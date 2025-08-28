ГОТ впервые закупил тактические наушники, соответствующие стандартам НАТО
"Государственный оператор тыла" Министерства обороны успешно провел закупку тактических наушников, технические требования к которым были утверждены в этом году и обновлены в соответствии со стандартами НАТО.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
В феврале 2025 года была утверждена техническая спецификация для тактических наушников, которая включает усиленные требования к уровню защиты, функциональности и надежности. А уже в июле ГОТ объявил первые тендеры, по результатам которых заключены контракты на поставку 40 000 наушников общей стоимостью 635,3 млн грн.
"Эта закупка является важным шагом в приближении нашей системы обеспечения к стандартам НАТО. Это не просто новая позиция в номенклатуре - это гарантия безопасности, совместимости и надежности оборудования, которое уже этой осенью получат военные", - отмечает Никита Чичкан, директор программы вещевого обеспечения ГОТ.
Характеристики наушников
Эти наушники изготавливаются в одном из государств Европейского Союза в соответствии со стандартами НАТО.
В частности, они имеют уровень шумозащиты от 29 децибел и выше и предназначены для использования при различных погодных условиях - снег, дождь, высокие и низкие температуры.
Еще одним преимуществом является повышенная электромагнитная устойчивость, которая обеспечивает лучшую передачу сигнала.
Когда наушники поступят в ВСУ
Ожидается, что уже этой осенью первые партии поступят в объединенные центры обеспечения Командования Сил логистики, а затем - непосредственно в подразделения.
У лютому 2025 зрозуміли те, що хочуть. 3 роки війни пройшло, КАРЛ!
У червні 2025 об'явили тендер. 5 МІСЯЦІВ пройшло, КАРЛ!
У зоні БД 250 000+ військових, а замовили 40 000, тобто одни вуха на 6 військових, КАРЛ!
МЕГАПОТУЖНО! Є ЧИМ ХИЗУВАТИСЬ, КАРЛ!
Довго розповідати, де тільки гроші не просив на амуніцію.
Одне скажу:
ПОКИДЬКИ, ПОКИДЬКИ, ПОКИДЬКИ, .....................................