Упрощены процедуры списания техники и комплектования БПЛА, - Минобороны

Утверждены изменения, упрощающие процедуры списания военного имущества и комплектования беспилотных аппаратов и систем.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отныне командиры бригад могут списывать утраченное, поврежденное или уничтоженное в боях имущество по единому акту списания.

Единый простой принцип действует для всех воинских частей, ведущих бухгалтерский учет, в том числе для бригад, которые не входят в состав родов войск. Это обеспечивает унификацию процесса и устраняет неоднозначности в документации.

Единым актом можно списать любое имущество, кроме недвижимого - зданий и сооружений.

Лимит стоимости имущества для такого списания - до 1,7 млн грн.

Как отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, благодаря обновленному алгоритму списания военного имущества командиры смогут самостоятельно утверждать единые акты списания. В частности, регулируются особенности списания беспилотников, боеприпасов и их компонентов.

Изменения внесены в Порядок списания военного имущества в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта (приказ № 81) с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О правовом режиме военного имущества в Вооруженных Силах Украины".

Как упростили списание БпЛА

Теперь беспилотные аппараты, системы, комплектующие и боеприпасы к ним списываются только по акту списания в результате пуска (или пусков). Другие акты не нужны.

В частности, по этому акту можно списать:

беспилотные аппараты и системы, потраченные для уничтожения цели или как ложная мишень в ходе боевых действий, а также на учениях, испытаниях и т.д;

компоненты и оборудование, например антенны, платы, дополнительные батареи;

боеприпасы и взрывчатые материалы, а также средства подрыва, израсходованные во время запусков указанных БпЛА.

Если в течение суток запускается более одного БпЛА, составляется один акт списания для всего подразделения за сутки.

Акт утверждается командиром воинской части, в бухгалтерском учете которой отражено военное имущество, которое списывается, после согласования службами обеспечения этой воинской части. Согласование с должностными лицами высших уровней не требуется.

Как упростили комплектование и разукомплектование БпЛА

Ранее разукомплектовать БпЛА было возможно только с разрешения Командования Сил логистики. Это создавало неудобства и требовало времени и оформления нескольких бумажных документов.

Отныне комплектование и разукомплектование беспилотных аппаратов и систем осуществляется на основании одного акта - изменения качественного состояния. А любой БпЛА можно переоборудовать или использовать именно те комплектующие, которые нужны подразделению.

Акт утверждается командиром воинской части, согласование с должностными лицами высших уровней не требуется.

Правила касаются таких беспилотных систем:

беспилотные авиационные комплексы (системы), включающие беспилотные летательные аппараты I класса;

беспилотные наземные (роботизированные) комплексы (системы);

беспилотные водные (плавающие) комплексы (системы).

Указанные беспилотные системы могут быть разукомплектованы на отдельные составляющие:

до ввода в эксплуатацию воинской частью или центром обеспечения - если необходимо передать подразделению БпЛА, оборудование для дистанционного управления, компоненты и другие составляющие для дальнейшего использования;

после ввода в эксплуатацию - в случае расхода, потери, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов, оборудования для дистанционного управления или других компонентов, если их восстановление невозможно или экономически нецелесообразно.

Какие преимущества имеет учет имущества в цифровом формате

Согласно обновленному Порядку, если воинская часть ведет учет имущества в информационно-коммуникационной системе, утверждение единого акта списания становится еще проще: больше не нужно дублировать данные в две бумажные книги (учета потерь и учета недостач) и готовить выписки из них. Учитывается информация в цифровом формате, что экономит время и усилия.

Какие документы нужно приложить к единому акту

Определен четкий перечень документов, которые прилагаются для утверждения единого акта списания. В него входят:

Выписка из приказа командира воинской части о списании военного имущества. Акт изменения качественного состояния - в случае, если осуществлялось разукомплектование или доукомплектование беспилотной системы. Ведомость по определению остаточной стоимости военного имущества. Выписки из книги учета недостач и книги учета потерь (в случае, если учет военного имущества еще не ведется в информационно-коммуникационной системе). Материалы фото- или видеофиксации факта уничтожения, утраты или повреждения военного имущества (при наличии). Паспорт (формуляр) или дубликат на вооружение, технику или другое имущество, которое учитывается по номерным и качественным показателям (при наличии).

Любые другие документы или материалы не нужны, требовать их запрещается.