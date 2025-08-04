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Новини Підготовка громадян до національного спротиву
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Цикл підготовки громадян до нацспротиву починатиметься з 14 років, - Міноборони

У Міноборони розповіли зі скількох років українців готуватимуть до нацспротиву

У межах реформування системи військової підготовки молоді та студентів цикл підготовки до національного спротиву починатиметься з 14 років.

Про це розповів в.о. начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони Ігор Хорт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що замість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) держава впроваджує нову модель – основи національного спротиву, яка охопить усіх громадян, починаючи зі шкільного віку.

"Ми зараз відходимо від тієї системи, де все зводилося до БЗВП. Це більше не просто навчальна дисципліна, це цикл підготовки громадян до національного спротиву", – зазначив Хорт.

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За новими підходами, цикл підготовки громадян до національного спротиву починається ще з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх таких, як "Сокіл", "Джура", а також вивчення оновленого предмета "Захист України", що вже впроваджується в школах і профтехосвіті.

Крім того, буде скасовано БЗВП у вишах, його замінять "Основи національного спротиву", але без присвоєння військової спеціальності.

"Це не про військову спеціальність. Це про мотивацію, про готовність захищати країну. Предмет "Основи національного спротиву" буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити – відраховуйся з навчального закладу", – розповів представник Міноборони.

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На відміну від БЗВП, яка викладалася формально й не давала реальної підготовки, новий підхід передбачає практичну участь у навчанні, включаючи маніпуляцію зі зброєю, тактичну та вогневу підготовку, зазначив представник Міноборони.

Він нагадав, що після завершення навчання в закладах освіти громадяни обов’язково проходитимуть базову військову службу, яка стане частиною загальної підготовки. Нову модель уже впроваджують, і, як зазначають у міністерстві, вона дозволить зробити оборону країни масовою та стійкою.

Автор: 

Міноборони (7608) підготовка (197)


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Топ коментарі
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А для міндіча, чернишова, шурми, баканова, резнікова, та ще, сотень і сотень призначенців зеленського з ВРУ КМУ ГПУ ЦОВВ СУДІВ….Цей Предмет, "Основи національного спротиву", буде обов'язковим, як для хлопців, так і для дівчат України??? Стефанчуки з аброхаміям та помічники ригоАНАЛІВ, мовчать теж, витріщивши очі??
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04.08.2025 19:01 Відповісти
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А для міндіча, чернишова, шурми, баканова, резнікова, та ще, сотень і сотень призначенців зеленського з ВРУ КМУ ГПУ ЦОВВ СУДІВ….Цей Предмет, "Основи національного спротиву", буде обов'язковим, як для хлопців, так і для дівчат України??? Стефанчуки з аброхаміям та помічники ригоАНАЛІВ, мовчать теж, витріщивши очі??
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04.08.2025 19:01 Відповісти
Што прєдлагаєшь?
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04.08.2025 19:06 Відповісти
Ниче страшного .. Продадут один наколотый апельсин на тысячу... Не обязательно бегать с автоматом по лесам.
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04.08.2025 19:21 Відповісти
кацап, вас стиль письма завжди видаватиме. дарма стараєтесь. хоча...
якщо вам платять не за якість а за кількість, то мооже й не дарма.
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04.08.2025 19:26 Відповісти
Прєдлагаю помістити тебе до спецзакладу.
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04.08.2025 19:25 Відповісти
Проблеми?
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04.08.2025 19:31 Відповісти
У тебе, нажаль, так. Проблеми з психікою.
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04.08.2025 19:34 Відповісти
Скоріш за все Захід таки продавить зниження моб. віку.
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04.08.2025 19:04 Відповісти
та він і має бути!!! Чому не в 18? - щоб типу розмножались? - так саме вони і виїжджають. Чи тому що діти? - чому тоді всі армії світу беруть і брали з 18. Чи що? Доречі саме 18-25 бють військових, паклюжать могили і тд
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04.08.2025 19:14 Відповісти
я не кажу що не має.
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04.08.2025 19:21 Відповісти
Келлог наверняка сюда не просто так ездил. Не договорятся сейчас с путькой, значит будет снижение моб возраста до 20-18 лет
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04.08.2025 19:34 Відповісти
С 9 класса раньше была НВП. Разборка/сборка калаша, забеги на 5км и прочее
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04.08.2025 19:07 Відповісти
Когда военрук выходил, мы стреляли из мелкашки, по портретам членов политбюро!
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04.08.2025 19:12 Відповісти
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04.08.2025 19:23 Відповісти
За таке тримання автомата, як на фото, інструктору треба шомполом по сраці влупити. Та і редакторам, що його виставили теж не завадило б.
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04.08.2025 19:18 Відповісти
С 2016 года, смеялись и шутили над движением у врага, которое называется юн*рмия, которое у них в целом добровольное, но как и во многих ситуациях его догоняли по креативности, в данном случае ещё и перегнать могут, так как будет принудительно заставлять участвовать..
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04.08.2025 19:19 Відповісти
єсть адін нюанс, таварісч
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04.08.2025 19:23 Відповісти
От принудительной системы толку не будет. Будет много зря потраченных времени и денег.
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04.08.2025 19:28 Відповісти
нарешті адекватні дії
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04.08.2025 19:35 Відповісти
А еще ржали с юнармии в рашке)) ахаххах. Вспоминаю мем с подоляком который постил прл закрытые границы и штрафы за неявку в военкомат в рфии. Вот поржали то)))
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04.08.2025 19:35 Відповісти
Я в 14 років вже вживав алкоголь (пиво з пацанами), так що і Батьківщину починати захищати можна саме з цього віку. Не бачу нічого страшного
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04.08.2025 19:36 Відповісти
 
 