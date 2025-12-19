Минобороны запустило систему "Имущество" для цифрового учета военного имущества

Министерство обороны Украины запустило опытную эксплуатацию информационной системы "Имущество", разработанной военнослужащими Центра масштабирования технологических решений.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Ведение учета имущества в воинских частях всегда занимало много времени и усилий. Формирование потребностей, составление отчетности, списание. Поэтому поставил задачу перед министерством цифровизировать эти процессы, чтобы военные могли сосредоточиться на важных для обороны задачах", – заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Система позволяет в единой среде вести ключевые процессы учета всего военного имущества на уровне воинской части: от формирования потребности до перемещения, списания и отчетности. Это значительно облегчает работу служб обеспечения, что позволяет управлять ресурсами быстро и прозрачно.

Что дает система "Имущество":

учет, перемещение и распределение имущества происходят значительно быстрее. Прозрачность: актуальные данные о движении имущества доступны сразу, без ожидания бумажных отчетов.

актуальные данные о движении имущества доступны сразу, без ожидания бумажных отчетов. Безопасность: многофакторная аутентификация, доступ по ролям и аудит действий обеспечивают защиту информации.

"Цифровизация учета военного имущества позволяет командирам и службам обеспечения принимать обоснованные решения на основе актуальных данных и оперативно реагировать на потребности подразделений. Рада отметить, что это еще одна система, разработанная военными подразделениями ИТ, то есть военными для военных", — отметила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Внедрение системы осуществляется Минобороны совместно с Генеральным штабом ВСУ.

"Система "Имущество" — это современный инструмент для воинской части, который обеспечивает полный цикл учета имущества: от формирования потребности до списания. Эта система интегрирована с системой управления логистическим обеспечением, что позволяет видеть единую картину движения ресурсов и принимать решения быстро и прозрачно", — прокомментировал полковник Юрий Гай, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления связи и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ.

На первом этапе тестирования система охватывает средства связи и кибербезопасности, а впоследствии ее планируют распространить на другие службы. В рамках опытной эксплуатации предусмотрено обучение персонала, проверка функциональности, подготовка к масштабному внедрению.