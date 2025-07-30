Триває реєстрація на курс бойової підготовки "Вишкіл Командирів". ВIДЕО

Офіцер ЗСУ Дмитро Христюк запрошує воїнів, сержантів, офіцерів, командирів тактичного рівня Сил оборони України та добровольчих формувань долучатися до курсу бойової підготовки "Вишкіл Командирів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Христюка у фейсбуку.

"Тут немає зайвих слів. Є суть, є практика, є відповідальність. Тут командирів формують за принципами, перевіреними в реальному бою, під щільним вогнем і в критичних ситуаціях. Це не просто курс - це Академія Військового Лідерства, де кожен учасник зростає в головному - вмінні ухвалювати рішення, коли ціна - людське життя", - пояснив він.

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За його словами, курс спрямований на опанування 10-ти правил військового лідера:

1. Плануй завчасно

2. Знай свого противника

3. Будь гнучким

4. Комунікуй чітко

5. Розраховуй ресурси

6. Цінуй час

7. Захищай інформацію

8. Будь дисциплінованим

9. Аналізуй досвід

10. Дій за принципами Сунь Цзи

Реєстрація на наступний Вишкіл Командирів триває!

Реєстрація і деталі за посиланням: https://forms.gle/kCMLkGunjwqfFxMcA