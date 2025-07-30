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Продолжается регистрация на курс боевой подготовки "Вишкіл Командирів". ВИДЕО

Офицер ВСУ Дмитрий Христюк приглашает воинов, сержантов, офицеров, командиров тактического уровня Сил обороны Украины и добровольческих формирований участвовать в курсе боевой подготовки "Вишкіл Командирів".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Христюка в фейсбуке.

"Здесь нет лишних слов. Есть суть, есть практика, есть ответственность. Здесь командиров формируют по принципам, проверенным в реальном бою, под плотным огнем и в критических ситуациях. Это не просто курс - это Академия Военного Лидерства, где каждый участник растет в главном - умении принимать решения, когда цена - человеческая жизнь", - пояснил он.

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По его словам, курс направлен на освоение 10-ти правил военного лидера:

  • 1. Планируй заранее
  • 2. Знай своего противника
  • 3. Будь гибким.
  • 4. Коммуницируй четко
  • 5. Рассчитывай ресурсы
  • 6. Цени время
  • 7. Защищай информацию
  • 8. Будь дисциплинированным
  • 9. Анализируй опыт
  • 10. Действуй по принципам Сунь Цзы

Регистрация на следующую подготовку Командиров продолжается!

Регистрация и детали по ссылке: https://forms.gle/kCMLkGunjwqfFxMcA

Автор: 

подготовка (241) военнослужащие (6233) война в Украине (5407)


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30.07.2025 12:52 Ответить
 
 