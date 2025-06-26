Предмет "Защита Украины" теперь имеет обязательные два часа в неделю, - МОН

Приказом № 890 от 20 июня 2025 года утверждены изменения в Типовую образовательную программу учреждений общего среднего образования, согласно которым увеличено количество часов на изучение предмета "Защита Украины" до 2 обязательных часов в неделю.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, согласно новой редакции Типовой образовательной программы, предмет "Защита Украины" будет иметь стабильную нагрузку - 2 часа в неделю для 10-11 классов вместо предыдущего диапазона 1,5-2 часа.

В МОН отмечают, что это решение сосредотачивает внимание на важности практической подготовки учеников и учениц к вызовам современности и гарантирует достаточное время для качественного усвоения жизненно важных навыков.

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"Дополнительные часы позволяют полноценно воплотить обновленную концепцию обучения, в рамках которой старшеклассники и старшеклассницы овладевают современными компетентностями по безопасности и обороне. Вместо лекций ученики и ученицы приобретают практические навыки в формате тренингов, которые проводят в сети региональных учебных центров. Увеличение недельной нагрузки до 2 часов создает возможности для углубленного изучения тактической медицины, технологий беспилотных систем, противодействия дезинформации и других критически важных умений для самозащиты", - рассказали в министерстве.

Сообщается, что изменения вступают в силу с начала 2025-2026 учебного года и будут касаться всех учреждений общего среднего образования.

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