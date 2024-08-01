Блинкен через Катар передал послание Ирану и "Хезболле" с призывом успокоить эскалацию, - CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Катар передать сообщение Ирану и "Хезболле". В послании содержался призыв успокоить эскалацию после убийства лидера "Хезболлы" и одного из главарей ХАМАСа.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают источники, 31 июля глава внешнеполитического ведомства США попросил премьер-министра и главу МИД Катара Мохаммеда Бинь Абдулрахмана Бинь Яссим аль Тани передать сообщение Ирану и "Хезболле".

В послании содержался призыв успокоить эскалацию и не реагировать на убийство лидера "Хезболлы" Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране.

Источник отмечает, что Катар согласился передать послание Ирану и группировке "Хезболла", которая контролирует Тегеран.

Читайте также: США не причастны к ликвидации лидера ХАМАС Хании, - Блинкен

Что предшествовало?

Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Кроме этого, 30 июля СМИ сообщали, что ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту, где, по данным израильской армии, находился командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр, ответственный за убийство детей на Голанских высотах.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Читайте также: В Тегеране ликвидирован лидер ХАМАС Хания, - СМИ