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Новости Предмет "Защита Украины" в школе
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Предмет "Защита Украины" теперь имеет обязательные два часа в неделю, - МОН

Предмет

Приказом № 890 от 20 июня 2025 года утверждены изменения в Типовую образовательную программу учреждений общего среднего образования, согласно которым увеличено количество часов на изучение предмета "Защита Украины" до 2 обязательных часов в неделю.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, согласно новой редакции Типовой образовательной программы, предмет "Защита Украины" будет иметь стабильную нагрузку - 2 часа в неделю для 10-11 классов вместо предыдущего диапазона 1,5-2 часа.

В МОН отмечают, что это решение сосредотачивает внимание на важности практической подготовки учеников и учениц к вызовам современности и гарантирует достаточное время для качественного усвоения жизненно важных навыков.

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"Дополнительные часы позволяют полноценно воплотить обновленную концепцию обучения, в рамках которой старшеклассники и старшеклассницы овладевают современными компетентностями по безопасности и обороне. Вместо лекций ученики и ученицы приобретают практические навыки в формате тренингов, которые проводят в сети региональных учебных центров. Увеличение недельной нагрузки до 2 часов создает возможности для углубленного изучения тактической медицины, технологий беспилотных систем, противодействия дезинформации и других критически важных умений для самозащиты", - рассказали в министерстве.

Сообщается, что изменения вступают в силу с начала 2025-2026 учебного года и будут касаться всех учреждений общего среднего образования.

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Автор: 

защита (192) школа (3023) Минобразования (1740) подготовка (236)


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Топ комментарии
+3
Навіщо? Це ж за рахунок фізики та хімії.
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26.06.2025 16:42 Ответить
+2
А як відмова брати збою в руки? 18ти ж немає .
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26.06.2025 16:46 Ответить
+1
А хто заважав, це робити в Україні, з 2019 року???
Чи, Акакаяразніца …??
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26.06.2025 16:05 Ответить
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А хто заважав, це робити в Україні, з 2019 року???
Чи, Акакаяразніца …??
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26.06.2025 16:05 Ответить
А навіщо взагалі це їм? Зброї вистачить лише на кілька відсотків людей, решта - піхота.
А сила війська вимірюється технологіями, а не кількістю піхоти. Піхота не ефективна проти дронів і використовується лише як дешева альтернатива дронам.
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26.06.2025 16:40 Ответить
Поверніться у часі і розкажіть це у 2022 р., коли країну прикривали ті, хто проходив строкову за часи Союзу.
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26.06.2025 18:04 Ответить
Якщо що, у русні в шкільну програму введений предмет "керування дронами", читай "напад на інші країни".
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26.06.2025 16:17 Ответить
А навіщо всім вчити дрони? Дронів вистачить на невелику кількістю людей, решта піде в піхоту.
Якщо пілотів розміщувати в тилу та керувати через ретранслятори, то взагалі втрати пілотів будуть мінімальні.
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26.06.2025 16:42 Ответить
Ще треба ввести предмет "Година восхвалєнія Потужного рятівника світу"
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26.06.2025 16:18 Ответить
Вже є такий предмет, називається Історія України.
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26.06.2025 16:43 Ответить
Типа НВП?Ну,в общем,там чему-то научили.Калаш,противогаз,первая помощь.Ну и падать ногами в сторону ядерного взрыва,не без того)
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26.06.2025 16:38 Ответить
Мрієш отримати ядерку по кумполу ?? Вибач за різкість.
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26.06.2025 18:05 Ответить
Навіщо пишеш жирним?Для вашого брата є капс,з ним навіть тупе запитання виглядає розумнішим.
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26.06.2025 18:07 Ответить
Навіщо? Це ж за рахунок фізики та хімії.
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26.06.2025 16:42 Ответить
А як відмова брати збою в руки? 18ти ж немає .
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26.06.2025 16:46 Ответить
А найголовніша зброя від окупанта--мова!
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26.06.2025 16:48 Ответить
дякуємо за науку Степан Лукашёв
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26.06.2025 18:09 Ответить
при чём учителя к капиталистическому военному дебилизму?
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26.06.2025 18:27 Ответить
 
 