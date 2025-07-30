Продолжается регистрация на курс боевой подготовки "Вишкіл Командирів". ВИДЕО

Офицер ВСУ Дмитрий Христюк приглашает воинов, сержантов, офицеров, командиров тактического уровня Сил обороны Украины и добровольческих формирований участвовать в курсе боевой подготовки "Вишкіл Командирів".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Христюка в фейсбуке.

"Здесь нет лишних слов. Есть суть, есть практика, есть ответственность. Здесь командиров формируют по принципам, проверенным в реальном бою, под плотным огнем и в критических ситуациях. Это не просто курс - это Академия Военного Лидерства, где каждый участник растет в главном - умении принимать решения, когда цена - человеческая жизнь", - пояснил он.

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По его словам, курс направлен на освоение 10-ти правил военного лидера:

1. Планируй заранее

2. Знай своего противника

3. Будь гибким.

4. Коммуницируй четко

5. Рассчитывай ресурсы

6. Цени время

7. Защищай информацию

8. Будь дисциплинированным

9. Анализируй опыт

10. Действуй по принципам Сунь Цзы

Регистрация на следующую подготовку Командиров продолжается!

Регистрация и детали по ссылке: https://forms.gle/kCMLkGunjwqfFxMcA