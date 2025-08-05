"Пиксель" остается, но появляется дополнительный вариант камуфляжа, - разъяснение Минобороны о новом маскировочном рисунке

Еще в июне 2025 года Министерство обороны Украины на запрос Главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военнослужащих утвердило образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25. Его будут использовать при изготовлении предметов вещевого имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как отмечается, уже объявлена закупка пробной партии продукции в новых цветных паттернах.

Пока речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 ("пиксель") на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам - "олива", "койот" или ММ-16Ф.

"Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМЗ) уже утвердило обновленную Техническую спецификацию A01XJ.29979-539:2025 (02) "Ткани хлопчатобумажные и смешанные", которую дополнило маскировочным рисунком ММ-25. На сегодня от производителей (поставщиков) в ЦУРМЗ уже поступило более десяти обращений для ознакомления и изучения маскировочного рисунка и цветовой гаммы", - говорится в разъяснении.

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"Решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, которые выполняют боевые задачи и уже используют похожий узор. Пока же единственным вариантом для них было приобретение такого снаряжения за свой счет. Наша задача - обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально обеспечивать армию необходимым вещевым имуществом", - отметил начальник ЦУРМЗ подполковник Максим Кайола.

Таким образом, введение нового рисунка будет способствовать большей гибкости в обеспечении военных необходимым снаряжением, а также расширит возможности для производителей, которые уже имеют технологические решения для печати и пошива в подобных цветных паттернах.

Закупочное агентство Минобороны "ГОТ" уже объявило первые тендеры на закупку пробных партий продукции с использованием нового рисунка. На 2025 год запланированы поставки ограниченного объема - по 20 000 единиц. Такой подход позволит протестировать производственные возможности и постепенно интегрировать новый камуфляж в систему вещевого обеспечения.

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"Мы понимаем, что новые требования к вещевому обеспечению - это вызов как для заказчика, так и для производителей. После получения запроса от военных мы инициировали закупки по пяти позициям, которые подпадают под эти обновленные стандарты. Наша цель - чтобы военные получили одежду, которая соответствует их реальным потребностям, а производители смогли качественно реализовать эти заказы", - отметил директор программы вещевого имущества ГОТ Никита Чичкан.