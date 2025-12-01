ГОТ начал закупки вещевого имущества на 2026 год — от формы и обуви до бронежилетов и шлемов

Для обеспечения своевременных поставок вещевого снабжения военнослужащим "Государственный оператор тыла" Минобороны Украины продолжает реализовывать стратегию заблаговременного планирования и контрактирования следующего годового цикла еще в предыдущем году.

Что входит в первые объявленные закупки на 2026 год

Поэтому ГОТ уже начал объявление первых позиций потребности на 2026 год, которые охватывают головные уборы, летнюю и зимнюю обувь, элементы обмундирования и средства индивидуальной защиты. Среди них – летние и зимние костюмы, боевые рубашки, панамы, кроссовки и ботинки, нательное белье и другие виды вещевого обеспечения.

В части средств индивидуальной защиты уже объявлены закупки модульных бронежилетов и боевых баллистических шлемов. В номенклатуру также входят огнезащитные комбинезоны для экипажей боевых машин, спальные мешки, разгрузочные ремни и другие позиции.

Некоторые позиции предусмотрены в обоих актуальных маскировочных рисунках – ММ-14 и ММ-25, в зависимости от специфики предмета закупки.

Отгрузки по этим контрактам запланированы в течение всего 2026 года. Следующие объявления по предметам вещевого обеспечения будут публиковаться в течение следующих двух месяцев.

Изменения для поставщиков: обновленная техспецификация и условия контрактов

Среди ключевых изменений для поставщиков в 2026 году – обновление Технической спецификации в части требований к упаковке и маркировке, а также изменения в проект государственного контракта. В частности, будет внедрено:

усовершенствованная процедура приемки товара;

уменьшение штрафных санкций;

увеличение сроков для уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

возможность использования ИКС DOT-Chain;

санкции в случае нарушения сроков замены партии некачественного товара или возмещения стоимости партии некачественного товара;

сроки для замены партии некачественного товара и сроки для возмещения стоимости партии некачественного товара;

санкции за использование средств и за невозврат остатка неиспользованных средств, полученных в качестве предоплаты.

