ГОТ начал закупки вещевого имущества на 2026 год — от формы и обуви до бронежилетов и шлемов
Для обеспечения своевременных поставок вещевого снабжения военнослужащим "Государственный оператор тыла" Минобороны Украины продолжает реализовывать стратегию заблаговременного планирования и контрактирования следующего годового цикла еще в предыдущем году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Что входит в первые объявленные закупки на 2026 год
Поэтому ГОТ уже начал объявление первых позиций потребности на 2026 год, которые охватывают головные уборы, летнюю и зимнюю обувь, элементы обмундирования и средства индивидуальной защиты. Среди них – летние и зимние костюмы, боевые рубашки, панамы, кроссовки и ботинки, нательное белье и другие виды вещевого обеспечения.
В части средств индивидуальной защиты уже объявлены закупки модульных бронежилетов и боевых баллистических шлемов. В номенклатуру также входят огнезащитные комбинезоны для экипажей боевых машин, спальные мешки, разгрузочные ремни и другие позиции.
Некоторые позиции предусмотрены в обоих актуальных маскировочных рисунках – ММ-14 и ММ-25, в зависимости от специфики предмета закупки.
Отгрузки по этим контрактам запланированы в течение всего 2026 года. Следующие объявления по предметам вещевого обеспечения будут публиковаться в течение следующих двух месяцев.
Изменения для поставщиков: обновленная техспецификация и условия контрактов
Среди ключевых изменений для поставщиков в 2026 году – обновление Технической спецификации в части требований к упаковке и маркировке, а также изменения в проект государственного контракта. В частности, будет внедрено:
- усовершенствованная процедура приемки товара;
- уменьшение штрафных санкций;
- увеличение сроков для уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
- возможность использования ИКС DOT-Chain;
- санкции в случае нарушения сроков замены партии некачественного товара или возмещения стоимости партии некачественного товара;
- сроки для замены партии некачественного товара и сроки для возмещения стоимости партии некачественного товара;
- санкции за использование средств и за невозврат остатка неиспользованных средств, полученных в качестве предоплаты.
