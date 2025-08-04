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Новости Подготовка граждан к национальному сопротивлению
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Цикл подготовки граждан к нацсопротивлению будет начинаться с 14 лет, - Минобороны

В Минобороны рассказали, со скольких лет украинцев будут готовить к нацпротиводействию

В рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов цикл подготовки к национальному сопротивлению будет начинаться с 14 лет.

Об этом рассказал и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он напомнил, что вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП) государство внедряет новую модель - основы национального сопротивления, которая охватит всех граждан, начиная со школьного возраста.

"Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к БОВП. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению", - отметил Хорт.

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По новым подходам, цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается еще с 14 лет, в частности - через участие в военно-патриотических играх таких, как "Сокіл", "Джура", а также изучение обновленного предмета "Захист України", который уже внедряется в школах и профтехобразовании.

Кроме того, будет отменено БОВП в вузах, его заменят "Основи національного спротиву", но без присвоения военной специальности.

"Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Предмет "Основи національного спротиву" будет обязательным как для юношей, так и для девушек. Не хочешь проходить - отчисляйся из учебного заведения", - рассказал представитель Минобороны.

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В отличие от БОВП, которая преподавалась формально и не давала реальной подготовки, новый подход предусматривает практическое участие в обучении, включая манипуляцию с оружием, тактическую и огневую подготовку, отметил представитель Минобороны.

Он напомнил, что после завершения обучения в учебных заведениях граждане обязательно будут проходить базовую военную службу, которая станет частью общей подготовки. Новая модель уже внедряется, и, как отмечают в министерстве, она позволит сделать оборону страны массовой и стойкой.

Автор: 

Минобороны (9524) подготовка (242)


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Топ комментарии
+7
Когда военрук выходил, мы стреляли из мелкашки, по портретам членов политбюро!
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04.08.2025 19:12 Ответить
+4
А для міндіча, чернишова, шурми, баканова, резнікова, та ще, сотень і сотень призначенців зеленського з ВРУ КМУ ГПУ ЦОВВ СУДІВ….Цей Предмет, "Основи національного спротиву", буде обов'язковим, як для хлопців, так і для дівчат України??? Стефанчуки з аброхаміям та помічники ригоАНАЛІВ, мовчать теж, витріщивши очі??
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04.08.2025 19:01 Ответить
+4
С 2016 года, смеялись и шутили над движением у врага, которое называется юн*рмия, которое у них в целом добровольное, но как и во многих ситуациях его догоняли по креативности, в данном случае ещё и перегнать могут, так как будет принудительно заставлять участвовать..
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04.08.2025 19:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А для міндіча, чернишова, шурми, баканова, резнікова, та ще, сотень і сотень призначенців зеленського з ВРУ КМУ ГПУ ЦОВВ СУДІВ….Цей Предмет, "Основи національного спротиву", буде обов'язковим, як для хлопців, так і для дівчат України??? Стефанчуки з аброхаміям та помічники ригоАНАЛІВ, мовчать теж, витріщивши очі??
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04.08.2025 19:01 Ответить
партизанская война возможна только при полной поддержке местного населения. сдадут соседи-ждуны отважных героев
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04.08.2025 20:24 Ответить
Што прєдлагаєшь?
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04.08.2025 19:06 Ответить
Ниче страшного .. Продадут один наколотый апельсин на тысячу... Не обязательно бегать с автоматом по лесам.
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04.08.2025 19:21 Ответить
кацап, вас стиль письма завжди видаватиме. дарма стараєтесь. хоча...
якщо вам платять не за якість а за кількість, то мооже й не дарма.
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04.08.2025 19:26 Ответить
Прєдлагаю помістити тебе до спецзакладу.
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04.08.2025 19:25 Ответить
Проблеми?
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04.08.2025 19:31 Ответить
У тебе, нажаль, так. Проблеми з психікою.
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04.08.2025 19:34 Ответить
Стасику, у тебе до мене якісь претензії?
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04.08.2025 20:22 Ответить
Так. Ти бажаєш мені смерті. Не тільки мені, звісно, але своя сорочка ближча.
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04.08.2025 20:39 Ответить
У тебе параноя. Звернись до лікаря.
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04.08.2025 20:44 Ответить
Скоріш за все Захід таки продавить зниження моб. віку.
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04.08.2025 19:04 Ответить
та він і має бути!!! Чому не в 18? - щоб типу розмножались? - так саме вони і виїжджають. Чи тому що діти? - чому тоді всі армії світу беруть і брали з 18. Чи що? Доречі саме 18-25 бють військових, паклюжать могили і тд
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04.08.2025 19:14 Ответить
я не кажу що не має.
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04.08.2025 19:21 Ответить
Келлог наверняка сюда не просто так ездил. Не договорятся сейчас с путькой, значит будет снижение моб возраста до 20-18 лет
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04.08.2025 19:34 Ответить
С 9 класса раньше была НВП. Разборка/сборка калаша, забеги на 5км и прочее
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04.08.2025 19:07 Ответить
Когда военрук выходил, мы стреляли из мелкашки, по портретам членов политбюро!
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04.08.2025 19:12 Ответить
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04.08.2025 19:23 Ответить
А наш політрук був бувший афганєц, вічно заливав сліву з трудовиком, то нам оцінки ставив по братськи, без нормативів, щоб атєстат не портить
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04.08.2025 19:38 Ответить
У нас афганець, був вожатий в піонерському таборі. Казав, я вас всіх повбиваю і мені за це, нічого не буде
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04.08.2025 20:03 Ответить
За таке тримання автомата, як на фото, інструктору треба шомполом по сраці влупити. Та і редакторам, що його виставили теж не завадило б.
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04.08.2025 19:18 Ответить
С 2016 года, смеялись и шутили над движением у врага, которое называется юн*рмия, которое у них в целом добровольное, но как и во многих ситуациях его догоняли по креативности, в данном случае ещё и перегнать могут, так как будет принудительно заставлять участвовать..
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04.08.2025 19:19 Ответить
єсть адін нюанс, таварісч
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04.08.2025 19:23 Ответить
От принудительной системы толку не будет. Будет много зря потраченных времени и денег.
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04.08.2025 19:28 Ответить
нарешті адекватні дії
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04.08.2025 19:35 Ответить
А еще ржали с юнармии в рашке)) ахаххах. Вспоминаю мем с подоляком который постил прл закрытые границы и штрафы за неявку в военкомат в рфии. Вот поржали то)))
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04.08.2025 19:35 Ответить
Рашку вже давно переплюнули у всьому
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04.08.2025 20:10 Ответить
Я в 14 років вже вживав алкоголь (пиво з пацанами), так що і Батьківщину починати захищати можна саме з цього віку. Не бачу нічого страшного
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04.08.2025 19:36 Ответить
Кацапи починають промивку мізок і формування фашистської самоідентифікації з 6 років. В 10 років отримують готового фашиста. До 10 років повністю завершується формування особистості. Її моральних цінностей і патернів поведінки. В 14 років починати патріотичне виховання вже пізно. Покоління гітлерюгенду в Німеччині назавжди залишилось відданим фюреру навіть після розгрому фашистської Німеччини. Щоб повернути німців в цивілізований світ знадобилось виховати два нових покоління... Зрозуміло що якщо кацапи готують "вовків", а українці "зайчиків", то зайчикам піздєц без варіантів...
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04.08.2025 19:43 Ответить
Це все пост радянські фантомні болі.
Справжня підготовка починатися з Конституції де буде прописано!
служать всі і дівчата і хлопці, з 18 до 19.5 років ,після служби всі зараховуються до резерву і мають на руках автоматичну і короткоствольну вогнепальну зброю (засоби правильного і безпечного зберігання якої фінансує держава)
хто не служив не має права мати зброю (інваліди)
злагодження і збори відбуваються раз на рік 3 тижні (у мирний час), на час війни залучаються до тих чи інших підрозділів сил опору
все інше це замилювання очей манкуртами
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04.08.2025 20:41 Ответить
Зєляюгєнд? Але тоді була ідеологія і промиті мізки у школоті. Зараз за НаркоЗельцера помирати ніхто не буде.
Тим паче після першого прильоту по підліткам під командуванням дегенералів, цю владу якщо не знесуть, принаймні про мобілізацію можна буде забути.
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04.08.2025 20:43 Ответить
 
 