередники - Єгипет, Катар і США повідомили про прогрес у переговорах щодо досягнення угоди про припинення вогню у Газі.

Крім цього, видання нагадало, що в п'ятницю, 16 серпня, президент США Джо Байден сказав журналістам у Білому домі, що до угоди "зараз ближче, ніж будь-коли".

Читайте також: Війна Ізраїлю проти ХАМАСу зайшла в глухий кут, - NYT

Автор: 

Ізраїль (1639) угода (636) Хамас (187) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Перемирие с террористами отрезавшими головы женщинам и детям? Ню-ню. Над США уже и так смеются босоногие со всего мира
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18.08.2024 21:36
+4
Його там відправлять за російським військовим кораблем
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18.08.2024 21:18
+2
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18.08.2024 21:18
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Його там відправлять за російським військовим кораблем
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18.08.2024 21:18 Відповісти
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18.08.2024 21:18 Відповісти
Державний департамент США 13 серпня дозволив продаж Ізраїлю 50 нових літаків Boeing F-15 в рамках довгоочікуваної угоди на суму 18,8 мільярда доларів, яка була пов'язана з наслідками війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Угода включає 50 нових літаків F-15IA та 25 комплектів модифікацій Mid-Life Update для 25 існуючих у країні F-15Is. Угода включає 120 двигунів GE Aerospace F110-GE-129, супутнє обладнання та іншу логістичну підтримку. Очікується, що поставки почнуться в 2029 році.
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18.08.2024 21:25 Відповісти
F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
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18.08.2024 21:32 Відповісти
Лех тиздаєн містер Блінкен!
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18.08.2024 21:29 Відповісти
якщо вдасться то буде рана х..лу
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18.08.2024 21:31 Відповісти
Вчасно. Ізраїльтяни вже дотискають той довбаний хамас.
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18.08.2024 21:32 Відповісти
Ізраїль завмер в очікуванні Трампа.
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18.08.2024 21:37 Відповісти
На час виборів у США всі війни мають хоча б тимчасово припинятися.
Щоб не заважати діючій адміністрації під час дебатів. Всі повинні бути щасливими.

"О дівний новий мір!"

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18.08.2024 21:34 Відповісти
Друге велике національне опитування показує, що віце-президент Камала Гарріс має незначний відрив від колишнього президента Дональда Трампа, при цьому ймовірні виборці по всій країні голосують 51% за Гарріс проти 48% за Трампа в новому опитуванні CBS News, проведеному YouGov.
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18.08.2024 21:36 Відповісти
51% за Гаррис против 48% за Трампа

Скорее 51% против Трампа, и 48% за Трампа. Единственное что важно избирателям во втором кандидате - то что он НЕ Трамп.

В одной стране тоже так голосовали в 2019.
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18.08.2024 22:19 Відповісти
Перемирие с террористами отрезавшими головы женщинам и детям? Ню-ню. Над США уже и так смеются босоногие со всего мира
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18.08.2024 21:36 Відповісти
Блінкен VS предвічні понти...
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18.08.2024 21:53 Відповісти
Шановний пан Блінкен, не треба намагатися ні якої домовленостей, поки не добили останнього касаба (це не нація, це хвороба, яка лікується тільки кулею!), у Газі!!!
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18.08.2024 22:22 Відповісти
Ізраїльтяни якраз учора ліквідували Кассаба. )))

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18.08.2024 22:38 Відповісти
Я не розумію.. ну от Блінкену яка пічаль, шо євреї розкатають хамас в блінчік мацу? Треба Портнікова подивитись, може він пояснить...
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18.08.2024 22:44 Відповісти
Блінкін то звичайний баран,це він із Джейк Салліван не давали і не дають бити по мордору Атакмс.Це вони стримували постійно поставки зброї.Ізраїль взагалі його не буде слухати,звичайний турист.
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18.08.2024 22:59 Відповісти
 
 