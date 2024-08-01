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Блинкен через Катар передал послание Ирану и "Хезболле" с призывом успокоить эскалацию, - CNN

Блінкен через Катар передав послання Ірану та «Хезболлі» із закликом заспокоїти ескалацію, - CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Катар передать сообщение Ирану и "Хезболле". В послании содержался призыв успокоить эскалацию после убийства лидера "Хезболлы" и одного из главарей ХАМАСа.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают источники, 31 июля глава внешнеполитического ведомства США попросил премьер-министра и главу МИД Катара Мохаммеда Бинь Абдулрахмана Бинь Яссим аль Тани передать сообщение Ирану и "Хезболле".

В послании содержался призыв успокоить эскалацию и не реагировать на убийство лидера "Хезболлы" Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране.

Источник отмечает, что Катар согласился передать послание Ирану и группировке "Хезболла", которая контролирует Тегеран.

Читайте также: США не причастны к ликвидации лидера ХАМАС Хании, - Блинкен

Что предшествовало?

Напомним, что лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его охранник были ликвидированы в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Кроме этого, 30 июля СМИ сообщали, что ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту, где, по данным израильской армии, находился командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр, ответственный за убийство детей на Голанских высотах.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Читайте также: В Тегеране ликвидирован лидер ХАМАС Хания, - СМИ

Автор: 

Иран (1773) Катар (129) Хезболла (33) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+6
Ага, вони дуже "зраділи" таким закликам від єврея. Зараз одразу ж все й припинять...
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01.08.2024 16:46
+4
Ідіот.
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01.08.2024 17:40
+3
Нет Энтони, экскалация, как эскаватор, должна эскалироваться. Нужно шоб горело по всей планете, а не только бедная Украина кровью истекала. И желательно шоб еще ядеркой друг друга мочили!!!!
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01.08.2024 16:45
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Нет Энтони, экскалация, как эскаватор, должна эскалироваться. Нужно шоб горело по всей планете, а не только бедная Украина кровью истекала. И желательно шоб еще ядеркой друг друга мочили!!!!
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01.08.2024 16:45 Ответить
Ідіот.
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01.08.2024 17:40 Ответить
Ага, вони дуже "зраділи" таким закликам від єврея. Зараз одразу ж все й припинять...
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01.08.2024 16:46 Ответить
Антоній, вспокойся.
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01.08.2024 17:01 Ответить
Може ще на гітарі зіграєш?
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01.08.2024 18:01 Ответить
потужні США
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01.08.2024 18:24 Ответить
КАЦАПИ ЗАМОЧИЛИ ХАМАСКУ, ІРАН БУВ В КУРСІ... ТЕПЕР БУДЕМО БАЧИТИ КУДИ КРИВА ВИВЕДЕ
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01.08.2024 18:33 Ответить
Розовые пони не излечимы. Они угробят свободный Мир.
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01.08.2024 19:04 Ответить
як може допомогти Україні закінчити війну з рашистом США, котра просить(посередників) Катар ,щоб вплинув на Іран...???Все правильно.-НІЯК
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01.08.2024 19:18 Ответить
 
 