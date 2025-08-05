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Новости Поставки вещевого имущества в ВСУ
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"Пиксель" остается, но появляется дополнительный вариант камуфляжа, - разъяснение Минобороны о новом маскировочном рисунке

Еще в июне 2025 года Министерство обороны Украины на запрос Главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военнослужащих утвердило образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25. Его будут использовать при изготовлении предметов вещевого имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, уже объявлена закупка пробной партии продукции в новых цветных паттернах.

Пока речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 ("пиксель") на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам - "олива", "койот" или ММ-16Ф.

минобороны маскировка

"Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМЗ) уже утвердило обновленную Техническую спецификацию A01XJ.29979-539:2025 (02) "Ткани хлопчатобумажные и смешанные", которую дополнило маскировочным рисунком ММ-25. На сегодня от производителей (поставщиков) в ЦУРМЗ уже поступило более десяти обращений для ознакомления и изучения маскировочного рисунка и цветовой гаммы", - говорится в разъяснении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны утвердило новый маскировочный рисунок для вещевого имущества ВСУ. ФОТО

"Решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, которые выполняют боевые задачи и уже используют похожий узор. Пока же единственным вариантом для них было приобретение такого снаряжения за свой счет. Наша задача - обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально обеспечивать армию необходимым вещевым имуществом", - отметил начальник ЦУРМЗ подполковник Максим Кайола.

Таким образом, введение нового рисунка будет способствовать большей гибкости в обеспечении военных необходимым снаряжением, а также расширит возможности для производителей, которые уже имеют технологические решения для печати и пошива в подобных цветных паттернах.

Закупочное агентство Минобороны "ГОТ" уже объявило первые тендеры на закупку пробных партий продукции с использованием нового рисунка. На 2025 год запланированы поставки ограниченного объема - по 20 000 единиц. Такой подход позволит протестировать производственные возможности и постепенно интегрировать новый камуфляж в систему вещевого обеспечения.

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"Мы понимаем, что новые требования к вещевому обеспечению - это вызов как для заказчика, так и для производителей. После получения запроса от военных мы инициировали закупки по пяти позициям, которые подпадают под эти обновленные стандарты. Наша цель - чтобы военные получили одежду, которая соответствует их реальным потребностям, а производители смогли качественно реализовать эти заказы", - отметил директор программы вещевого имущества ГОТ Никита Чичкан.

Автор: 

Минобороны (9524) одежда (168) ВСУ (6816)


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Топ комментарии
+10
Це вже пи*дець, чи ще зачекати?!... В розпал війни, "по просьбам трудящіхся", продовжується розграбування військового бюджету на перевдягання армії. Тварюки, коли ви вже нажеретеся
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05.08.2025 08:53 Ответить
+4
1. Дана Ярова розписала всю цю схему заробляння на армії. Новий міністр оборони - не повторювати ж яйця по 17 грн, потрібен креативний підхід https://fakty.ua/ru/457961-cel-ne-obnovit-armiyu-a-sobrat-kesh-volonter-dana-yarovaya-ob-anonsirovannom-minoborony-perehode-vsu-na-novyj-kamuflyazh
2. Схоже ублюдок полковник Непота повернувся в МО. Справа Непоти живе і процвітає. (гуглиться)
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05.08.2025 09:08 Ответить
+3
"додатковий варіант камуляжу" - це для дерібану бюджету
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05.08.2025 09:01 Ответить
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В мультикамі шаритися серед цивільних та в розполагі - норм.
На позиції виходимо в пікселі.
Тому що підори теж через одного в мультикамі.
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05.08.2025 08:33 Ответить
Серед цивільних та в розполагі треба в джинсах, футболці біленькій та панамці. Не треба привертати увагу. Дрони та ждуни все бачать. А потім прилітає по скупченю бійців.
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05.08.2025 10:00 Ответить
та ви вже задовбали цими малюнками. розкажіть краще, що робиться в лімані і кам,яннському. бабануті **********
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05.08.2025 08:48 Ответить
може уивільна тебе уе задовбуває, а це крайщий комцфляж маскування яке спасає життя хлопців на полю бою, У французів в першу світову- червоні штани бкли у солдат. Від них швидко відмовились. Тоді мабуть також такі як ти кричали -задовбали форму мінять...
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05.08.2025 11:39 Ответить
Це вже пи*дець, чи ще зачекати?!... В розпал війни, "по просьбам трудящіхся", продовжується розграбування військового бюджету на перевдягання армії. Тварюки, коли ви вже нажеретеся
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05.08.2025 08:53 Ответить
"додатковий варіант камуляжу" - це для дерібану бюджету
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05.08.2025 09:01 Ответить
шмигаль-ахмєтова просто вирішиив підзаробити і на формі. йому абсолютно по#уй в якому одязі будуть вмирати вкраїнчики, аби лише баблішка срубати на схемі
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05.08.2025 09:03 Ответить
1. Дана Ярова розписала всю цю схему заробляння на армії. Новий міністр оборони - не повторювати ж яйця по 17 грн, потрібен креативний підхід https://fakty.ua/ru/457961-cel-ne-obnovit-armiyu-a-sobrat-kesh-volonter-dana-yarovaya-ob-anonsirovannom-minoborony-perehode-vsu-na-novyj-kamuflyazh
2. Схоже ублюдок полковник Непота повернувся в МО. Справа Непоти живе і процвітає. (гуглиться)
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05.08.2025 09:08 Ответить
Як тільки чинуша приходить на нову посаду, будь який чинуша на будь яку посаду, перше, що робить - починає малювати «схеми», друге - влаштовує на посади родичів та «друзів», трете - підвищує собі зарплату та премії. Йому нема коли працювати для держави та людей… весь час зайнятий п. 1 - 3.
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05.08.2025 09:25 Ответить
Дубок ?
От що значить совки на чолі армії
Форму міняють
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05.08.2025 09:33 Ответить
під когось роблять схему
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05.08.2025 10:28 Ответить
Я б ще зрозумів, антидронові накидки. Дрони з тепловізором бачать всі розмальовки і кольори.
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05.08.2025 12:00 Ответить
 
 