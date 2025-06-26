Предмет "Захист України" тепер має обов’язкові дві години на тиждень, - МОН
Наказом № 890 від 20 червня 2025 року затверджено зміни до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти, згідно з якими збільшено кількість годин на вивчення предмета "Захист України" до 2 обов'язкових годин на тиждень.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, згідно з новою редакцією Типової освітньої програми, предмет "Захист України" матиме стабільне навантаження - 2 години на тиждень для 10–11 класів замість попереднього діапазону 1,5–2 години.
У МОН зауважують, що це рішення зосереджує увагу на важливості практичної підготовки учнів і учениць до викликів сучасності та гарантує достатній час для якісного засвоєння життєво важливих навичок.
"Додаткові години дають змогу повноцінно втілити оновлену концепцію навчання, у межах якої старшокласники й старшокласниці опановують сучасні компетентності з безпеки та оборони. Замість лекцій учні й учениці набувають практичних навичок у форматі тренінгів, що проводять у мережі регіональних навчальних центрів. Збільшення тижневого навантаження до 2 годин створює можливості для поглибленого вивчення тактичної медицини, технологій безпілотних систем, протидії дезінформації та інших критично важливих умінь для самозахисту", - розповіли в міністерстві.
Повідомляється, що зміни набувають чинності з початку 2025–2026 навчального року та стосуватимуться всіх закладів загальної середньої освіти.
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Чи, Акакаяразніца …??
А сила війська вимірюється технологіями, а не кількістю піхоти. Піхота не ефективна проти дронів і використовується лише як дешева альтернатива дронам.
Якщо пілотів розміщувати в тилу та керувати через ретранслятори, то взагалі втрати пілотів будуть мінімальні.