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Новини Предмет Захист України в школі
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Предмет "Захист України" тепер має обов’язкові дві години на тиждень, - МОН

Предмет

Наказом № 890 від 20 червня 2025 року затверджено зміни до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти, згідно з якими збільшено кількість годин на вивчення предмета "Захист України" до 2 обов'язкових годин на тиждень.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, згідно з новою редакцією Типової освітньої програми, предмет "Захист України" матиме стабільне навантаження - 2 години на тиждень для 10–11 класів замість попереднього діапазону 1,5–2 години.

У МОН зауважують, що це рішення зосереджує увагу на важливості практичної підготовки учнів і учениць до викликів сучасності та гарантує достатній час для якісного засвоєння життєво важливих навичок.

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"Додаткові години дають змогу повноцінно втілити оновлену концепцію навчання, у межах якої старшокласники й старшокласниці опановують сучасні компетентності з безпеки та оборони. Замість лекцій учні й учениці набувають практичних навичок у форматі тренінгів, що проводять у мережі регіональних навчальних центрів. Збільшення тижневого навантаження до 2 годин створює можливості для поглибленого вивчення тактичної медицини, технологій безпілотних систем, протидії дезінформації та інших критично важливих умінь для самозахисту", - розповіли в міністерстві.

Повідомляється, що зміни набувають чинності з початку 2025–2026 навчального року та стосуватимуться всіх закладів загальної середньої освіти.

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Автор: 

захист (166) школа (2228) Міносвіти (1422) підготовка (191)


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Топ коментарі
+3
Навіщо? Це ж за рахунок фізики та хімії.
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26.06.2025 16:42 Відповісти
+2
А як відмова брати збою в руки? 18ти ж немає .
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26.06.2025 16:46 Відповісти
+1
А хто заважав, це робити в Україні, з 2019 року???
Чи, Акакаяразніца …??
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26.06.2025 16:05 Відповісти
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А хто заважав, це робити в Україні, з 2019 року???
Чи, Акакаяразніца …??
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26.06.2025 16:05 Відповісти
А навіщо взагалі це їм? Зброї вистачить лише на кілька відсотків людей, решта - піхота.
А сила війська вимірюється технологіями, а не кількістю піхоти. Піхота не ефективна проти дронів і використовується лише як дешева альтернатива дронам.
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26.06.2025 16:40 Відповісти
Поверніться у часі і розкажіть це у 2022 р., коли країну прикривали ті, хто проходив строкову за часи Союзу.
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26.06.2025 18:04 Відповісти
Якщо що, у русні в шкільну програму введений предмет "керування дронами", читай "напад на інші країни".
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26.06.2025 16:17 Відповісти
А навіщо всім вчити дрони? Дронів вистачить на невелику кількістю людей, решта піде в піхоту.
Якщо пілотів розміщувати в тилу та керувати через ретранслятори, то взагалі втрати пілотів будуть мінімальні.
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26.06.2025 16:42 Відповісти
Ще треба ввести предмет "Година восхвалєнія Потужного рятівника світу"
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26.06.2025 16:18 Відповісти
Вже є такий предмет, називається Історія України.
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26.06.2025 16:43 Відповісти
Типа НВП?Ну,в общем,там чему-то научили.Калаш,противогаз,первая помощь.Ну и падать ногами в сторону ядерного взрыва,не без того)
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26.06.2025 16:38 Відповісти
Мрієш отримати ядерку по кумполу ?? Вибач за різкість.
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26.06.2025 18:05 Відповісти
Навіщо пишеш жирним?Для вашого брата є капс,з ним навіть тупе запитання виглядає розумнішим.
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26.06.2025 18:07 Відповісти
Навіщо? Це ж за рахунок фізики та хімії.
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26.06.2025 16:42 Відповісти
А як відмова брати збою в руки? 18ти ж немає .
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26.06.2025 16:46 Відповісти
А найголовніша зброя від окупанта--мова!
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26.06.2025 16:48 Відповісти
дякуємо за науку Степан Лукашёв
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26.06.2025 18:09 Відповісти
при чём учителя к капиталистическому военному дебилизму?
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26.06.2025 18:27 Відповісти
 
 