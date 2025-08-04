Цикл подготовки граждан к нацсопротивлению будет начинаться с 14 лет, - Минобороны

В рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов цикл подготовки к национальному сопротивлению будет начинаться с 14 лет.

Об этом рассказал и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он напомнил, что вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП) государство внедряет новую модель - основы национального сопротивления, которая охватит всех граждан, начиная со школьного возраста.

"Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к БОВП. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению", - отметил Хорт.

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По новым подходам, цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается еще с 14 лет, в частности - через участие в военно-патриотических играх таких, как "Сокіл", "Джура", а также изучение обновленного предмета "Захист України", который уже внедряется в школах и профтехобразовании.

Кроме того, будет отменено БОВП в вузах, его заменят "Основи національного спротиву", но без присвоения военной специальности.

"Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Предмет "Основи національного спротиву" будет обязательным как для юношей, так и для девушек. Не хочешь проходить - отчисляйся из учебного заведения", - рассказал представитель Минобороны.

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В отличие от БОВП, которая преподавалась формально и не давала реальной подготовки, новый подход предусматривает практическое участие в обучении, включая манипуляцию с оружием, тактическую и огневую подготовку, отметил представитель Минобороны.

Он напомнил, что после завершения обучения в учебных заведениях граждане обязательно будут проходить базовую военную службу, которая станет частью общей подготовки. Новая модель уже внедряется, и, как отмечают в министерстве, она позволит сделать оборону страны массовой и стойкой.