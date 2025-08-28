ДОТ уперше закупив тактичні навушники, які відповідають стандартам НАТО
"Державний оператор тилу" Міністерства оборони успішно провів закупівлю тактичних навушників, технічні вимоги до яких були затверджені цього року та оновлені відповідно до стандартів НАТО.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
У лютому 2025 року було затверджено технічну специфікацію для тактичних навушників, яка включає посилені вимоги до рівня захисту, функціональності та надійності. А вже у липні ДОТ оголосив перші тендери, за результатами яких укладено контракти на постачання 40 000 навушників загальною вартістю 635,3 млн грн.
"Ця закупівля є важливим кроком у наближенні нашої системи забезпечення до стандартів НАТО. Це не просто нова позиція у номенклатурі – це гарантія безпеки, сумісності та надійності обладнання, яке вже цієї осені отримають військові", – зазначає Микита Чічкан, директор програми речового забезпечення ДОТ.
Характеристики навушників
Ці навушники виготовляються в одній з держав Європейського Союзу відповідно до стандартів НАТО.
Зокрема, вони мають рівень шумозахисту від 29 децибелів і вище та призначені для використання за різних погодних умов – сніг, дощ, високі та низькі температури.
Ще однією перевагою є підвищена електромагнітна стійкість, яка забезпечує кращу передачу сигналу.
Коли навушники надійдуть у ЗСУ
Очікується, що вже цієї осені перші партії надійдуть до об’єднаних центрів забезпечення Командування Сил логістики, а згодом – безпосередньо у підрозділи.
