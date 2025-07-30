Продолжается регистрация на курс боевой подготовки "Вишкіл Командирів". ВИДЕО
Офицер ВСУ Дмитрий Христюк приглашает воинов, сержантов, офицеров, командиров тактического уровня Сил обороны Украины и добровольческих формирований участвовать в курсе боевой подготовки "Вишкіл Командирів".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Христюка в фейсбуке.
"Здесь нет лишних слов. Есть суть, есть практика, есть ответственность. Здесь командиров формируют по принципам, проверенным в реальном бою, под плотным огнем и в критических ситуациях. Это не просто курс - это Академия Военного Лидерства, где каждый участник растет в главном - умении принимать решения, когда цена - человеческая жизнь", - пояснил он.
По его словам, курс направлен на освоение 10-ти правил военного лидера:
- 1. Планируй заранее
- 2. Знай своего противника
- 3. Будь гибким.
- 4. Коммуницируй четко
- 5. Рассчитывай ресурсы
- 6. Цени время
- 7. Защищай информацию
- 8. Будь дисциплинированным
- 9. Анализируй опыт
- 10. Действуй по принципам Сунь Цзы
Регистрация на следующую подготовку Командиров продолжается!
Регистрация и детали по ссылке: https://forms.gle/kCMLkGunjwqfFxMcA
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