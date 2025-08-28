РУС
ГОТ впервые закупил тактические наушники, соответствующие стандартам НАТО

навушники

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны успешно провел закупку тактических наушников, технические требования к которым были утверждены в этом году и обновлены в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В феврале 2025 года была утверждена техническая спецификация для тактических наушников, которая включает усиленные требования к уровню защиты, функциональности и надежности. А уже в июле ГОТ объявил первые тендеры, по результатам которых заключены контракты на поставку 40 000 наушников общей стоимостью 635,3 млн грн.

"Эта закупка является важным шагом в приближении нашей системы обеспечения к стандартам НАТО. Это не просто новая позиция в номенклатуре - это гарантия безопасности, совместимости и надежности оборудования, которое уже этой осенью получат военные", - отмечает Никита Чичкан, директор программы вещевого обеспечения ГОТ.

Характеристики наушников

Эти наушники изготавливаются в одном из государств Европейского Союза в соответствии со стандартами НАТО.

В частности, они имеют уровень шумозащиты от 29 децибел и выше и предназначены для использования при различных погодных условиях - снег, дождь, высокие и низкие температуры.

Еще одним преимуществом является повышенная электромагнитная устойчивость, которая обеспечивает лучшую передачу сигнала.

Когда наушники поступят в ВСУ

Ожидается, что уже этой осенью первые партии поступят в объединенные центры обеспечения Командования Сил логистики, а затем - непосредственно в подразделения.

