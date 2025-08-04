Цикл подготовки граждан к нацсопротивлению будет начинаться с 14 лет, - Минобороны
В рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов цикл подготовки к национальному сопротивлению будет начинаться с 14 лет.
Об этом рассказал и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Он напомнил, что вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП) государство внедряет новую модель - основы национального сопротивления, которая охватит всех граждан, начиная со школьного возраста.
"Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к БОВП. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению", - отметил Хорт.
По новым подходам, цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается еще с 14 лет, в частности - через участие в военно-патриотических играх таких, как "Сокіл", "Джура", а также изучение обновленного предмета "Захист України", который уже внедряется в школах и профтехобразовании.
Кроме того, будет отменено БОВП в вузах, его заменят "Основи національного спротиву", но без присвоения военной специальности.
"Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Предмет "Основи національного спротиву" будет обязательным как для юношей, так и для девушек. Не хочешь проходить - отчисляйся из учебного заведения", - рассказал представитель Минобороны.
В отличие от БОВП, которая преподавалась формально и не давала реальной подготовки, новый подход предусматривает практическое участие в обучении, включая манипуляцию с оружием, тактическую и огневую подготовку, отметил представитель Минобороны.
Он напомнил, что после завершения обучения в учебных заведениях граждане обязательно будут проходить базовую военную службу, которая станет частью общей подготовки. Новая модель уже внедряется, и, как отмечают в министерстве, она позволит сделать оборону страны массовой и стойкой.
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якщо вам платять не за якість а за кількість, то мооже й не дарма.
Справжня підготовка починатися з Конституції де буде прописано!
служать всі і дівчата і хлопці, з 18 до 19.5 років ,після служби всі зараховуються до резерву і мають на руках автоматичну і короткоствольну вогнепальну зброю (засоби правильного і безпечного зберігання якої фінансує держава)
хто не служив не має права мати зброю (інваліди)
злагодження і збори відбуваються раз на рік 3 тижні (у мирний час), на час війни залучаються до тих чи інших підрозділів сил опору
все інше це замилювання очей манкуртами
Тим паче після першого прильоту по підліткам під командуванням дегенералів, цю владу якщо не знесуть, принаймні про мобілізацію можна буде забути.